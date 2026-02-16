Krisenvorsorge: Langzeitlebensmittel im Katastrophenschutz, bei Militär und Marine erprobt – reduziert

Teile die Wahrheit!

Das weltbekannte Produkt NRG-5 ist das deutsche Pendant zum nicht mehr produzierten und lieferbaren BP-5 und wird seit vielen Jahren von Hilfsorganisationen, im Katastrophenschutz, bei Militär und Marine (Seenotration), im Expeditionsbereich und vor allem im Zivilschutz als Notverpflegung bzw. für die Lebensmittelbevorratung verwendet. NRG-5 ist eine Art Müsliriegel, der hauptsächlich aus gebackenem Weizen besteht.

NRG-5 ist sofort verzehrfertig und muss nicht gekocht werden. Es schmeckt sehr gut (süß) und ist für jeden (auch Kleinkinder) bestens geeignet. NRG-5 hat extrem hohe Nährwerte und eine Packung mit 500 g (2-Tages-Ration) entspricht 2.300 kcal.

Man kann es entweder direkt aus der Verpackung heraus essen oder mit Wasser vermischen. Es eignet sich auch zur Zubereitung von Kleinkindernahrung oder Porridge. Wichtig zu beachten ist allerdings, dass beim Verzehr des NRG-5 auch viel Wasser getrunken wird!

Die Zutaten bestehen aus gebackenem Weizen, Palmfett, Zucker, Soja Protein, Gerstenmalzextrakt, Vitaminen und Mineralien.

NRG-5 ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und ist für jedermann (auch in jeder Kultur und Religion) verträglich.

Der Vorteil ist neben dem geringen Platzbedarf die einfache Lagerung – auch unter extremen Bedingungen. Als komprimierte Nahrung hat NRG-5 das höchstmögliche Verhältnis zwischen ausgewogener Nahrung und Gewicht.

Zudem werden dem NRG-5 Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt, sodass man nur von NRG-5 allein ernährt über mehrere Wochen hinaus eine Grundversorgung des Körpers hat.

NRG-5 wird in der ersten Phase nach Katastrophen, Erdbeben oder bei großflächigen Versorgungsengpässen eingesetzt. Diverse Hilfsorganisationen haben mittlerweile einen Lagervorrat mit NRG-5 angelegt, um weltweit rasch reagieren zu können.

Seit vielen Jahren ist NRG-5 die strategische Komponente bei Versorgungsproblemen. Überall wo Menschen in Not geraten, wird diese Notnahrung eingesetzt.

Im militärischen Bereich wird NRG-5 bei der Bundeswehr und bei der französischen Armee als Notration verwendet.

Die 500-g-Einheit wird unter Vakuum in einer stabilen Laminat-Alufolie (wasser- und gasdicht) eingeschweißt. NRG-5 wird mit einer Mindesthaltbarkeit von 10 Jahren abgestempelt. (Dies hat rechtliche Gründe.)

Die Erfahrungen haben aber gezeigt, dass NRG-5 auch nach über 20 Jahren Lagerzeit noch in einwandfreiem Zustand ist.

NRG-5® ZERO – eine Notration mit hochwertigen Inhaltsstoffen

Eine Packung NRG-5® ZERO (500 g / 2325 kcal) deckt den Tagesenergiebedarf eines Erwachsenen. Sie enthält 9 Riegel à 55,6 g, die einzeln entnommen und einfach portioniert werden können.

Die Riegel sind sofort verzehrbar, ein Erhitzen oder Kochen ist nicht notwendig. Auch für Kinder ab dem 6. Monat geeignet. Zerkleinert man die Riegelkomprimate und fügt Wasser hinzu, entsteht ein nahrhafter Brei oder je nach Wassermenge ein Energy Drink.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 16.02.2026