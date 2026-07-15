👁️⃤ 666 Britney Spears entlarvt Beyoncé als die „Illuminati-Hexe“ und sie als Gestaltwandler gesehen hat (Video)

Auf Britney Spears‘ Social-Media-Kanälen ist eine schockierende Sprachnachricht aufgetaucht, die die verborgene Religion der Elite der Unterhaltungsindustrie enthüllt und, was noch gefährlicher ist, Namen von A-Prominenten nennt, die persönlich in Kinderopferzeremonien verwickelt sind.

Hat Britney gerade ihr eigenes Todesurteil unterschrieben?

Britney behauptet, Beyoncé sei eine hochrangige Persönlichkeit in einem geheimen okkulten Orden – einem Orden, in dem Unschuld selbst zur Währung wird und unaussprechliche Opfergaben einem dunklen Herrscher dargebracht werden, dem die Elite im Geheimen dient.

Sie sagt, jeder in der Branche kenne die Wahrheit, und deshalb würden die Mainstream-Medien Beyoncé nicht entlarven. Sie knieten vor ihr nieder und behandelten sie wie die Königin ihres okkulten Imperiums.

Doch jetzt wird es richtig gefährlich. Britney hat die Beweise. Und die sind wirklich vernichtend.

Schaut euch das jetzt sofort an… denn wenn uns die Geschichte eines gelehrt hat, dann, dass das Internet dazu neigt, unliebsame Videos schnell verschwinden zu lassen. (Taylor Swift – bei der Geburt invertiert: Das satanische Königshaus und die Rituale der Illuminati (Video))

In den letzten Wochen ist Britney mutig aus dem Schatten getreten und hat Namen genannt in dem, was sie als lebenslangen Albtraum der elitären Kontrolle beschreibt.

Sie spricht nun offen über das brutale, systematische Trauma, das ihr ihrer Aussage nach zugefügt wurde – MKUltra Monarch-Programmierung. Okkulter Missbrauch. Dissoziationsauslöser. Die absichtliche Zerstückelung eines Kinderstars zu einem programmierbaren Beta-Kätzchen für die sadistischsten VIPs der Industrieelite. Darunter auch Jeffrey Epstein.

Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. In ihrer bisher brisantesten Enthüllung veröffentlichte Britney eine mysteriöse Audiobotschaft in den sozialen Medien, in der sie Beyoncé Knowles direkt beschuldigt, die ihrer Aussage nach unmittelbar nach ihrer Heirat mit Jay-Z zur Hohepriesterin der Illuminati in der Unterhaltungsindustrie ernannt wurde.

Britney befindet sich in guter Gesellschaft. Diejenigen, die eng mit Beyoncé und ihrer Schwester Solange zusammengearbeitet haben, haben immer wieder dieselben Vorwürfe extremer Hexerei erhoben, die mit finstersten Opferritualen einhergeht.

Während die Mainstream-Medien die Öffentlichkeit hinsichtlich dieser Behauptungen weiterhin manipulieren, versteht Britney, wie wichtig es ist, die Öffentlichkeit vor der klaren und gegenwärtigen Gefahr zu warnen, in derselben Welt wie Beyoncé zu existieren.

Wer weiß, wo er suchen muss, findet zahlreiche Beweise, die Britneys Behauptungen stützen.

Dann ließ Britney eine Bombe platzen, die TMZ die Berichterstattung darüber endgültig verwehrte. TMZ ist ein exklusives Medium, das die Öffentlichkeit davon überzeugen will, dass Promi-Skandale nie schlimmer sind als der Müll, den sie auf ihrer Titelseite veröffentlichen. Die Gatekeeper der Mainstream-Medien sind ein integraler Bestandteil des Illuminati-Systems.

Wenn Britney als Nächstes erklärt, wie die Illuminati der Unterhaltungsindustrie, einschließlich Beyoncé und Jay-Z, wirklich sind, wenn die Masken fallen, dann dürfte es Ihnen einen Schauer über den Rücken jagen.

Denn vergessen wir nie: Wir alle sind ihre Beute . Diese Energievampire jagen uns alle durch ihre spirituelle Kriegsführung und okkulten Mega-Rituale, die darauf abzielen, Angst und Negativität für ihre satanischen Ziele zu verbreiten.

Credo Mutwa, der große afrikanische Traditionalist, erklärt die Wurzel des Bösen in Beyoncé.

Doch manche von uns sind anfälliger für Energievampire als andere.

Britney Spears. Prinzessin Diana. Unterschiedliche Leben, unterschiedliche Epochen, aber dieselbe seltene Blutlinie – Rhesus-negativ. Diese Menschen sind nicht gewöhnlich .

Und falls Sie selbst RH-negativ sind, sollten Sie nach dieser wichtigen Mitteilung unseres Sponsors vielleicht mehr bezahlen.

Wussten Sie, dass 85 % der Menschen einen Blutfaktor mit dem Rhesusaffen gemeinsam haben? Dieser wird als Rhesus-positiv bezeichnet. Die restlichen 15 % besitzen jedoch eine Blutgruppe, die den Gesetzen der Evolution zu widersprechen scheint.

Menschen mit Rhesus-negativem Blutkörperchen besitzen eine ausgeprägte Intuition, lebhafte Träume und eine natürliche Resistenz gegen die „Frequenzkontrolle“ der Matrix. Sie stellen eine Bedrohung für die verborgenen Mächte dar, die die Welt beherrschen. Eine Bedrohung, die die satanische Elite mit allen Mitteln zu neutralisieren versucht.

Britney sagt, dass die satanische Elite in ihren aufgewühltesten Momenten, wenn sie wütend oder erregt sind, ihre Masken fallen lässt. Und wenn man sie so sieht, wie sie wirklich sind, versteht man, warum so viele alte Kulturen von Reptilienwesen und Gestaltwandlern sprechen.

Britney ist nicht die Erste, die Beyoncé in ihrer nicht-menschlichen Gestalt gesehen hat. Nicht einmal annähernd. Beyoncé verwandelt sich regelmäßig während emotionaler Momente ihrer Auftritte. Einige dieser verstörenden Augenblicke wurden sogar gefilmt.

Hier wird das Rätsel noch seltsamer.

In der Natur sind die Nachkommen steril, wenn sich zwei verschiedene Arten paaren. Trägt jedoch eine Rh-negative Mutter ein Rh-positives Kind aus, behandelt ihr Immunsystem das Baby als fremden Eindringling und greift es an.

Das ist kein Zufall. Es deutet auf etwas Außergewöhnliches hin – dass Rh-negatives Blut nicht denselben Ursprung hat wie das Blut des restlichen Menschen. Es handelt sich um ein nicht-menschliches Gen.

Woher kam es also?

Alte sumerische Texte und das Buch Henoch berichten von Wesen, die als die Wächter oder Anunnaki bekannt sind und auf die Erde herabstiegen und sich mit den Menschen vermischten. Laut diesen alten Texten ist Rh-negatives Blut der erhaltene Beweis für diese uralte Vermischung – das, was sie die Blutlinie der Götter nennen.

Dies würde erklären, warum Königshäuser und Geheimbünde so besessen davon sind, bestimmte Blutlinien zu bewahren. Denn sie glauben, dass dieses Blut einzigartige Eigenschaften in sich trägt, die sie von allen anderen unterscheiden.

Britney weiß, dass es nur einen Weg gibt, diesem okkulten Albtraum zu entkommen: die Menschen aufwecken – und zwar schnell.

Enthüllen Sie die dunklen Machenschaften der Unterhaltungsindustrie. Nennen Sie die Drahtzieher. Brechen Sie den Ehrenkodex des Schweigens.

Denn Schweigen und Angst sind der Treibstoff, der die gesamte Maschine am Laufen hält.

Sobald genügend Menschen die Wahrheit erkennen, ist der Zauber gebrochen. Die Illusion zerbricht. Und das Imperium der Geheimhaltung und Kontrolle, das sie über Jahrhunderte aufrechterhalten haben, beginnt zu bröckeln.

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Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 14.07.2026