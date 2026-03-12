Was ist das für ein Zylinder auf dem Mars? (Video)

Ein Rohbild der Mastkamera (Mastcam) an Bord der NASA-Raumsonde Mars Aufnahme des Rovers Curiosity vom 07.08.2022 um 20:58:23 UTC:

Ein mysteriöser Zylinder ist im Marsregolith des Paraitepuy-Passes vergraben – einer schmalen Lücke im Gale-Krater an den Hängen des Mount Sharp. Von Avi Loeb

Dieses rätselhafte Objekt wurde von Rami Bar Ilan in der NASA-Datenbank entdeckt und mir von Dr. Jan Špaček – der nach Lebensspuren auf dem Mars sucht – und Professorin Carol Cleland – die Anomalien aus philosophischer Perspektive untersucht – zur Kenntnis gebracht.

Brian Dobbs hat das Objekt hier ausführlich öffentlich diskutiert . Ich antwortete Jan und Carol, dass Anomalien am besten öffentlich und unter vollständiger Offenlegung aller verfügbaren Daten analysiert werden sollten, da solche Diskussionen Wissenschaftler dazu anregen könnten, zusätzliche Daten zu sammeln, die das Rätsel lösen.

Der Zylinder ist auf mehreren Bildern der hochauflösenden Farbkameras Mastcam links und Mastcam rechts in verschiedenen Brennweiten in den Archiven von NASA, JPL und WUSTL zu sehen.

Zugehörige Daten wurden von der NASA hier , vom JPL hier (3556MR1025170721700585C00_DRCL) und von der WUSTL hier (Sol 3556, Objekt 713174794) dokumentiert.

Der Zylinder wurde hier , hier und hier aus verschiedenen Winkeln abgebildet . Er wurde in Rohbildern des Analysten-Notebooks von Curiosity MSL identifiziert, war aber zum Zeitpunkt seiner Entdeckung nicht auf der öffentlichen Missionswebsite zu finden. (Mars: Raumsonde Phobos 2, das geheimnisvolle letzte Bild und rätselhafte Monolithen)

Das glänzende Objekt hat eine perfekt runde, zylindrische Form mit einer Länge von etwa 20 Zentimetern und einem flachen Ende.

Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass es sich um von Menschen verursachten Abfall handelt.

Von Rovern gefundene, künstlich wirkende Objekte werden typischerweise als Trümmer des eigenen Landesystems identifiziert, beispielsweise Teile des Sky Crane oder des Hitzeschilds, die vom Wind verweht oder während des Abstiegs des Rovers im Jahr 2012 verstreut wurden.

Dieser ungewöhnliche Zylinder könnte ein Stück Kabel oder Radmaterial von Curiosity selbst sein. Der Rover hat während seiner Einsätze bereits kleinere Teile verloren, und ähnliche Anomalien auf früheren Bildern konnten auf die Hardware der Mission zurückgeführt werden.

Der Rover Curiosity ist etwa so groß wie ein kleiner SUV und misst ungefähr 3 Meter in der Länge, 2,8 Meter in der Breite und 2,2 Meter in der Höhe. Er wiegt knapp 899 Kilogramm und verfügt über einen 2,1 Meter langen Roboterarm sowie Räder mit einem Durchmesser von 50,8 Zentimetern.

Die rauen Bedingungen auf dem Mars können auch Gesteine ​​in ungewöhnliche Formen bringen, wie die „Blaubeeren“ (Hämatitkügelchen) oder Gips-Kristalle, die man an anderen Stellen im Gale-Krater sieht.

Die NASA hat sich zu diesem mysteriösen zylinderförmigen Objekt noch nicht offiziell geäußert.

Derzeit erkundet der Rover Curiosity die unteren Hänge des Mount Sharp im Mars-Gale-Krater. Etwa acht Kilometer vom Standort des Zylinders entfernt.

Um das Rätsel zu lösen, wäre es sinnvoll, zum Standort des Zylinders zurückzukehren und ihn aus der Nähe zu untersuchen. Mit seiner Höchstgeschwindigkeit von 0,16 Kilometern pro Stunde könnte der Rover Curiosity innerhalb weniger Tage zum Standort des Zylinders zurückkehren.

Sollen wir einfach davon ausgehen, dass es sich bei dem mysteriösen Zylinder um von Menschenhand geschaffene Trümmer handelt und weiterfahren oder den Rover umdrehen, um herauszufinden, ob er einen anderen Ursprung hat?

Video:

1 2

Die NASA hat keine Bilder der Marsoberfläche gefälscht

Ein Facebook-Beitrag , der behauptet, die Marslandungen seien gefälscht und die NASA sei ein Schwindel, ist falsch. Der Beitrag enthält zwei nebeneinanderliegende Bilder, die scheinbar denselben, abgelegenen Ort zeigen. Das erste Bild zeigt eine karge Fläche mit Gras und Felsen, während das zweite einen rötlichen Farbstich aufweist und in der unteren linken Ecke einen kleinen Teil eines Marsrovers zeigt. Der Beitrag besagt: „Der Mars sieht genauso aus wie Arizona, Nevada oder Teile des australischen Outbacks, und es scheint, als hätte die NASA der Atmosphäre in der Nachbearbeitung einfach einen Rotstich hinzugefügt. Mit dem „Autolevels-Werkzeug“ in Photoshop verlieren offizielle NASA-Marsfotos jedoch ihren Rotstich und sehen dann genauso aus wie die Erde.“ „Die NASA hat bereits zugegeben, Simulationen auf Devon Island durchgeführt zu haben. Es ist erwähnenswert, dass Devon Island „die größte unbewohnte Insel der Erde“ ist, was ein perfekter Ort für eine nachgestellte Mars-Fotoaufnahme zu sein scheint.“

Die Bildunterschrift lautet: „Marslandungen werden bereits gefälscht“ und „Die NASA ist ein Schwindel“. Zwar hat die NASA auf der kanadischen Insel Devon tatsächlich Simulationen der Marslandschaft durchgeführt , das Bild im Beitrag stammt jedoch nicht von diesem Ort und ist, entgegen der Behauptung, kein offizielles NASA-Foto. Stattdessen zeigen beide Bilder eine Gegend in der Grafschaft Clare an der Westküste Irlands, die als Burren bekannt ist , wie dieses gemeinfreie Bild zeigt , das durch eine umgekehrte Bildersuche gefunden wurde. Im Facebook-Beitrag wurde das rechte Bild rot eingefärbt und ein kleines Stück eines Mars-Rovers hinzugefügt. Die Bilder stammen aus einem satirischen Video auf YouTube mit dem Titel „NASA Training Session Mars Photography Workshop 101“, in dem der Urheber vorgibt, eine Schulung für NASA-Mitarbeiter zum Thema „Fotografie fälschen“ durchzuführen. Der hinzugefügte Ausschnitt eines Marsrovers scheint von diesem NASA-Bild des Spirit Rovers zu stammen, der im Januar 2004 im Gusev-Krater auf dem Mars landete .

Quellen: PublicDomain/avi-loeb.medium.com am 11.03.2026