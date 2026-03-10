Stark reduziert: Räucherofen Autark 800 aus Edelstahl

Großzügiger Garraum, modernes Design und flexible Einsatzmöglichkeiten.

Der Autark 800 ist ein leistungsstarker Edelstahl-Räucherofen für alle, die gerne selbst Hand anlegen und aromatische Räucherspezialitäten zu Hause zubereiten möchten.

Dank seiner großzügigen Ausstattung und der durchdachten Details eignet er sich gleichermaßen zum Kalträuchern wie auch zum Heißräuchern – ob Fleisch, Fisch, Wurstwaren oder Käse.

Viel Platz für Genussvielfalt

Mit drei Räucheretagen bietet der Räucherofen Autark 800 ausreichend Raum für große Mengen. Durch das große Sichtfenster behalten Sie jederzeit den Überblick über den Räuchervorgang – ohne dass Wärme oder Rauch entweichen.

Die Kombination aus Edelstahlgehäuse und praktischer Innenaufteilung schafft optimale Voraussetzungen für gleichmäßige Ergebnisse – bei jeder Räuchercharge.

Flexibel einsetzbar – für Kalträucherung und Heißräucherung

Im unteren Bereich befindet sich eine geräumige Universalschublade, die wahlweise mit Holzkohle oder einer Heizspirale (optional erhältlich) betrieben werden kann.

Darüber hinaus sind sowohl eine Sägemehlschale als auch eine Fettauffangschale integriert – für saubere Prozesse und ein intensiveres Aroma.

Robuste Verarbeitung mit durchdachtem Zubehör

Gefertigt aus pflegeleichtem Edelstahl, bringt der Autark 800 nicht nur Stabilität, sondern auch Langlebigkeit mit. Die glatte Oberfläche erleichtert die Reinigung, während die kompakte Bauweise eine platzsparende Aufstellung ermöglicht.

Mit 12 Fleischhaken, 3 Haltestangen für Haken, 2 Einhängeracks für kleinere Stücke und einem Thermometer ist bereits alles dabei, was Sie für den Einstieg ins Räuchern benötigen.

Einsatzarten: Kalträuchern – Heißräuchern

Kapazität: Bis zu 7 Kilogramm Fleisch, Fisch oder Käse

Ausstattung: Sichtfenster, Abtropfschale, Sägemehlschale, Universalschublade

Auch als Set mit Elektroheizung, Hocker und Zusatzrosten erhältlich

Ergänzt wird der Ofen durch eine leistungsstarke Elektroheizung, die für konstante Temperaturen und maximale Kontrolle sorgt.

Der Edelstahl-Hocker bringt den Ofen auf eine angenehme Arbeitshöhe, während die Räucherroste für zusätzliche Fläche und Flexibilität sorgen – ein stimmiges Komplettpaket für alle, die echten Räuchergenuss ohne Abstriche erleben möchten.

Räucherofen Autark 800 (Einzelartikel)

Maße: 81 × 40 × 28 cm

Material: Edelstahl, pflegeleicht – hitzebeständig

Lieferumfang: Räucherofen Autark 800, 12 Haken, 3 Haltestangen für Haken, 2 Einhängeracks für kleine Stücke, Thermometer

Räucherofen-Set Autark 800

Räucherofen: 81 × 40 × 28 cm

Elektroheizung: 34 × 18 cm

Hocker: 41,6 × 29,6 × 45,1 cm

Räucherroste: je 36,5 × 25,5 cm

Lieferumfang (Set):Räucherofen Autark 800, Elektroheizung, Edelstahl-Hocker, 3 Räucherroste, 12 Haken, 3 Haltestangen für Haken, 2 Einhängeracks für kleine Stücke, Thermometer

Hinweis: Der Räucherofen Autark 800 ist wahlweise einzeln oder im Set mit Heizelement, Hocker und zusätzlicher Räucherfläche erhältlich. Bitte beachten Sie den jeweiligen Lieferumfang.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 10.03.2026