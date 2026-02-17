Richard Bransons Koch wegen Enthüllung von „Kannibalenritualen“ unter Elite-VIPs „hingerichtet“

Teile die Wahrheit!

Ein leitender Souschef auf Sir Richard Bransons exklusiver Insel Necker wurde ermordet, nachdem er gedroht hatte, eine Kultur des Kannibalismus und ritueller Perversion aufzudecken, die den privaten Rückzugsort des Milliardärs mit Jeffrey Epsteins Little St. James und der nahegelegenen Insel Water Island verbindet, so die schockierende Behauptung eines ehemaligen Kollegen.

Der Whistleblower behauptet, dass Branson, Epstein und andere hochrangige Gäste an kannibalistischen Festmahlen an Tagen teilnahmen, die mit dem luziferischen Kalender in Verbindung standen, wobei der Koch, der die Mahlzeiten für diese Veranstaltungen zubereitete, entsetzt war über das, was er sah und mitbekam.

Diese brisante Anschuldigung kommt inmitten erneuter Überprüfung nach der kürzlich erfolgten Veröffentlichung der Epstein-Akten durch das US-Justizministerium, die elitäre Rituale und Vertuschungen aufgedeckt und enthüllt haben, dass mit Epstein verbundene Eliten Kannibalismus und Kinderhandel betreiben.

Sihle Somdaka, ein 37-jähriges aufstrebendes Kochtalent aus Südafrika und Vater von zwei Kindern, starb Ende August 2025 an den Folgen schwerer Kopfverletzungen, die er sich beim Verlassen einer Abschiedsfeier im Great House der Insel zugezogen hatte.

Er wurde per Boot in ein Krankenhaus auf Tortola gebracht, wo er jedoch bei seiner Ankunft für tot erklärt wurde. Die Behörden erklärten den Tod umgehend zu einem „tragischen Unfall“.

Laut Aussagen ehemaliger Kollegen gegenüber unabhängigen Ermittlern war Somdaka jedoch in letzter Zeit zutiefst beunruhigt über das, was er als eine allgegenwärtige Kultur des Kannibalismus und des Kinderhandels innerhalb des berüchtigten „Dreiecks“ von Inseln – Necker, Epsteins Little St. James und Water Island (in Verbindung mit der Familie Biden) – beschrieb, die alle durch kurze, diskrete Reiserouten auf den Amerikanischen Jungferninseln miteinander verbunden sind.

Der Souschef fühlte sich Berichten zufolge persönlich mitschuldig an seiner Rolle bei der Zubereitung aufwendiger Festmahle für hochkarätige Gäste, da er der Ansicht war, dass einige Zutaten und Rituale in unaussprechliche Bereiche vordrangen.

In den Wochen vor seinem Tod soll er angeblich im Stillen vertraute Kollegen dazu gedrängt haben, sich ihm anzuschließen und diese Gräueltaten öffentlich zu machen. (Blutige Rituale in der Geschichte der königlichen Familie)

Er versprach, Beweise, die er angeblich durch mitgehörte Gespräche und private Beobachtungen während des nächtlichen Dienstes gesammelt hatte, an die Öffentlichkeit zu bringen.

They are literally talking about eating children… Openly, through email. pic.twitter.com/CJ6x23zNBd — Pizza Pepe 🇺🇸 (@PizzaPepe) February 9, 2026

Necker Island, ein privates Paradies, nur einen kurzen Helikopterflug von Jeffrey Epsteins berüchtigtem Little St. James entfernt, ist seit langem ein Magnet für die globale Elite – und, laut immer lauter werdenden Gerüchten in Ermittlerkreisen, ein Friedhof für diejenigen, die zu viel sehen.

Jerky = Child Meat 1 2 11 12 13 The Epstein files and the accompanying claims no no get worse and worse. These people evolved are pure evil. pic.twitter.com/0z9v4NV2E1 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) February 8, 2026

Spitzenköche, die VIPs auf abgeschiedenen Anwesen wie Necker Island bewirten, geraten häufig ins Visier der Ermittler, nachdem sie sensible Details über elitäre Zusammenkünfte mitgehört haben.

Dies führt zu verdächtigen Todesfällen, die wiederum Berichte über kannibalistische Rituale , Menschenopfer und orchestrierte Vertuschungen befeuern, die mit der berüchtigten Gästeliste der Insel und ihrer Nähe zu Jeffrey Epsteins Anwesen in Verbindung stehen.

Richard Branson told Jeffrey Epstein to ‚bring his harem‘ the next time they met – as he gave paedophile PR advice after conviction for procuring minor for prostitution https://t.co/Mx51baM1QP — Daily Mail (@DailyMail) January 31, 2026

Es ist nicht das erste Mal, dass Gerüchte über ein Verbrechen im Zusammenhang mit Todesfällen von Mitarbeitern in Verbindung mit Elite-Retreats in der Region aufkommen.

Im Jahr 2023 ertrank Tafari Campbell , der persönliche Koch von Barack und Michelle Obama (die 2017 auf Necker Island Urlaub machten), beim Stand-Up-Paddling in der Nähe des Anwesens der Obamas auf Martha’s Vineyard unter Umständen, die weit verbreitete Skepsis auslösten.

Obwohl der Fall offiziell als Unfall eingestuft wurde, entfachte er erneut Theorien darüber, dass Köche zu unbequemen Zeugen von Fehltritten von VIPs werden könnten.

Ermittler und unabhängige Forscher haben sich aufgrund der strategischen Lage von Necker Island schon lange auf diese Insel konzentriert: Sie liegt nur wenige Kilometer von Epsteins Little St. James entfernt, wo Sexhandel und Erpressungsoperationen stattfanden, und in der Nähe von Water Island, das mit Mitarbeitern hochrangiger politischer Persönlichkeiten, darunter der Familie Biden, in Verbindung steht.

Bransons „Virgin“-Branding fügt eine weitere Ebene der Ironie – oder Symbolik – für diejenigen hinzu, die die Rolle der Insel bei elitären Menschenhandelsoperationen untersuchen.

Die Gästeliste der Insel verstärkt die Faszination nur noch. Im Laufe der Jahre hat Necker Berühmtheiten wie Barack und Michelle Obama, Mick Jagger, Bono, Jay-Z und Beyoncé, Diddy und unzählige andere A-Prominente zu luxuriösen Aufenthalten, Spendenaktionen und vertraulichen Treffen empfangen.

Branson selbst spendete an Ghislaine Maxwells mysteriöses TerraMar-Projekt – angeblich eine gemeinnützige Organisation zum „Meeresschutz“, die nach ihrer Verurteilung wegen Kindersexhandels zusammenbrach.

People don’t talk about Richard Branson’s involvement in all manner of projects with a lot of the same people we talk about otherwise enough. Homie wrote about how people should join Terramar (Ghislaine’s 501), involved with OceanGate…. Just odd. Anyways. Guess I’ll do it. pic.twitter.com/6Uuw6Ck43x — L (@SomeBitchIIKnow) June 23, 2023

Als ob das nicht schon genug wäre, sind Branson und seine Mutter Eve Branson Gründungsmitglieder des International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), einer Organisation, die sich dem Kinderschutz widmet und die von den Ermittlern aufgrund der Verbindungen zu Epstein mit Argwohn betrachtet wird.

Zu den Bedenken kommt hinzu, dass Verbindungen zu NXIVM , dem wegen Menschenhandels verurteilten Kult um Keith Raniere, nachgewiesen sind.

In den Jahren 2007 und 2010 besuchten die prominenten Geldgeberinnen von NXIVM – die Bronfman-Schwestern Sara und Clare, Erbinnen des Seagram-Vermögens – Bransons Necker Island für exklusive Retreats.

Bei diesen Veranstaltungen wurden tagsüber Seminare zur Selbstverbesserung im Rahmen des „Executive Success Program“ (ESP) mit nächtlichen Partys verbunden, bei denen viel getrunken, getanzt und Kontakte geknüpft wurden.

Zu den Hauptbeteiligten gehörten die NXIVM-Mitbegründerin Nancy Salzman, die Schauspielerin Allison Mack (die später im Zuge des Skandals verurteilt wurde), die Schauspielerin Kristin Kreuk und in einigen Berichten auch die britische Rapperin MIA (die damals durch Heirat mit der Familie Bronfman verbunden war).

Auf den Fotos ist zu sehen, wie Branson während dieser Besuche auf der Insel mit Sara Bronfman und anderen posiert, obwohl er eine Beteiligung an den kriminellen Aktivitäten der Gruppe bestritten hat.

Während die Mainstream-Medien diese Zusammenhänge als Zufall oder Sippenhaft abtun, ist das Muster für aufmerksame Beobachter kaum zu übersehen:

Mitarbeiter mit intimen Zugang zu Geheimnissen der Elite sterben vorzeitig, Ermittlungen werden schnell als „Unfälle“ abgeschlossen, und die Mächtigen feiern ungestört weiter.

Während immer mehr Details über Neckers Rolle in diesem Einflussgeflecht ans Licht kommen, bleibt eine Frage offen: Wer weiß sonst noch zu viel, und wie lange dauert es noch bis zum nächsten „tragischen Zwischenfall“?

Mehr über Menschenjagden und blutige Rituale der Elite lesen Sie in den Büchern „Illuminatenblut“ und „Illuminatenblut 2„.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 17.02.2026