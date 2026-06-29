Auf einem Kreuzfahrtschiff sind Anfang Mai 2026 mehrere Passagiere an den Folgen einer Hantavirus-Infektion gestorben. Im Internet wurde daraufhin die Befürchtung geäußert, dass eine neune P(l)andemie die Runde macht.

Das Hantavirus ist auf vielen Kontinenten endemisch, eine Variante aus Südamerika kann sogar von Mensch zu Menschen übertragen werden. Reicht das als Beweis aus, dass das Virus das Potential für eine Pandemie besitzt? Von Frank Schwede

Der Ausbruch des Hantavirus auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius“ Anfang Mai hat weltweit für Aufsehen gesorgt – und Erinnerungen an den Beginn der Covid-Pandemie ausgelöst.

Bereits kurz nach dem der Ausbruch bekannt wurde, verbreiteten sich in den sozialen Medien verschiedene Gerüchte über das Virus, seine Herkunft und seine Gefährlichkeit online.

Was ist über das Hantavirus bekannt? Während des Koreakriegs Anfang der 1950er Jahre erkrankten mehr als 3000 US-Soldaten in der Nähe des Hantan-Flusses an einem schwer verlaufenden Fieber, das begleitet wurde von inneren und äußeren Blutungen.

Das für die Erkrankungen verantwortliche Virus konnte später identifiziert werden und wurde nach dem koreanischen Fluss benannt. Es sind zahlreiche Hantavirus-Typen bekannt. Sie unterscheiden sich in ihrer geografischen Verbreitung sowie im Krankheitsbild und ihrer Todesrate.

Im April 1993 sorgte ein mysteriöser Seuchenausbruch unter der indigenen Bevölkerung an der Grenze zwischen den US-Bundesstaaten Utah, Colorado, Arizona und New Mexiko für große Sorge.

Nach zwei unerklärlichen Todesfälle im Navajo-Reservat in New Mexiko hatten die Behörden zunächst Schwierigkeiten, die genaue Ursache zu ermitteln, konnten aber die Symptome mit einem Dutzend weiterer Fälle in der Region in Verbindung bringen.

Später stellte sich heraus, dass es sich um ein neuartiges Hantavirus handelt, das sogenannte Sin-Nombre-Virus, das dreizehn Menschenleben forderte. Der Ausbruch hat die Behörden sofort in Alarmbereitschaft versetzt.

Das Hantavirus wird für Gewöhnlich über Nagetiere wie Mäuse und Ratten weitergetragen, die meistens nicht selbst erkrankt sind. Die infizierten Nager scheiden das Virus über ihren Kot aus.

Menschen können sich über den Kontakt mit den Ausscheidungen infizieren, vor allem über getrockneten Kot, der als Staub aufgewirbelt wird, wodurch der Erreger über die Atemwege aufgenommen wird. Eine Infektion durch Bisse von infizierten Nagern ist ebenfalls möglich. (Erste britische „Gesundheitssicherheitsbewertung“ bereitet die Öffentlichkeit auf ein Pandemie-Grippe-Szenario mit 33,5 Millionen Infektionen vor)

Viele Varianten, nur eine wird von Mensch zu Mensch übertragen

Die meisten Arten des Virus zirkulieren wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten in nahezu allen Regionen der Welt. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist bei den Varianten nicht möglich.

Der erste dokumentierte Hantavirus-Ausbruch mit Übertragung von Mensch zu Mensch ereignete sich im Jahr 1996 in Argentinien. Forschende dokumentierten 2018 einen weiteren Ausbruch, bei dem sich das Virus ebenfalls zwischen Menschen verbreitete.

Bei beiden Ausbrüchen handelte es sich um die Andes-Variante des Hantavirus, eine Variante, die aus Südamerika stammt, die auch für den Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff verantwortlich war. Einige Infektionen davon verliefen tödlich.

Während die meisten Infektionen mit anderen Hantaviren eher mild verlaufen, kann die Andes-Variante zu schweren Komplikationen an Herz und Lunge (Hantavirus-indizierte kardiopulmonales Syndrom) führen, an denen bis zu 40 Prozent der Betroffenen sterben.

Vielfach wird behauptet, dass das Hantavirus das Zeug für eine neue Pandemie hat – aber wie groß ist die Gefahr tatsächlich? Weltweit werden den Behörden jährlich rund 200.000 Fälle mit hantavirusähnlichen Symptomen gemeldet.

Die Zeit vom Kontakt mit dem Virus bis zum Auftreten erster Symptome kann bis zu fünf Wochen betragen. Die Viren sind in der Umwelt relativ stabil. Daher ist zur Ansteckung kein direkter Kontakt mit infizierten Nagern notwendig. Diese Tatsache sorgt für Angst.

Die Krankheit durch die in Mitteleuropa vorkommenden Hantavirus-Typen verläuft zunächst grippeähnlich, mit über mehrere Tage anhaltendem hohen Fieber sowie Kopf-, Bauch- und Rückenschmerzen.

In einer folgenden Krankheitsphase können Blutdruckabfall und schließlich Nierenfunktionsstörungen bis zum akuten Nierenversagen auftreten. Infektionen mit den amerikanischen Virenstämmen können mit Komplikationen wie Lungenödem und akutem Lungenversagen einhergehen.

Hantavirus-Erkrankungen kommen in Deutschland wie auch in anderen europäischen Ländern nicht überall gleich häufig vor, und auch die Erkrankungshäufigkeit schwankt von Jahr zu Jahr.

Sie hängt in erster Linie davon ab, wie viele Nagetiere es gibt, die den Erreger übertragen können. In den vergangenen zehn Jahren wurden zwischen 143 und 1.747 Erkrankungen pro Jahr in Deutschland durch die Gesundheitsämter und Landesstellen gemeldet.

Epidemien mit dem Andenvirus von Mensch zu Mensch in Argentinien und Chile deuten darauf hin, dass sich das Virus weiterentwickeln kann, dass eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich wird.

Viele Fälle bleiben zunächst unentdeckt

Epidemiologische Daten kleinere Epidemien in den Jahren 1996, 2006 und 2018 belegen einen Zusammenhang mit der Übertragung von Mensch zu Mensch.

Hantaviren lassen sich mithilfe eines speziellen Textverfahrens in Lungengewebe, Blutgerinnseln und kernhaltigen Blutzellen nachweisen. Immunologische Tests können das Vorhandensein von Antikörpern während der Infektion feststellen.

Wahrscheinlich bleiben aber viele Fälle unentdeckt, da die Symptome zunächst fälschlicherweise anderen Infektionen zugeordnet werden können. In einem Fall glaubte eine Frau aus Colorado nach einem Campingausflug, an SARS-CoV-2 erkrankt zu sein, später stellte sich heraus, dass sie sich mit Hantaviren infiziert hatte.

1976 isolierte der südkoreanische Arzt Ho Wang Lee als Erster das Hantaan- Virus und entwickelte 1990 einen Impfstoff gegen HFRS. Dieser inaktivierte Ganzvirusimpfstoff ist aufgrund begrenzter Wirksamkeitsnachweise bisher nur in China und Südkorea zugelassen.

Gegen HPS gibt es bislang keinen Impfstoff, allerdings befinden sich vier Typen in der Entwicklung. Drei in Phase 1 der klinischen Studien und einer in Phase 2a. Hantavirus-Infektionen werden symptomatisch behandelt, beispielsweise durch Beatmung und häufig mit Ribavirin, einem antiviralen Medikament. Es gibt aber bisher nur wenige Studien zur Wirksamkeit dieses Medikaments, was wahrscheinlich die hohe Sterblichkeitsrate erklärt.

Der beste Schutz ist, eine Ansteckung möglichst zu vermeiden, indem Lebensmittel in Behältern aufbewahrt und das Haus sauber gehalten wird. Bei Verdacht auf Nagetierbefall ist es wichtig, diese samt Exkremente zu entfernen, um das Einatmen von Aerosolen zu verhindern.

Wie bei allen neu auftretenden und wiederkehrenden Krankheiten ist die genomische und serologische Überwachung wichtig, um die Entwicklung von Mutationen zu beobachten und die Ausbreitung ansteckender Hantavirus-Arten zu verhindern.

In Gebieten, die für das Andes-Virus anfällig sind, sollten die Gesundheitssysteme Präventivmaßnahmen gegen die Übertragung von Mensch zu Mensch vorbereiten, um Patienten und medizinisches Personal zu schützen.

Doch reicht das für eine Pandemie? 2011 veröffentlichte Bill Gates auf seiner Impfstoff.Website Gavi einen Artikel mit der Überschrift „Die nächste Pandemie: Hantavirus?“

Auch wenn in dem Beitrag das Risiko einer Pandemie relativiert wird, heißt das nicht automatisch, dass sie nicht möglich ist oder möglich gemacht werden kann, was Covid bewiesen hat.

Mittlerweile sollte jedem bekannt sein, dass Covid keine Pandemie war, sondern ein Kapitalverbrechen, das rein aus wirtschaftlichen Interessen erfolgte, um einen vermeintlichen Impfstoff auf den Markt zu bringen, der der Pharmaindustrie und seinen Kapitalanlegern Milliarden in die Kasse spülte.

Dieses Spiel lässt sich mit jedem x-beliebigen Virus wiederholen. Egal, wie wir es nennen. Kurz nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff wurde der alte Gavi-Artikel in einem Forum veröffentlicht, wo er gleichsam für Kritik sorgte.

Ein Forumsteilnehmer argumentierte, dass Hanta aus dem hebräischen käme und für Unsinn, Betrug oder Fälschung steht. Zum demselben Ergebnis kam auch Podcaster Alex Jones, der im Hantavirus „Covid 2.0“ sieht. Er schrieb auf der Plattform X, der Hantavirus-Ausbruch zeige „all die Zeichen, all die gespielte Hysterie, all die Leute in Schutzanzügen.“

Weiter schrieb er: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie eine neue Plandemie ausrollen.“ Damit verwies Jones darauf, dass er den Ausbruch für einen Fake hält. An dieser Stelle zeigte der Podcaster einen Video-Ausschnitt von einem Boot, das an der Hondius anlegt. Zu sehen sind Personen in Vollschutzanzügen und zwei uniformierte Polizisten mit der Aufschrift „Police Nationale“.

Ein Nutzer antwortete auf X: „Es ist wirklich nett vom Virus, Polizisten aus dem Weg zu gehen, damit sie diese lästigen Schutzanzüge nicht tragen müssen.“

Mittlerweile ist das Hantavirus aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwunden. Was bleibt ist die Sorge vor einer neuen P(l)andemie. Das Menschen hysterisch reagieren auf derartige Meldungen, ist verständlich.

Auch wenn es offiziell noch keinen Impfstoff gegen das Hantavirus gibt, heißt das nicht automatisch, dass im Hintergrund nicht daran gebastelt wird oder möglicherweise bereits ein Vakzin existiert, dass man bei passender Gelegenheit der Bevölkerung aufzwingt.

Corona hat viel zerstört – nicht nur Menschenleben, sondern auch das Vertrauen in staatlichen Institutionen, vor allem aber in die Wissenschaft, die sich für viel Geld hat kaufen und vor den Karren spannen lassen.

Ob das Vertrauen irgendwann wieder zurückkehrt, ist fraglich. Zumindest wird es noch einige Zeit dauern. Die Narben sitzen schließlich tief.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 25.06.2026