🎯 Die USA entsenden inmitten des eskalierenden Iran-Krieges Dutzende weitere Tankflugzeuge nach Israel – Iran erklärt Abkommen für beendet

CENTCOM meldet den Tod zweier US-Soldaten bei einem iranischen Angriff auf einen Stützpunkt in Jordanien.

Der Iran hat die Absichtserklärung mit den USA formell ausgesetzt und erklärt, das Abkommen sei beendet und die eingegangenen Verpflichtungen würden nicht mehr erfüllt.

Die Kämpfe eskalieren und dauern nun schon den siebten Tag in Folge mit schweren Bombenangriffen an.

Berichten zufolge hat der Iran zum ersten Mal seit vier Monaten einen US-Stützpunkt in Saudi-Arabien angegriffen .

US-Angriffe stören das Telekommunikationsnetz im Süden Irans und legen 116 Kommunikationstürme lahm – ein neuer Infrastrukturkrieg entbrennt.

Iran bombardiert Kuwaits Energieinfrastruktur und beschädigt Kraftwerke und Entsalzungsanlagen .

Amerikaner durch iranische Raketen auf Jordanien getötet

In den vergangenen 24 Stunden kursierten Aufnahmen, die massive iranische Raketenangriffe auf Jordanien zeigen. Der Iran erklärte, er habe einen US-Stützpunkt in Jordanien angegriffen, verschiedene Luft- und Radaranlagen zerstört und amerikanische Soldaten getötet.

Das Pentagon schwieg bisher über das Ausmaß des möglichen Schadens: US-Beamte berichten nun, dass zwei amerikanische Soldaten bei dem iranischen Angriff in der Nacht getötet wurden. Laut neuen Informationen von Axios :

Bei einem iranischen Raketenangriff auf einen Luftwaffenstützpunkt in Jordanien am Samstag wurden zwei US-Soldaten getötet und weitere verletzt, wie Militärbeamte mitteilten.

Dies ist der erste Todesfall von US-Soldaten seit Wiederaufnahme der Kämpfe vor zwei Wochen. Damit erhöht sich die Zahl der im Krieg gefallenen US-Soldaten auf 16.

Am Samstag schlugen mindestens zwei iranische ballistische Raketen auf dem Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti in Jordanien ein, auf dem US-Truppen und Kampfflugzeuge stationiert sind.

CENTCOM veröffentlichte auf X eine offizielle Bestätigung der Nachricht: „Am 17. Juli wurden zwei US-Soldaten in Jordanien im Einsatz getötet, als das US Central Command (CENTCOM) und Partnerstreitkräfte iranische Raketen- und Drohnenangriffe abwehrten. Ein weiterer Soldat wird derzeit vermisst .“ (🏴‍☠ Iran vs. USA: Der „Wächter“ wird zum Piraten: Zwanzig Prozent als Tribut)

In der Erklärung wurden weitere Verletzungen vermerkt: „Vier amerikanische Soldaten wurden aus medizinischen Gründen in jordanische Krankenhäuser evakuiert. Sie wurden inzwischen entlassen. Andere Soldaten, die wegen leichterer Verletzungen untersucht wurden, haben ihren Dienst wieder aufgenommen“, so das CENTCOM.(🎯 Der Iran hat eine Jagd auf Trump, Merz und eine Reihe europäischer und israelischer Politiker angekündigt)

Iran setzt die Absichtserklärung formell aus

Es ist nun offiziell: Die Iraner haben erklärt, dass das unterzeichnete Memorandum of Understanding (MoU) mit den Vereinigten Staaten hinfällig ist.

Die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete am Samstag, dass der Iran angesichts wiederholter Verstöße der USA seine Verpflichtungen aus dem MoU nicht mehr erfüllen werde. In den vergangenen Wochen hatten beide Seiten Warnungen und Drohungen ausgesprochen, das Abkommen zu verlassen und Bedingungen an die Vereinbarung geknüpft, die erfüllt werden müssten.

Nach einer nunmehr einwöchigen, erneuten Auseinandersetzung ist das Abkommen faktisch gescheitert, Verhandlungen finden nicht mehr statt . Al Jazeera zitiert die genaue Aussage eines hochrangigen iranischen Beamten zur Aussetzung der Absichtserklärung wie folgt:

In der Vergangenheit haben wir immer wieder erlebt, dass iranische Offizielle den USA vorgeworfen haben, gegen die Vereinbarung verstoßen zu haben, und dass sie auch Bedingungen für den Fall formuliert haben, dass die Aggression anhält.

Was wir sehen, ist Kazem Gharibabadi, Irans stellvertretender Außenminister und Leiter des iranischen technischen Verhandlungsteams, der sagt, dass die USA in der Praxis alle Verpflichtungen verletzt und das Memorandum of Understanding vollständig ausgesetzt haben.

„Auch wir haben infolgedessen alle unsere Verpflichtungen ausgesetzt; wir setzen diese Verpflichtungen nicht mehr um“, fügte er hinzu.

Offiziell erklären die Iraner damit zum ersten Mal, dass die Absichtserklärung beendet ist und sie keine einzige Klausel davon umsetzen werden.

Da Präsident Trump offenbar gerade Dutzende weitere Luftbetankungsflugzeuge in die Region beordert hat, dürfte sich der Konflikt mindestens in der kommenden Woche, wenn nicht sogar länger, weiter zuspitzen.

Beide Seiten werden versuchen, dem Gegner wirtschaftlichen und militärischen Schaden zuzufügen und auf ein Einlenken zu warten . Ein Kampf der Narrative über Schaden und Vergeltung.

🇮🇷🇯🇴⚡️– Insane footage of Iranian ballistic missiles striking Jordanian air bases despite a large number of interceptors in the air. Despite clear footage of impacts they still deny it and lie that all of them were intercepted. pic.twitter.com/Es8hw7TCXJ — MonitorX (@MonitorX99800) July 18, 2026

Saudi-arabischer Stützpunkt erstmals seit 4 Monaten angegriffen

Saudi-Arabien ist in den letzten 24 Stunden von iranischen Raketen angegriffen worden, wie das Königreich am Samstag bestätigte. Dies stellt eine erhebliche Eskalation dar, da es sich um den ersten Angriff seit Beginn des Krieges vor einigen Monaten handelt. Laut Reuters :

Der saudische Zivilschutz gab am frühen Samstagmorgen zwei Frühwarnungen für die Städte Al-Kharj und Yanbu heraus, in denen er zur Wachsamkeit vor einer „potenziellen Gefahr“ aufrief. Später erklärte er jedoch, die Gefahr sei in beiden Gebieten vorüber, ohne Einzelheiten zu der Gefahr zu nennen, die die Warnungen ausgelöst hatte.

Ein US-Beamter teilte der Nachrichtenseite Axios mit, dass der Iran einen amerikanischen Militärstützpunkt in Saudi-Arabien mit einer ballistischen Rakete angegriffen habe . Dies sei das erste Mal seit vier Monaten , dass die Islamische Republik das Königreich direkt angegriffen habe .

Auch Orte in Jordanien und sogar in Syrien wurden in jüngster Zeit mit Angriffen attackiert, doch das US-Militär hat diese Angriffe heruntergespielt – und inmitten des Kriegsnebels herrscht ein Kampf der Narrative darüber, wie zerstörerisch diese Angriffe tatsächlich waren.

Auch Kuwait leidet unter den verstärkten Angriffen…

⚡️ 🎦Unprecedented crowd at Kuwait Airport for departure from the country pic.twitter.com/Db5IeZsmDg — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 18, 2026

116 Telekommunikationstürme im Süden Irans zerstört

Wie bereits berichtet , sind die iranischen Kommunikationsnetze und sogar die Trinkwasserversorgung in einigen Gebieten Südirans durch die anhaltenden US-Luftangriffe auf zivile und nationale Infrastruktur am siebten Kriegstag in Folge stark beeinträchtigt.

„Der Leiter der Kommunikations- und Informationstechnologie von Hormozgan erklärte, die nächtlichen Angriffe der USA hätten die Telekommunikation in Bandar Abbas und Hajiabad im Norden der Provinz lahmgelegt“, berichtet Al Jazeera.

Die Behörden vor Ort haben mindestens 116 Telekommunikationstürme gezählt , die aufgrund des US-Angriffs außer Betrieb genommen wurden. Dies führte laut der Nachrichtenagentur Tasnim zu Ausfällen und Störungen von Festnetz-, Mobilfunk- und Internetdiensten .

Dies lässt vermuten, dass die USA zu einer Strategie zurückkehren, die darauf abzielt, innerhalb des Landes Destabilisierung zu erzeugen , indem sie die Kommunikationsfähigkeit und den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen einschränken .

Damit kehrt die Situation in die frühen Kriegswochen zurück, als die Teheraner Behörden selbst den Internet- und teilweise auch den Telekommunikationszugang für die Bevölkerung beschränkten.

Kuwaitisches Kraftwerk und Entsalzungsanlage getroffen

Kuwait wurde in der Nacht zum Mittwoch bei einem der heftigsten iranischen Vergeltungsangriffe seit Ausbruch des Konflikts zwischen den USA und dem Iran Ende Februar bombardiert. Dabei wurden Raketen und Einwegdrohnen auf die Energieinfrastruktur und andere kritische Energieanlagen abgefeuert.

Die lokale Nachrichtenagentur Kuwait News Agency berichtet, dass ein nicht näher bezeichneter Standort der Kuwait Petroleum Corporation „erhebliche materielle Verluste“ erlitten habe, da die seit einer Woche andauernde Eskalation der Spannungen am Golf eine kurzfristige Normalisierung des Tankerverkehrs durch die Straße von Hormuz verhindert habe.

Es gab einen Bericht über einen Angriff auf das Kraftwerk Al-Subiya. Dies ist der zweite Angriff auf die kuwaitische Strominfrastruktur innerhalb weniger Tage, nachdem am Freitag ein Transformator im Elektrizitäts- und Entsalzungskomplex Zour South getroffen worden war.

Die Behörden schalteten vorsorglich mehrere Stromerzeugungsanlagen ab und riefen die Bevölkerung zum Stromsparen auf. Bei der jüngsten Eskalation wurde auch ein Militärstützpunkt in Kuwait angegriffen, wobei mehrere Soldaten verletzt wurden.

Second Iranian strike in two days hit a Kuwaiti power/desalination plant, sparking a fire. A similar plant was hit yesterday. Strikes are part of Iran’s ongoing campaign against US military sites in Kuwait (Ali Al Salem base and others). Kuwait relies on desalination for ~90%… pic.twitter.com/EyTPOwTIsM — Clash Report (@clashreport) July 18, 2026

Der Infrastrukturkrieg ist in vollem Gange

Bahrain und Jordanien fingen iranische Raketen und Drohnen ab. Der nächtliche Beschuss folgte auf die siebte Nacht in Folge, in der die USA iranische Überwachungsanlagen, Waffenlager, Logistikinfrastruktur und maritime Offensivkapazitäten ins Visier nahmen.

Das US-Kriegsministerium versucht damit, Teherans Einfluss auf die Meerenge von Hormus zu schwächen.

In der vorherigen Zusammenfassung zum Konflikt zwischen den USA und dem Iran hieß es am späten Freitag :

Die zunehmende Zahl großer US-Tankflugzeuge auf dem Weg in den Nahen Osten deutet auf eine wahrscheinliche Ausweitung der Angriffe auf den Iran hin.

US-Angriffe trafen die iranische Energie- und Transportinfrastruktur .

Der Iran droht mit verstärkten Vergeltungsmaßnahmen und bekennt sich zu einem Angriff auf einen US-Stützpunkt in Katar – und weitet die Angriffe auf US-Außenposten in Jordanien und Syrien aus.

Iran mahnt zum Energiesparen ; Schiffsverkehr in Hormuz geht weiter zurück.

Die Ölpreise erreichten aufgrund der Befürchtung eines umfassenderen regionalen Konflikts Tageshöchststände.

Hormuz traffic reaches three week low MarineTraffic data indicate confirmed crossings through the monitored Strait of Hormuz zone fell to eight on 16 July, down from 15 a day earlier and marking a three week low. Seven of the eight transits followed the Iranian route, with no… pic.twitter.com/mEXVxsx40d — MarineTraffic (@MarineTraffic) July 17, 2026

Brent-Diagramm

Die neuesten Tanker-Transitdaten von Bloomberg zeigen, dass der Schiffsverkehr an diesem strategisch wichtigen Seeweg nahezu vollständig zum Erliegen gekommen ist.

Diese Daten basieren auf Schiffen, die ihre Transponder aktivieren, und berücksichtigen nicht Schiffe, deren Transponderstatus deaktiviert ist.

Schlagzeilen der Nacht

…mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg:

Eskalation zwischen den USA und dem Iran

Die USA starteten am Freitag um 15 Uhr ET ihre siebte Nacht in Folge Luftangriffe gegen den Iran. Ziel der Angriffe war es, die militärischen Fähigkeiten des Irans zu schwächen. Dazu gehörten Angriffe auf Brücken, Energieinfrastruktur und eine Hafenanlage im Süden des Iran, wie iranische Staatsmedien berichteten.

Der Konflikt hat sich über militärische Ziele hinaus verschärft: Die USA haben sechs Straßenbrücken angegriffen, und es gibt Berichte über Angriffe in der Nähe des Atomkraftwerks Buschehr und der Provinz Lorestan, was die Befürchtung einer Rückkehr zu einem umfassenden Krieg schürt.

Die Kampfhandlungen wurden durch einen iranischen Drohnenangriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormus am 25. Juni ausgelöst, nur wenige Tage nachdem die USA und der Iran ein vorläufiges Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet hatten. Dies löste eine Kette eskalierender Angriffe aus.

Der Iran hat als Reaktion auf die US-Angriffe mit einer „umfassenden Offensive“ gedroht, die Straße von Hormuz ist seit Samstag praktisch weiterhin gesperrt.

Iran greift Kuwait an

Iran hat am Samstagmorgen einen schweren Angriff auf Kuwait gestartet, bei dem eine wichtige Ölanlage getroffen wurde und erhebliche Sachschäden und Verletzungen entstanden sind, wie die Kuwait Petroleum Corporation über die staatliche Nachrichtenagentur KUNA mitteilte.

Nach den Anschlägen am Samstag, die ab dem Morgengrauen mehrere Sirenenalarme auslösten, wurde der Flugbetrieb am Flughafen Kuwait eingestellt.

Der Iran griff außerdem ein Kraftwerk mit Entsalzungsanlage und einen Transformator in der Anlage Zour South an, wodurch ein Brand entstand. Dies war der erste Angriff Teherans auf die Energieinfrastruktur im Zuge der aktuellen Eskalation.

Das kuwaitische Außenministerium warf dem Iran vor, systematisch zivile Einrichtungen und wichtige Infrastruktur anzugreifen, und erklärte, dies gefährde das Leben und die Sicherheit der Zivilbevölkerung.

Irans Gegenschläge

Als Vergeltung für US-Angriffe hat der Iran US-Stützpunkte in Kuwait, Jordanien und Bahrain ins Visier genommen. Die Revolutionsgarde (IRGC) behauptete, mit ihrer 20. Welle der Operation „Nasr 2“ mehrere amerikanische Flugzeuge auf einem US-Luftwaffenstützpunkt in Jordanien zerstört zu haben.

Von den USA sanktionierte iranische Tanker drehen im Golf von Oman um und fahren im Zickzackkurs, während die USA eine aggressive Blockade der iranischen Schifffahrt durchsetzen. Drei Handelsschiffe wurden umgeleitet, ein Schiff geentert und ein nicht kooperativer Tanker außer Gefecht gesetzt.

Auswirkungen auf den Energiemarkt

Die Rohölpreise stiegen sprunghaft an und verzeichneten damit den größten Anstieg seit April, da die Befürchtungen einer erneuten Eskalation zunahmen und der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz deutlich zurückging.

Laut Bloomberg Intelligence dürfte die Sperrung der Straße von Hormuz massive Investitionen auslösen, die darauf abzielen, die Abhängigkeit von diesem Engpass dauerhaft zu verringern und die globale Energieinfrastruktur sowie die Handelsströme umzustrukturieren.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 18.07.2028