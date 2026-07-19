⚠️ Könnte die Erde plötzlich in einen anderen Rotationszustand übergehen?

Die Erde erscheint stabil, weil ihre größten Bewegungen weit unter unseren Füßen und über Zeiträume hinweg stattfinden, die länger sind als ein menschliches Leben. Doch der Planet ist kein einheitlicher, fester Körper. Unter der Erdkruste befindet sich ein riesiger Mantel, der einen flüssigen äußeren und einen festen inneren Kern umschließt.

Alle drei sind am Austausch von Wärme, Masse und Drehimpuls beteiligt. Das Erdmagnetfeld verändert sich, die magnetischen Pole wandern, und die Rotationsachse steht nie völlig still. Roger B. Cunningham, besser bekannt als der „Ethische Skeptiker“, glaubt, dass diese Prozesse Teil eines viel größeren Zyklus sein könnten.

Seine Theorie der exothermen Kern-Mantel-Entkopplung (Dzhanibekov-Oszillation, kurz ECDO) besagt, dass die Erde zwei verschiedene Rotationszustände einnehmen kann. Der erste entspricht der uns heute bekannten Ausrichtung. Im zweiten Zustand würden Mantel und Kruste eine deutlich andere Ausrichtung um den flüssigen Kern einnehmen.

Cunningham berechnet eine Bewegung von etwa 104 Grad entlang eines Pfades, der mit dem 31. östlichen Längengrad korrespondiert und eine neue geografische Polarposition im südlichen Afrika zur Folge hätte. Er beschreibt dies nicht als eine Änderung der Erdbahnneigung, sondern als eine extreme Form der Polwanderung.

Der vorgeschlagene Auslöser beginnt tief im Erdinneren. ECDO argumentiert, dass Veränderungen im Erdkern Wärme freisetzen und gleichzeitig die magnetische und mechanische Kopplung schwächen, die Kern und Mantel in ihrer gegenwärtigen Rotationsbeziehung hält. Mit der Abschwächung des Erdmagnetfelds würden Mantel und Kruste weniger stark eingeschränkt.

Sobald ein kritischer Schwellenwert überschritten ist, könnte der äußere Körper, basierend auf der Massenverteilung im Inneren des Planeten, eine stabilere gyroskopische Ausrichtung anstreben. Cunningham nennt dies eine vermittelte Dzhanibekov-Rotation, da der bekannte Taumeleffekt nur einen Teil des Weges zwischen den beiden Zuständen beschreibt.

Der Dzhanibekov-Effekt wird oft anhand einer Flügelmutter oder eines Tennisschlägers demonstriert, die um eine instabile Zwischenachse rotieren. Das Objekt scheint sich zu überschlagen, wobei der Drehimpuls erhalten bleibt. Die Erde ist jedoch weitaus komplexer als ein starrer Körper, der in der Schwerelosigkeit schwebt – eine Tatsache, die auch Cunningham anerkennt. Seine Theorie adaptiert das Prinzip, anstatt die Demonstration direkt anzuwenden. (⚠️ Die Erdbeben hören einfach nicht auf)

Große Regionen an der Basis des Erdmantels, sogenannte große Scherzonen mit niedriger Geschwindigkeit, sind zentral für den vorgeschlagenen Mechanismus. Ihre Dichte und Lage könnten ein Ungleichgewicht zwischen der gegenwärtigen Ausrichtung der Erde und einer zweiten, gyroskopisch begünstigten Achse erzeugen.

Mehrere Beobachtungen unterstreichen die Dringlichkeit dieser Theorie. Die durchschnittliche Intensität des Erdmagnetfelds an der Oberfläche ist seit Beginn der Magnetometermessungen in den 1830er Jahren um etwa zehn Prozent gesunken.

Magnetische Umpolungen und Exkursionen sind in Gesteinen erhalten und belegen, dass das Feld wiederholt seine Richtung und Stärke geändert hat.

Der magnetische Nordpol wanderte im Jahr 2025 mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 36 Kilometern pro Jahr, während die Südatlantische Anomalie, in der das Feld ungewöhnlich schwach ist, sich weiter vertiefte und nach Westen verlagerte. Diese Messungen belegen zwar kein bevorstehendes ECDO-Ereignis, zeigen aber, dass das Magnetfeld aktiv ist und sich verändert.

Die Erdrotation ist ebenso dynamisch. Moderne Messungen erfassen die Chandler-Schwankung, jahreszeitliche Schwankungen und größere Verschiebungen des Pols, an dem die Rotationsachse die Erdoberfläche schneidet.

Forscher haben herausgefunden, dass Aktivitäten im Erdkern, Veränderungen im Erdmantel, schmelzendes Eis, Grundwasserverlust, Meeresspiegelschwankungen und Bewegungen in der Atmosphäre oder den Ozeanen die Polbewegung beeinflussen können.

Diese Bewegungen sind zwar gering, bestätigen aber, dass die Erdrotation auf veränderte Massen und Bewegungen reagiert. Der Rotationspol ist nicht permanent an einem Punkt fixiert.

Die wahre Polwanderung ist in der Geophysik anerkannt . Sie tritt auf, wenn sich Mantel und Kruste relativ zur Rotationsachse und zum flüssigen äußeren Kern neu ausrichten, wodurch sich ein Planet in Richtung einer stabileren Massenverteilung bewegt. Geologische Studien haben Belege für große, in der Vergangenheit stattgefundene Bewegungen geliefert, darunter Schwingungen, bei denen sich die feste Erde verschob und später wieder in eine frühere Position zurückkehrte.

ECDO ordnet diesen anerkannten Prozess einem deutlich schnelleren und zerstörerischeren Zyklus zu. Cunningham vermutet, dass der finale Übergang abrupt erfolgen könnte, sobald die Kopplungsschwelle überschritten wird.

Die Ozeane bilden den verheerendsten Teil dieser Theorie. Das Wasser würde seine enorme Dynamik beibehalten, während sich die Erdkruste und die Ozeanbecken darunter bewegen würden. Küstenregionen könnten von Wassermassen getroffen werden, die weit über die Dimensionen eines gewöhnlichen Tsunamis hinausreichen, während sich Teile des Meeresbodens heben und große Landstriche überflutet werden könnten.

Cunningham verbindet dieses Ereignis mit den Sintflutlegenden um Noah, Deukalion, Utnapischtim und mehr als 175 Kulturen, deren Berichte von gewaltigen Wassermassen, verändertem Himmel, Dunkelheit, Kälte und der Zerstörung einer früheren Welt berichten.

Anstatt diese Traditionen als voneinander unabhängige Erzählungen zu betrachten, untersucht ECDO, ob sie fragmentierte Erinnerungen an dasselbe planetarische Ereignis bewahren. Kulturelle Details variieren, doch wiederkehrende Motive finden sich in weit voneinander entfernten Bevölkerungsgruppen: Wassermassen, die das Land durchqueren, Überlebende, die höher gelegene Gebiete erreichen, ungewohnte Veränderungen am Himmel und der Wiederaufbau der Zivilisation nach großflächiger Zerstörung.

Mündliche Überlieferungen können sich über Jahrtausende verändern, doch Ähnlichkeiten können Informationen bewahren, die nie Eingang in die moderne Wissenschaft gefunden haben. Cunningham verknüpft Geologie, antike Baukunst, Migration, Genetik und Mythologie zu einem Gesamtkonzept.

Antike Monumente spielen eine ebenso wichtige Rolle. ECDO identifiziert Strukturen, die nicht nur mit dem heutigen Nordpol, sondern auch mit einem vermuteten ehemaligen Pol im südlichen Afrika, dem sogenannten Np Prime, ausgerichtet zu sein scheinen. Stätten wie Gizeh und Karahan Tepe werden als Markierungen präsentiert, die von Menschen errichtet wurden, die eine frühere Verschiebung erlebten oder über entsprechendes Wissen verfügten.

Cunningham misst der Lage der Großen Pyramide nahe dem 31. Längengrad und der Ausrichtung ihrer inneren Schächte besondere Bedeutung bei. Er argumentiert, dass Teile der Struktur Informationen über zwei himmlische Nordpositionen bewahren könnten.

Nach dieser Interpretation wird Gizeh zu mehr als nur einem königlichen Monument. Schachtwinkel, Kammerpositionen und Sternenreferenzen sollen beide Rotationszustände kodieren. Andere antike Stätten werden anhand derselben Koordinaten verglichen. Cunningham berichtet von Dutzenden von Vorhersagen und Ausrichtungen, die seiner Ansicht nach aus dem Modell hervorgegangen sind.

Im Juni 2026 schrieb er, dass sechs Einzelpersonen oder Gruppen Simulationen durchgeführt hätten, um zu untersuchen, wie sich die Erdmechanik innerhalb eines ECDO-Rahmens verhalten könnte. Das Konzept liegt zwar noch außerhalb der etablierten Geophysik, gewinnt aber zunehmend an Bedeutung für die Modellierung.

Die ECDO stellt außerdem einen Zusammenhang zwischen der Wärme im Erdinneren und Veränderungen an der Oberfläche her. Cunningham postuliert, dass Material- und Phasenänderungen im Erdkern Energie freisetzen, die durch den Erdmantel wandert und schließlich in die Tiefsee gelangt.

In diesem Modell sind die Erwärmung der Tiefsee, die Methanfreisetzung und die geomagnetische Abschwächung unterschiedliche Ausdrucksformen desselben internen Übergangs. Tiefseemessungen sind daher eines der wichtigsten Testfelder für die Theorie. Ein nachweisbares Muster aufsteigender Wärme aus dem Meeresgrund würde diesen Teil der Argumentation stärken, sein Fehlen sie hingegen erheblich schwächen.

Die Faszination der ECDO-Theorie liegt in ihrem Versuch, veränderlichen Magnetismus, Polbewegung, die wahre Polwanderung, innere Wärme, die Ausrichtung von Monumenten und Erinnerungen an eine globale Flut in einer einzigen physikalischen Sequenz zu verknüpfen. Die Theorie bleibt eine Hypothese, und Geschwindigkeit, Ausmaß und Mechanismus des vorgeschlagenen 104-Grad-Übergangs konnten bisher nicht direkt beobachtet werden.

Dennoch eröffnet sie vielversprechende Forschungsfelder, darunter den Wärmefluss in der Tiefsee, die Kern-Mantel-Grenze, Rotationsinstabilität, alte magnetische Aufzeichnungen und Ausrichtungen, die weiterhin auftreten sollten, falls der vorgeschlagene ehemalige Pol real ist.

Die Erde hat sich schon früher verändert. Ihr Magnetfeld hat sich umgekehrt, ihr Rotationspol ist gewandert, Kontinente haben den Globus durchquert und Ozeane sind wiederholt über Land vorgedrungen. ECDO vermutet, dass einige dieser Veränderungen eher als Teil eines plötzlich auftretenden, sich wiederholenden Zyklus denn durch langsame Prozesse allein stattgefunden haben könnten.

Sollten das schwächer werdende Magnetfeld, die sich bewegenden Pole und die tiefgreifenden planetaren Veränderungen frühe Stadien dieses Zyklus darstellen, würden sich die Hinweise darauf gleichzeitig in den Ozeanen, der Atmosphäre, dem Magnetfeld, der Erdrotation und den geologischen Aufzeichnungen zeigen.

Die Zukunft der Theorie hängt davon ab, ob diese Signale weiterhin auf denselben vorhergesagten Mechanismus hindeuten.

Quellen: PublicDomain/abovethenormnews.com am 18.07.2026