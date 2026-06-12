Trump erklärt, Iran habe zugestimmt, niemals Atomwaffen zu besitzen; Teheran dementiert ein Abkommen

US-Präsident Donald Trump erklärte am Donnerstag, die Vereinigten Staaten hätten den „Krieg mit dem Iran beendet“ und behauptete, Teheran habe zugestimmt, „niemals Atomwaffen zu besitzen“.

US-Präsident Donald Trump erklärte am Donnerstag, die Vereinigten Staaten hätten den Krieg mit dem Iran beendet, und behauptete, Teheran habe zugestimmt, niemals Atomwaffen zu besitzen . Die Äußerungen des amerikanischen Präsidenten fielen im Rahmen einer virtuellen Wahlkampfveranstaltung für den Vizegouverneur von Georgia, Burt Jones.

„Wir haben heute den Krieg mit dem Iran beendet, und sie haben zugestimmt, niemals Atomwaffen zu besitzen – etwas, worauf wir bestanden haben. Das war der Kern des Ganzen. Das machte 95 Prozent aus, und sie haben es auf die wirkungsvollste Weise umgesetzt“, sagte Trump in seiner Rede.

Bislang hat der Iran jedoch keine derartige Erklärung abgegeben. Trumps jüngste Äußerungen erfolgten nur wenige Stunden, nachdem er erklärt hatte, die Vereinigten Staaten und der Iran stünden „kurz vor der Unterzeichnung eines Friedensabkommens “ und die Absage der zuvor angekündigten Raketenangriffe verkündet hatte.

Kurz darauf erklärte Trump, Vizepräsident JD Vance werde möglicherweise schon an diesem Wochenende bei der Unterzeichnung eines Abkommens mit dem Iran anwesend sein.

„Die Straße von Hormus wird offiziell geöffnet, sobald wir unterschrieben haben, was schon bald der Fall sein könnte – vielleicht sogar noch am Wochenende in Europa. Ich selbst kann nicht dabei sein, aber JD wird da sein“, versicherte der US-Präsident laut einem Bericht von CNN. (Trump kündigt an: „Wir werden sie auch morgen in Schutt und Asche bomben, falls es zu keinem Abkommen kommt“, nachdem Dutzende Tomahawk-Raketen Iran getroffen haben)

Der Iran behauptet das Gegenteil.

Der Iran hingegen hat bekräftigt, dass er nach Trumps Ankündigung einer „großartigen Einigung“ zur Beendigung des Krieges noch keine endgültige Entscheidung über ein Abkommen mit Washington getroffen habe.

„Bislang hat der Iran noch keine endgültige Entscheidung über das Abkommen getroffen“, sagte Außenministeriumssprecher Esmaeil Baqaei, nachdem Trump erklärt hatte, er erwarte, dass in den kommenden Tagen ein Abkommen in Europa unterzeichnet werde.

Die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete unterdessen, Trump habe in den vergangenen zwei Monaten 38 Mal verkündet, ein Abkommen stehe „unmittelbar bevor“.

„Solange der Iran keine Einigung verkündet, sollten alle diesbezüglichen Äußerungen Trumps genauso betrachtet werden wie seine bisherigen Aussagen“, warnte die Agentur.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, erklärte jedoch, Teheran habe noch keine endgültige Entscheidung über ein mögliches Abkommen mit den USA getroffen und werde in den Verhandlungen keine Kompromisse bei seinen „roten Linien“ eingehen.

Baghaei sagte, Berichte über Zeitpunkt und Ort der Unterzeichnung seien weiterhin spekulativ und es sei noch nichts endgültig entschieden.

Er fügte hinzu, dass ein Großteil des Verhandlungstextes bereits fertiggestellt sei, die USA aber während der Gespräche immer wieder ihre Positionen geändert hätten.

Trump sagt seine Pläne ab

Trump gab sich optimistisch, als er die Absage der Angriffe auf seiner Social-Media-Plattform TruthSocial verkündete. „Nachdem die Gespräche mit der Islamischen Republik Iran bis auf die höchste Ebene der iranischen Führung geführt und genehmigt wurden, habe ich als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika die für heute Abend geplanten Angriffe und Bombenangriffe gegen den Iran abgesagt“, schrieb Trump auf TruthSocial, dem sozialen Netzwerk, das ihm gehört.

Er behauptete, die Verhandlungen seien von den anderen Konfliktparteien, darunter Israel , das sich öffentlich skeptisch gegenüber einem Abkommen mit dem Iran geäußert hatte, gebilligt worden.

Zu den weiteren Akteuren zählten die Golfstaaten Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sowie die Regionalmächte Türkei und Pakistan.

„Die Seeblockade bleibt bis zum Abschluss dieser Transaktion in vollem Umfang in Kraft – Ort und Zeit der Unterzeichnung werden in Kürze bekannt gegeben“, fügte Trump hinzu.

Ein mit den Gesprächen vertrauter Diplomat erklärte unterdessen, dass die Einigung im Wesentlichen bereits vor einigen Wochen erzielt worden sei, es aber noch eine „50-prozentige Wahrscheinlichkeit“ für ein Scheitern bestehe.

„Es gibt viele potenzielle Störfaktoren“, so der Diplomat. Daher ist, anders als von Trump angekündigt, derzeit noch nichts endgültig entschieden.

Dieses Mal aber wirklich? Jetzt kommt der Deal? Man kann sich heute wirklich auf Donald Trump verlassen? Jetzt spricht er von einem Iran-Deal, dem alle Seiten zugestimmt hätten.

Deswegen habe er die heute anstehenden Militärschläge abgesagt. Die Märkte reagieren aktuell, Aktien steigen, der Ölpreis fällt.

Um 19:28 Uhr deutscher Zeit schrieb Trump auf Truth Social (übersetzt):

Aufgrund der Tatsache, dass die Gespräche mit der Islamischen Republik Iran auf die höchste Ebene der iranischen Führung gebracht und dort gebilligt wurden, habe ich als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika die für heute Abend geplanten Luftangriffe und Bombardements gegen den Iran abgesagt.

Die Gespräche und die endgültigen Punkte wurden sowohl in ihrer Grundausrichtung als auch im Detail von allen beteiligten Parteien gebilligt, darunter die Vereinigten Staaten, Israel, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, die Türkei, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Ägypten und andere. Die Seeblockade bleibt bis zum Abschluss dieser Transaktion in vollem Umfang in Kraft – Zeitpunkt und Ort der Unterzeichnung werden in Kürze bekannt gegeben.

DONALD J. TRUMP

PRÄSIDENT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf warnte US-Präsident Donald Trump, dass „falsche Strategien und impulsive Entscheidungen“ schwerwiegende Konsequenzen für Washington haben würden, nachdem die USA gedroht hatten, die iranische Insel Kharg und andere wichtige Ölinfrastrukturstandorte zu besetzen.

„Falsche Strategien und impulsive Entscheidungen werden den gesamten Vorstand zum Schlechteren zurücksetzen, die Energieinfrastruktur und die Märkte zerstören und einen endlosen Sumpf schaffen, in dem Sie jahrelang feststecken werden“, sagte Ghalibaf in einem Beitrag auf X.

„Sie werden ein anderes Iran sehen“, warnte er.

Das iranische Konsulat in Hyderabad hat inmitten der eskalierenden Spannungen zwischen Washington und Teheran ein KI-generiertes Bild veröffentlicht, das US-Präsident Donald Trump verhöhnt.

Das Bild zeigt Trump verletzt im Rollstuhl, begleitet von der Botschaft „Greift Iran erneut an!“, was andeutet, dass jede zukünftige Militäraktion gegen den Iran die Vereinigten Staaten teuer zu stehen kommen würde.

Der Beitrag ist das jüngste Beispiel dafür, wie iranische diplomatische Vertretungen soziale Medien und Satire nutzen, um auf Trumps Drohungen mit weiteren Angriffen zu reagieren, während sich die Rhetorik zwischen beiden Seiten parallel zur militärischen Eskalation in der Region verschärft.

Quellen: PublicDomain/firstpost.com am 12.06.2026