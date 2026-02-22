Militär und DARPA stecken hinter giftigem Geoengineering — Whistleblower schockiert über die versprühten Substanzen (Video)

Militär und DARPA entlarvt: Dane Wigington enthüllt Tucker Carlson die erschreckende Wahrheit über Geoengineering. Aluminium, Graphen, Polymerfasern – ungestraft im US-Luftraum versprüht. Das ist koordinierte chemische Kriegsführung.

Geoengineering-Bombe: Was sie versprühen – und wer dahintersteckt

Im nationalen Fernsehen enthüllte der Geoengineering-Experte Dane Wigington die wohl wichtigste und erschreckendste Erkenntnis unserer Zeit .

Im Gespräch mit Tucker Carlson legte Wigington dar, dass der Himmel über Amerika systematisch mit giftigen Chemikalien gesättigt werde – und dass die Verantwortlichen sich mitten unter uns befänden.

DIE VOLLSTÄNDIGE LISTE DER SUBSTANZEN:

„Wir haben Aluminium, Barium, Strontium, Mangan, Tenside, Polymerfasern, Graphen – all das gelangt in unsere Atemluft“, erklärte Wigington, ohne mit der Wimper zu zucken.

Das sind keine Verschwörungstheorien – es sind Substanzen, die in radioaktivem Niederschlag nachgewiesen wurden . Das passiert jetzt in der Luft. Sie atmen das ein. Ihre Kinder atmen das ein. Carlsons Antwort sprach Bände: „Das ist entsetzlich.“ (Israelische Flugzeuge versprühen Millionen Tonnen giftiger Chemtrails über Nachbarländern – Entvölkerung 2.0 in Aktion (Video))

WER STECKT DAZU? BEFOLGEN SIE DIE BEFEHLSKRITERIEN

Wigington redet nicht um den heißen Brei herum:

„Letztendlich führen alle Wege zu denen, die das Geld drucken.“

Doch dann nennt er Namen:

Verteidigungsministerium (DoD)

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)

Dies sind die operativen Hände der Geoengineering-Kriegsführung .

„Wir verfügen über Dokumente, die die Existenz dieser Programme über Jahrzehnte hinweg belegen. Hunderte von Seiten.“

Darunter ein 800-seitiges Dokument des US-Senats aus dem Jahr 1978 – kein Gerücht, sondern ein offizielles Dokument. Es beschreibt den globalen Umfang dieser Operationen und fordert ausdrücklich eine zwischenstaatliche Koordinierung , selbst zwischen Ländern, die vermeintlich verfeindet sind. Warum?

„Man kann nicht einfach Geoengineering über dem eigenen Land betreiben“, sagte Wigington. „Das ist eine globale militärisch-industrielle Operation.“

US-MILITÄR: DIE GRÖSSTE SPRÜHKRAFT DER WELT

„Das US-Militär verfügt über dreimal so viele Luftbetankungsflugzeuge wie alle anderen Streitkräfte der Welt zusammen.“

Das ist nicht zur Schau. Das ist zum Sprühen.

Und die Täuschung? Sie reicht tief:

„Alle militärischen Tankflugzeuge und Verkehrsflugzeuge verwenden Turbofan-Triebwerke mit hohem Nebenstromverhältnis – 90 % der Luft werden nicht verbrannt. Diese Triebwerke sind unter normalen Bedingungen nahezu unfähig, Kondensstreifen zu erzeugen .“

Was wir am Himmel sehen, ist keine Kondensation, sondern chemische Dispersion. Die sogenannten „Kondensstreifen“ sind eine gigantische Lüge, die der Öffentlichkeit jahrzehntelang aufgetischt wurde – ein Ablenkungsmanöver im wahrsten Sinne des Wortes.

„Die Geschichte mit den Kondensstreifen ist eine der größten Lügen, die jemals an der Weltbevölkerung verübt wurden.“

DER HIMMEL VERÄNDERT SICH

Wigington lässt dann eine weitere Bombe platzen:

„Zwei ehemalige Militärpiloten, die mit Privatflugzeugen vor der Küste des pazifischen Nordwestens unterwegs waren, haben uns kontaktiert. Beide waren zu automatischen Notlandungen gezwungen – die Lufttemperatur draußen lag 45 bis 50 Grad über dem Normalwert .“

Denken Sie mal darüber nach:

Die Luftdichte war zu gering, um einen sicheren Flug zu gewährleisten.

Das war kein Wetterphänomen – das war eine gezielte Störung der Atmosphäre.

„Diese Piloten sind sehr beunruhigt – aber haben große Angst, sich zu äußern.“

Angst. Schweigen. Unterdrückung. Das ist das Klima, das geschaffen wird – und zwar nicht nur im Freien.

DOKUMENTIERT. KOORDINIERT. LEUGBAR. DAS IST MODERNE KRIEGSFÜHRUNG.

Wigington untermauert jede Behauptung mit handfesten Dokumenten :

Regierungsakten

Berichte über atmosphärische Proben

Aussagen von Insider-Whistleblowern

Das ist keine Randerscheinung der Wissenschaft – das ist staatlich geförderte, gut finanzierte und militarisierte Kontrolle der Umwelt .

Unter dem Deckmantel des „Klimaschutzes“ führen die USA und ihre Verbündeten etwas, das man nur als atmosphärische Kriegsführung bezeichnen kann .

Und die Zivilbevölkerung? Wir sind die Zielscheibe.

LETZTE WARNUNG: DIES IST KEINE THEORIE – DIES IST EIN VERBRECHEN

„Hier geht es nicht um die Abkühlung des Planeten. Hier geht es um globale Manipulation, Verschleierung und Kontrolle .“

Was Wigington Carlson sagte, war eine Warnung an die Menschheit – und eine Forderung nach Aufklärung. Das US-Militär, DARPA und eben jene Behörden, die eigentlich die Öffentlichkeit schützen sollen, sind in eine Vertuschung historischen Ausmaßes verwickelt.

Und jetzt ist es draußen.

Carlson hörte fassungslos zu. Das solltest du auch. Dann sprich.

Denn was vom Himmel fällt, ist nicht einfach nur Regen – es sind Beweise.

Video:

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 17.02.2026