💉 🧬 Wie Lipid-Nanopartikel aus den mRNA-Spritzen aktiv in die Zellarchitektur eingreifen

Seit Ende 2020 wird behauptet, die mRNA-Impfstoffe seien eine präzise, kurzlebige Bauanleitung für ein harmloses Spike-Protein — verpackt in harmlose Fetttröpfchen, die nach getaner Arbeit spurlos verschwinden.

Die Lipid-Nanopartikel, so das offizielle Narrativ, seien nichts weiter als „Verpackungsmaterial“. Inert. Passiv. Pharmakologisch unbedeutend.

Dass dieses Narrativ schon immer eine Zwecklüge war, wusste jeder, der sich die Mühe machte, über die bloßen Presseaussendungen der Hersteller hinauszublicken. Jetzt liegt eine Arbeit Zur Widerlegung dieser Behauptungen vor, mit einer methodisch fundierten Hypothese in einem peer-reviewten Fachjournal.

Die Studie von Falko Seger, L. Maria Gutschi † und Stephanie Seneff mit dem Titel „Lipid nanoparticles as active biointerfaces: From membrane interaction to systemic dysregulation“ (Lipidnanopartikel als aktive Bio-Schnittstellen:

Von der Membraninteraktion bis zur systemischen Dysregulation) erschien in der Publikation „Lipid nanoparticles as active biointerfaces“ bei ScienceDirect.

Und was Seger und seine Co-Autoren darin vorschlagen, ist nichts weniger als ein Paradigmenwechsel in der Bewertung dessen, was bei einer mRNA-Impfung tatsächlich im Körper passiert. (💉 COVID-Impfung in der frühen Schwangerschaft führte zu einer höheren Häufigkeit von zwei Geburtsfehlern)

Die Inszenierung vom harmlosen Fetttröpfchen

Bevor wir ins Detail gehen, muss man sich vergegenwärtigen, wie die Öffentlichkeit jahrelang getäuscht wurde. Das Lipid-Nanopartikel (LNP) wurde stets als bloße Schutzhülle dargestellt:

Vier Lipide, darunter das ionisierbare ALC-0315 bei Pfizer bzw. SM-102 bei Moderna, dazu Cholesterol, DSPC und ein PEGyliertes Lipid — fertig ist die Verpackung. Die mRNA kommt an der gewünschten Stelle an, die Hülle wird abgebaut, Ende der Geschichte.

Dass PEGylierung selbst ein bekanntes Problem darstellt — Stichwort: Anti-PEG-Antikörper, die nicht nur die Wirksamkeit zukünftiger Therapien gefährden, sondern auch anaphylaktische Reaktionen auslösen können — wurde ebenso unter den Teppich gekehrt wie die Frage, wohin die LNPs eigentlich tatsächlich im Körper wandern.

Biodistributionsstudien, die von den japanischen Aufsichtsbehörden erzwungen wurden, zeigten bekanntlich eine systemische Verteilung weit über den Deltamuskel hinaus: Herz, Leber, Milz, Ovarien, Knochenmark, Gehirn. Aber das ist eine andere Geschichte.

Was ein Lipid-Nanopartikel wirklich ist

Seger beginnt mit einer fundamentalen Neudefinition:

„Das sogenannte Lipidnanopartikel existiert in diesem Sinne nicht als eigenständiges Objekt. Es ist vielmehr die Zustandsbeschreibung einer Vielzahl einzelner Lipidmoleküle, deren kollektive Wechselwirkungen seine makroskopischen Eigenschaften hervorbringen.“

Mit anderen Worten: Ein LNP ist kein festes Ding. Es ist ein metastabiler Zustand — eine Ansammlung von Lipidmolekülen, die durch den Herstellungsprozess der Nanopräzipitation in eine Konfiguration gezwungen wurden, die nicht ihrem thermodynamischen Gleichgewicht entspricht. Sie werden, wie Seger es formuliert, „ausgetrickst“.

Warum ist das so entscheidend? Weil dieser metastabile Zustand in dem Moment aufhört zu existieren, in dem die Spritze in den Muskel geht. Die LNPs treffen auf ein völlig anderes offenes System: Blut, Gewebe, Proteine, Zellmembranen.

Und ab diesem Moment passiert etwas, das die regulatorische Sicherheitsbewertung bis heute ignoriert: Die LNPs interagieren nicht als passive Kapseln, sondern als aktive Biointerfaces mit den Membransystemen des Körpers.

Die Zellmembran: Kein passiver Sack, sondern das Betriebssystem der Zelle

Die biologische Membran ist nicht einfach eine Hülle. Sie ist, wie Seger schreibt, „eine physikalische Plattform, auf der praktisch sämtliche Kommunikations-, Transport- und Regulationsprozesse stattfinden.“ Milliarden von Lipidmolekülen bewegen sich permanent, bilden lokale Domänen, verändern Krümmung und elektrische Eigenschaften.

Rezeptoren sammeln sich an definierten Orten, Signalproteine benötigen spezifische Lipidumgebungen, Endosomen und Lysosomen können nur entstehen, weil sich Membranen ständig selbst umbauen.

Seger weiter: „Die Membran entscheidet nicht, was eine Zelle tut – sie organisiert, wie sie es überhaupt tun kann.“

Und genau hier setzt die entscheidende Frage an: Was passiert, wenn ein metastabiles, membranaktives Lipidsystem auf ein anderes, hochdynamisches Lipidsystem trifft?

Nicht mehr: „Welche Moleküle werden transportiert?“ Sondern: „Verändert bereits die physikalische Interaktion beider Membransysteme die Selbstorganisation der biologischen Membran?“

Phosphatidylinositide: Der Schlüssel zum Verständnis

Die Antwort liegt in einer Klasse von Membranlipiden, von denen die meisten Menschen noch nie gehört haben: den Phosphatidylinositiden. Sie machen nur etwa ein bis fünf Prozent der Membranlipide aus, aber ihre Bedeutung ist kaum zu überschätzen.

Seger beschreibt sie als „eine Art Betriebssystem der Zellmembran“. Sie bestimmen die lokale elektrische Ladung, die Membrankrümmung, die Rekrutierung von Proteinen und die räumliche Organisation von Signalplattformen. Sie steuern nicht die Zellfunktionen selbst — sie organisieren die Plattform, auf der diese Funktionen überhaupt erst stattfinden können.

Die ionisierbaren Lipide in den mRNA-Impfstoffen — genau die Komponente, die die LNPs erst funktionsfähig macht — können mit genau diesen Phosphatidylinositiden interagieren und deren fein abgestimmte Organisation stören.

Die Konsequenz hat Seger in einem Begriff zusammengefasst: Lipid-driven Membrane Dysfunction (L-DMD).

Wenn diese Hypothese zutrifft — und die Arbeit liefert eine Fülle von konsistenten Befunden aus Membranbiophysik, Strukturbiologie, Lipidchemie, Zellbiologie und Omics-Analysen — dann ist nicht ein einzelner Signalweg betroffen. Dann werden zahlreiche Signalnetzwerke gleichzeitig beeinflusst: NF-κB, MAPK, PI3K/AKT/mTOR, JAK/STAT, Endozytose, Membranreparatur und viele weitere.

Das würde erklären, warum die Schadensbilder nach mRNA-Impfung so breit gestreut sind. Myokarditis hier, Small-Fiber-Neuropathie da, plötzliche Autoimmunerkrankungen, Turbokrebs, neurologische Ausfälle, Post-Vac-Syndrom — es sind nicht isolierte Phänomene, sondern verschiedene klinische Manifestationen derselben grundlegenden Störung der Membranorganisation.

Das regulatorische Versagen

Was Segers Arbeit so unangenehm für die Zulassungsbehörden macht, ist die Implikation, dass die bisherige Sicherheitsbewertung systematisch an der falschen Stelle gesucht hat.

Die Aufsichtsbehörden — EMA, FDA, PEI — haben die LNPs ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Immunogenität bewertet. Löst das LNP eine Entzündungsreaktion aus? Gut, dann geben wir Kortikosteroide dazu. Erzeugt die mRNA zu viel Spike? Dann modifizieren wir das Nukleosid. Aber die Frage, ob die LNPs selbst, aufgrund ihrer physikochemischen Eigenschaften, die zelluläre Membranorganisation stören könnten — diese Frage wurde nie gestellt.

Seger schreibt: „Wir identifizieren die wesentlichen Lücken der bisherigen regulatorischen Sicherheitsbewertung und erläutern, weshalb eine ausschließlich immunologische Betrachtungsweise zu kurz greift, um die potenzielle systemische Dysregulation membranaktiver Lipidnanopartikel angemessen erfassen zu können.“

TrialSite News und das Missverständnis

Dass selbst wohlmeinende alternative Medien Mühe haben, die Tragweite dieser Arbeit zu erfassen, zeigt ein Artikel von TrialSite News vom 9. Juli 2026. In der dortigen Zusammenfassung entsteht, so Seger selbst, der Eindruck, die Hypothese bestehe darin, dass LNPs verschiedene Signalwege beeinflussen.

Das ist, wie Seger klarstellt, „genau nicht die eigentliche Aussage unserer Arbeit“. Es geht nicht um einzelne Signalwege, die hoch- oder herunterreguliert werden. Diese Veränderungen sind die Folge, nicht die Ursache. Die Ursache liegt tiefer: in der physikalischen Störung der Membranorganisation selbst.

Wer die Arbeit in ihrer ganzen Tiefe verstehen will, dem sei die ausführliche laienverständliche Aufbereitung auf Substack von Nicolina0815 empfohlen. Sie führt Schritt für Schritt durch die einzelnen Konzepte und macht nachvollziehbar, was Seger und sein Team da eigentlich zusammengeführt haben.

Quellen: PublicDomain/tkp.at am 19.07.2026