Hellseherin: „Die Erde spaltet sich“ (Video)

Die preisgekrönte Hellseherin Jill M. Jackson hat Warnungen für das Jahr 2026 veröffentlicht und prognostiziert wirtschaftliche Turbulenzen, Arbeitsplatzverluste und Umzüge, da viele Amerikaner große Lebensveränderungen erleben werden.

Sie sagte volatile Aktien- und Kryptowährungsmärkte voraus, wobei berufliche Veränderungen zu persönlichem Wachstum führen werden. Jackson warnte außerdem vor Erdbeben an der US-Westküste und in Asien sowie vor schweren Überschwemmungen weltweit.

Das Jahr 2026 hat gerade erst begonnen und schon ist eine Vision der Hellseherin Jill M. Jackson wahr geworden. Sogar Deutschland ist betroffen. Wie es in den nächsten Monaten weitergehen könnte.

Hellseher sorgen schon seit Jahrzehnten für die wildesten Spekulationen und Theorien. Es handelt sich um eine anhaltende Diskussion, die nicht nur durch bekannte Namen wie Baba Wanga oder Nostradamus weiter angeheizt wird. Auch neue Gesichter tauchen in den sozialen Medien und im Fernsehen auf.

Dazu gehören beispielsweise Nicolas Aujula und auch die preisgekrönte Hellseherin Jill M. Jackson. Die US-Amerikanerin bezeichnet sich selbst im Netz als „Hellseherin, spirituelle Lehrerin, Fachreferentin und renommierte Autorin“. Auch für das Jahr 2026 hat sie gleich mehrere Vorhersagen geteilt, von der eine Vision bereits Realität geworden ist.

Im Alter von 12 Jahren begann sie, Geisterstimmen zu hören, nachdem ihre verstorbene Großmutter ihr erschienen war und telepathisch mit ihr kommuniziert hatte. (Hellseher Martin Zoller packt aus: Dramatische Prophezeiung – warum sich 2026 alles verändern wird (Video))

Jill M. Jackson, eine spirituelle Lehrerin und Autorin aus Mississippi, warnte davor, dass die nächsten 12 Monate wirtschaftliche Turbulenzen, Naturkatastrophen, andauernde Kriege und sogar beispiellose Beweise für außerirdisches Leben mit sich bringen könnten.

Schock-Vorhersage für 2026: Warum Hellseherin Jill M. Jackson mit ihrer Vision recht behalten könnte

Jill sagte, dass es in diesem Jahr noch mehr Instabilität auf der ganzen Welt geben wird. Im JeffMara Podcast erklärte Jackson Ende 2025, dass sie gesehen habe, wie die Menschheit auch 2026 wieder von schweren Erdbeben heimgesucht wird.

Sie sagte, dass „viele Veränderungen auf der Erde bevorstehen“ und es „wichtig sei, sich darauf vorzubereiten“. In diesem Zusammenhang erwähnte sie „Landverschiebungen“ und Erdbeben, die insbesondere Asien und die US-Westküste treffen werden.

Tatsächlich ist es bereits in der ersten Woche des Jahres zu zahlreichen Erdbeben gekommen. Die US Geological Survey (USGS) verzeichnete in dieser Zeit weltweit fast 100 Erdbeben mit einer Magnitude von über 4,5.

Betroffen waren unter anderem Japan, Indonesien und Russland. Eines der stärksten Beben ereignete sich auf den Philippinen.

Am 3. März traf es den indischen Ozean rund 12 Kilometer von der indonesischen Insel Pulau Babi entfernt mit einer Magnitude von 6,2. Jackson warnte außerdem vor Überschwemmungen, die als Folge der Beben auftreten könnten.

Die betroffenen Regionen befinden sich im Pazifischen Feuerring, wo es jährlich zu schweren Erdbeben kommt. Sogar in Deutschland wurde gerade erst ein Beben registriert.

Das gefeierte Medium warnte davor, dass diese seismische Aktivität auch zu verheerenden Überschwemmungen im Jahr 2026 beitragen könnte, und erinnerte daran, „auf Wasser und ähnliche Dinge zu achten“.

Nachdem sie bereits einen großen Erfolg verbuchen konnte, scheinen die anderen Vorhersagen der Hellseherin im Podcast noch wahrscheinlicher.

Das Medium mit einer soliden Erfolgsbilanz sagte kein Ende des langwierigen Krieges zwischen Russland und der Ukraine voraus, aber sie sah voraus, dass der durch Präsident Trumps Angriff auf Venezuela ausgelöste Konflikt bis Mitte des Jahres „auslaufen“ würde.

Jacksons weitere Prognosen für 2026 sagten viel Volatilität im Privatleben der Menschen voraus, Turbulenzen auf dem Arbeitsmarkt und unerwartete Veränderungen, die für viele im kommenden Jahr anstehen.

Jackson prognostizierte außerdem, dass der Aktienmarkt 2026 weiterhin stark schwanken wird, während Kryptowährungen bei einigen Coins ein deutliches Wachstum, bei anderen hingegen starke Verluste verzeichnen könnten.

Sie deutete an, dass der weitverbreitete Stellenabbau den Arbeitnehmern letztendlich zugutekommen und sie zu Selbstreflexion und beruflicher Neuorientierung anregen könnte.

Sie erklärte: „Ich sehe viele Gegensätze … viele Höhen und Tiefen. Es wird sich wie eine Achterbahnfahrt anfühlen. Leider befürchte ich, dass im Jahr 2026 deutlich mehr Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren werden.“

Doch der Abschied von einer Arbeitsstelle muss nicht immer mit Enttäuschung verbunden sein.

Für Jackson könnte diese große Lebensveränderung eine Chance darstellen, positive Veränderungen vorzunehmen, sei es, etwas Neues zu finden oder einen eigenen Weg zu gehen.

„Ich sehe viele Menschen, die eine komplette Kehrtwende machen, ihre Jobs und Karrieren, die sie jahrelang ausgeübt haben, aufgeben und von vorne anfangen“, sagte sie. „Ich sehe auch viele Neugründungen, aber die sind eher lokal geprägt.“

Auch wenn große Veränderungen beängstigend sein können, sagte das Medium: „Sobald sie das durchgemacht haben, werden sie die Möglichkeit haben, in sich zu gehen und zu erkennen, dass sie ohnehin nicht auf dem Weg ihrer Seele waren.“

Jackson prognostizierte, dass viele Amerikaner einen unerklärlichen Drang verspüren werden, ihre Häuser zu verlassen, in denen sie seit 10, 15 oder sogar 20 Jahren leben.

Sie führte dies auf allmähliche Veränderungen in den Energienetzen der Erde zurück, die auch als Ley-Linien oder Chakren bezeichnet werden und die Verbindung zwischen persönlicher Energie und Ort stören können. Naturkatastrophen könnten diese Umzüge zusätzlich begünstigen.

Von Baba Wanga bis Nostradamus: Gibt es Hellseher wirklich?

Trotz der großen Beliebtheit für paranormale Phänomene oder auch für die Fähigkeit des Hellsehens gibt es keine wissenschaftlichen Beweise für diese Gabe.

Die Wissenschaft stuft sie als nicht erklärbar oder belegbar ein. Dennoch fasziniert beispielsweise der französische Astrologe und Apotheker Nostradamus seit Jahrhunderten die ganze Welt.

Er wurde durch seine im 16. Jahrhundert veröffentlichten Schriften berühmt. Sie gelten heute noch als Grundlage zahlreicher Interpretationen und Versuche, die Zukunft zu beschreiben.

