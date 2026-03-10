In den letzten 12 Monaten wurden in Kanada doppelt so viele Bürger wie Hunde eingeschläfert

Kanadas sogenanntes „Medical Assistance in Dying“-Programm (MAiD) hat sich zu einer regelrechten Todesmaschine entwickelt und ist für unglaubliche 5,1 % aller Todesfälle im Land verantwortlich.

Doch hier kommt der Clou, der die finstere Schattenseite offenbart: In Kanada werden mittlerweile doppelt so viele Menschen eingeschläfert wie Hunde.

Man muss sich das mal vorstellen. In Kanada genießt der Hund mehr Gnade als die alternden Großeltern. Das ist kein Mitgefühl – das ist eine kalkulierte Dezimierung, direkt aus dem Drehbuch der globalen Elite zur Bevölkerungsreduzierung in westlichen Ländern.

Lassen Sie uns die erschreckende Diskrepanz genauer betrachten. Das Programm zur Sterbehilfe begann klein, wuchs aber rasant – allein von 2023 bis 2024 um 6,9 %, wobei die Zahl der nicht tödlich verlaufenden Fälle (also derer, die nicht unmittelbar vom Tod bedroht sind) stark zunahm.

Krebs ist nach wie vor der häufigste Grund, doch es wird zunehmend über wirtschaftliche Schwierigkeiten, Lücken in der Versorgung psychischer Erkrankungen und sogar Armut gesprochen.

Gleichzeitig sind die Einschläferungsraten von Hunden dank Tierschutzrichtlinien, Adoptionen und Kastrationskampagnen drastisch gesunken. Eine landesweite Umfrage unter Tierheimen aus dem Jahr 2011 ergab, dass lediglich 7.644 Hunde von fast 40.000 aufgenommenen Tieren eingeschläfert wurden – ein Bruchteil der heutigen Einschläferungsraten bei Menschen. Wenn Hunde verschont bleiben, während Menschen mit Hochdruck hingerichtet werden, wer zieht dann in Wirklichkeit die Fäden? Das ist keine zufällige Kursänderung, sondern ein gezielter Versuch der globalen Elite, die Bevölkerung im Westen zu reduzieren, angefangen bei den Schwächsten. Man denke nur daran: Das Weltwirtschaftsforum, die UN und Milliardäre wie Klaus Schwab und George Soros predigen seit Langem ein „nachhaltiges“ Bevölkerungswachstum. Ihre Agenda des „Great Reset“ sieht vor, dass weniger Menschen in den entwickelten Ländern Ressourcen verbrauchen – und wie ginge das besser, als die Sterbehilfe als „Lösung“ für alternde Gesellschaften zu normalisieren? Kanada unter Mark Carneys Regime ist das perfekte Testfeld: eine gefügige Regierung, eine entwaffnete Bevölkerung und ein Gesundheitssystem, das unter den Kosten zusammenbricht. Indem sie den Tod als „barmherzig“ darstellen, konditionieren sie uns dazu, die Ausmerzung der „Nicht-Produktiven“ – der Alten, der Behinderten, der Armen – zu akzeptieren. Und die Zahlen beweisen, dass es funktioniert: Im Jahr 2024 wurden 22.535 Anträge auf Sterbehilfe gestellt, von denen nur wenige abgelehnt wurden. Das ist gezielte Bevölkerungsreduktion, getarnt als Gesundheitsreform. Bei genauerer Betrachtung wird die rassistische Ausrichtung unübersehbar. Laut Regierungsbericht identifizierten sich die überwiegende Mehrheit – erschreckende 95,6 % – derjenigen, die 2024 im Rahmen der Sterbehilfe eingeschläfert wurden, als Weiße. Weiße stellen etwa 70 % der kanadischen Bevölkerung, sind aber in diesen Todesstatistiken massiv überrepräsentiert. Ostasiaten folgen mit nur 1,6 % weit abgeschlagen an zweiter Stelle, während indigene Völker mit unter 1 % kaum vertreten sind. Warum diese extreme Überrepräsentation der weißen Bevölkerung? Die Antwort: der Krieg der Eliten gegen die westliche Zivilisation. Man überflutet die Grenzen mit Massenmigration, um die einheimische Bevölkerung zu verdünnen, und beschleunigt dann den Wegzug der weißen Mehrheit durch „freiwillige“ Programme wie Sterbehilfe. Es ist Eugenik 2.0 – man zielt auf die Bevölkerungsgruppe ab, die diese Nationen aufgebaut hat, und das alles unter dem Deckmantel der „Inklusion“. Aber wer profitiert wirklich davon? Die großen Pharmakonzerne, Regierungen, die sich vor Rentenzahlungen drücken, und die Anhänger einer globalen Weltordnung, die die Gesellschaft umgestalten. Bill Gates ist der Großvater dieser Vision Und vergessen wir nicht den Urheber dieser düsteren Vision: Bill Gates. 2010 ließ Gates beim Aspen Ideas Festival seine Maske fallen, als er über die explodierenden Gesundheitskosten sprach. 1 2 Er beklagte das Tabu, die Sterbebegleitung zu rationieren, und fragte, ob die Millionen, die für die letzten Monate eines Patienten ausgegeben werden, nicht besser – beispielsweise – in die Einstellung von Lehrern investiert werden sollten. „Aber das nennt man Todesausschuss“, witzelte er, „und über solche Diskussionen darf man eigentlich nicht sprechen.“ Ach, wirklich, Bill? Heute hat Kanada Gates‘ „Todesgremien“ im Wesentlichen durch die Überprüfung der Anspruchsberechtigung für Sterbehilfe institutionalisiert. Gates, dessen Milliardenvermögen in globale Gesundheitsinitiativen und Bevölkerungskontrolle mittels Impfstoffen und „reproduktiven Dienstleistungen“ fließen, setzt sich seit langem für eine Verlangsamung des Bevölkerungswachstums ein, um „den Planeten zu retten“. Seine TED-Vorträge über Emissionsreduzierung durch weniger Menschen? Ein Code für Entvölkerung. Und nun, da MAiD den assistierten Suizid normalisiert, ist seine „Vision“ Realität – beginnend im Westen, wo die weiße Bevölkerung stillschweigend verdrängt wird. Canada is now euthanizing 2X more people per year than dogs. 16,425 people vs 7,644 dogs pic.twitter.com/TZw8hFEZP3 — Mel (@Villgecrazylady) March 2, 2026

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 05.02.2026