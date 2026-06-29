🔗 Nach der Auffassung der Amish sind es gerade *wir*, die unfrei sind

Reisebericht aus den Vereinigten Staaten – wie ist das Leben im Ethridge Amish Country?

Da es immer schwieriger wird, Kinder zu Hause zu unterrichten, sich (und die Kinder) nicht impfen zu lassen und den Kontakt zum Gesundheitssystem zu minimieren, rücken wir eine Gemeinschaft in den Fokus, für die diese Lebensweise seit Jahrhunderten selbstverständlich ist. Auch im 21. Jahrhundert leben die Amish isoliert von der modernen Welt: ohne Strom, ohne große Maschinen und völlig autark.

Meine Reisebegleiter und ich fahren auf der Route 43 Richtung Süden von Columbia, Tennessee. Eine typische US-amerikanische Straße: vierspurig mit gelben Linien inmitten unberührter Natur. In der Ferne sehen wir, dass wir uns unserem Ziel nähern: Eine schwarze Kutsche mit großen Holzrädern fährt am Straßenrand.

Wir nähern uns dem Gefährt zügig und sehen die Fahrgäste in traditioneller Kleidung: Frauen in dunklen Kleidern mit weißen Hauben, Männer mit langen Bärten ohne Schnurrbart, in blauen Hosen, Hemden und Strohhüten.

Neben der Autobahn, unter der gleißenden Sonne, betrachte ich die Szene noch einmal: Zwischen dem Lärm der Autos dringt leise das beruhigende Geräusch von Pferden durch, die rhythmisch über den Asphalt traben. Ein surreales Bild, als wären wir versehentlich in ein Filmset des 19. Jahrhunderts geraten. Doch dies ist kein Filmset. Dies ist das Ethridge Amish Country.

In diesem Teil von Tennessee, einem Bundesstaat im Südosten der USA, leben schätzungsweise 2.000 bis 2.500 Amische, verteilt auf etwa dreihundert Familien – die größte Amische-Gemeinde im Süden des Landes.

Und noch dazu eine sehr traditionsbewusste. Während andere Gemeinden dieser christlichen Täufergruppe in Pennsylvania, Ohio und Indiana mitunter kleine Zugeständnisse machen, bekennen sie sich hier streng zu ihrem Glauben. So gibt es beispielsweise keinen Strom und keine großen Maschinen – Häuser und Scheunen werden überwiegend in Handarbeit gebaut – und sie leben isoliert von der modernen Welt.

Auch sie bezeichnen Nicht-Amische stets als „ die Engländer“, und obwohl sie die englische Sprache beherrschen, sprechen sie untereinander aufgrund ihrer europäischen Herkunft (siehe Kasten) Pennsylvanisch- Deutsch , einen deutschen Dialekt, der vermutlich von „den Engländern“ fälschlicherweise für Niederländisch gehalten wurde. Sie lesen die Bibel, * Di Shrift *, in Althochdeutsch.

Wir biegen in die Brewer Road ein, eine Seitenstraße der Route 43, die das Ethridge Amish Country in zwei Hälften teilt. Auf dem Armaturenbrett liegt die Karte, die wir zuvor im Besucherzentrum erhalten haben. Sie trägt den ausdrücklichen Hinweis, keine Fotos zu machen („Dies verstößt gegen ihre religiösen Überzeugungen“), sowie eine Erklärung, welche selbstangebauten Produkte auf welchen Höfen verkauft werden.

Genau wie bei den Kutschfahrten durch die Gegend sichern neugierige Touristen den Familien auch auf diese Weise ein kleines Einkommen. Denn, wie sich später herausstellt, sind sie Fremden gegenüber eigentlich nicht sehr aufgeschlossen.

Abseits des rasenden Verkehrs scheint die Zeit stillzustehen. Unbefestigte Straßen, aufgewirbelter Staub, weite Wiesen und Bauernhöfe mit Hühnern, Ziegen, Kühen und Schweinen.

Auch hier fahren Pferdekutschen vorbei , in denen Menschen in Tracht sitzen und stets winken. Amische und englische Einwanderer leben in den Dutzenden von Straßen Tür an Tür, wobei die Amischen in der Mehrheit sind. Ihre Höfe sind leicht zu erkennen: weiße Holzhäuser und rote Scheunen aus – oft rostigem – Metall.

Über jedem Grundstück thront eine Windmühle , eine traditionelle Windkraftanlage mit charakteristischen Flügeln zur Erzeugung mechanischer Energie, beispielsweise für Wasserpumpen. Strom aus dem Netz wird abgelehnt: Er verbindet die Bauern zu sehr mit der Gemeinschaft und macht das Leben zu einfach. Daher sieht man auf den Höfen höchstens einen kleinen Kompressor und ganz sicher kein Auto. Stattdessen sieht man Kutschen, einfache Werkzeuge und handgeschriebene Schilder, die für die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen werben.

Kinder in Tracht spielen auf der Veranda mit Holzfahrrädern, Frauen hängen Wäsche zum Trocknen auf, und Männer bringen das Heu herein. Ein weiteres beruhigendes Bild: Zwei Pferde ziehen einen flachen Karren mit einem Mechanismus, der das Heu einzieht und nach oben befördert. Darüber verteilen zwei Männer mit Mistgabeln und dem unverzichtbaren Strohhut die Heuballen zügig auf der Plattform.

Während unserer USA-Rundreise war ein Besuch bei den Amischen ein absolutes Muss. Diese Religionsgemeinschaft fasziniert mich – vor allem, wie sie es schaffen, fast völlig autark zu leben, außerhalb des staatlichen Systems und des modernen Lebens mit all seinen Annehmlichkeiten. Faulheit ist schließlich der Teufel, wie man so schön sagt. Außerdem lehnen die meisten eine Krankenversicherung ab – sie vertrauen auf Gottes Hilfe und einander und suchen nur im Notfall einen Arzt auf.

Geburten finden zu Hause statt, und es überrascht daher nicht, dass die Impfrate niedrig ist, insbesondere in konservativen Gemeinden. Da ich aus einem anthroposophisch-christlichen Elternhaus komme, teile ich vieles von dieser Lebensweise, obwohl dieses gemeinschaftliche Leben mit seinen strengen Regeln stark mit meinem Freiheitsbegriff kollidiert.

Sie hingegen sind vom Gegenteil überzeugt: Wir Engländer seien unfrei, gefesselt von den Versuchungen des Teufels. Sie hingegen, als Diener Gottes, finden ihre Freiheit gerade in der Unterwerfung unter seinen Willen. Ich bin daher neugierig darauf, wie es wirklich ist und wie es sich anfühlt, fernab von Internet und Fernsehen inmitten einer solchen Gemeinschaft zu sein.

Ich weiß, es ist eine schwierige Aufgabe – die Amish geben lieber keinen Einblick in ihr Leben und meiden aus Bescheidenheit das Rampenlicht. Dennoch sind inzwischen verschiedene Dokumentarfilme und Bücher über diese Gemeinschaften erschienen, die – oft nach langen Verhandlungen – Außenstehenden Zutritt gewährten. Hier im traditionellen Süden sind diese Chancen gering. Außerdem möchte ich ihren Glauben respektieren.

Auf dem ersten Bauernhof sehen wir etwa zehn Pferde auf einer Weide und eine Scheune mit selbstgebauten Holzmöbeln – die Amish sind für ihr handwerkliches Können bekannt. Mitten im Hof ​​steht ein Stand mit eingemachter Marmelade und Gemüse, Ziegenmilchseife und Cashewkrokant , einer beliebten Nougatine-Spezialität der Amish aus Butter, Natron, Zucker und Nüssen.

Eine junge Frau kommt aus dem Haus. Schweigend und mit einem freundlichen Lächeln beobachtet sie uns, wie wir die Regale mit den handbeschrifteten Aufklebern betrachten. Sie notiert die Einkäufe mit Bleistift, und ihre Augen folgen aufmerksam, als ich die Dollarscheine aus meiner Handyhülle hole. Später lese ich, dass sie es vorziehen, keine Handys in ihrer Nähe zu haben.

Um die Regeln vollständig zu verstehen, frage ich sie, ob es nur verboten sei, Menschen zu fotografieren, oder auch Gegenstände. „ Alles, was uns gehört “, antwortet sie mit starkem Südstaatenakzent. Auf die Frage, ob dies auf der Vorstellung beruhe, man raube dem Gegenstand die Seele, hält sie kurz inne und antwortet dann: „Nein, wir wollen einfach nicht, dass Sie etwas mit nach Hause nehmen, das uns gehört.“ Interessant.

Zurück im Auto, während ich die weißen Schilder nach Erdbeeren, Brot und Milch absuche, frage ich mich, was wir als Außenstehende in diesem Licht selbst an einen solchen Ort mitbringen, mit unseren eigenen Gedanken oder Urteilen. Aber auch: Was nehme ich tatsächlich mit, einfach indem ich sie besuche oder, wie jetzt, darüber schreibe?

Später lese ich, dass auch Demut hier eine Rolle spielt: Das Posieren für ein Foto legt zu viel Wert auf das Individuum, während die Gemeinschaft immer im Mittelpunkt stehen sollte. Das zweite Gebot, „Du sollst dir kein Götzenbild machen“, ist ebenfalls zentral. Porträts auf der Kommode sind daher unerwünscht, und obwohl die meisten Amish offiziell registriert sind, besitzen viele keinen Reisepass.

Die Leute auf den anderen Höfen sind zurückhaltender. Ihre Augen sind geschlossen und misstrauisch – keine Einladung für weitere Fragen. Mit den beiden jungen Mädchen an der Kasse komme ich sowieso nicht ins Gespräch: Englisch ist nicht für Kinder gedacht. Und während ich eine Schale mit kleinen Zucchini bezahle – ganz offensichtlich keine Riesen-Zucchini – und Brot, starrt mich eines der Mädchen an, als sähe sie den Teufel persönlich.

Für ein Mädchen, das höchstens fünf Jahre alt ist, ist ihr Blick unglaublich durchdringend. Sie sieht mir direkt in die Augen und lässt ihren Blick dann demonstrativ über meine Arme wandern, um mich wiederzufinden. In diesem Moment spüre ich nur die Intensität der Begegnung, aber beim nächsten Halt merke ich, dass ich nicht gerade praktisch gekleidet bin: Shorts und ein Tanktop. Normale Kleidung bei 30 Grad. Nicht im Amish Country.

Etwas Normales ist plötzlich abnormal. „Anstößig“, lese ich sogar in einem Artikel. Und an jedem weiteren Ort sehe ich die Blicke der Frauen urteilen – oder ich glaube, ich sehe sie. Tatsächlich werden meine praktischen Fragen nur kurz angebunden beantwortet. Ich denke gar nicht mehr über inhaltliche Fragen nach.

An meinem letzten Halt unterhalten sich zwei junge Burschen neben einem hölzernen Karren voller Ernte. Auch sie wirken zurückhaltend, doch hier erleben wir mehr Offenheit. Ich bestelle Milch. Einer von ihnen geht vor mir her und gibt mir einen Blick auf seinen rasierten Nacken frei, aus dem die kurzen Haare darüber, genau wie bei seinem Kameraden, unter dem Hut hervorquellen. Ein komischer Anblick: als würde Stroh unter der Krempe hervorlugen.

Er hebt einen Kanister Milch aus einem alten – natürlich – nicht drehenden Gefrierschrank mit kaltem Wasser. Fünf Dollar. Ich frage ihn, ob ich ihn um etwas Wichtigeres bitten dürfe, doch er wendet den Kopf ab und verzieht das Gesicht zu einer gequälten Grimasse.

Unser Abendessen ist reich an Produkten der Amish. Der Geschmack ist köstlich und unverfälscht, wahrlich etwas Besonderes in Amerika. Mit den restlichen Mitbringseln – eingekochter Marmelade, eingelegten Rote Bete, Ahornsirup und Ziegenmilchseife – reisen wir zurück in die Niederlande. Und unsere Seelen sind um einen tiefen Eindruck reicher geworden.

Die Amish flohen vor dem Pfahl und dem Galgen in Europa

Die Amischen sind eine täuferische christliche Bewegung, die vorwiegend aus der Schweiz, Deutschland und dem Elsass stammt. Sie setzen sich unter anderem für eine Kirche ohne staatliche Einmischung ein, verweigern den Militärdienst und taufen nur Erwachsene, die sich bewusst für den Glauben entscheiden.

Aufgrund massiver Verfolgung wegen dieser Überzeugungen wanderten sie im 18. und 19. Jahrhundert in die Vereinigten Staaten aus. Schließlich herrschte in Pennsylvania Religionsfreiheit, was zu jener Zeit etwas Außergewöhnliches war.

Die Amish konnten ihre Religionsfreiheit all die Jahre dank des ersten Zusatzartikels zur US-Verfassung (Religionsfreiheit) und durch gewonnene Gerichtsverfahren bewahren. So wurde beispielsweise 1972 entschieden, dass Amish-Kinder nach der achten Klasse nicht mehr zur Schule gehen müssen – eine weitere Schulbildung würde ihre religiöse Lebensweise gefährden.

Fast alle Amish-Kinder besuchen bis zur achten Klasse ihre eigenen kleinen, einklassigen Dorfschulen und erfüllen damit ihre Schulpflicht. In weniger strengen Gemeinden besuchen einige wenige Kinder öffentliche Schulen.

Heutzutage gibt es in Europa praktisch keine traditionellen Amischen-Gemeinden mehr. In den Vereinigten Staaten leben mittlerweile über 400.000 Amische, und ihre Zahl steigt aufgrund kinderreicher Familien mit durchschnittlich sechs bis sieben Kindern stetig an. Sie haben sich in verschiedene Splittergruppen aufgespalten:

Die konservativste ist die Old Order Amish, während die New Order und die Beachy Amish progressiver sind. Die Amische-Gemeinde in Ethridge (siehe Hauptartikel) gehört zur Swartzentruber-Gemeinde, einem Zweig der Old Order Amish, der zu den traditionsreichsten und strengsten Gemeinschaften zählt.

Der Ausschluss ( wörtlich: Meidung) spielte in dieser Splittergruppe eine zentrale Rolle: Man war der Ansicht, dass Menschen, die die Kirche verließen, selbst wenn sie zu einer anderen Amischen-Gruppe wechselten, noch strenger geächtet werden sollten .

Diese Ausgrenzung war auch der Grund für die Entstehung der Amischen. Im späten 17. Jahrhundert spalteten sie sich unter der Führung von Jakob Ammann von den christlichen Mennoniten ab, da sie eine strengere Kirchenzucht wünschten. Ihrer Ansicht nach waren die Mennoniten zu nachsichtig im Umgang mit dem Kontaktverbot zu aus der Kirche Ausgeschlossenen.

Bis heute pflegen strenge Amische Gemeinschaften nur sehr eingeschränkten Kontakt zu exkommunizierten Familienmitgliedern. Obwohl es Amischen theoretisch erlaubt ist, die Gemeinschaft vor der Taufe zu verlassen, geschieht dies selten, unter anderem aufgrund des sozialen Drucks.

Es gibt verschiedene Dokumentationen und Bücher über ehemalige Amische, die von ihren Familien exkommuniziert wurden. Dies trifft insbesondere auf die Altamischen zu.

Quellen: PublicDomain/deanderekrant.nl am 29.06.2026