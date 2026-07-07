Es war ein Gespräch von bemerkenswerter Länge und diplomatischer Symbolik: Am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten, telefonierten die Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin fast 90 Minuten miteinander.

Nach Angaben aus dem Kreml könnte dieses Gespräch auf eine Verschiebung der außenpolitischen Prioritäten im Weißen Haus hindeuten – sowohl mit Blick auf den Nahen Osten als auch auf den erneut aufflammenden Ukraine-Krieg.

Ein „geschäftsmäßiges und konstruktives“ Gespräch

Der Kreml-Berater Juri Uschakow äußerte sich am Sonntag zu den Inhalten des Telefonats. Trump habe Putin demnach angeboten, bei der Suche nach einer Lösung für den Krieg in der Ukraine behilflich zu sein.

„Der amerikanische Präsident hat erneut seine Bereitschaft bestätigt, auf ein rasches Ende der Kampfhandlungen hinzuarbeiten und Lösungen zur Überwindung der Krise zu finden“, so Uschakow. Das Gespräch sei „geschäftsmäßig und durchaus konstruktiv“ verlaufen.

Russland strebe laut dem Sprecher eine „politisch-diplomatische Lösung des Konflikts“ an, wobei Moskaus grundlegende Positionen berücksichtigt werden müssten.

Scharfe Töne gegen Kiew

Zugleich richtete Uschakow deutliche Kritik an die ukrainische Führung. Er warf der Regierung Selenskyj und deren europäischen Verbündeten vor, auf eine Verlängerung und sogar Eskalation des Konflikts zu setzen.

Hintergrund seien die wiederholten ukrainischen Drohnenangriffe tief auf russischem Territorium, die nach Kreml-Darstellung Energieinfrastruktur schwer beschädigt und auch Wohngebiete getroffen hätten, wobei es zu zivilen Opfern gekommen sei.

Putin habe in dem Gespräch zudem die Lage auf dem Schlachtfeld geschildert, wo die russischen Streitkräfte nach eigener Darstellung „selbstbewusst vorrücken“ und „eine Ortschaft nach der anderen befreien“ würden.

An dieser Stelle ist jedoch Vorsicht geboten: Beide Kriegsparteien bestreiten das Ausmaß der jeweiligen russischen Geländegewinne. Anhänger beider Seiten veröffentlichen sogar widersprüchliche Frontkarten – der Nebel des Krieges bleibt dicht.

Erneute Einladung nach Russland

Bemerkenswert: Putin erneuerte laut Berichten seine ursprüngliche Einladung aus dem Alaska-Gipfel, wonach Trump Russland besuchen solle, um dort den bilateralen Dialog fortzusetzen. Auch habe Putin dem US-Präsidenten zum 250. Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten gratuliert.

Auch Selenskyj im Gespräch mit Washington

Trump hatte bereits am Samstag mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert, der das Gespräch anschließend auf Telegram als „sehr gut“ bezeichnete. Selenskyj erklärte, es bestehe eine „reale Aussicht“, diesen Krieg zu beenden, und die amerikanische Entschlossenheit werde dabei von entscheidender Bedeutung sein.

Der ukrainische Staatschef nutzte die Gelegenheit auch, um die jüngste Waffenunterstützung aus Washington hervorzuheben – von Javelin-Panzerabwehrraketen über Patriot-Systeme bis hin zu politischem Rückhalt. Man sei den Vereinigten Staaten für die gesamte Hilfe dankbar, betonte er.

Selenskyj und Trump wollen ihre Gespräche beim bevorstehenden NATO-Gipfel in Ankara fortsetzen, der für den 7. und 8. Juli angesetzt ist.

Einordnung

Ob aus diesem Telefonat tatsächlich diplomatische Bewegung entsteht, bleibt abzuwarten. Die Signale aus Washington, Moskau und Kiew klingen zwar versöhnlicher als in den Vormonaten, doch die Realität an der Front sowie die widersprüchlichen Darstellungen beider Seiten mahnen zur Zurückhaltung. Fest steht:

In einer Zeit, in der der Ukraine-Krieg wieder an Intensität gewinnt und parallel der Nahost-Konflikt schwelt, gewinnt jedes hochrangige Gespräch zwischen den Großmächten an Gewicht.

Für Anleger und Beobachter gilt: Geopolitische Unsicherheit ist seit jeher ein Faktor, der die Nachfrage nach krisenfesten Sachwerten beeinflusst.

Putin telefonierte mit Trump – Juri Uschakow (Ehemaliger Botschafter der Russischen Föderation in den Vereinigten Staaten) enthüllte Details des Gesprächs

▪️ Putin gratulierte Trump und dem gesamten amerikanischen Volk persönlich telefonisch zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der USA.

▪️ In seinen Glückwünschen zum Unabhängigkeitstag erinnerte der russische Präsident Trump an Russlands Beitrag zur Entstehung der amerikanischen Staatlichkeit.

▪️ Putin bekräftigte gegenüber Trump die Einladung zu einem Besuch in Russland.

▪️ Trump betonte die Notwendigkeit, den Ukraine-Konflikt so schnell wie möglich zu beenden, um das Potenzial für eine russisch-amerikanische Zusammenarbeit in der Wirtschaft freizusetzen.

▪️ Putin und Trump vereinbarten, in Kontakt zu bleiben und in naher Zukunft ein weiteres Telefongespräch zu führen.

▪️ Witkoff und Kushner werden bereit sein, wieder nach Moskau zu kommen.

▪️ Das Gespräch zwischen Putin und Trump verlief sachlich und äußerst konstruktiv und ermöglichte eine offene Diskussion über die bilaterale und internationale Agenda.

▪️ Während des Gesprächs stellten Putin und Trump fest, dass die Völker Russlands und der Vereinigten Staaten ihr Bündnis aus dem Zweiten Weltkrieg niemals vergessen werden.

▪️ Putin und Trump sprachen über die Ukraine; der US-Präsident bekräftigte seine Bereitschaft, bei der Suche nach friedlichen Lösungen mitzuwirken.

▪️ Die europäische Kriegspartei geht von einem falschen Verständnis der Lage auf dem Schlachtfeld aus.

▪️ Putin informierte Trump über die tatsächliche Lage auf dem Schlachtfeld während der Spezialoperation, auch im Zusammenhang mit der Befreiung von Konstantinovka.

▪️ Initiator des Putin-Trump-Telefonats am 4. Juli waren die Vereinigten Staaten – „das sagt schon einiges aus“, so Ushakov.

▪️ Putin und Trump betonten die Wichtigkeit der Fortsetzung der russisch-amerikanischen Kontakte in militärpolitischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten.

▪️ Putin äußerte die Hoffnung, dass die auf dem Memorandum basierenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran es ermöglichen würden, langfristige Lösungen für wichtige Fragen zu finden.

▪️ Putin bekräftigte gegenüber Trump die Bereitschaft Russlands, eine Deeskalation im Iran-Konflikt zu erleichtern.

▪️ Trump erwähnte im Gespräch, dass er vom Eremitage-Museum in St. Petersburg beeindruckt sei.

▪️ Das Gespräch zwischen Putin und Trump dauerte 1 Stunde und 25 Minuten.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de/news-pravda.com am 06.07.2026