DIE SIMULATIONSHYPOTHESE: Physiker testen tatsächlich, ob die Realität nur ein Code ist

Echte Wissenschaftler an echten Universitäten haben über ein Jahrzehnt damit verbracht, Experimente zu entwerfen, um die Nahtstellen eines simulierten Universums aufzuspüren, und die bisherigen Ergebnisse haben dies weder bestätigt noch widerlegt.

Im Jahr 2003 veröffentlichte der schwedische Philosoph Nick Bostrom, damals an der Universität Oxford, einen Artikel mit dem Titel „Lebst du in einer Computersimulation?“ in der Fachzeitschrift „Philosophical Quarterly“.

Er gilt bis heute als die meistzitierte ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Idee und basiert ausschließlich auf Wahrscheinlichkeitstheorie und Logik, nicht auf Physik. Heute ist der 21. Juni 2026, und in den 23 Jahren seit Erscheinen des Artikels haben Physiker, Philosophen und Kognitionswissenschaftler an renommierten Institutionen die Frage so ernst genommen, dass sie tatsächlich Experimente entworfen haben. Keines dieser Experimente konnte beweisen, dass das Universum eine Simulation ist.

Einige Forscher erzielten jedoch wahrlich seltsame, bestätigte Ergebnisse, die weiterhin unerklärt sind. Dieser Artikel bietet eine detaillierte Darstellung dessen, was tatsächlich getestet wurde, was die wissenschaftliche Gemeinschaft zu den einzelnen Beweisen sagt und wo die gravierendsten Meinungsverschiedenheiten bestehen.

DIE URSPRUNGSGESCHICHTE

Die Idee, dass die Realität im Grunde computerbasiert sein könnte, stammt nicht aus der Science-Fiction, sondern von Ingenieuren. 1969 veröffentlichte der deutsche Ingenieur Konrad Zuse, der 1941 den ersten programmierbaren Computer, den Z3, gebaut hatte, das Buch „Rechnender Raum“.

Zuse schlug vor, dass das Universum als zellulärer Automat funktioniert, als ein Gitter aus diskreten Zellen, von denen jede einen Zustand speichert und sich nach lokalen Regeln aktualisiert, anstatt als die glatten, kontinuierlichen Felder, die Einsteins Gleichungen beschreiben. Die etablierten Physiker ignorierten ihn damals weitgehend. (Die wahre Matrix: Warum der Fluchtcode Basis 12 vergraben wurde)

1989 präsentierte der einflussreiche Physiker John Archibald Wheeler, der den Begriff „Schwarzes Loch“ prägte, eng mit Niels Bohr zusammenarbeitete und Richard Feynman betreute, am Santa Fe Institute eine Arbeit mit dem Titel „Information, Physik, Quantenphysik: Die Suche nach Verbindungen“.

Wheeler prägte den Begriff „es“ aus „Bit“ und argumentierte, dass jedes physikalische Teilchen einen informationellen Ursprung habe und die physikalische Realität aus einem tiefen Substrat binärer Ja/Nein-Fragen hervorgehe. Dies war ein bedeutender philosophischer Vorschlag eines der angesehensten Physiker des 20. Jahrhunderts, blieb aber ein konzeptionelles Rahmenwerk und keine erprobte Theorie.

Edward Fredkin, ein autodidaktischer Informatiker, der Professor am MIT wurde, trieb diese Idee weiter voran. Er begründete die sogenannte digitale Philosophie und formulierte die sogenannte Endlichkeitshypothese: Raum und Zeit sind auf den kleinsten Skalen diskret und nicht unendlich teilbar.

Ein einziger zugrundeliegender Algorithmus, der auf zellulären Automaten im Planck-Bereich – der kleinsten physikalisch sinnvollen Distanz von etwa 1,6 × 10⁻³⁵ Metern – läuft, könnte prinzipiell die von uns beobachteten physikalischen Gesetze erzeugen. Fredkins Ansatz stellt in der Physik nach wie vor eine Minderheitsposition dar und wird von wenigen Theoretikern eher als Forschungsprogramm denn als allgemein anerkannte Beschreibung der Realität betrachtet.

DER WENDEPUNKT

Die Diskussion nahm 2003 mit Bostroms Veröffentlichung eine entscheidende Wendung. Anstatt sich auf physikalische Prinzipien zu stützen, entwickelte Bostrom ein logisches Trilemma. Er argumentierte, dass mindestens eine von drei Aussagen mit hoher Wahrscheinlichkeit zutrifft:

Die menschliche Zivilisation wird aussterben, bevor sie die Technologie für detaillierte Vorfahrensimulationen entwickelt; fortgeschrittene posthumanistische Zivilisationen werden sich aus welchen Gründen auch immer gegen solche Simulationen entscheiden, selbst wenn sie dazu in der Lage wären; oder wir leben mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits in einer Simulation.

Bostroms Argument beruht auf der Substratunabhängigkeit, der in der Kognitionswissenschaft weit verbreiteten Annahme, dass Bewusstsein vom richtigen Muster der Informationsverarbeitung abhängt und nicht spezifisch von biologischen Neuronen. Wenn eine ausreichend fortgeschrittene Zivilisation eine sehr große Anzahl detaillierter Simulationen von Bewusstsein durchführen könnte und diese simulierten Bewusstseinszustände im selben Sinne bewusst wären wie biologische, dann wären statistisch gesehen die meisten zu einem bestimmten Zeitpunkt existierenden Bewusstseinszustände simuliert und nicht originell.

Diese Logik lässt sich nicht einfach abtun, weshalb sie von Philosophen und einigen Physikern seit über zwei Jahrzehnten ernst genommen wird, obwohl sie weder physikalische Beweise noch sonstige liefert, sondern lediglich ein Wahrscheinlichkeitsargument.

Kritiker von Bostroms Argumentation – und davon gibt es viele in der akademischen Philosophie – greifen im Allgemeinen die Annahme der Substratunabhängigkeit selbst an, bezweifeln, ob die von seiner Berechnung geforderte zivilisatorische Stabilität realistisch ist, oder argumentieren, dass das gesamte Rahmenwerk nicht falsifizierbar sei und daher außerhalb des physikalisch Überprüfbaren liege. Dies sind lebendige, andauernde akademische Auseinandersetzungen, keine endgültig geklärten Einwände.

DAS WERK

Im Anschluss an Bostroms Veröffentlichung versuchte eine kleine Anzahl von Physikern, die Diskussion von der reinen Philosophie hin zur überprüfbaren Physik zu lenken, was zu gemischten und durchaus umstrittenen Ergebnissen führte.

Im Jahr 2012 veröffentlichten die Physiker Silas Beane, Zohreh Davoudi und Martin Savage von der University of Washington und dem Institute for Nuclear Theory eine Arbeit mit dem Titel „Constraints on the Universe as a Numerical Simulation“. Sie argumentierten, dass, wenn das Universum auf einem Rechengitter basiert – ähnlich dem Gitter in Gitter-Quantenchromodynamik-Simulationen, mit denen Physiker bereits die starke Kernkraft modellieren –, dieses Gitter eine harte Grenze für die Energie von Teilchen festlegen würde, da nichts in der Simulation kleiner als eine einzelne Gitterzelle sein kann.

Sie vermuteten, dass diese Grenze bereits im Greisen-Zatsepin-Kuzmin-Limit beobachtbar sein könnte, einem realen und gut dokumentierten Abfall im Energiespektrum der kosmischen Strahlung. Weiterhin sagten sie voraus, dass, falls diese Grenze tatsächlich durch ein zugrundeliegendes Gitter verursacht wird, die energiereichsten kosmischen Strahlen eine Richtungsabhängigkeit aufweisen und sich bevorzugt entlang der Achsen dieses Gitters ausbreiten sollten, anstatt gleichmäßig aus allen Richtungen einzutreffen.

Dies ist eine mit aktueller Detektortechnologie durchaus überprüfbare Vorhersage, die jedoch weiterhin eine offene, ungelöste Frage darstellt. Bis 2026 wurde in Daten der kosmischen Strahlung keine derartige Richtungsabhängigkeit bestätigt, und die Autoren selbst gaben ausdrücklich an, dass ihr Ergebnis nur dann Gültigkeit hat, wenn das simulierte Gitter exakt auf der Skala konstruiert ist, die den bekannten GZK-Cutoff erzeugt – eine Annahme ohne unabhängige Begründung. Es handelt sich also um einen echten wissenschaftlichen Test mit bisher negativem Ergebnis, nicht um eine bestätigte Entdeckung.

Im Jahr 2009 berichtete der Physiker James Gates, damals an der University of Maryland, über die Entdeckung mathematischer Strukturen, die Fehlerkorrekturcodes ähneln – jener Codekategorie, die zur Verhinderung von Datenkorruption bei der digitalen Übertragung eingesetzt wird. Diese Strukturen waren in bestimmten supersymmetrischen Gleichungen der Stringtheorie eingebettet. Seine Arbeit wurde später in einer Veröffentlichung über doppelt gerade selbstduale lineare Codes detailliert beschrieben.

Dieser Befund ist real und wurde unabhängig als echtes mathematisches Muster innerhalb dieses spezifischen Forschungszweigs der Supersymmetrie bestätigt. Gates selbst betonte in späteren Interviews, dass es sich um eine strukturelle Besonderheit der Mathematik handele, nicht um einen Hinweis auf einen externen Programmierer oder einen Beweis für eine Simulation der Realität.

Das Vorhandensein von fehlerkorrekturcodeähnlichen Strukturen in Gleichungen beweist an sich weder Absicht noch Simulation, sondern lediglich, dass bestimmte mathematische Objekte in sehr unterschiedlichen Bereichen wiederkehren. Dies ist selbst ein bekanntes, aber noch nicht vollständig verstandenes Phänomen der theoretischen Physik.

Ein separater und kontroverserer Forschungsansatz stammt vom Physiker Melvin Vopson von der Universität Portsmouth. Er schlug 2019 das sogenannte Masse-Energie-Informations-Äquivalenzprinzip vor, das auf Rolf Landauers etablierter Erkenntnis von 1961 bei IBM aufbaut, dass das Löschen eines Informationsbits die Freisetzung einer spezifischen, messbaren Wärmemenge erfordert. Vopson erweiterte dies zu der Behauptung, dass Information selbst eine kleine, aber reale physikalische Masse besitzt, und formulierte später das, was er den zweiten Hauptsatz der Infodynamik nennt.

Dieser besagt, dass die Informationsentropie in einem System mit der Zeit tendenziell abnimmt – scheinbar das Gegenteil des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Diese Ideen haben eher zu ernsthaften wissenschaftlichen Kontroversen als zu einem Konsens geführt. Im Jahr 2025 veröffentlichte die Physikerin Sabine Hossenfelder eine detaillierte Kritik an einer Arbeit von Vopson. Darin identifizierte sie mathematische Fehler und einen Mangel an empirischer Fundierung.

Eine separate, von Fachkollegen begutachtete Analyse kam zu dem Schluss, dass Vopsons experimentelle Belege für messbare Masse von Information die statistische Signifikanzgrenze nicht erreichten. Vopson veröffentlichte daraufhin Stellungnahmen, in denen er sein Modell verteidigte und verfeinerte. Es handelt sich weiterhin um eine aktive, ungelöste wissenschaftliche Kontroverse und nicht um eine etablierte Erkenntnis. Jede sachliche Auseinandersetzung mit der Simulationshypothese muss dies berücksichtigen.

Das Doppelspaltexperiment, bei dem sich ein Teilchen wellenartig verhält, bis es gemessen wird und sich dann wie ein eindeutiges Teilchen verhält, ist eines der am strengsten bestätigten Ergebnisse der gesamten Physik und wurde über ein Jahrhundert lang kontinuierlich repliziert.

Der Vergleich, den manche Autoren mit dem sogenannten „Lazy Rendering“ in Videospiel-Engines ziehen, wo ein System nur das berechnet, was gerade beobachtet wird, ist eine populäre Analogie, keine wissenschaftliche Erkenntnis. Die Quantenmechanik benötigt keine Simulation, um den Kollaps der Wellenfunktion zu erklären, und impliziert diese auch nicht. Innerhalb der etablierten Physik existieren mehrere konkurrierende Interpretationen, darunter solche, die überhaupt keinen Kollaps beinhalten, wie beispielsweise die Viele-Welten-Interpretation. Die Analogie ist anregend und regt zum Nachdenken an, aber sie ist kein Beweis.

Das von Gerard t Hooft entwickelte und von Leonard Susskind weiterentwickelte holographische Prinzip sowie die damit verbundene, von Jacob Bekenstein formulierte Bekenstein-Schranke sind anerkannte Grundlagen der Physik und werden insbesondere zur Lösung des Informationsparadoxons Schwarzer Löcher herangezogen. Diese Prinzipien zeigen, dass der Informationsgehalt eines Raumbereichs mit seiner Oberfläche und nicht mit seinem Volumen skaliert – eine wichtige und bedeutende Erkenntnis.

Ob dies ein Beleg für eine simulierte Realität ist oder lediglich ein tiefgreifendes und noch nicht vollständig verstandenes Merkmal des Zusammenhangs zwischen Gravitation und Quantenmechanik darstellt, ist eine Frage der Interpretation und keine gesicherte Tatsache. Die meisten Physiker, die sich mit Holographie beschäftigen, bezeichnen ihre Arbeit nicht explizit als Beleg für die Simulationshypothese.

DIE TRAGÖDIE

Die Simulationshypothese hat für viele, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen, eine erhebliche psychologische Bedeutung. Die Isaac-Asimov-Gedächtnisdebatte 2016 im American Museum of Natural History, moderiert von Neil deGrasse Tyson und mit dem MIT-Kosmologen Max Tegmark sowie anderen Physikern, thematisierte dies direkt. Tegmark argumentierte öffentlich, dass das Universum eine zutiefst mathematische Struktur aufweise – eine Position, die der Simulationshypothese vorausgeht und umfassender ist, da ein mathematisches und ein simuliertes Universum nicht zwangsläufig dasselbe bedeuten.

Die wirklich schwierigen Konsequenzen, sollte sich die Hypothese jemals bestätigen, sind real und verdienen ohne Übertreibung ernst genommen zu werden. Fragen nach dem freien Willen, nach dem moralischen Gewicht des Leidens und nach dem Platz der Menschheit in einer Struktur, die wir uns nicht ausgesucht haben und nicht vollständig überprüfen können, sind legitime philosophische Fragen, mit denen sich Denker seit Jahrzehnten auseinandersetzen, unabhängig davon, ob sich die Simulationshypothese konkret als richtig erweist.

Es trifft auch zu, dass Forscher in diesem Bereich, darunter Vopson, alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Crowdfunding für geplante Experimente nutzen mussten, da die etablierten Förderinstitutionen der Physik solchen spekulativen Arbeiten weiterhin skeptisch gegenüberstehen.

Diese Skepsis ist nicht unbedingt unberechtigt; sie spiegelt den tatsächlich ungeklärten und umstrittenen Status der zugrundeliegenden Thesen wider, nicht etwa eine Verschwörung zur Unterdrückung einer offensichtlichen Wahrheit.

DAS ERBE UND DER GEWÄCHST

Stand Juni 2026 bestehen weiterhin mehrere äußerst produktive Forschungsansätze. Die Arbeit des Physikers Nima Arkani Hamed zum Amplituhedron, einer 2013 entdeckten geometrischen Struktur, die bestimmte Berechnungen von Teilchenwechselwirkungen vereinfacht, hat ihn zu der öffentlichen These geführt, dass Raum und Zeit möglicherweise keine fundamentalen, sondern vielmehr emergente Eigenschaften sind, die aus einer tieferliegenden mathematischen Struktur hervorgehen.

Dies ist eine ernstzunehmende, aktiv erforschte Position innerhalb der theoretischen Physik, die sich von der Behauptung, das Universum sei eine Computersimulation, unterscheidet und nicht mit ihr gleichzusetzen ist, obwohl beide Ideen konzeptionelle Gemeinsamkeiten aufweisen.

Der Kognitionswissenschaftler Donald Hoffman von der University of California, Irvine, argumentiert mithilfe der evolutionären Spieltheorie, dass Wahrnehmung eher durch Fitness als durch Genauigkeit geprägt ist. Das bedeutet, dass unsere Sinne eine vereinfachte Schnittstelle zur Realität darstellen, anstatt die Realität in ihrer fundamentalen Form abzubilden. Er veranschaulicht diese Position anhand der Analogie eines Computer-Desktop-Symbols, das eine Datei repräsentiert, ohne deren zugrundeliegenden Code abzubilden.

Diese Position ist in der Kognitionswissenschaft hinsichtlich der Natur der Wahrnehmung anerkannt und beweist nicht zwangsläufig, dass die unvollkommen wahrgenommene Realität eine digitale Simulation und nicht ein physikalisches Universum ist.

Der aktuelle Stand der Beweislage im Jahr 2026 ist folgender: Die Simulationshypothese bleibt eine ernsthafte, ungelöste philosophische und wissenschaftliche Frage, die von anerkannten Physikern und Philosophen an renommierten Institutionen ernst genommen wird. Es existieren mehrere vorgeschlagene experimentelle Tests, die bereits durchgeführt wurden, bisher jedoch ohne eindeutiges Ergebnis.

Einige der am häufigsten zitierten Argumente, insbesondere die Annahme, dass Information eine physikalische Masse besitzt, sind Gegenstand anhaltender wissenschaftlicher Debatten und nicht gesicherter Erkenntnisse. Die ehrlichste Antwort lautet daher heute: Wir wissen es nicht. Die Experimente, die uns Aufschluss geben könnten, laufen noch, und selbst unter den Forschern herrscht Uneinigkeit darüber, was die bisherigen Daten tatsächlich zeigen.

Was würde Ihre Meinung über die Natur der Realität ändern: ein positives experimentelles Ergebnis oder die schlichte Tatsache, dass seriöse Physiker überhaupt noch bereit sind, das Experiment durchzuführen?

Mehr über die Programme in der Matrix lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 28.06.2026