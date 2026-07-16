🍖 „Natürliche Aromen“: Verfüttern sie uns tote Babys? (Video)

Zwei beruhigende Worte – „natürliche Aromen“ – verbergen eine Geschichte, von der die Lebensmittelindustrie hoffte, dass Sie sie niemals aufdecken würden.

Werden die von nahezu allen großen Lebensmittelmarken verwendeten Geschmacksverstärker mit Zellen hergestellt, die von abgetriebenen Föten stammen?

Der heutige Sonderbericht präsentiert schockierende Beweise für die dunkle Geschichte dieser Zusatzstoffe und der mächtigen Unternehmen, die hinter dem Etikett stehen.

Die meisten Menschen haben noch nie von HEK293-Zellen gehört. Und zwei beruhigende Worte – „natürliche Aromen“ – verbergen eine beunruhigende Geschichte, von der die Lebensmittelindustrie hoffte, dass Sie sie niemals aufdecken würden.

HEK293 ist eine menschliche Zelllinie, die ursprünglich in den frühen 1970er Jahren aus Nierengewebe eines einzelnen Fötus gewonnen wurde, der vermutlich aus einer abgebrochenen Schwangerschaft stammte.

Die Zellen werden als Laborinstrumente und nicht als Lebensmittelzutaten verwendet.

Forscher können sie so verändern, dass sie menschliche Geschmacksrezeptoren exprimieren. Wenn eine chemische Verbindung einen dieser Rezeptoren aktiviert, produzieren die Zellen ein messbares Signal, das anzeigt, ob eine Person die Verbindung als süß, bitter, salzig oder kühlend wahrnimmt.

Dadurch können Labore Tausende potenzieller Aromastoffe untersuchen, ohne jeden einzelnen einer menschlichen Verkostung unterziehen zu müssen.

Senomyx, ein Biotechnologieunternehmen, das Geschmacksverstärker und Geschmacksmodulatoren entwickelt hat, beschrieb dieses Verfahren in seinen Patenten. Die im Bericht aufgeführten Patente nennen HEK293 als bevorzugte Zelllinie für Assays zur Identifizierung von Verbindungen, die den Süßgeschmack erzeugen oder verändern.

Die Zellen verbleiben im Labor.

„Die Zellen selbst wurden den Lebensmitteln nicht zugesetzt“, erklärte Maria. Senomyx versicherte, dass keine fötalen Zellen oder Gewebe in die fertigen Verbraucherprodukte gelangten.

Diese Unterscheidung beantwortet die Frage, was ein Lebensmittel physikalisch enthält.

Es klärt nicht, ob der Prozess, der zu seiner Entwicklung verwendet wurde, ethisch vertretbar ist.

Befürworter argumentieren, dass HEK293 seit Jahrzehnten in Laboren hergestellt wird und sich mittlerweile stark von der ursprünglichen Abtreibungsmethode entfernt hat. Sie verweisen auf seinen Wert für die medizinische und wissenschaftliche Forschung, insbesondere wenn keine geeignete Alternative existiert.

Maria lehnt diese Berechnung ab.

„Es spielt keine Rolle, wie viele Jahre seitdem vergangen sind, das Kind wurde trotzdem ermordet.“

Für Menschen, die diese Überzeugung teilen, geht es nicht einfach nur um die Frage, ob in Limonade, Müsli, Impfstoff oder Medikamenten noch Fötusgewebe vorhanden ist.

Es geht darum, ob dieses Produkt unter Verwendung von Erkenntnissen hergestellt wurde, die durch eine Zelllinie gewonnen wurden, von der sie glauben, dass sie niemals hätte existieren dürfen.

Der Streit ist mit der endgültigen Zutatenliste noch nicht beendet.

Es beginnt im Forschungsprozess selbst – und das nächste Problem besteht darin, wo dieser Prozess verschwindet.

Der Begriff „natürliche Aromen“ kann eine geschützte Mischung beschreiben, ohne das Unternehmen, das sie hergestellt hat, die darin enthaltenen Verbindungen oder die Art und Weise ihrer Entwicklung zu nennen.

Große Lebensmittelmarken kaufen oft komplette Aromasysteme von spezialisierten Anbietern, anstatt jede Rezeptur selbst zu entwickeln. Diese Anbieter können die Süße erhöhen, Bitterkeit neutralisieren, den Salzgehalt verstärken oder einen vertrauten Geschmack erhalten, nachdem Zucker und Natrium reduziert wurden.

Der Verbraucher bekommt von dieser Arbeit nichts mit.

„Mithilfe dieser Systeme entwickelte Aromastoffe benötigen keine individuelle Kennzeichnung“, sagte Maria, während sie aus dem im Bericht untersuchten Material vorlas.

Auf einer Flasche können folgende Zutaten aufgeführt sein: Zucker, Wasser, Zitronensäure, Salz und natürliche Aromen.

Im Allgemeinen werden weder das Aromenhaus noch die Screening-Plattform oder die Labormethoden genannt, die vor der Entwicklung der Rezeptur beim Hersteller zum Einsatz kamen.

Senomyx wurde 2018 von Firmenich übernommen. Firmenich wurde später Teil von dsm-firmenich, einem der weltweit größten Aromen- und Duftstoffhersteller. Der Bericht nennt außerdem Givaudan und International Flavors & Fragrances als wichtige Akteure in der Geschmacks- und Aromaentwicklung.

Ihre Namen stehen nicht neben dem Müsli, dem Sportgetränk, dem Flaschenkaffee oder dem Snack, den sich jemand auf dem Weg zur Tür schnappt.

Nichts davon beweist, dass jeder Lieferant HEK293 für jede Geschmacksrichtung verwendet. Es beweist auch nicht, dass jedes Produkt mit der Angabe „natürliche Aromen“ mit einer aus Föten gewonnenen Zelllinie entwickelt wurde.

Das beweist, dass die Verpackung allein keine Auskunft geben kann.

Ein Käufer, der künstliche Süßstoffe vermeiden möchte, kann das Etikett lesen.

Ein Kunde, der Erdnüsse meidet, erhält einen Allergenhinweis.

Ein Verbraucher, der Einwände gegen die Verwendung von aus Föten gewonnenen Zelllinien in der Forschung erhebt, hat keine vergleichbare Offenlegungspflicht.

Der Begriff „Natürliche Aromen“ informiert den Verbraucher darüber, zu welcher Kategorie eine Zutat gehört, verschleiert aber einen Großteil des Herstellungsprozesses.

Damit liegt die Entscheidung bei den Unternehmen selbst – und bei ihren Antworten wird die Sprache vorsichtig.

Große Lebensmittelkonzerne haben wiederholt bestritten, fetale Zellen oder fetales Gewebe in ihre Produkte einzubringen.

Das ist nicht die Frage, die hier gestellt wird.

PepsiCo erklärte im Jahr 2022:

„PepsiCo unterhielt einst eine Geschäftsbeziehung mit Senomyx zur Entwicklung neuer Süßstoffe und Geschmacksverstärker. Diese Geschäftsbeziehung ist beendet, und wir verwenden keine Inhaltsstoffe von Senomyx in unseren Produkten. PepsiCo führt keinerlei Forschung durch und finanziert auch keine Forschung, die menschliches Gewebe oder Zelllinien embryonalen oder fötalen Ursprungs verwendet.“

Die Stellungnahme bezieht sich auf PepsiCos frühere Geschäftsbeziehung mit Senomyx. Darin heißt es außerdem, dass PepsiCo selbst keine Forschung mit aus Föten gewonnenen Zelllinien durchführt oder finanziert.

Es wird nicht ausdrücklich erwähnt, dass es jedem externen Aromenlieferanten vertraglich untersagt ist, HEK293 bei der Entwicklung von Verbindungen für PepsiCo zu verwenden.

Dieses Versäumnis ist kein Beweis dafür, dass solche Forschungen stattfinden.

Es ist die Frage, die die Aussage unbeantwortet lässt.

Ein Unternehmen kann wahrheitsgemäß behaupten, dass seine Endprodukte keine fötalen Zellen enthalten, ohne jedoch etwas über die im Entwicklungsprozess zuvor angewandten Labormethoden auszusagen.

Die Gesetzgeber in mehreren Bundesstaaten haben versucht, diese Lücke zu schließen.

Ein im Jahr 2012 in Oklahoma eingebrachter Gesetzentwurf hätte Unternehmen verboten, wissentlich Lebensmittel zu verkaufen, die abgetriebene menschliche Föten enthielten oder bei deren Forschung oder Entwicklung „abgetriebene menschliche Föten verwendet wurden“.

Die Rechnung beschränkte sich nicht auf den physischen Inhalt des Pakets.

Im Fokus stand die Art und Weise, wie die Zutaten hergestellt wurden.

Es wurde nicht angenommen.

Später schlugen texanische Gesetzgeber auffällige Kennzeichnungen für Lebensmittel, Medizinprodukte und Kosmetika vor, die fötales Gewebe enthalten oder durch Forschung mit fötalem Gewebe entwickelt wurden.

Auch dieser Versuch scheiterte.

Ein im Jahr 2026 in Idaho diskutierter Vorschlag sah Kennzeichnungen für Produkte vor, die menschliches Fötalgewebe enthalten oder unter Verwendung von menschlichem Fötalgewebe entwickelt wurden.

Es scheiterte im Ausschuss.

Diese Gesetzesentwürfe sind wichtig, weil sie eine Unterscheidung anerkennen, die in der öffentlichen Debatte oft übersehen wird:

Was befindet sich im Produkt?

Womit wurde es entwickelt?

Die Kontroverse beschränkt sich nicht auf die Behauptung, dass fötale Zellen direkt in Lebensmittel gemischt werden. Der Gesetzestext greift immer wieder auf den Forschungsprozess zurück.

Derzeit gibt es keine Kennzeichnungspflicht auf Bundesebene, die den Verbraucher darüber informiert, ob eine Aromaverbindung unter Verwendung einer aus Föten gewonnenen Zelllinie entdeckt wurde.

Ohne diese Offenlegung landet die Frage wieder in den Händen des Käufers.

Natürliche Aromen sind in fast jedem Regal eines durchschnittlichen Supermarkts zu finden.

Sie sind in Chips, Crackern, Keksen, Limonaden, Sportgetränken, Müsli, Suppen, Tiefkühlgerichten, Süßigkeiten, Joghurt, Proteinshakes, Brot und sogar Tierfutter enthalten.

Der Bericht nennt bekannte Produkte, die üblicherweise natürliche Aromen enthalten. Ihre Nennung beweist jedoch nicht, dass jedes einzelne Produkt mit HEK293 entwickelt wurde.

Maria macht diese Einschränkung deutlich.

„Letztendlich können wir, wie bereits erwähnt, nicht sicher sein, dass alle diese Lebensmittel in der Forschungs- und Entwicklungsphase oder in den Labortests HEK293 enthalten“, sagte sie.

„Wir können auch nicht behaupten, dass jedes Mal, wenn auf dem Etikett eines Lebensmittels natürliche Aromen, künstliche Aromen usw. angegeben sind, HEK293 enthalten ist.“

Dieser Vorbehalt ist unerlässlich.

In der Geschmacksrezeptorforschung werden aus Föten gewonnene Zelllinien eingesetzt. Große Aromenhersteller beliefern viele der weltweit größten Lebensmittelkonzerne. Die Methoden zur Entwicklung ihrer firmeneigenen Rezepturen werden üblicherweise nicht auf den Verbraucheretiketten angegeben.

Der Bericht klärt nicht, ob und welche der aktuell erhältlichen Produkte Verbindungen enthalten, die mit HEK293 untersucht wurden.

Deshalb muss die wichtigste Frage für einen Hersteller präzise sein:

Verwenden Ihre Aromenlieferanten HEK293 oder eine andere aus Föten gewonnene Zelllinie bei der Forschung, dem Screening oder der Entwicklung von Verbindungen für Ihre Produkte?

Die Frage, ob das fertige Lebensmittel „abgetriebenes Fötusgewebe enthält“, ermöglicht es einem Unternehmen, eine direkte – und möglicherweise zutreffende – Verneinung auszusprechen.

Die Frage nach dem Laborverfahren des Lieferanten erfordert eine andere Antwort.

Die Verbraucher müssen nicht darauf warten, dass jedes Unternehmen einen solchen anbietet.

Lebensmittel mit kürzeren Zutatenlisten benötigen in der Regel weniger geschützte Rezepturen und weniger versteckte Zulieferer. Fleisch, Eier, Gemüse, Obst, Reis, Bohnen und andere Grundnahrungsmittel sind nicht aufwendige Systeme angewiesen, die Süße imitieren, Bitterkeit unterdrücken oder stark verarbeiteten Lebensmitteln einen frischen Geschmack verleihen sollen.

Manche umweltfreundlicheren Alternativen kosten sogar weniger als die Markenprodukte, die sie ersetzen.

Lebensmittelunternehmen könnten den Verbrauchern auch eine klare Garantie geben: dass weder sie noch ihre Zulieferer in irgendeiner Phase der Forschung oder Entwicklung aus Föten gewonnene Zelllinien verwenden.

Ziel ist es nicht, Gewissheit zu beanspruchen, wo keine Gewissheit existiert.

Es geht darum, genügend Informationen zu fordern, damit die Menschen Entscheidungen treffen können, die mit ihrer Gesundheit, ihren Werten und ihrem Gewissen im Einklang stehen.

Die Antwort ist, nicht in Panik zu geraten.

Es geht darum, zu lernen, hinter die beruhigende Bezeichnung zu blicken, zu untersuchen, was tatsächlich dahinter steckt, und die Einkäufe auf Unternehmen auszurichten, die mit den eigenen Werten übereinstimmen und sich zu transparenten und ethischen Geschäftspraktiken verpflichten .

Are flavor enhancers used by nearly every major food brand being developed with cells derived from an aborted baby? Tonight’s special report presents shocking evidence tracing the dark history of these additives and the powerful companies operating behind the label. Most people… pic.twitter.com/MojL9jPclc — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 10, 2026

Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 12.07.2026