UFO-Mythos: Die US-Regierung rief einen Harvard-Wissenschaftler an und sagte: „Finden Sie eine Lösung.“

Der prachtvolle Sitzungssaal des Kennedy-Ausschusses im Russell-Gebäude des US-Senats gleicht einer Kathedrale. Ein unbeteiligter Beobachter hätte die historischen Ereignisse miterleben dürfen, die in diesem Raum stattfanden, darunter ein Bericht über den Untergang der Titanic im Jahr 1912, die Bekanntgabe der Präsidentschaftskandidaturen von John F. Kennedy im Jahr 1960 und Robert F. Kennedy im Jahr 1968 sowie die Watergate-Anhörungen in den Jahren 1973/74. Vopn Avi Loeb

Gestern nahm ich in diesem Raum an einem UAP-Disclosure-Forum teil, das von der Disclosure Foundation veranstaltet wurde. Anwesend waren auch Mitglieder des Kongresses und weitere Podiumsteilnehmer.

Mein Panel befasste sich mit der Wissenschaft unidentifizierter anomaler Phänomene (UAP), deren Natur unbekannt ist. Ich wies darauf hin, dass wissenschaftliche Forschung zumeist in einem Zustand der Unsicherheit arbeitet. Lehrbücher beschreiben nur seltene Momente der Ruhe.

Die Aufmerksamkeit für Anomalien ist der beste Weg, um neue Erkenntnisse zu gewinnen.Wir müssen die Kugeln im Auge behalten., nicht in den sozialen Medien. Das Video meiner einleitenden Bemerkungen finden Sie hier und die Podiumsdiskussion hier .

Angesichts der geringen Qualität der öffentlich zugänglichen Daten ist es verfrüht, sich auf bestimmte Interpretationen von UAP zu einigen. Ich habe die Ehre, den Wissenschaftlichen Beirat für UAP im Auftrag des Büros des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste (ODNI), des All-Domain Resolution Office (AARO) im Pentagon, des Weißen Hauses, des FBI und der Nachrichtendienste zu leiten.

Vor wenigen Tagen hat der Beirat eine Informationsanfrage zu über 50 Punkten im Zusammenhang mit historischen UAP-Berichten gestellt. Die Qualität unserer Analyse hängt von der Qualität der uns zur Verfügung gestellten Beweise ab. Sollte die Analyse weiterhin unklar bleiben, werden wir Vorschläge unterbreiten, wie zukünftige Daten zur Klärung beitragen könnten. (Der Kampf um die UFO-Offenlegung: Wer wird die wichtigste Geschichte der Menschheit schreiben?)

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Das UAP-Rätsel gleicht einem Kriminalfall, in dem die Wahrheit durch bessere Hinweise ans Licht gebracht werden muss. Die wissenschaftliche Aufklärung von Anomalien erfolgt durch das Erarbeiten möglicher Erklärungen und das Ausschließen von Möglichkeiten durch die Erhebung neuer experimenteller Daten.

Wer kein Interesse an Anomalien zeigt oder behauptet, die Antworten bereits vor dem Vorliegen von Beweisen zu kennen, handelt nicht im Sinne der Wissenschaft. Wie ich dem Abgeordneten Eric Burlison in seinem Podcast nach der Senatsdebatte erklärte: Wenn wir mit Unsicherheit konfrontiert werden, müssen wir dem Beispiel von Kindern folgen, die das Unbekannte ohne Vorurteile, Angst oder Voreingenommenheit erkunden.

(Bildnachweis: X)

Die erste Frage der Moderatorin, der brillanten Kristin Fisher Forehand, an mich lautete, warum ich den zweiten Diskussionsteilnehmer, Hal Puthoff, nicht für das von mir geleitete wissenschaftliche Beratungsgremium zu unbemannten Luftsystemen (UAP) ausgewählt hätte.

Ich antwortete, dass es mir vor allem darum ginge, junge Wissenschaftler ohne Vorurteile gegenüber diesem Thema zu gewinnen, damit sie es unvoreingenommen betrachten können. Die US-Regierung sammelt derzeit Daten mit deutlich besseren Sensoren als noch vor Jahrzehnten.

Diese Chance sollten wir nutzen – die Regierung arbeitet mit Wissenschaftlern zusammen, um das Rätsel der unbemannten Luftsysteme zu lösen. Mein Gremium wird zumindest dem Pentagon und den Geheimdiensten helfen, ihre Mission, die USA vor feindlichen Nationen zu schützen, zu erfüllen.

Doch außergewöhnliche Daten könnten auch zweifelsfrei die Existenz nicht-menschlicher Technologie beweisen. Ohne nach solchen Beweisen zu suchen, werden wir sie niemals finden.

Wissenschaftliche Forschung erfordert Ressourcen. Die naheliegende Interpretation von UAPs ist, dass sie von Menschenhand geschaffen wurden. In diesem Fall würde die Existenz unerkannter Objekte in der Nähe strategischer Anlagen die nationale Sicherheit gefährden.

Auf jeden chinesischen Spionageballon könnten Tausende von Spionagedrohnen kommen. Laut dem kürzlich veröffentlichten Bericht von Dr. Jon Kosloski von AARO vom 12. Juni 2026 ( hier abrufbar ) verhielten sich die im Oktober 2023 entdeckten anomalen Objekte jedoch nicht wie Drohnen. Dies bedeutet, dass mehr Ressourcen für die wissenschaftliche Untersuchung von UAPs bereitgestellt werden müssen.

Durch eine umfassende wissenschaftliche Studie können wir die Natur dieser Objekte aufklären und überprüfen, ob sie von Menschenhand geschaffen wurden. Ich werde täglich von Skeptikern und Gläubigen angegriffen, die glauben, die Antwort bereits zu kennen.

Die bisher über das US-Präsidenten-System zur Freigabe und Berichterstattung über Begegnungen mit außerirdischen Wesen (PURSUE) veröffentlichten Dateien wurden seit dem 8. Mai 2026 1,5 Milliarden Mal aufgerufen. Zweifellos stößt dieses Thema auf großes öffentliches Interesse.

Sollten zukünftige Daten bestätigen, dass wir von Außerirdischen besucht werden, hätte dies weitreichende Konsequenzen für die Zukunft der Menschheit.

Die Erforschung außerirdischer Wesen muss daher höchste Priorität genießen. Da die Wissenschaft durch Steuergelder finanziert wird, muss die Erforschung außerirdischer Wesen in den Mainstream der Wissenschaft aufgenommen werden. Das ist eigentlich selbstverständlich. Doch in der akademischen Welt ist Selbstverständlichkeit nicht immer gegeben.

Hal Puthoff vermutete, dass UAP durch Manipulationen der Raumzeit angetrieben werden könnte. Jede exotische Interpretation hat unausweichliche Konsequenzen, die experimentell überprüft werden können.

Das Gravitationssignal eines Warp-Antriebs in Erdnähe könnte von den LIGO-Virgo-KAGRA-Interferometern detektiert werden. Aber noch wichtiger ist, ein solches Objekt würde unweigerlich die umgebende Luft komprimieren und einen hellen Feuerballblitz sowie eine Druckwelle erzeugen, die von Kameras und Mikrofonen erfasst werden könnten.

Wenn neue physikalische Interpretationen von UAP vorgeschlagen werden, muss berücksichtigt werden, dass die etablierte Physik unter den jeweiligen Bedingungen weiterhin Gültigkeit haben muss. Als Albert Einstein die Gravitation als Krümmung der Raumzeit definierte, war seine Theorie vollständig mit der Newtonschen Gravitation vereinbar, welche Systeme mit schwacher Krümmung hervorragend beschreibt. Kameras können nur Objekte erfassen, die mit Licht wechselwirken.

Ein solches Objekt muss daher elektromagnetisch mit Luftmolekülen interagieren.Es gibt nach den bekannten physikalischen Gesetzen keine andere Möglichkeit, die Reibung an der Luft zu eliminieren und einen Feuerball zu vermeiden als durch eine niedrige Geschwindigkeit.

Die Annahme zusätzlicher Dimensionen ist keine plausible Erklärung für ein Objekt, das größer als ein Millimeter ist, da bestehende Pendel-Torsions-Experimente der Eöt-Wash-Gruppe der University of Washington ( hier berichtet ) zusätzliche Dimensionen ausschließen, die größer als ein Zehntel Millimeter sind.

Wäre die zusätzliche Raumdimension groß und nicht auf winzigen Skalen konzentriert, würde die Newtonsche Gravitation anders abklingen als nach dem Abstandsgesetz – welches nur für drei Raumdimensionen gilt.

Mein Tag endete mit einem Interview im NewsNation-Fernsehstudio von The Hill . Dort betonte ich, dass wir nach einer höheren Intelligenz aus dem Weltraum suchen müssen, denn es wäre ziemlich enttäuschend, wenn wir die beste natürliche Intelligenz darstellten, die jemals in diesem riesigen Universum entstanden ist.

Beim Lesen der täglichen Nachrichten wird deutlich, dass es noch Verbesserungspotenzial gibt. Ein fortschrittlicheres Mitglied unserer Familie intelligenter Zivilisationen könnte uns als Vorbild dienen. Es wird uns lehren, wie wir im kosmischen Maßstab wettbewerbsfähiger werden können.

Fraying Reality berichtet weiter.

🛸🔬 Die US-Regierung hat einem Astrophysiker der Harvard University gerade die Schlüssel zum UAP-Rätsel in die Hand gegeben – und laut Avi Loeb ist allein die Tatsache, dass dies öffentlich geschah, schon ein entscheidender Hinweis.

Hätte man diese Objekte für menschengemacht gehalten, wäre die Angelegenheit in einem geheimen Bericht an den Verteidigungsminister behandelt worden. Doch das geschah nicht. Stattdessen wurden die Akten veröffentlicht und Wissenschaftler um Hilfe gebeten.



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Loeb leitet nun einen von der Regierung legitimierten UAP-Beratungsausschuss und nutzt modernste Sensoren sowie KI, um handfeste Daten über diese Objekte zu sammeln.

Geschwindigkeit, Beschleunigung, Leistungsgrenzen – Daten also, die entweder auf Technologie eines Gegners und damit auf Lücken in der US-Verteidigung hindeuten oder aber etwas bestätigen, das sich weitaus schwerer erklären lässt.

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Er vermutet, dass die interessantesten Daten nach wie vor unter Verschluss gehalten werden. Doch die Zusammenarbeit ist real. Und die Logik, auf die Loeb immer wieder zurückkommt, ist simpel: Es braucht nur ein einziges Objekt.

Ein einziges Objekt, dessen Leistungsfähigkeit weit über alles hinausgeht, was Menschen je gebaut haben – und schon wäre es die größte Entdeckung in der Geschichte unserer Spezies.

Die Regierung wandte sich an einen Harvard-Wissenschaftler mit dem Auftrag, der Sache auf den Grund zu gehen. Was sagt es wohl über die Regierung aus, dass sie selbst keine Antwort darauf finden konnte?

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 27.06.2026