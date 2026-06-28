Taylor Swift – bei der Geburt invertiert: Das satanische Königshaus und die Rituale der Illuminati (Video)

Justin Bieber hat nichts mehr zu verlieren. Er räumt mit der Musikindustrie auf und enthüllt, dass deren größte Stars gezwungen sind, Kinder zu opfern, um ihren Erfolg zu sichern – und er hat die Beweise.

Biebers Zielscheibe? Taylor Swift. Er behauptet, sie sei nicht die, für die sie die Welt hält. Sie gehöre zum satanischen Königshaus – sei die geheime Tochter des Gründers der Church of Satan, Anton LaVey, und entstamme dessen inzestuöser Beziehung mit seiner Tochter Zeena. Deshalb sehe Taylor ihrer Mutter ähnlich … die gleichzeitig ihre Schwester sei.

Als Mann geboren und nach satanischem Brauch bei der Geburt invertiert, wurde Swift der Schlüssel zum Weltruhm in die Hände gelegt. Doch die Elite forderte Blut als Bezahlung. Und genau hier nimmt Biebers Geschichte eine sehr düstere Wendung.

Die gesamte Musikbranche ist in Panik. Denn Bieber redet nicht mehr von Metaphern. Schluss mit verschlüsselten Texten und symbolischen Videos. Bieber spricht Klartext, nennt Namen und enthüllt ihre dunkelsten Geheimnisse.

Er hat genug von ihrem Spiel. Und jetzt… sind sie gewarnt.

In den letzten Wochen hat sich Bieber während Twitch-Livestreams und nächtlichen Instagram-Sessions immer wieder an seine Fans gewandt… und schockierende Behauptungen nur für die Augen seiner engsten Fans gepostet und wieder gelöscht… sein Online-Verhalten beginnt endlich dem zu entsprechen, was wirklich in seinem Kopf vorgeht.

Diejenigen, die ihm am nächsten stehen, sagen, er habe Schwierigkeiten, die Schrecken seiner Jugend zu verarbeiten… und was er jetzt ganz klar versteht, war systematischer Missbrauch durch satanische Pädophile innerhalb der Unterhaltungsindustrie.

Seitdem er demonstrativ Pizza aß, während Diddys Prozess begann – und seitdem er Verschwörungstheorien und Symbolik zum Kinderhandel in seine Musikvideos und Instagram-Posts einfließen ließ –, war Bieber wie besessen. Damals fragte man sich: Was will er uns damit sagen? (Clive Davis, Architekt der Illuminati-Kontrolle in der Musik, stirbt mit 94 Jahren – doch sein satanisches Imperium lebt fort)

Dann wurde die Maske abgenommen.

In den letzten Monaten hat Bieber eine Reihe verblüffender Geständnisse abgelegt… und enthüllt, dass Diddy und Usher jahrelang absichtlich seine Adrenalinreaktion in die Höhe getrieben haben, kurz bevor ihm Blut entnommen und frisch bei Zimmertemperatur konsumiert wurde.

Er enthüllte außerdem die Wahrheit über Britney Spears‘ traumatische Erlebnisse in der Musikbranche und Jim Carreys schockierende Wandlung. Kleiner Tipp: Der Mann, der 2026 Preisverleihungen besucht, ist nicht mehr der Jim Carrey, an den sich Millionen erinnern. Die ganze Wahrheit erfahrt ihr in unseren vorherigen Videos.

Jetzt ist Bieber zurück auf Twitch und teilt nächtliche Anekdoten auf Instagram aus, in denen er seine alte Rivalin Taylor Swift bloßstellt. Er behauptet, Taylor sei nicht auf einer Weihnachtsbaumfarm in Pennsylvania aufgewachsen. Das sei die offizielle Version. Jeder in Hollywood wisse, dass es eine Lüge sei. Denn in Wirklichkeit sei Taylor im Herzen einer satanischen Dynastie groß geworden und vom Hollywood-System für den Erfolg ausersehen worden.

Sie ist die Tochter von Anton LaVey – dem Gründer der Church of Satan. Doch es kommt noch schlimmer. LaVey hatte dieses Kind mit seiner eigenen Tochter Zeena. Dieses Kind ist Taylor.

Bieber erklärt, warum sie Zeena so ähnlich sieht. Dasselbe Gesicht, dieselbe Knochenstruktur, derselbe berechnende Blick. Zeena ist sowohl ihre Mutter als auch ihre Schwester. Es ist eine klassische satanische Umkehrung.

Und laut Bieber ist das erst der Anfang. In wahrer satanischer Tradition wurde das Kind bei der Geburt invertiert. Taylor wurde als Junge geboren. Ihre Geburtsurkunde wurde manipuliert, ihr Körper hormonell und chirurgisch verändert, und sie hat ihr ganzes Leben als Frau gelebt.

Deshalb wurde sie von der Branche nicht nur gefördert – sie wurde regelrecht gekrönt . Alle Türen standen offen. Jedes Plattenlabel überbot sich mit aller Kraft. Jede Preisverleihung krönte sie. Satanische Blutlinien, die Generationen von Nachkommen verkörpern, werden mit dem roten Teppich empfangen.

Die satanische Kabale liebt den transsexuellen Baphomet so sehr, dass sie ihr erstgeborenes Kind invertiert.

Das ist keine Metapher. Die Kabale vollzieht die Geschlechtsangleichung ihres erstgeborenen Sohnes. Haben Sie sich jemals gefragt, warum so viele kleine Jungen in Hollywood in Kleidern herumlaufen? Und warum diese jungen Jungen, die eine Geschlechtsangleichung vornehmen, in den sozialen Medien und Massenmedien so unerbittlich beworben werden?

Und falls Sie das alles immer noch für Unsinn halten, schauen Sie sich einfach ihre Auftritte an. Taylor Swift versteckt die Symbole nicht – sie setzt sie vor Millionen von Zuschauern offen ein. Sehen Sie sich nur eine beliebige Show ihrer Eras-Tour an. Die Bühnenbilder sind voll von okkulten Symbolen.

Die riesigen schwarzen Würfel? Das ist der Schwarze Würfel des Saturn – ein klassisches satanisches Symbol, das dunkle Energie, Zeitmanipulation und die Kontrolle der Eliten repräsentiert. Er wird seit Jahrhunderten in okkulten Ritualen verwendet, und hier ist er, prominent im Mittelpunkt ihrer Konzerte.

Dann folgen die Handzeichen. Teufelshörner, die unaufhörlich aufblitzen – nicht etwa zum Spaß, sondern im Takt, bei wichtigen Textpassagen, direkt in die Kamera gerichtet. Sie hebt beide Hände, fixiert das Publikum mit ihren Blicken und formt dabei die Hörner. Das ist keine zufällige Choreografie. Es ist ein Ritual.

Das Schlimmste ist jedoch, was sie mit dem Publikum macht. Swifties beschreiben, wie sie sich während bestimmter Songs „von der Energie besessen“, „völlig überwältigt“ oder „in ihrem Bann“ fühlen. Laut Bieber ist es genau das – ein Massenzauber. Die Kombination aus Lichteffekten, dämonischen Gesängen und ihren präzisen Gesten versetzt die Zuhörer in einen hypnotischen Trancezustand.

Sie führt nicht einfach nur eine Performance auf. Sie vollzieht Rituale mit Zehntausenden von Teilnehmern und nährt deren emotionale Energie und Hingabe. Pyramidenformationen, Augenbinden, Schlangen überall – das ist keine Unterhaltung. Es ist eine schwarze Messe unter freiem Himmel.

Und die Swifties sind nicht einfach nur Fans – sie sind die Gemeinde. Bieber sagt, die Elite lache hinter verschlossenen Türen darüber. Denn während Eltern denken, ihre Kinder würden nur Liebeslieder mitsingen, führt Taylor eine neue Generation in die Kunst des Singens ein. Direkt auf der Bühne. Vor aller Augen.

Swift pflegt außerdem öffentlich Kontakte zu anderen Mitgliedern der Church of Satan. Ihre enge Freundin, die Schauspielerin Mariska Hargitay (bekannt aus der Serie „Law & Order“), ist in ihrem Musikvideo zu „Bad Blood“ zu sehen.

Was geradezu gruselig wird, wenn man erfährt, dass Hargitays Mutter, Jayne Mansfield, in den 1960er Jahren die Geliebte von Anton LaVey war.

Sieh dir ihr Gesicht an. Ich frage mich, was sie trinkt…

Doch selbst satanische Könige müssen ihre Loyalität immer wieder beweisen. Je höher man aufsteigt, desto finsterer werden die Anforderungen. Bieber behauptet, Taylor sei schließlich zu einem Blutopfer aufgefordert worden. Und es war nicht irgendein Konkurrent aus der Branche. Es war das Kind eines ihrer eigenen Fans. Der Erstgeborene eines Swifties.

Bieber ist nicht der Einzige, der Taylor Swifts satanische Rituale anprangert. Mitarbeiter der Produktion ihres Konzertfilms „The Eras Tour“ beschuldigen sie ebenfalls, einen jungen Fan in einem satanischen Blutopferritual ermordet zu haben, und behaupten, sie habe das Blut des Jungen getrunken.

Taylor ist nicht die einzige Berühmtheit mit einer dubiosen Vergangenheit und ernsten Fragen, die sie zu ihren Verbindungen zu Amerikas erster Satanistenfamilie beantworten muss.

Joe Rogan ist ebenfalls eng mit der Familie LaVey verbunden; hier ist er mit Anton LaVeys Enkel Stanton LaVey in einem T-Shirt mit der Aufschrift 666 abgebildet.

Joe Rogan wearing a 666 shirt with Stanton LaVey, the grandson of Anton LaVey, the founder of the Church of Satan pic.twitter.com/fDSiT6YpB5 — Vision4theBlind (@Vision4theBlind) February 12, 2026

Rogan ist nicht der einzige LaVey-Anhänger an der Spitze seiner Branche. Die Welt ist voll von ihnen. Ob Unterhaltungsindustrie, Wirtschaft oder Politik – wer sich nicht an die Regeln in Anton LaVeys „Satanischer Bibel“ hält, gehört nicht dazu.

Genau wie Rogans Hemd … Ihre Zeichen und Symbole werden ihnen zum Verhängnis werden. Und wenn wir Swifts Karriere unter diesem Gesichtspunkt betrachten, ergibt alles Sinn. Sogar das grauenhafte Blutopferritual, das sie an dem Baby eines Fans vollzog.

Im Jahr 2009 wurde Swift im Rahmen eines okkulten Mega-Rituals, bekannt als die VMAs, in die Illuminati der Unterhaltungsindustrie aufgenommen.

Nachdem sie während einer Dankesrede von Kanye West das öffentliche „Demütigungsritual“ über sich ergehen lassen musste, tauchte Swift, in Rot gekleidet, als neue und geweihte Illuminati-Künstlerin wieder auf.

Zu dieser Zeit begann Swifts Werk von den Codes und der Symbolik der okkulten Elite beeinflusst zu werden.

Acht Jahre später, bei den VMAs 2017, feierte Taylor Swift die Premiere ihres neuen Videos „ Look What You Made Me Do“ . Die Botschaft des Videos hätte nicht deutlicher sein können: Taylor war zu einer vollends vom Musikbusiness abhängigen Person geworden.

In einer Szene wird Taylor zur „Hohepriesterin“ der Branche gekrönt. Wie? Indem sie die Tarotkarte der Hohepriesterin nachstellt.

Wisst ihr, wer sonst noch eine Hohepriesterin des Satanismus war? Zeena LaVey. Die Frau, die als Taylor Swifts Mutter … und Schwester entlarvt wurde.

Offenbar hat Taylor diesen Status nun ebenfalls erreicht.

Für Kenner ist Taylor Swifts Video zu „Look What You Made Me Do“ im Grunde eine Meisterklasse in MK Ultra und Monarch Programmierung 101.

Die Eliten wollen diese Symbolik in der Popkultur prominent platzieren. Swifts Musik, Videos und Auftritte sind durchdrungen von okkulten und Monarch-Symbolen. Das Video endet damit, dass ihre verschiedenen Persönlichkeiten buchstäblich miteinander streiten – eine unverhohlene Anspielung auf zersplitterte Persönlichkeitsanteile, die um die Kontrolle ringen.

Sie verheimlichen es nicht einmal mehr.

Sogar die Hohepriesterinnen der Branche werden aufgefordert, Blutopfer darzubringen, um ihre Gelübde zu erneuern und ihren Platz in den Illuminati zu bestätigen. „Seine Schulden begleichen“ ist keine Metapher. Es ist ein System. Eines, das Gehorsam fordert … und sich mit der Zeit immer weiter verschärft.

Mitarbeiter der Eras-Tour behaupten, Swift habe auf einer Branchenparty in einem privaten Raum, umgeben von Branchenvertretern, die Zeugen der Tat wurden, einem jungen Fan das Leben genommen.

Ist Taylor Swift nur eine talentierte Songwriterin oder ist sie der ultimative Hollywood-Monarch, der die LaVey-Blutlinie in sich trägt?

Denk mal drüber nach. Wie kann eine Künstlerin fast zwei Jahrzehnte lang so viel Kontrolle behalten? Fehden, die ihre Zahlen auf Knopfdruck in die Höhe treiben. Tourneen, die Geld drucken wie eine Zentralbank. Eine Fangemeinde, die sich wie ein Kult verhält – Swifties, die sie mit religiösem Eifer verteidigen. Zufall? Oder Programmierung?

Eines ist sicher: Die Hohepriesterin hasst es, wenn jemand Gott erwähnt.

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Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 28.06.2026