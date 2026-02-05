Kein Zufall: Nächsten Monat wird es zum dritten Mal in Folge während Purim eine Blutmondfinsternis geben

Teile die Wahrheit!

Ich verstehe nicht, warum nicht mehr Leute darüber sprechen. Nächsten Monat findet während Purim eine Blutmondfinsternis statt. Das wäre schon seltsam genug, aber es gab auch 2025 und 2024 jeweils eine Blutmondfinsternis während Purim.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass drei Jahre hintereinander eine Blutmondfinsternis während Purim auftritt? Sie muss extrem gering sein. Was die Sache aber noch faszinierender macht, ist die Tatsache, dass alle Blutmondfinsternisse während Purim in die Zeit des Nahostkrieges fielen. Von Michael Snyder

Dieser Krieg begann mit dem Einmarsch der Hamas-Terroristen in Israel am 7. Oktober 2023, und nun droht eine finale Konfrontation mit dem Iran.

Erstaunlicherweise wurde das Purimfest tatsächlich zuerst auf iranischem Gebiet eingeführt.

Im Buch Esther lesen wir, wie Gott sein Volk auf wundersame Weise vor der völligen Vernichtung in allen Ländern des Persischen Reiches bewahrte.

Selbstverständlich war der Iran in der Antike als Persien bekannt.

Nun erleben wir einen weiteren historischen Konflikt zwischen Israel und dem Iran, und nächsten Monat wird es zum dritten Mal in Folge während des Purimfestes eine Blutmondfinsternis geben.

Purim ist ein zweitägiges Fest. Dieses Jahr beginnt es am 2. März bei Sonnenuntergang und dauert bis zum Sonnenuntergang am 4. März.

Am 3. März findet die einzige totale Mondfinsternis des Jahres 2026 statt …

Am Dienstag, dem 3. März, verwandelt sich unser Mondnachbar in einen dramatischen „Blutmond“ während der ersten und einzigen totalen Mondfinsternis des Jahres 2026. Dieses Ereignis sollten Sie nicht verpassen, denn die nächste totale Mondfinsternis findet erst wieder an Silvester 2028 statt!

Die Blutmondphase der Mondfinsternis wird für etwa 31 % der Weltbevölkerung, also rund 2,5 Milliarden Menschen, in Nordamerika, Australien, Neuseeland, Ostasien und im Pazifikraum sichtbar sein.

Blutmonde werden oft mit Krieg in Verbindung gebracht, und nächsten Monat wird es eine Blutmondfinsternis genau zum Zeitpunkt des einzigen biblischen Festes geben, das aus einem bewaffneten Konflikt hervorgegangen ist.

Natürlich stehen wir in diesem Moment buchstäblich am Rande eines apokalyptischen Krieges mit dem Iran.

Viele glauben, dass dies das letzte Kapitel des Großen Nahostkrieges sein wird.

Am 7. Oktober 2023 stürmten Hamas-Terroristen Israel und eine Zeit des Krieges im Nahen Osten begann.

Nur wenige Monate später erlebten wir die erste Blutmondfinsternis an Purim.

Im Jahr 2024 dauerte der erste Tag von Purim vom Sonnenuntergang am 23. März bis zum Sonnenuntergang am 24. März.

Der zweite Tag von Purim dauerte vom Sonnenuntergang am 24. März bis zum Sonnenuntergang am 25. März.

Am zweiten Tag des Purimfestes im Jahr 2024 ereignete sich die erste Blutmondfinsternis. Im Jahr 2025 begann der erste Tag von Purim am Sonnenuntergang des 13. März. In der Nacht vom Abend des 13. März bis zum Morgen des 14. März erlebten wir eine faszinierende Blutmondfinsternis… Im März 2025 wird Nordamerika ein faszinierendes Himmelsereignis erleben – eine totale Mondfinsternis, die den Mond in einen atemberaubenden Blutmond verwandeln wird. Mondfinsternisse sind für Himmelsbeobachter immer ein aufregendes Spektakel, doch diese verspricht besonders fesselnd zu werden. Anders als Sonnenfinsternisse, für die eine Schutzbrille erforderlich ist, kann man Mondfinsternisse mit bloßem Auge beobachten und sie somit jedem zugänglich machen. Nun steht uns die dritte Blutmondfinsternis an Purim in Folge bevor. Während all dieser Blutmondfinsternisse tobte im Nahen Osten ein Krieg. Wie kann irgendjemand nur behaupten, dass all dies nur ein Zufall sei? In der Heiligen Schrift hat Jesus uns ausdrücklich gesagt, dass es kurz vor seiner Wiederkunft Zeichen an Sonne, Mond und Sternen geben wird. Offensichtlich kann es keine Blutmondfinsternis geben, ohne dass Sonne und Mond beteiligt sind. In den letzten drei Jahren hat Israel gegen die Hamas und die Hisbollah gekämpft, ein Bürgerkrieg stürzte das Assad-Regime in Syrien, die USA und Israel kämpften beide gegen die Huthis, und der Zwölftagekrieg mit dem Iran fand statt. Die Ereignisse im Nahen Osten spitzen sich nun zu einem großen Höhepunkt zu, und es sieht so aus, als würden die Vereinigten Staaten den Kampf gegen den Iran anführen … Israelische Sicherheitskreise teilten Walla News mit, dass Israel und die USA im Vorfeld eines möglichen Großangriffs auf den Iran auf einem beispiellosen Niveau militärischer Koordination agieren, während parallel dazu weiterhin diplomatische Sondierungsgespräche geführt werden. Laut Militärkorrespondent Amir Bohbot bereiten sich die USA mit voller Stärke und äußerster Ernsthaftigkeit auf einen umfassenden Angriff auf die iranische Militärinfrastruktur vor. Israelische Beamte erklären, Washington betrachte Israel als integralen Partner in vielerlei Hinsicht, was eine gemeinsame Planung, eine klare Aufgabenteilung und ein gemeinsames Szenariomanagement erfordere. Wie bekannt, führte der israelische Generalstabschef Eyal Zamir kürzlich in Washington diskrete Gespräche mit hochrangigen Pentagon-Beamten und dem Kommandeur des US-Zentralkommandos, Brad Cooper. Sein Besuch folgte auf unauffällige Reisen des Mossad-Direktors Dadi Barnea und des Chefs des Militärgeheimdienstes, Shlomi Binder, die der Koordinierung und dem Austausch von Geheimdienstinformationen dienten. Israelische Quellen berichten, dass sich diese Planung von früheren Konzepten unterscheidet, bei denen Israel die ersten Angriffe geführt hätte. Sollte sie diesmal umgesetzt werden, würden die USA die Operation mit ihrer gesamten militärischen Stärke leiten, während Israel als strategischer Partner im Rahmen der umfassenderen Kampagne agieren würde. Gott wusste, dass all dies geschehen würde. Wie ich bereits ausführlich dokumentiert habe , hat Gott uns die Geschichte im Voraus erzählt. Ein Gott, der uns das Ende vom Anfang an verkünden kann, kann problemlos dafür sorgen, dass es drei Jahre hintereinander an Purim drei Blutmondfinsternisse gibt, genau zu der Zeit, in der der Große Nahostkrieg tobt. Interessanterweise wird es im Jahr 2027 an Purim keine Blutmondfinsternis geben. Ich persönlich gehe davon aus, dass der Große Nahostkrieg bis dahin beendet sein wird. Doch im Moment geht es im Nahen Osten turbulent zu. Sobald ein Angriff auf den Iran beginnt, werden wir unzählige Tote und Zerstörungen erleben. Die ganze Welt wird von dem, was als Nächstes kommt, zutiefst schockiert sein, aber Gott nicht. Gott wusste von all dem im Voraus, und er hat die Kontrolle.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 05.02.2026