Die Sowjetunion brach 1991 zusammen. Geheimakten gelangten an die Öffentlichkeit. Dabei stießen Forscher auf etwas Außergewöhnliches: freigegebene sowjetische Militärdokumente, die eine Bergungsaktion in der Wüste Turkmenistans in den späten 1980er Jahren beschrieben. Es ging um ein Flugobjekt unbekannter Herkunft, das im Sand steckte.

Sowjetische Militärangehörige bargen und transportierten es ab – und hielten den Vorfall unter strengster Geheimhaltung. Jahrzehnte später befragte der russische Luft- und Raumfahrtjournalist Pawel Nikitin ehemalige sowjetische Offiziere, die bestätigten: Die Operation hatte tatsächlich stattgefunden. Sie waren vor Ort gewesen.

Und sie hatten etwas geborgen, das weder uns noch ihnen gehörte. 🇷🇺

Späte 1980er Jahre. Eine abgelegene Wüstenregion in der Turkmenischen SSR (Sowjetrepublik), Zentralasien. Ein riesiges, trockenes Gebiet – eine der isoliertesten Gegenden der Sowjetunion.

Laut teilweise freigegebenen Dokumenten aus der Zeit nach dem Zerfall der Sowjetunion sowie Aussagen ehemaliger Militärangehöriger führten sowjetische Streitkräfte eine Bergungsaktion für ein in der Wüste entdecktes, nicht identifiziertes Objekt durch. (Der Kampf um die UFO-Offenlegung: Wer wird die wichtigste Geschichte der Menschheit schreiben?)

Der Bericht:

Das Objekt wurde wie folgt beschrieben:

Teilweise im Wüstensand eingebettet

Metallisch, scheiben- oder eiförmig

Etwa 15 bis 20 Meter Durchmesser

Keinerlei Kennzeichnungen

Oberflächenmaterial, das nicht der bekannten Bauweise sowjetischer oder westlicher Luftfahrzeuge entsprach

Sowjetisches Militärpersonal – Berichten zufolge aus den Bereichen Luft- und Raumfahrtverteidigung sowie wissenschaftliche Forschung – wurde zur Fundstelle entsandt, um das Objekt zu sichern und zu bergen.

Die Bergung:

Zeugen schilderten einen methodischen Ablauf:

Absperrung des Gebiets durch das Militär

Heranschaffen von Grabungsgerät

Sorgfältige Bergung des Objekts aus dem Sand

Transport mittels Militärkonvoi unter strengen Sicherheitsvorkehrungen

Verbringung in eine gesicherte Forschungseinrichtung (der Standort bleibt geheim)

Die Operation unterlag den höchsten sowjetischen Geheimhaltungsstufen. Das Personal wurde unter Androhung von Haftstrafen zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Enthüllungen aus der Zeit nach der Sowjetunion:

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR (1991) begannen einige ehemalige sowjetische Militärangehörige und Wissenschaftler, mit Forschern zu sprechen – insbesondere während der chaotischen politischen Umbrüche in Russland in den 1990er und frühen 2000er Jahren.

Der russische Raumfahrtjournalist Pawel Nikitin führte ausführliche Interviews mit ehemaligen sowjetischen Offizieren und veröffentlichte Erkenntnisse, die mehrere mutmaßliche UFO-Vorfälle aus der Sowjetzeit dokumentierten.

Darunter die Bergung in Turkmenistan.

Nikitins Quellen bestätigten Jahrzehnte nach den Ereignissen:

Die Bergungsaktion fand statt.

Sie waren persönlich beteiligt oder hatten direkte Kenntnisse.

Das Objekt wurde zu einer sowjetischen Raumfahrtforschungseinrichtung transportiert.

Es wurden Analysen durchgeführt, die Ergebnisse sind jedoch weiterhin geheim.

Warum die Sowjets schwiegen:

Während des Kalten Krieges hätte das Eingeständnis der Bergung von Technologie, die jenseits sowjetischer (oder amerikanischer) Fähigkeiten lag, Folgendes bedeutet:

Ein Eingeständnis von Verwundbarkeit (etwas drang unbemerkt in den sowjetischen Luftraum ein).

Ein propagandistischer Verlust (der die Unterlegenheit sowjetischer Technologie nahelegte).

Ein strategisches Risiko (das Lücken in der Luftverteidigung aufdeckte). Daher verschwiegen die Sowjets die Angelegenheit, ähnlich wie die USA nach Roswell.

Freigegebene Dokumente:

Einige Dokumente aus der Sowjetzeit, die ungewöhnliche Flugphänomene und Bergungsaktionen beschreiben, sind nach teilweisen Freigaben in den 1990er- und 2000er-Jahren in russischen Archiven aufgetaucht.

Diese Dokumente bestätigen:

Das sowjetische Militär verfolgte und untersuchte UFO-Vorfälle.

Bei einigen Vorfällen wurden physische Beweise geborgen.

Die Vorfälle wurden gemäß den Protokollen für Luft- und Raumfahrtverteidigung und Nachrichtendienste als geheim eingestuft.

Das volle Ausmaß ist weiterhin von der russischen Regierung geheim gehalten.

Vergleich mit Roswell:

USA – Roswell, 1947: Absturz, Bergung, militärische Vertuschungsgeschichte (Wetterballon), jahrzehntelanges Abstreiten, teilweises Eingeständnis.

UdSSR – Turkmenistan (und andere Orte), 1980er Jahre: Absturz/Landung, Bergung, völliges Schweigen, Enthüllungen nach dem Zerfall der Sowjetunion, weiterhin unter Verschluss.

Beide Supermächte stießen auf dasselbe Phänomen. Beide bargen physische Beweise. Beide hielten den Vorgang unter Berufung auf die nationale Sicherheit geheim.

Was wurde in Turkmenistan geborgen?

Ehemalige sowjetische Militärangehörige bestätigten den Einsatz erst Jahrzehnte später – zu einem Zeitpunkt, als sie keinen persönlichen Vorteil mehr daraus ziehen konnten, aber ein erhebliches Risiko eingingen (denn russische Behörden sehen Enthüllungen nicht gern).

Das Objekt wurde abtransportiert und analysiert. Die Ergebnisse liegen bis heute unter Verschluss in russischen Archiven.

Roswell ereignete sich in Amerika. Doch das Phänomen beschränkte sich nicht auf die USA. Auch die Sowjets verzeichneten eigene Bergungen. Und mit dem Zusammenbruch der UdSSR kamen einige dieser Geheimnisse ans Licht.

Auch die UdSSR hatte einen solchen Fall. Und Russland weigert sich bis heute, ihn vollständig offenzulegen.

Wie in den USA Flugscheiben gebaut wurden und werden, lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

Quellen: PublicDomain/the undiscovered am 25.06.2026