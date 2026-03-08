Wie der finale Wechsel in der Zeitlinie die Menschheit energetisch in Richtung eines neuen Erdzeitalters lenken wird

Was genau meinen Sie mit „neuer Erde“?

Wie wird der Krieg in der letzten Zeitlinie die Menschheit in ein neues Erdzeitalter führen?

Wie wird der große Sonnenblitz die Erde beeinflussen?

Der Begriff „Neue Erde“ bezeichnet einen kollektiven Bewusstseinswandel, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die Schwingungsfrequenz der Erde zu erhöhen. Indem immer mehr Menschen mit ihrem göttlichen Wesen in Verbindung treten,

breitet sich ein Netz über den Planeten aus.

Jeder Einzelne wird ins Licht gelangen; sollte dies nicht der Fall sein, wird es genügend Menschen geben, die

Licht auf diesen Planeten bringen und so seine Schwingungsfrequenz als Ganzes verändern.

Das Neue verschiebt die Zeitlinien und verwandelt die alte Erde voller Streitigkeiten und Dunkelheit in eine

neue Welt der Liebe und des Lichtbewusstseins.

Man glaubt, dass das Wassermannzeitalter Veränderungen mit sich bringt, die über Technologie, Medizin, Kunst und Persönlichkeitsentwicklung hinausgehen und die Auseinandersetzung mit anderen stärker in den Vordergrund rücken.

Die Menschen im Wassermannzeitalter werden ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl entwickeln; sie werden eher bereit sein, sich zu beteiligen und Teil der größeren Gemeinschaft zu werden, um gemeinsam für das Wohl der Menschheit zu arbeiten.

Diese Zeitlinie wird von Unsicherheit geprägt sein, da nichts auf der Grundlage von Vorplanung geschehen wird , oder vielmehr wird sich alles auf wundersame Weise fügen und dem Ungewissen folgen.

Das Wassermannzeitalter herrscht über das Element Wasser. Die Menschen rücken logisches Denken und kollektive Verantwortung in den Vordergrund, da sie Teil einer größeren Gemeinschaft werden.

Dieses Zeitalter ist nicht mit Selbstbezogenheit, Selbstverwirklichung oder Egozentrik gleichzusetzen.

Sie werden vollständig mit dem Bewusstsein der 5. Dimension verbunden sein, in dem alle zusammenarbeiten und

sich der kollektiven Pflicht verpflichtet fühlen. (Der fehlerhafte Kalender, die beschleunigte Erdrotation und die drohende Zeitverschiebung bis 2029)

Der finale Krieg der Zeitlinie hat bereits begonnen und wird viele Jahre andauern, während dunkle Mächte versuchen, den Planeten zu beherrschen und seine Befreiung zu verhindern.

Die Menschheit befindet sich im Aufstiegsprozess, der indirekt auch den Aufstieg der Erde beeinflusst, da höhere

Lichtcodes und der Aufstieg des Erdgitternetzes damit einhergehen.

Im Einklang mit diesem Zeitplan.

Dieser Zeitplan wird den Übergang zum neuen Erdzeitplan erleichtern, wenn die Menschen sich ihrer göttlichen Essenz

immer bewusster werden und weiterhin der Erde und der kollektiven Evolution dienen.

Bewusstsein.

Der finale Krieg in der Zeitlinie, der die Menschheit auf eine neue Erde führen wird, besteht aus Folgendem:

1. Kampf zwischen negativen Kräften und kollektivem Aufstieg:

Die Zeitlinie bereitet den Fortschritt und die Evolution des Planeten durch kollektiven Aufstieg vor und aktiviert gleichzeitig das kristalline Gitternetzsystem der Erde, wodurch Lichtcodes und energetische Upgrades leichter aktiviert werden können.

Der Planet ist dichter, daher wird der kollektive Aufstieg

Die Menschen fühlen sich leichter und stärken gleichzeitig den Planeten.

Negative Kräfte versuchen, die Befreiung des Planeten zu verhindern, indem sie die Welt kontrollieren und beeinflussen die Geopolitik.

Die Menschheit hat sich auf die Frequenz der neuen Erde eingestellt , indem sie aufgestiegen ist und alte

Muster des Erdsystems losgelassen hat.

Das alte Muster der Erde hat sich innerlich verschoben und manifestiert sich physisch in Kriegen, Erdbeben, Vulkanausbrüchen und Pandemien.

2. Aktivierung kosmischer Sternentore:

Das kosmische Sternentor ist kein physisches Gerät, sondern vielmehr ein energetisches und interdimensionales Portal, das das menschliche Bewusstsein in höherdimensionale Bereiche, galaktische Portale und ein göttliches Wir führt.

Die Quelle ermöglicht es dem Einzelnen, sich mit ihrem göttlichen Wesen zu verbinden und die rasante Entwicklung

des menschlichen Bewusstseins zu erleben.

Das Sternentor-Gittersystem ist ein elektromagnetisches Netzwerk das dich mit heiligen geometrischen Mustern verbindet

auf der ganzen Erde.

Sternentore werden tatsächlich von Sternensaaten und höheren Wesen genutzt, um der Menschheit zu helfen, sich mit ihrem göttlichen Wesen zu verbinden und ihr Bewusstsein zu erweitern.

3. Hybrid-genetische Codes

Auflösung:

Die hybridgenetische DNA wurde von niederen Rassen zu Experimentierzwecken und zur Senkung der menschlichen Frequenz sowie zur Störung der ursprünglichen DNA eingebettet . Die Auflösung der hybridgenetischen DNA fand während des Aufstiegs statt und bereitete die Menschheit auf die Bewusstseinserweiterung vor.

Richte dich nach den universellen Energien aus.

Der Krieg um die Zeitlinien ist in vollem Gange, da niedere Spezies versuchen, die Menschheit am Aufstieg in höhere Dimensionen zu hindern.

Die kommenden Jahre werden Kriege, Erdbeben, Tsunamis und Klimaveränderungen mit sich bringen, die die Menschen erschüttern und das Bewusstsein für den kollektiven Bewusstseinswandel und den Übergang zur neuen Erde

maßgeblich prägen werden.

4. Höherfrequente Codes

Die solare Aktivierung wird erhebliche Störungen verursachen in Elektronik, die Ozonschicht, Satelliten und andere Weltraumthemen.

Der große Sonnenblitz wird Auswirkungen auf das menschliche Bewusstsein und die DNA haben, denn der kollektive Aufstieg beschleunigt sich in den kommenden Jahren und führt zu Veränderungen im menschlichen Bewusstsein, zur Aktivierung der DNA und zu energetischen Aufwertungen durch Lichtcodes.

Die höherfrequenten Codes sind mit dem Gitternetzsystem der Erde verbunden , wodurch ihre Frequenz mit der Erde und dem menschlichen Bewusstsein in Einklang gebracht wird. Dies wird das menschliche Bewusstsein beeinflussen , die planetare Schwingung erhöhen und den Übergang zur neuen Erde unterstützen.

Der Sonnenblitz wird den Schleier für die Menschheit lüften und die energetischen Grenzen auflösen, die die Erde vom Rest des Universums trennen.

Die Menschheit wird sich wieder ihrer Ursprünge und ihrer spirituellen Verbindung erinnern.

Die Vorbereitungen für dieses Ereignis haben bereits begonnen und könnten bald auf der Erde eintreten, um die alte Schwingungsfrequenz zu verringern und das neue Zeitalter der Evolution mit der neuen Erde willkommen zu heißen.

Viele freiwillige Seelen unterstützen den Evolutionsprozess des Planeten und tragen dazu bei, dass sich diese Ereignisse auf natürliche Weise entfalten und die neue Erde entsteht.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 08.03.2026