🌡️ 🌐 38 Experten sagen, der „Klimaalarmismus“ sei zu einer profitorientierten Religion geworden

Mehr als drei Dutzend Wissenschaftler decken auf, wie die Klimawissenschaft zu einem Klimadogma wurde und die eigentliche Forschung verfälschte.

Religion war im Laufe der Geschichte eine Kraft, die Gesellschaften zum Gedeihen verhalf und den Menschen Sinn gab, aber sie war auch ein Vehikel für Fundamentalismus und Intoleranz. [Hervorhebungen und Links hinzugefügt]

Eine Religion zeichnet sich durch ein gemeinsames Glaubenssystem über die Natur der Existenz, rituelle Praktiken, Moralvorstellungen und eine Gemeinschaft von Menschen aus, die diese Glaubensvorstellungen teilen.

Aus dieser Perspektive betrachtet, ist der Klimaalarmismus zu einer regelrechten Religion geworden , die Gesellschaften auf der ganzen Welt erfasst hat.

Das neu erschienene Buch „ Canary in a Climate World: Climate Realism vs. the Net Zero Myth “ ist eine aufschlussreiche Sammlung von Essays von 38 Experten über die Wissenschaft des Klimawandels, die Irrtümer des Netto-Null-Konzepts und die Geschichte, die Regierung und Medien verschweigen .

Margaret Anna Alice, eine Schriftstellerin, die sich auf Propaganda und Psychologie spezialisiert hat, schreibt in ihrem Essay „Canaries“, wie sie ihre „Religion“ des Klimaalarmismus verlor, die für sie ein „unantastbarer Glaube“ gewesen war.

Sie schreibt: „In dieser Religion formen Götter wie die Vereinten Nationen die Zehn Gebote in Form der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), der Agenda 21, der Agenda 2030 und des globalen Fahrplans für SDG7 zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2050.“

Darüber hinaus werden in „Predigten“ die „heiligen Texte“ des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) der Vereinten Nationen zitiert, um den einfachen Bürgern das Gefühl zu geben, zu einer verheerenden Umweltkatastrophe beizutragen.

Nur indem sie sich der Religion des Klimaalarmismus anschließen, werden sie für ihre Sünden erlöst, indem sie ihren Lebensstandard aufgeben und ihr hart verdientes Geld für teure Projekte zur Reduzierung von Kohlendioxid (CO2) ausgeben oder intermittierende, teure erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie subventionieren.

Ähnlich wie die Kirche im mittelalterlichen Europa ist die Klimadoktrin weit verbreitet und dringt in unseren Alltag ein.

Doch Datenkorruption ist beim IPCC und anderen offiziellen Institutionen weit verbreitet , und seit Jahrzehnten haben nur wenige Wissenschaftler es gewagt, sich dagegen auszusprechen, da ihre Existenz auf dem Spiel stand.

Diese „Ketzer“ werden ausgegrenzt , verlieren ihre Jobs oder erhalten keine Fördermittel mehr. Doch das Blatt wendet sich. Angesichts der gravierenden Folgen der Klimapolitik ist es nun an der Zeit, aufzudecken, dass die Klimapanik auf Korruption und einer fehlerhaften Ideologie beruht.

Regierungen werden Billionen von Dollar ausgeben und ihre Bürger in die Armut treiben, wenn wir den Weg zur Klimaneutralität weitergehen. IPCC-Mitarbeiter Mike Hulme räumte ein: „Die Debatte um den Klimawandel dreht sich im Kern um Macht und Politik und nicht um die Umwelt.“

Und die Wissenschaftler und Experten, die in „Canary in a Climate World: Climate Realism vs. the Net Zero Myth“ schreiben , verbreiten auch wichtige Informationen, die uns helfen, das Klima und die politischen Maßnahmen, die das Wachstum unserer Gesellschaft seit Jahrzehnten hemmen, besser zu verstehen.

In seinem Essay „Kanarienvögel“ erklärt der Physiker Dr. William Happer, wie die „Klimawissenschaft“ die wahren wissenschaftlichen Disziplinen korrumpiert und sich zu einem Kult entwickelt hat . Die grundlegende These dieses Kultes lautet: „Kohlendioxid ist der Stellhebel des Erdklimas.“

Doch wahre Wissenschaft besteht darin, wie gut die Vorhersagen einer Theorie mit den Beobachtungen übereinstimmen und wie gut sie bisher unbeobachtete Phänomene vorhersagen kann.

Der Klimaalarmismus hat diesen entscheidenden Test nicht bestanden und ist daher „keine wissenschaftliche Theorie, da er viele alarmierende Vorhersagen getroffen hat , von denen sich keine als wahr erwiesen hat.“

Dr. Happer vergleicht den Klimaalarmismus mit dem geozentrischen Weltbild des 17. Jahrhunderts, das zur Zeit des Wissenschaftlers Giordano Bruno vorherrschte. Bruno wurde von Papst Clemens VIII. bei lebendigem Leibe verbrannt, weil er die Idee vertrat, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Später im selben Jahrhundert wäre Galileo Galilei aufgrund ähnlicher Ansichten beinahe dasselbe Schicksal widerfahren.

Doch die Kirche wollte sich die Beweise nicht ansehen: Dogmen herrschten, und Wissenschaftler sehen sich heute aufgrund ihrer Ansichten zum Klimawandel Ausgrenzung, Bedrohungen und „Cancel Culture“ ausgesetzt, selbst wenn diese wissenschaftlich gut untermauert sind.

Einen weiteren Einblick bietet der Astrophysiker Dr. Willie Soon in seinem Essay für die Zeitschrift „Canaries“, in dem er schreibt: „Die Klimaforschung ist heute überwiegend von staatlichen Fördermitteln abhängig… Forschung, die bestehende Rahmenbedingungen bestätigt, wird mit fortlaufender Finanzierung belohnt… während Forschung, die grundlegende Annahmen in Frage stellt, zunehmend schwieriger zu betreiben ist. “

Forscher werden darauf geschult, „unbedenkliche“ Fragen zu stellen, die dem geltenden Dogma entsprechen; Gutachter zensieren alle Forschungsarbeiten , die den Status quo infrage stellen. „Das Ergebnis ist eine Art wissenschaftliche Monokultur“, schreibt Dr. Soon. Tatsächlich hat sich daraus eine Orthodoxie entwickelt, die einer religiösen Sekte ähnelt.

Doch Wissenschaft steht im Widerspruch zu Dogmen : Ihr Kernziel ist es, Annahmen zu hinterfragen und die inneren Abläufe der Welt zu erforschen. Daher widerspricht ein Großteil der Klimaforschung den wissenschaftlichen Prinzipien.

Die Wissenschaft entwickelt sich ständig weiter, und wenn Beweise auftauchen, die den bisherigen Theorien eines Wissenschaftlers widersprechen, muss er seine bisherigen Annahmen hinterfragen und seine Theorien entsprechend anpassen.

Quellen: PublicDomain/climatechangedispatch.com am 19.07.2026