Teams der Clinton Foundation sind im erdbebengeplagten Venezuela im Einsatz… und schockierende Berichte aus Caracas enthüllen, dass ihre Mitarbeiter dabei ertappt wurden, wie sie Kinder im Katastrophengebiet entführten und versuchten, sie ohne Papiere über die Grenzen zu bringen. Entführung. Menschenhandel. Mitten im Chaos.

Diese Berichte beschreiben die Clinton Foundation als ein Syndikat, das mit Drogenhandel, Kinderhandel und Geldwäsche verwickelt ist und gezielt schutzbedürftige Kinder im Chaos nach Naturkatastrophen ausnutzt.

Sie fliegen in Hubschraubern voller Bargeld, Drogen und Waffen umher und agieren über dem Gesetz, da sie von korrupten Beamten geschützt werden, die dieselben dunklen Laster teilen.

In Venezuela hingegen ist die Gegenreaktion gewaltig – Selbstjustiz gegen internationale Kinderhändler bricht bereits auf den Straßen aus, brutal und unerbittlich.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Erinnern Sie sich an das Erdbeben in Haiti im Jahr 2010? Es war genau die gleiche Vorgehensweise von Mitarbeitern der Clinton Foundation, die Kinder über Grenzen und direkt in die Schleusernetzwerke der Elite brachten.

Warnung: Dieser Inhalt ist verstörend und droht, das wahre Wesen der Clintons und ihrer globalen Unternehmen zu enthüllen.

Schockierende Berichte aus Venezuela erreichen uns. Nach den verheerenden Erdbeben in Caracas werden Kinder aus den Trümmern geborgen und ohne ihre Eltern in Krankenhäuser gebracht, bevor sie in die Fänge des Kinderhandels geraten.

Ja, die gibt es. Sie heißt Clinton Foundation, und trotz heftigen Widerstands vor Ort sind bereits Mitarbeiter von ihr in Caracas im Einsatz, die die Straßen nach Kindern durchkämmen, die im Chaos verloren gegangen und von ihren Eltern getrennt wurden.

Ja, genau die Clinton Global Initiative, die von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell mitbegründet wurde.

Dieselbe Clinton Foundation, die 2010 – nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti – wegen Kinderhandels über Partner der Clinton Global Initiative in die Schlagzeilen geriet. Es wirkt fast so, als hätten sie ein Patentrezept für solche Katastrophen.

Laura Silsby, eine Mitarbeiterin Clintons, wurde verhaftet, weil sie 33 haitianische Kinder mit gefälschten Papieren über die Grenze in die Dominikanische Republik gebracht hatte. Entgegen Silsbys Behauptungen waren die meisten Kinder keine Waisen.

Jegliche Zweifel daran, dass sie für die Clintons arbeitete, wurden ausgeräumt, als der ehemalige Präsident Bill Clinton einen Anwalt beauftragte, sie von den Anklagen freizusprechen… einen Anwalt, der selbst eine lange Geschichte des Kinderhandels hatte.

Man kann schwer sagen, ob sie uns für dumm halten oder ob sie sich einfach nur über uns lustig machen. Kurz nach Silsbys Freilassung wurde Bill Clintons persönlicher Freund und Pastor verhaftet , weil er haitianische Kinder vergewaltigt hatte, die er nach dem Erdbeben adoptiert hatte.

Unterdessen wenden sie in Venezuela dieselbe Vorgehensweise an wie in Haiti, um während des Chaos einer Naturkatastrophe schutzbedürftige Kinder zu entführen und sie über die Grenzen zu schmuggeln.

Sie ändern ihren Namen, besorgen sich gefälschte Dokumente und verschwinden schnell in der großen, weiten Welt der elitären Pädophilie, wo Kinder ohne Papiere an den Meistbietenden verkauft und wie Müll entsorgt werden, sobald sie nicht mehr nützlich sind.

Die Spannungen in Venezuela spitzen sich zu. Die Bevölkerung ist wütend darüber, dass die Clinton Foundation unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe in das Katastrophengebiet gekommen ist – und wehrt sich mit der Forderung nach Selbstjustiz gegen diejenigen, die Kinderhandel betreiben.

Werden die Clintons erneut einen Anwalt mit der Verteidigung derjenigen beauftragen, die beim Kinderhandel erwischt wurden?

Es ist kaum zu glauben, dass die Clinton Foundation – eine Organisation mit engen Verbindungen zu Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell, die von einer ehemaligen Außenministerin geleitet wird, die im Außenministerium einen Pädophilenring betrieb – nach diesem verheerenden Erdbeben nun in Venezuela vor Ort ist.

Dann gibt es noch Frazzledrip: die Videodatei, die auf Anthony Weiners Laptop gefunden wurde und Hillary Clinton, Huma Abedin und ein zutiefst unglückliches Kind zeigt. Dieser Abgrund ist so düster, wie er nur sein kann.

Die Mainstream-Medien beharren weiterhin darauf, es handle sich um eine abstruse Verschwörungstheorie. Dabei ignorieren sie geflissentlich die Tatsache, dass ein Bericht des Generalinspekteurs über Anthony Weiners Laptop Verbrechen gegen Kinder durch die Clinton Foundation aufdeckte.

Und dennoch, anstatt eine Gefängnisstrafe anzutreten, besucht die Clinton Foundation weiterhin Katastrophengebiete, in denen Millionen schutzbedürftiger Kinder gefangen genommen werden und verschwinden können.

Manche Dinge ändern sich nicht. CIA-Auftragnehmer mit hochrangigen Verbindungen zu Menschenhändlerringen schleusen gerade jetzt Kinder durch Flughäfen.

Kein Wunder, dass die Menschen in Venezuela die pädophilen Eliten loswerden wollen. Die Clinton-Stiftung ist Geschichte. Die Kinderhandelsringe sind unterbunden.

Das ist die Realität, mit der wir konfrontiert sind. Und wir wehren uns und sagen: Genug! Jahrelang wähnten sich die Clintons unantastbar. Verbindungen zu Epstein, Haiti, Verbrechen an Kindern … und eine Spur toter Mitarbeiter, die selbst Ted Bundy in den Schatten stellen würde.

Das Ganze fand in aller Öffentlichkeit statt. Und nun erhebt sich die jüngere Generation und fordert Gerechtigkeit.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 05.07.2026