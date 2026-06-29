🚨 Kalifornien hat gerade eine weitere wichtige Warnung erhalten, dass „das große Beben“ bevorsteht

Das Erdbeben der Stärke 5,6, das Teile dreier Bundesstaaten erschütterte, sollte allen Kaliforniern die Augen öffnen. Das San-Andreas-Verwerfungssystem ist hochexplosiv, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein verheerendes Erdbeben die Geografie des Bundesstaates für immer verändert. Von Michael Snyder

Es wird ein Tag kommen, an dem große Teile Südkaliforniens nicht mehr über dem Meeresspiegel liegen werden. Ich habe immer wieder darüber geschrieben und unzählige Male davor gewarnt.

Leider glaubt die überwiegende Mehrheit der Menschen in dieser Region nicht, dass eine solche Katastrophe jemals eintreten wird.

Vor wenigen Stunden erschütterte ein Erdbeben der Stärke 5,6 die San Francisco Bay Area heftig…

Ein Erdbeben der Stärke 5,6 erschütterte am Mittwochmorgen, den 24. Juni, den Norden Kaliforniens und löste Warnungen in der gesamten San Francisco Bay Area aus, wie der United States Geological Survey mitteilte.

Das Beben wurde um 8:10 Uhr PT, etwas mehr als 6 Meilen von Redwood Valley entfernt, registriert und war von Menschen in der gesamten Region zu spüren, teilte der USGS mit.

Dies war kein gewöhnliches Erdbeben.

Tatsächlich war es so stark, dass es in Teilen Oregons, Teilen Nevadas und in ganz Nordkalifornien zu spüren war … (🚨 Viele halten die Erdbeben in Venezuela für einen Test – und richten den Blick direkt auf Area 51 (Video))

Während die stärksten Erschütterungen direkt im Epizentrum des Bebens in der Nähe von Redwood Valley gemeldet wurden, breiteten sich die Erschütterungen über mehr als 600 Meilen entlang der Westküste aus und erreichten Coos Bay in Oregon im Norden und Salinas in Kalifornien im Süden.

Dieser Bereich umfasst die gesamte San Francisco Bay Area mit mehr als sieben Millionen Einwohnern und betrifft mehrere Städte, darunter San Jose, Sacramento, Concord, Oakland, Stockton und Modesto.

Viele Menschen waren von der Stärke des Bebens total erschrocken.

Eine Frau aus Mendocino County behauptet, es sei „das stärkste Erdbeben gewesen, das ich je in meinem Leben gespürt habe“ …

Moneca Vargas von der katholischen Schule Saint Mary’s in Ukiah sagte gegenüber KTVU: „Das war das stärkste Erdbeben, das ich je in meinem Leben erlebt habe, und ich habe die meiste Zeit meiner 54 Jahre in Ukiah verbracht. Mein ganzes Haus hat gewackelt.“

Andere Anwohner in der Nähe des Epizentrums in Nordkalifornien verglichen die Schockwellen mit einem „Güterzug“, der durch ihre Häuser rollte, wodurch Gegenstände aus den Regalen fielen und die Behörden das offizielle Erdbebenwarnsystem für Beben mit einer Stärke von mehr als 4,5 auslösen mussten.

Das Epizentrum dieses Ereignisses befand sich in unmittelbarer Nähe der Maacama-Verwerfungszone.

Und es stellte sich heraus, dass die Maacama-Verwerfungszone „Teil des größeren San-Andreas-Verwerfungssystems ist“ …

Das Epizentrum des Erdbebens vom Mittwoch lag innerhalb von sieben Meilen von der Maacama-Verwerfungszone.

Die Maacama ist eine bedeutende aktive Blattverschiebung, die in Gebieten wie den Landkreisen Mendocino und Sonoma, wo sie durch ländliche Gemeinden und Weinbaugebiete verläuft, starke Erschütterungen und Schäden verursachen kann.

Besonders besorgniserregend für die Anwohner ist die Tatsache, dass die Verwerfung Teil des größeren San-Andreas-Verwerfungssystems ist, jener berüchtigten, 800 Meilen langen Verwerfung, die sich durch weite Teile Kaliforniens zieht.

Erschütterungen entlang eines Abschnitts des San-Andreas-Verwerfungssystems können andere Abschnitte des San-Andreas-Verwerfungssystems beeinflussen.

Vor einigen Jahren wurde dies eindrücklich in einem Film mit dem Titel „San Andreas“ dargestellt, der damals viel Aufmerksamkeit erregte.

Leider ist das San-Andreas-Verwerfungssystem perfekt für ein Großereignis vorbereitet.

Am vergangenen Freitag teilte ich mit meinen wichtigsten Unterstützern einen Artikel , der davor warnte, dass die San-Andreas- und San-Jacinto-Verwerfungssysteme „den höchsten Spannungszustand der letzten 1000 Jahre erreicht haben“.

Wissenschaftler haben uns mitgeteilt, dass das San-Andreas-Verwerfungssystem eines Tages möglicherweise vollständig aufreißen könnte.

In meinem neuesten Buch habe ich beschrieben, wie das aussehen könnte…

Sollte die San-Andreas-Verwerfung schlagartig brechen, warnen Wissenschaftler vor einem möglichen Erdbeben, das so stark wäre, dass der Boden westlich der Verwerfung um mehrere Meter absinken könnte. Da der größte Teil Südkaliforniens nur knapp über dem Meeresspiegel liegt, würde dies einen massiven Wassereinbruch aus dem Pazifik zur Folge haben.

Können Sie sich vorstellen, welches Ausmaß an Tod und Zerstörung eine solche Katastrophe verursachen würde?

Es sähe so aus, als ob große Teile der Küste Südkaliforniens einfach im Pazifischen Ozean verschwunden wären, aber tatsächlich würde der Pazifische Ozean plötzlich weite Küstenabschnitte bedecken, die nun um mehrere Meter tiefer liegen als zuvor.

Forscher berichten, dass ähnliche Katastrophen in der Vergangenheit bereits an der Westküste stattgefunden haben und es nur eine Frage der Zeit ist, bis es wieder passiert.

Wenn Sie in Südkalifornien leben, ist es für Sie von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das große Beben eintritt.

Ich versuche schon seit Jahren, vor dem zu warnen, was passieren wird, aber natürlich interessiert sich der Großteil der Bewohner dieser Region nicht für solche Warnungen.

Natürlich bin ich nicht der Einzige, der solche düsteren Warnungen ausspricht. Wissenschaftler haben uns wiederholt mitgeteilt, dass die San-Andreas-Verwerfung anscheinend „bereit zum Explodieren“ ist und sich potenziell „auf einmal vollständig öffnen“ könnte.

Matt Kirby, Professor an der California State University, Fullerton, war Hauptautor einer Studie, die ergab, dass das Land westlich der San-Andreas-Verwerfung bei einem schweren Erdbeben schlagartig um bis zu einem Meter absinken kann. Er sagt, dass dies bereits geschehen ist und wieder geschehen wird.

Laut Kirby handelt es sich bei einem seismischen Ereignis dieser Art um etwas, „das relativ augenblicklich geschehen würde“, und er sagte, dass man bei einer solchen Katastrophe heute „Meerwasser hereinströmen sehen würde“.

Küstenregionen wie Santa Monica liegen kaum über dem Meeresspiegel.

Ein ausreichend starkes seismisches Ereignis könnte diese Gebiete vollständig mit Wasser bedecken.

Die meisten Menschen in Südkalifornien nehmen die Warnungen jedoch erst dann ernst, wenn die Katastrophe tatsächlich eintritt.

Unterdessen gab es weitere ungewöhnliche Aktivitäten am Yellowstone-Supervulkan.

Anfang dieses Monats entstand durch eine unerwartete hydrothermale Explosion plötzlich ein neues Becken mit überhitztem Wasser…

Im Yellowstone-Nationalpark hat sich eine weitere hydrothermale Explosion ereignet, die die Instabilität des ausgedehnten vulkanischen Netzwerks des Reservats unterstreicht, so der US Geological Survey.

Am 13. Juni ereignete sich laut USGS eine kleine hydrothermale Explosion im Biscuit Basin im Yellowstone-Nationalpark – einem beliebten Thermalgebiet, das weniger als 2 Meilen nordwestlich von Old Faithful liegt.

Die Explosion ereignete sich um 5:09 Uhr Ortszeit und verursachte laut USGS keine Verletzten. Infolge der Aktivität bildete sich ein neuer Tümpel.

In den letzten Monaten haben wir auf der ganzen Welt so viele ungewöhnliche Aktivitäten beobachtet.

Ich bin jedoch überzeugt, dass das, was wir bisher erlebt haben, nichts ist im Vergleich zu dem, was noch kommen wird.

Der gigantische Weltraumfelsen, auf dem wir alle existieren, während wir durch den Weltraum rasen, zeigt zunehmende Anzeichen von Instabilität.

Eines Tages wird die Zeit für diejenigen ablaufen, die entlang der San-Andreas-Verwerfung leben, und für viele von ihnen wird es kein Entrinnen mehr geben.