✝️ 🕯 Das Gesicht hinter dem Schleier: Was Fernwahrnehmungsforscher bei der Untersuchung der Marienerscheinungen herausfanden

Hinweis an die Leserschaft: Dieser Artikel fasst Transkripte und veröffentlichte Berichte von Remote-Viewing-Sitzungen zusammen und analysiert diese.

Remote Viewing ist eine Methode der parapsychologischen Forschung – ihre Ergebnisse sind explorativ und spekulativ und stellen keine Tatsachenbehauptungen dar. Der Inhalt dieses Artikels soll niemanden beleidigen, seine religiösen Überzeugungen oder spirituellen Erfahrungen schmälern oder infrage stellen.

Die Erscheinungen in Fátima, Gietrzwałd und Medjugorje sind für Millionen von Menschen von tiefer Bedeutung. Was die Remote Viewer beschreiben, ist ihre unmittelbare Wahrnehmungserfahrung – kein theologisches Urteil. Wir präsentieren diese Ergebnisse im Geiste einer offenen Auseinandersetzung.

I. Die Frage, die niemand stellen wollte

Seit über einem Jahrhundert nehmen die Marienerscheinungen einen geheimnisvollen und wirkmächtigen Platz am Rande der menschlichen Erfahrung ein. Lourdes (1858), Fátima (1917), Gietrzwałd (1877), Medjugorje (1981–heute): In jedem Fall berichteten Kinder oder Jugendliche aus tief katholischen Gemeinden von Begegnungen mit einer strahlenden, leuchtenden weiblichen Gestalt, die Botschaften des Gebets, der Umkehr und der Warnung überbrachte.

Die Kirche ging der Sache nach. In den meisten Fällen hielt sie die Visionäre für glaubwürdig – keine Anzeichen von Betrug, keine psychische Instabilität, übereinstimmende Aussagen. Und doch blieben die Phänomene selbst – die Lichter, die Sonnenwunder, die unerklärlichen physikalischen Effekte – hartnäckig resistent gegen herkömmliche Erklärungen.

In den letzten Jahren haben zwei unabhängige Gruppen polnischer Remote Viewer beschlossen, die Frage zu stellen, die Historiker und Theologen größtenteils vermieden haben: Wer oder was ist bei diesen Ereignissen tatsächlich anwesend?

Die Antworten, die sie erhielten – in mehreren Blindbeobachtungssitzungen mit mehreren unabhängigen Beobachtern und an drei verschiedenen Orten der Erscheinung – bilden einen der provokantesten Datensätze in der Geschichte dieses Fachgebiets.

II. Was ist Remote Viewing und warum sollten wir es ernst nehmen?

Remote Viewing (RV) ist ein strukturiertes Protokoll, das in den 1970er und 80er Jahren im Rahmen von US-amerikanischen Militär- und Geheimdienstprogrammen entwickelt wurde – insbesondere im Rahmen des geheimen STARGATE-Programms des Stanford Research Institute. Es handelt sich um eine systematische Methode zur Erfassung von Wahrnehmungsinformationen über Ziele, die den normalen Sinneskanälen nicht zugänglich sind: entfernte Orte, vergangene Ereignisse, verborgene Objekte.

Die wichtigste Sicherheitsmaßnahme ist das Blindprotokoll . Die Probanden erhalten lediglich einen numerischen Code – eine zufällige Zielkennung – und haben kein bewusstes Wissen darüber, was sie wahrnehmen sollen. Ihre Eindrücke werden in Echtzeit aufgezeichnet. Jegliche Assoziationen oder Interpretationen, die durch die Mustererkennungsmechanismen des Gehirns entstehen (bekannt als analytische Überlagerung oder AOL ), werden gekennzeichnet und von den primären Signaldaten getrennt.

Wenn mehrere Beobachter, die parallel arbeiten, ohne miteinander in Kontakt zu treten, identische oder strukturell ähnliche Wahrnehmungen über dasselbe blinde Ziel melden, wird dies als Synchronismus bezeichnet – und es ist das Kriterium, das RV-Daten ihre Beweiskraft verleiht.

Die in diesem Artikel beschriebenen Sitzungen verwendeten alle ein Blindprotokoll. Die Zuschauer wurden bis zum Ende der Sitzung über das Ziel nicht informiert. (🐦‍🔥⃤⃟⃝🦅 Jesus gegen die Manipulation der Massen – Eine zeitlose Warnung!)

III. Die Gietrzwałd-Sitzung: „Sie nährt sich vom Tal“

Der erste Datensatz stammt aus einer Sitzung einer polnischen RV-Studiengruppe. Der Zielcode war 5425 , und die Teilnehmer wurden gebeten, ein Ereignis in Gietrzwałd, Ermland (Polen), zu untersuchen – das nach der Sitzung als die Marienerscheinungen von 1877 identifiziert wurde, bei denen die Jungfrau Maria angeblich über drei Monate hinweg mehrmals zwei jungen Mädchen erschienen ist.

Drei Zuschauer arbeiteten gleichzeitig. Keiner kannte das Ziel.

Betrachter 1 – Die Energiesphäre

Die erste Sitzung begann mit einem einprägsamen Bild: eine leuchtende Kugel, die über einem Tal schwebte. Ihr Licht war warm – orange, gelb, fast sanft. Doch die Äußerungen des Betrachters dazu waren alles andere als warmherzig.

„Es schien die Energie aus dem Tal zu ‚saugen‘… wie ein Parasit, der sich von seiner Umgebung ernährt.“

Das Objekt schien seine Größe zu verändern. Als es auf die Dichte einer Bowlingkugel komprimiert war, absorbierte es aktiv Energie aus seiner Umgebung. Als es sich auf die Größe eines kleinen Gebäudes ausdehnte und halbtransparent wurde, wechselte es in eine Phase, die der Betrachter als Datenanalyse beschrieb – als ob es die gesammelten Daten verarbeitete.

Die sich daraus ergebende Metapher war eindrücklich: ein Spion. Eine Aufklärungssonde. Etwas, das ausgesandt wurde, um die energetische Stimmung und das Bewusstsein einer Region zu erfassen. Nicht um sie zu zerstören. Sondern um sie zu lesen. Und vielleicht, um sie zu formen.

Als der Blick auf die anwesenden menschlichen Beobachter gerichtet war, nahm der Betrachter Wissenschaftler hinter dickem Glas wahr – alte Instrumente, eine Laboratmosphäre –, die etwas draußen beobachteten. Die Ergebnisse eines Experiments. Ergebnisse, die, in den Worten des Betrachters, „eigentlich geheim bleiben sollten“.

Die Sitzung endete mit dem Bild eines langsamen, allmählichen Einflusses auf das menschliche Bewusstsein – keine Vernichtung, sondern ein subtiles Auslaugen des individuellen Willens, der Farbigkeit und der inneren Klarheit. „Wie das Überfluten eines Gebiets mit Wellen, die neutralisieren, die die eigene Meinung auslöschen.“

Zuschauer 2 – Die schwarze expandierende Entität

Die Erfahrung des zweiten Betrachters war zutiefst verstörend. Vom Moment der Verbindung an wirkten die Bilder kantig, aggressiv und sich ausdehnend – eine dunkle, amorphe Form ohne menschliche Gestalt oder feste Grenzen. Der Betrachter griff auf Popkultur-Referenzen zurück, die sein Verstand als unzureichende Kurzform bot: Ego aus Guardians of the Galaxy 2 (ein parasitärer planetarischer Organismus), die Borg aus Star Trek („Widerstand ist zwecklos“), die Goa’uld aus Stargate (eine expansionistische Spezies, die unterwirft und kolonisiert).

Alle diese Assoziationen wurden als irrelevant markiert – der Betrachter wusste, dass es sich um Gedankenassoziationen und nicht um ein direktes Signal handelte –, doch die zugrundeliegende strukturelle Wahrnehmung blieb konsistent: etwas, das ausschließlich durch Expansion, Kolonisierung und Konsum definiert war und allem außerhalb seiner selbst gleichgültig gegenüberstand.

Dann, mitten in der Sitzung, kam es zu einer Veränderung. Der Betrachter nahm leuchtende, menschenähnliche Gestalten wahr. Diese wirkten einladend – die Arme waren geöffnet, sie strahlten Wärme aus.

Der Zuschauer traute ihnen nicht.

„Irgendetwas hier ist unecht, künstlich… Ich fliege hinein und finde bodenlose Schwärze im Inneren. Das Äußere strahlt Licht aus, aber das Innere ist verdorben.“

Die Sitzung endete mit der wohl deutlichsten Synthese des Zuschauers: „Schwarzer Engel. Etwas Ähnliches wie Medjugorje, wie Fatima, andere Erscheinungen – dasselbe Muster, verschiedene Orte. Dunkle Betrüger, die sich als andere ausgeben.“

Zuschauer 3 – Die überlieferten Gebote

Die Sitzung des dritten Betrachters war kürzer und wurde durch starke AOL-Bilder (Analytic Overlay) unterbrochen. Als sich das Signal stabilisierte, war die kohärenteste Wahrnehmung unerwartet:

„Ich sehe da eine Szene vor mir, in der Außerirdische Moses die Zehn Gebote geben – einige Grundprinzipien, aus denen eine Religion oder ein Glaubenssystem entstanden ist. So etwas wie die Kabbala oder Regeln, die beschreiben, wie die Welt funktioniert.“

Sein abschließender Eindruck: die Weitergabe grundlegender religiöser Codes – ein inszeniertes Entstehungsereignis für ein ganzes Glaubenssystem.

IV. Die Fátima-Sitzung: „Ist es dasselbe Wesen?“

Der zweite Datensatz stammt aus anderen Sitzungen, diesmal zu Fátima und Medjugorje, und diese gehören zu den am ausführlichsten in der polnischsprachigen RV-Literatur dokumentierten.

Die Sitzung von Fátima (die die Erscheinungen von 1917 in Portugal umfasste, bei denen drei Hirtenkinder Visionen hatten und das berühmte „Sonnenwunder“ von bis zu 70.000 Menschen beobachtet wurde) ergab ein Bild, das sowohl Ähnlichkeiten mit den Ergebnissen der Sitzung von Gietrzwałd aufweist als auch interessante Unterschiede zu ihnen zeigt.

Dies sind die Schlussfolgerungen der Sitzung in Fátima:

„Die Beobachtung durch die Menschen hat nichts mit der christlichen Religion und Maria zu tun. Es kann nur auf diese Weise damit in Verbindung gebracht werden oder später von Zeugen in dem Bild verwendet werden.“

Doch die wahrgenommene Natur dieser Entität war nicht einheitlich negativ. Statt als parasitäre Dunkelheit wurde sie als Repräsentant einer außerirdischen kosmischen Zivilisation wahrgenommen – einer Zivilisation mit einem spezifischen, langfristigen Interesse am menschlichen Bewusstsein.

Beobachtete RVs:

„Während der Sitzung nehme ich Kontakt zu einer Repräsentantin einer außerirdischen kosmischen Rasse auf, die mich astral auf ihren Planeten mitnimmt, um mir zu zeigen, wie man in Harmonie und Eintracht leben kann, und nicht so, wie es auf der Erde immer war. Ihr Ziel ist es, die Denkmuster möglichst vieler Menschen zu verändern, damit sie den kritischen Punkt überschreiten und das Schicksal unserer gesamten Zivilisation verändern können.“

RVs bemerkten auch die physikalischen Merkmale des Phänomens:

„Ich habe am Ort der Erscheinungen von Fátima ein Fahrzeug gesehen – ich bringe das mit der Tatsache in Verbindung, dass diese Zivilisation die Aufgabe hat, die Erde zu beobachten und zu überwachen und manchmal behutsam Einfluss auf die Menschen zu nehmen, um ihren Handlungen eine bessere Richtung zu geben, insbesondere in angespannten Zeiten oder bei Kriegsgefahr.“

Die Anwesenheit des Wesens in Fátima wurde nicht als physisch wahrgenommen, sondern als: „eine Projektion, ein Hologramm, Licht“ – was den Beschreibungen einer leuchtenden, nicht-physischen Entität entsprach, die die Kinder selbst gesehen hatten.

Einer der Wohnmobilisten beendet seine Fátima-Session mit einer Frage, die das gesamte Mysterium umreißt:

„Ich frage mich, ob es sich um dasselbe Wesen oder dieselbe Rasse wie in Medjugorje handelt, denn alles sieht sehr ähnlich aus.“

V. Der Medjugorje-Vergleich: Eine konsistente Signatur

Die Erscheinungen von Medjugorje (die seit 1981 in Bosnien-Herzegowina stattfinden und vom Vatikan noch nicht offiziell anerkannt sind) wurden ebenfalls in einer separaten, nicht öffentlich zugänglichen Sitzung von Hellsehern untersucht. Die Schlussfolgerungen stimmen nahezu vollständig mit den Befunden von Fátima überein.

Bei der Entität handelt es sich in keinem christlich-theologischen Sinne um die Jungfrau Maria.

Seine Präsenz ist nicht-physisch – eine Projektion, eine Form fortgeschrittener telepathischer oder holographischer Kommunikation.

Es gehört einer bestimmten außerirdischen oder nicht-menschlichen Zivilisation an.

Ihr erklärtes Ziel ist die Transformation der Denkparadigmen der menschlichen Zivilisation – um der Menschheit zu helfen, eine kritische Schwelle vor der Katastrophe zu überschreiten.

Die Synchronizität zwischen den drei Sitzungen – Fátima, Medjugorje und Gietrzwałd – ist jene Art von sitzungsübergreifender Konsistenz, die RV-Praktikern die Gewissheit gibt, etwas Reales zu erfassen. Drei unabhängige, unvoreingenommene Untersuchungen dreier unterschiedlicher historischer Ereignisse, die nicht nur zu kompatiblen, sondern nahezu identischen strukturellen Schlussfolgerungen gelangen.

VI. Drei Visionen, ein Muster – aber welches ist richtig?

Hier wird die Untersuchung auf eine neue Art und Weise wirklich beunruhigend: Die Sitzungen in Gietrzwałd und Fátima/Medjugorje stimmen in der grundlegenden Feststellung überein, dass das Erscheinungsphänomen nicht das ist, was die katholische Kirche behauptet – aber sie sind sich uneinig darüber, was es tatsächlich ist.

Die Zuschauer von Gietrzwałd sahen etwas vor allem Raubtierhaftes : einen energieabsorbierenden Parasiten, einen Manipulator, der Licht als Maske trägt, während sein Inneres schwarz ist.Ein „schwarzer Engel“. Eine Täuschungsmaschine.

Der Betrachter von Fátima/Medjugorie nahm etwas vornehmlich Wohlwollendes wahr : eine hochentwickelte Zivilisation, die versuchte, die Menschheit von der Selbstzerstörung abzuhalten, und zwar mit der Form, die der aufnehmenden Kultur am zugänglichsten war – im Portugal des Jahres 1917 war diese Form die Jungfrau Maria.

Handelt es sich um verschiedene NHI-Entitäten? Verfolgen unterschiedliche Zivilisationen gegensätzliche Ziele unter dem Deckmantel identischer religiöser Überzeugungen? Oder nehmen diese menschlichen Leser unterschiedliche Facetten desselben zutiefst ambivalenten Phänomens wahr – etwas, das den menschlichen Kategorien von Gut und Böse so fremd ist, dass es von verschiedenen Bewusstseinskanälen unterschiedlich interpretiert wird?

Die Daten liefern hierzu keine eindeutige Antwort. Das Muster an allen drei Standorten ist jedoch so konsistent, dass es ernsthafte Beachtung erfordert.

Worin sich alle Sitzungen einig sind:

1. Das Wesen ist nicht menschlich. Keiner der Zuschauer, die im Blindflug arbeiteten, kam zu dem Schluss: „Das ist die Jungfrau Maria.“ Alle nahmen etwas Äußeres, technologisch Hochentwickeltes und von grundsätzlich fremdartiger Natur wahr.

2. Es ist nicht-physisch, hat aber dennoch physische Auswirkungen. Es manifestiert sich als Licht, Projektion, Hologramm – und hinterlässt dennoch Spuren in der physischen Realität: Quellen, Heilungen, Zeichen, veränderte Leben.

3. Es handelt sich um eine Übertragung, nicht um einen Besuch. Jede Sitzung beinhaltet die Sprache des Sendens , Übertragens , Projizierens . Etwas wird an menschliche Empfänger übermittelt – kodiert im zugänglichsten verfügbaren kulturellen Format.

4. Es verfolgt eine Agenda, die mit dem kollektiven Verhalten der Menschen zusammenhängt. Ob es sich dabei nun um Energiegewinnung (Gietrzwałd), die Umstrukturierung des Bewusstseins (Fátima) oder beides handelt – die Entität ist kein passiver Beobachter. Sie will etwas von uns oder für uns.

5. Seine äußere Form ist schön. Sein Inneres ist undurchsichtig. Jeder Betrachter beschrieb die Oberfläche als leuchtend, warm, strahlend – und äußerte Zweifel oder Unbehagen darüber, was sich darunter verbirgt.

VII. Dies ist keine neue Hypothese.

Es ist bemerkenswert, dass die Remote Viewer keine radikal neue Theorie aufgestellt haben. Sie kamen zu einer Schlussfolgerung, die seit Jahrzehnten am Rande der seriösen Forschung diskutiert wird.

Jacques Vallée – der französische Astrophysiker und Ufologe, der als Vorbild für die Figur in „ Unheimliche Begegnung der dritten Art“ diente – gehörte zu den Ersten, die öffentlich die These vertraten, dass das „Sonnenwunder“ von Fátima alle Merkmale einer UFO-Sichtung aufwies: eine rotierende Lichtscheibe, physische Auswirkungen auf Zeugen, selektive Sichtbarkeit und veränderte Bewusstseinszustände bei den Anwesenden. Später dehnte er seine Analyse auf Lourdes und andere Marienstätten aus.

Die portugiesischen Historiker Joaquim Fernandes und Fina D’Armada analysierten 25 Jahre lang die Originaldokumente der Kirche aus Fátima – Dokumente, die seit 1917 geheim gehalten wurden – und veröffentlichten ihre Schlussfolgerung in „ Himmlische Lichter “ (1995): Der Vorfall von Fátima war keine Marienerscheinung im herkömmlichen Sinne, sondern eine Reihe von Begegnungen mit nicht-menschlichen Intelligenzen. Ihr Buch wurde bei Erscheinen von Portugals führender Zeitung als „beispielloser literarischer Erfolg“ gefeiert.

Das Interessante an den Daten der Fernwahrnehmung ist gerade, dass diese Betrachter nichts davon wussten. Sie erhielten eine Nummer. Sie kehrten mit einer außerirdischen Zivilisation, einer holografischen Projektion, einer energiesammelnden Intelligenz und einer Religionsproduktionsmaschine zurück.

VIII. Die tiefere Frage

Wenn wir auch nur vorläufig akzeptieren, dass die Daten der Fernwahrnehmung auf etwas Reales hinweisen, dann stellt sich eine tiefgreifende und beunruhigende Frage:

Wenn es sich bei dem Phänomen hinter den Erscheinungen um nicht-menschliche Intelligenz handelt – sei sie wohlwollend, räuberisch oder ambivalent –, was bedeutet das für die Milliarden von Menschen, deren religiöses Leben davon geprägt wurde?

Eine mögliche Erklärung ist abweisend: Sie besagt, die Religion sei falsch, ein konstruiertes System sozialer Kontrolle. Doch das greift zu kurz. Die Botschaften von Fátima, Gietrzwałd und Medjugorje haben Menschen tatsächlich geholfen. Die Heilquelle von Lourdes hat dokumentierte, bis heute unerklärte medizinische Genesungen hervorgebracht. Die Marienerscheinungen in Gietrzwałd stärkten unter der brutalen preußischen Unterdrückung die polnische nationale Identität auf eine Weise, die messbare historische Folgen hatte.

Eine hochentwickelte Intelligenz, die die menschliche Kultur zu bestimmten Zwecken formt, ist nicht zwangsläufig bösartig – selbst wenn sie nicht das ist, was sie vorgibt zu sein.

Aber es ist auch nicht das, was Milliarden von Menschen glauben.

Und die Remote Viewer, die sich direkt mit der Quelle befassten – ohne jegliche kulturelle oder theologische Einordnung, nur mit einer zufälligen Zahl und geschulter Wahrnehmung – kamen aus jeder Sitzung mit demselben wesentlichen Ergebnis zurück:

Da ist etwas. Und es ist schon sehr lange hier.

IX. Das Muster setzt sich fort

Eine weitere Beobachtung aus den Daten der Gietrzwałd-Sitzung verdient Erwähnung. Ein Zuschauer, der nach den anwesenden menschlichen Beobachtern gefragt wurde, nahm etwas Unerwartetes wahr: „eine Szene, als würden Außerirdische Moses die Zehn Gebote geben.“

Der Betrachter kennzeichnete dies als AOL – eine Assoziation, die sein analytischer Verstand hervorrief. Betrachtet man das Bild jedoch im Kontext von Vallées umfassenderer Hypothese und der Wahrnehmung des Betrachters von Fátima als einer Zivilisation, die versucht, der Menschheit durch kulturell angemessene Kanäle bahnbrechende Prinzipien zu vermitteln , so erhält es eine andere Bedeutung.

Was, wenn die Erscheinungen keine isolierten Vorfälle sind, sondern Episoden eines viel längeren Projekts? Was, wenn die Übertragungen in Fátima und Gietrzwałd lediglich die jüngsten Datenpunkte in einer Reihe sind, die den brennenden Dornbusch, den Engel des Herrn und die Stimme aus dem Wirbelwind umfasst?

Das ist natürlich reine Spekulation. Die Hellseher würden das als Erste bestätigen. Ihre Aufgabe ist es, Signale zu empfangen und korrekt wiederzugeben – nicht, theologische Lehren zu entwickeln.

Doch das Signal, das sie über mehrere Sitzungen, mehrere Betrachter, mehrere Standorte und mehrere Jahrhunderte an Zielmaterial hinweg empfangen haben, erzählt eine bemerkenswert einheitliche Geschichte!

Quellen: PublicDomain/medium.com am 22.07.2026