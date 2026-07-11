💉 Die DARPA-Operation „PROPHECY“ aus dem Jahr 2010 finanzierte UNC-Netzwerk zur Erstellung des genetischen Bauplans zukünftiger Pandemie-Coronaviren

Neu entdeckte Dokumente belegen, dass das US-Militär Jahre vor dem Auftreten von COVID-19 die genetische Vorgeschichte von pandemischen Coronaviren erforschte.

Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) startete im Jahr 2010 ein wenig bekanntes Programm mit dem erklärten Ziel, die zukünftige genetische Zusammensetzung von Viren zu bestimmen, bevor sie entstehen.

Dazu gehören die Mutationen, genomischen Eigenschaften und evolutionären Wege von Viruspopulationen, die noch nicht existieren, wie aus Regierungsdokumenten und Aufzeichnungen eines von DARPA finanzierten Coronavirus-Projekts hervorgeht, das im Labor des Coronavirus-Forschers Ralph Baric von der University of North Carolina durchgeführt wurde.

Das neu aufgelegte DARPA-Programm mit dem Namen PROPHECY wurde im September 2010 im Rahmen der Broad Agency Announcement DARPA-BAA-10-93 angekündigt und vom Defense Sciences Office der DARPA verwaltet.

PROPHECY bestätigt, dass das US-Militär bereits fast ein Jahrzehnt vor dem Auftreten von SARS-CoV-2 die genetische Vorgeschichte von Pandemie-Coronaviren erforschte.

Mit dieser Entdeckung beginnt die dokumentierte Beteiligung der DARPA an der prädiktiven Coronavirus-Genomik erst im Jahr 2010, acht Jahre vor dem DARPA/DEFUSE-Projekt, an dem Ralph Baric, die EcoHealth Alliance und das Wuhan Institute of Virology beteiligt waren und das alle drei definierenden Strukturmerkmale des SARS-CoV-2-Spike-Proteins vor der Pandemie dokumentierte .

Die Verbindung zu Baric ist besonders bemerkenswert, da sein Labor bereits jahrelang die technologische Grundlage für digital entworfene und genetisch nahtlose Coronaviren geschaffen hatte, darunter synthetische „ Sündenbock “-Viren mit falschen Ursprungsfingerabdrücken und computerentwickelte Coronaviren, die ohne erkennbare Spuren der Manipulation zusammengesetzt wurden. (😷 “Der Hype. 2020 revisited“ beleuchtet die Abgründe des Jahrhundertverbrechens Corona-Pandemie)

DARPA wollte herausfinden, wie zukünftige Viren aussehen, bevor sie existieren.

Das Ziel von DARPA war ungewöhnlich deutlich formuliert.

„DARPA strebt die Fähigkeit an, die natürliche Evolution jedes Virus erfolgreich vorherzusagen.“

Die technischen Anforderungen zeigen jedoch, dass die Ambitionen der Behörde weit über die bloße Vorhersage von Ausbrüchen oder die Identifizierung gefährlicher Virusfamilien hinausgingen.

DARPA wünschte sich Systeme, die Folgendes bestimmen können:

zukünftige Mutationen

zukünftige Sortimentsänderungen

zukünftige genetische Ereignisse

die Reihenfolge, in der Mutationen auftreten würden,

Genotyp-Phänotyp-Beziehungen,

und letztendlich die genomischen Eigenschaften zukünftiger Viruspopulationen.

Die Behörde bestätigte Folgendes:

„Derzeit gibt es keine zuverlässige Möglichkeit, virale Neukombinationen oder Mutationen, die für das Auftreten neuer Virusstämme verantwortlich sind, vorherzusagen.“

Die Lösung lautete laut DARPA:

„Eine Untersuchungsplattform zur Vorhersage von Mutationen und möglichen Neukombinationen im Vorfeld ihres Auftretens.“

Bestimmung des genetischen Bauplans zukünftiger Viruspopulationen

Das Programm kehrte immer wieder zu einem einzigen Konzept zurück: die Bestimmung der zukünftigen genetischen Zusammensetzung von Viren, bevor diese Populationen entstehen.

DARPA beauftragte die Leistungsträger mit der Entwicklung folgender Konzepte:

„Vorhersagealgorithmen der Virusentwicklung, die experimentell mithilfe von biologischen Hochdurchsatzplattformen informiert und validiert werden.“

Die Agentur erklärte weiter:

„Dieses Ziel wird voraussichtlich durch die Integration einer Plattform zur viralen Evolution mit einem Algorithmus erreicht, der Mutationen vorhersagt, welche der Viruspopulation einen evolutionären Vorteil verschaffen.“

Zu den formalen Anforderungen des Programms gehörte die Fähigkeit zu:

„die genomischen, proteomischen und/oder funktionellen Eigenschaften der endgültigen Viruspopulation reproduzierbar vorhersagen.“

DARPA verlangte von den Forschern außerdem Folgendes:

„Entwicklung von Algorithmen, die die Zuverlässigkeit der Vorhersage aller relevanten genetischen Ereignisse während der Virusentwicklung deutlich verbessern können.“

Die Behörde versuchte Folgendes zu ermitteln:

„die Geschwindigkeit und Reihenfolge des Erwerbs von Mutationen“

sowie:

„die Korrelation zwischen Genotyp und Phänotyp.“

Die Dokumente beschreiben daher ein Programm, das darauf abzielte, die genetische Beschreibung sich entwickelnder Viruspopulationen zu erstellen, bevor die physikalische Biologie Einzug hielt.

DARPA forderte biologische Validierung, nicht nur Computermodelle.

PROPHECY war nicht als rein computergestützte Übung konzipiert.

DARPA verpflichtete die Leistungsträger zum Bau von etwas, das sie so nannte:

„eine geschlossene Plattform für die virale Evolution“

reproduktionsfähig:

„Natürliche Virus-Wirt-Interaktionen“.

Die Behörde wollte, dass Forscher vermeintliche Viren selektiven Drücken aussetzen, die daraus resultierenden evolutionären Entwicklungen beobachten und die tatsächlichen genetischen Ergebnisse mit den vorhergesagten vergleichen.

Das Programm erforderte:

„Genaue Analyse aller relevanten genetischen Ereignisse, die zu einer Veränderung des Virusphänotyps innerhalb der viralen Evolutionsplattform führen.“

DARPA plante eine kontinuierliche Sequenzierung und Algorithmenverfeinerung, einschließlich der Daten:

„möglicherweise werden die Daten in Echtzeit in den Algorithmus zurückgespeist.“

Die Ralph-Baric-Coronavirus-Verbindung

Hinweise darauf, dass PROPHECY seine Arbeit auf das Coronavirus ausweitete, ergaben sich aus dem Lebenslauf ( Archiv ) des Coronavirus-Forschers Eric Donaldson von der University of North Carolina.

Donaldson gab sich als folgende Person zu erkennen:

„Teamleiter des Sequenzierungsteams für das DARPA-Prophezeiungsprojekt.“

Das Projekt umfasste zwölf Hauptforscher und wurde von der DARPA mit 1,76 Millionen Dollar gefördert; es lief von April 2011 bis März 2014.

Der Titel lautete:

„Studien zur Evolution des Coronavirus aus molekularer, atomarer und computergestützter Perspektive.“

Das Projekt schlug Folgendes vor:

„Charakterisierung der Coronavirus-Quasispezies mittels Sequenzierung der nächsten Generation“

bevor diese Bevölkerungsgruppen Folgendem ausgesetzt werden:

„verschiedene Selektionsdrücke, darunter die Neutralisierung monoklonaler Antikörper und der Wechsel orthologer Rezeptoren.“

Die Forscher würden dann Folgendes feststellen:

„Welche viralen Spike-Gen-Genotypen zu neuen Phänotypen führen.“

Das letztendliche Ziel des Projekts spiegelte die weiter gefassten Ambitionen von DARPA wider:

„Das übergeordnete Ziel dieses risikoreichen Forschungsprojekts ist die Entwicklung eines Algorithmus zur Vorhersage der zukünftigen Evolutionswege des Coronavirus.“

Die Arbeiten fanden in Barics Labor statt.

In Donaldsons Lebenslauf ist vermerkt, dass er angestellt war:

„Ich arbeite im Labor von Dr. Ralph Baric.“

Aus demselben Dokument geht hervor, dass er gleichzeitig:

„Wir arbeiten mit Dr. Baric zusammen, um Fledermaus-Coronaviren wiederzubeleben und so das Potenzial für die Übertragung verschiedener neuartiger, in Fledermäusen identifizierter Coronaviren zwischen den Arten zu bestimmen.“

An anderer Stelle in seinem Lebenslauf beschrieb Donaldson folgende Pläne:

„Diese Coronaviren mithilfe von In-silico-Biologie synthetisch wiederbeleben“

und dann:

„die Fähigkeit dieser Viren, in den menschlichen Wirt einzudringen, beurteilen.“

Das von DARPA finanzierte Sequenzierungsprojekt fand daher nicht nur im Umfeld von Baric statt, sondern auch innerhalb des Baric-Labors selbst.

Der „Real World“-Test

Die letzte Phase von PROPHECY ging über die Vorhersage hinaus und befasste sich mit der Validierung.

DARPA-Anforderung:

„Führen Sie einen Praxistest des Vorhersagealgorithmus und des biologischen Validierungssystems durch.“

Ziel dieser Übung war es festzustellen, ob die Forscher Folgendes konnten:

„die genomischen, proteomischen und/oder funktionellen Eigenschaften der resultierenden Viruspopulation reproduzierbar vorhersagen.“

DARPA präzisierte ferner:

„Dieses System wird mit jeder Ausgangspopulation mehrfach getestet, um die Reproduzierbarkeit nachzuweisen.“

Fazit

Jahrelang konzentrierte sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf spätere Coronavirus-Programme wie DEFUSE, Pandemie-mRNA-Plattformen und die Operation Warp Speed.

Die neu aufgetauchten PROPHEZEIUNGS-Dokumente weisen auf ein früheres Kapitel hin.

Bis 2010 suchte DARPA offen nach Systemen, die in der Lage waren, die genetische Zusammensetzung mutmaßlicher Viruspopulationen zu bestimmen, bevor diese auftraten, ihre Mutationen zu identifizieren, die Reihenfolge zu berechnen, in der diese Mutationen auftreten würden, und diese Vorhersagen experimentell zu validieren.

Im Jahr 2011 wurde eines dieser Projekte in Ralph Barics Labor in Chapel Hill durchgeführt.

Die naheliegende Frage ist nicht, ob das US-Militär an zukünftigen Pandemie-Coronavirus-Genomen interessiert war.

Die Dokumente belegen, dass dies der Fall war – und das nächste bekannte Kapitel ist DEFUSE, in dem Baric, die EcoHealth Alliance und das Wuhan Institute of Virology alle drei definierenden Spike-Merkmale dokumentierten, die später im Zentrum des SARS-CoV-2-Rätsels stehen sollten, noch bevor die Pandemie begann.

Quellen: PublicDomain/jonfleetwood.substack.com am 09.07.2026