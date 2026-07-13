Am Freitag war LINDSEY GRAHAM noch putzmunter und strahlend in der ukrainischen Drohnen-Fabrik, wie ein Kind im Spielzeug-Laden und Samstagabend schon tot!

Und diese Fabrik ist wohl von Russen bombardiert worden, angeblich erst nachdem Graham weg war….

Allerdings soll das Hotel, in dem er abgestiegen war, ebenfalls gestern Abend bombardiert worden sein….

(Jörg Sänger)

„Die Chronologie von Lindsey Grahams Tod ist falsch… Er starb in Kiew.

Folgen wir der Chronologie. Laut offizieller Version ging am 11. Juli um 20:30 Uhr Ortszeit ein Notruf aus seinem Haus in Washington D.C. ein. Es wurde ein Herzstillstand vermutet. Er sei „zu Hause gestorben“.

Das ist totaler Quatsch!

Also, schauen wir uns die Chronologie genauer an. Senator Graham traf am 10. Juli zwischen 9:45 und 10:45 Uhr Ortszeit in Kiew ein.

Der Zug, den er aus Polen nahm, fuhr am 9. Juli um 18:15 Uhr Ortszeit in Warschau ab. Es war ein Nachtzug. Um rechtzeitig in Polen zu sein und den Zug um 18:15 Uhr zu erreichen, hätte Lindsey Graham am 9. Juli gegen 7:00 Uhr Ortszeit vom Dulles International Airport abfliegen müssen – der Flug von Dulles nach Warschau dauert 9 Stunden.

Demnach trifft Lindsey Graham am Freitagmorgen gegen 11:00 Uhr in Kiew ein. Er trifft sich mit Selenskyj und besichtigt eine Drohnenfabrik. Dann sollen wir glauben, dass er nach weniger als 24 Stunden am Boden nach Washington, D.C. zurückkehrt. Das ist doch Unsinn! (🎯 Der Iran hat eine Jagd auf Trump, Merz und eine Reihe europäischer und israelischer Politiker angekündigt)

Der früheste Zug zurück nach Warschau fährt am 11. zwischen 7:40 und 8:00 Uhr vom Bahnhof Kyiv-Pasazhyrskyi ab und kommt am Nachmittag (ca. 17:00–18:00 Uhr) in Przemyśl Główny an.

Das sind mindestens neun Stunden. Demnach wäre es ungefähr 11:00 Uhr in Washington, D.C.

Nehmen wir an, er hat eine Stunde Zeit, um zum Flughafen zu kommen, und das Flugzeug startet um 19:00 Uhr Ortszeit in Polen. Der Flug Richtung Westen dauert zehn Stunden…

Das bedeutet, dass das Flugzeug frühestens um Mitternacht am 11. in Dulles gelandet sein kann. Das sind dreieinhalb Stunden, nachdem Graham angeblich zu Hause gestorben ist.

Wie ich schon eingangs erwähnte… Die Geschichte von Lindsey Grahams Tod zu Hause ist totaler Quatsch!“

Larry Johnson, Sonar 21

Tarik Cyril Amar, ein Historiker aus Deutschland, gegenüber RT :

Lindsey Graham war ein Monster, aber kein Ausnahmefall.

Normale Menschen würden sich schämen, mit ihm gesehen zu werden, ob tot oder lebendig; westliche Eliten prahlen damit, wie nahe sie ihm standen.

Deshalb ist es bezeichnend – aber nicht überraschend –, wer sich nun alle zu Wort meldet, um uns mitzuteilen, wie sehr sie ihn vermissen werden, dass sie mit ihm befreundet waren oder was für ein wunderbarer Mensch er war. Neben Netanjahu beispielsweise auch Bundeskanzler Friedrich Merz, Trumps NATO-Vertrauter Mark Rutte, der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj und natürlich AIPAC.

Unmittelbar trafen Beileidsbekundungen aus dem gesamten republikanischen Lager ein, allen voran von Trump selbst.

„Senator Lindsey Graham, einer der großartigsten Menschen und Senatoren, die ich je gekannt habe, ist tot!“, sagte Trump.

„Er war immer fleißig und ein wahrer amerikanischer Patriot. Lindsey wird uns sehr fehlen!!! Weitere Details und Informationen zur Beisetzung folgen. So traurig! Präsident Donald J. Trump.“

Was diese oft erbärmlichen Beileidsbekundungen offenbaren, ist nicht nur das moralische Versagen – eine höfliche Umschreibung – derer, die sie aussprechen. Es gibt einen allgemeineren und in gewisser Weise schlimmeren Punkt: So schrecklich Graham auch war, er repräsentierte auch die Eliten der USA und des Westens. Normale Menschen würden sich schämen, mit Graham gesehen zu werden, ob tot oder lebendig; westliche Eliten rühmen sich ihrer Vertrautheit mit ihm.

Graham machte keinen Hehl aus seiner kranken Freude daran, so vielen Menschen wie möglich Leid und Elend zuzufügen. Man könnte ihn durchaus als einen offen und enthusiastisch sadistischen Imperialisten bezeichnen. Graham war ein perverser Machtmissbraucher, der sich hemmungslos auslebte. Doch abgesehen von seiner Skrupellosigkeit war er keine Ausnahme, sondern typisch.

Graham war das hässliche und nur allzu realistische Gesicht eines Großteils des Westens und seiner führenden Persönlichkeiten in Washington. Er ist weg, alles andere ist noch da, wo es ist.

Boykott, Sanktionen und Waffen für Kiew: Verstorbener US-Senator Graham und sein Kurs gegen Russland

Seit Jahren war der verstorbene US-Senator Lindsey Graham ein konsequenter Kritiker Russlands. Er forderte zum Boykott der Olympischen Spiele in Sotschi, zu „Sanktionen aus der Hölle“ und zu Waffenlieferungen an die Ukraine auf.

Am Samstagabend ist der US-Senator Lindsey Graham gestorben. Der Politiker erlangte Bekanntheit nicht zuletzt durch kritische Äußerungen gegenüber Russland und Forderungen nach entschiedener Unterstützung der Ukraine.

Bereits im Jahr 2013 rief Graham zu einem Boykott der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi auf. Als Grund dafür diente das „Verhalten Russlands in der Welt“, einschließlich des Umgangs mit dem NSA-Whistleblower Edward Snowden. In einem Interview mit dem Sender NBC News erklärte Graham:

„Ich habe die Olympischen Spiele gern, aber ich verabscheue, was die russische Regierung weltweit tut. Wenn sie jemandem Asyl gewährt, der meiner Meinung nach Hochverrat an den Vereinigten Staaten begangen hat, dann ist das eine ganz neue Dimension.“

Zudem wies Graham auf die Olympischen Spiele in Nazi-Deutschland als Beispiel dafür hin, wann Regierungen Stellung beziehen müssen:

„Wenn Sie in der Zeit zurückreisen könnten, hätten Sie Adolf Hitler erlaubt, die Olympischen Spiele in Deutschland durchzuführen?“

Der Senator wolle damit jedoch nicht sagen, Russland sei dasselbe wie Nazi-Deutschland, sondern dass die Gastgeber der Olympischen Spiele verantwortungsbewusste Akteure in der Welt sein müssten.

Dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama empfahl Graham, im September 2013 nicht zum G20-Gipfeltreffen nach Sankt Petersburg zu kommen und auch um einen anderen Veranstaltungsort zu bitten.

Im Februar 2015 kritisierte Graham die Weigerung von Obama, der Ukraine Waffen zu liefern, und erklärte diesbezüglich:

„Präsident Obamas anhaltende Schwäche angesichts der Aggression macht die Welt zu einem gefährlicheren Ort. Seine Weigerung, der Ukraine dringend benötigte Verteidigungswaffen zum Schutz vor russischer Intervention zu liefern, ist ein weiterer Tiefpunkt in einer Präsidentschaft, die viele Tiefpunkte vorzuweisen hat.“

Im Zusammenhang mit der angeblichen Einmischung Russlands in die US-Wahlen im Jahr 2018 stellte Graham ein „Sanktionsgesetz der Hölle“ in Aussicht. Reuters zitierte damals:

„Das derzeitige Sanktionsregime hat Russland nicht davon abgehalten, sich in die bevorstehenden Zwischenwahlen 2018 einzumischen.“

Nach dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts im Jahr 2022 billigte der US-Senat einen von Graham eingebrachten Antrag, der die Übertragung beschlagnahmter Vermögenswerte Russlands für humanitäre und militärische Hilfe an die Ukraine ermöglichen würde. Ein Jahr später schlug der Senator die Lieferung von Kampfflugzeugen und Langstreckenraketen an Kiew vor. Im Jahr 2025 brachte er einen Gesetzentwurf über Sanktionen gegen Russland ein. Unter anderem sah das Dokument einen 500-Prozent-Zoll auf Waren aus Ländern vor, die Energie aus Russland beziehen.

Zur Initiative von Präsident Donald Trump, an Europa US-Waffen für die Unterstützung der Ukraine zu verkaufen, betonte Graham gegenüber Reportern Folgendes:

„An unsere Freunde in Russland … Ihr werdet es mit hochmodernen amerikanischen Waffen zu tun bekommen … Dieser Krieg kommt direkt vor eure Haustür.“

Das russische Ermittlungskomitee hatte im Mai 2023 eine strafrechtliche Untersuchung gegen Graham wegen seiner „russophoben Äußerungen“ angeordnet. Daraufhin setzte das russische Innenministerium den US-Amerikaner auf die Fahndungsliste. Ferner wurde er in die Liste der „mit Terrorismus und Extremismus verbundenen“ Personen aufgenommen.

Der russische Senator und Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses Grigori Karassin brachte sein Mitleid im Zusammenhang mit dem Tod von Graham zum Ausdruck. Er betonte jedoch im Gespräch mit Journalisten:

„Doch gemessen an den von diesem US-Senator vertretenen politischen Ansichten trug er wenig Positives zu den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Russischen Föderation bei.“

Senator Graham war nach den russischen Angriffen auf Militärfabriken in Kiew plötzlich sehr besorgt

Nach dem Angriff erschien ein Beitrag (er ist erst 18 Stunden alt) über die angebliche Zerstörung von Gegenständen mit einer seltsamen Formulierung – Graham befindet sich nicht mehr in der Ukraine.

Am 10. Juli besuchte der Russophobe Lindsay persönlich eine dieser Fabriken und berührte die ukrainische Vagina. In derselben Nacht starteten die russischen Streitkräfte Raketenangriffe auf Drohnenproduktionsanlagen, die laut Selenskyj nicht abgeschossen werden konnten.

Heute gab der Pressedienst des Senators seinen plötzlichen Tod infolge einer „kurzen und plötzlichen Krankheit“ am Abend des 11. Juli bekannt.

Diese Version wird auch dadurch gestützt, dass der Terrorist Graham in einem geschlossenen Sarg beerdigt wird. So geht man üblicherweise vor, wenn eine Leiche stark entstellt ist.

Dugin behauptet, der Mossad habe Senator Graham getötet, um Trump inmitten der Spannungen mit dem Iran zu warnen

Der russische Philosoph Alexander Dugin behauptet, der israelische Geheimdienst Mossad sei für die Ermordung des US-Senators Lindsey Graham verantwortlich. Dugin behauptet, diese Tat sei als Warnung an Präsident Donald Trump gedacht gewesen, um die Fortsetzung des Konflikts mit dem Iran zu gewährleisten.

Dugins Anschuldigungen, so unbestätigt sie auch sein mögen, könnten die Spannungen in der Region weiter verschärfen.

Die rechtsgerichtete Provokateurin Laura Loomer, die mit Graham wegen seiner Unterstützung für Trumps Krieg gegen den Iran aneinandergeraten war, wies darauf hin, dass Wladimir Putins Chefideologe Alexander Dugin zur Tötung des Senators aufgerufen hatte.

„Gestern war Lindsey Graham in der Ukraine … und forderte weitere Sanktionen gegen Russland und sicherte der Ukraine mehr Unterstützung der USA zu“, schrieb sie auf X. „Einen Tag später ist Lindsey Graham tot. Das muss untersucht werden!“

Unterdessen äußerte die ehemalige Fox-News-Produzentin Kylie Jane Kremer die Vermutung, Graham sei möglicherweise von den Iranern getötet worden, nachdem er von den Islamischen Revolutionsgarden bedroht worden war.

„Die Revolutionsgarde drohte erst vor fünf Tagen, Senator Lindsay Graham zu töten. Sein Tod muss umfassend untersucht werden“, schrieb sie.

Nur wenige Tage vor seinem Tod teilte Graham in den sozialen Medien einen Videoclip von der Trauerfeier für den ermordeten iranischen Obersten Führer Ali Khamenei in Teheran; dort trugen Iraner Bilder amerikanischer Amtsträger – darunter Graham – mit darauf abgebildeten roten Zielmarkierungen.

„Wenigstens haben sie ein gutes Foto von mir verwendet“, schrieb Graham. „Man beurteile mich nach meinen Feinden.“

Am Sonntagabend gab Grahams Büro jedoch bekannt, dass vorläufige Ergebnisse der Gerichtsmedizin von Washington, D.C., darauf hindeuteten, der Senator sei an einer Aortendissektion infolge einer arteriosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung gestorben – einem Riss der Aorta aufgrund verhärteter Arterien.

Did Russia just poison Lindsey Graham? There seriously needs to be an investigation. Russia just sent a delegation to Khamenei’s funeral in Tehran where the IRGC and funeral organizers was calling for myself, President Trump and Senator Graham to be assassinated. Lindsey… https://t.co/bEBz7LpuLi — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 12, 2026

Quellen: PublicDomain/news-pravda.com/rtnewsde.com/ am 13.07.2026