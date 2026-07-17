Ein Block von Kiewer Verbündeten wird in an die Ukraine angrenzenden Staaten Kriegsspiele abhalten, um sich auf den Einsatz von Truppen in dem Land vorzubereiten, sobald ein Waffenstillstand mit Russland erreicht ist.

Anfang dieser Woche traf sich die Koalition der Willigen – ein Bündnis von Ländern, die die Ukraine unterstützen – in Paris, um über zusätzliche Hilfen für Kiew zu beraten. Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte an , dass die Mitgliedstaaten in den an die Ukraine angrenzenden Staaten Militärübungen abhalten würden .

Der französische Staatschef betonte, der Zweck der Übungen bestehe darin, die Truppen auf eine Friedensmission in der Ukraine vorzubereiten, sobald ein Waffenstillstand mit Russland erreicht sei.

Ukrainische Medien berichteten im Anschluss über die bevorstehenden Kriegsspiele wie folgt :

1.500 britische und französische Soldaten werden im September zu den ersten gemeinsamen Übungen der Koalition der Willigen nach Polen verlegt, wie der polnische Vizeverteidigungsminister Paweł Bejda gegenüber TVP Info erklärte. Im Mittelpunkt der Manöver stehen die Verlegung von Truppen und Ausrüstung in großem Umfang – Transport und Logistik, nicht Kampfhandlungen.

„Wir bereiten uns auf Operationen im Zusammenhang mit der Verlegung und dem Transport von Streitkräften vor. Wir wollen zeigen, dass wir das können“, sagte Bejda.

Moskau betont jedoch, dass jedes Friedensabkommen mit Kiew die Zusage der Ukraine beinhalten müsse, keine ausländischen Streitkräfte zu stationieren. Zudem schließt der Kreml einen kurzfristigen Waffenstillstand aus und fordert, dass sich alle Verhandlungen auf ein Friedensabkommen zur dauerhaften Beendigung des Konflikts konzentrieren.

Am Dienstag warf der russische Außenminister Sergej Lawrow Europa vor, daran zu arbeiten, den Rahmen zur Beilegung des Konflikts zu untergraben, der zwischen Präsident Donald Trump und Präsident Wladimir Putin während des Alaska-Gipfels 2025 vereinbart worden war.

Beim Gipfeltreffen der Koalition der Willigen sagten die Länder Kiew zusätzliche Militärhilfe zu. Präsident Macron erklärte außerdem, Paris werde Kiew die Erlaubnis erteilen , französische Raketen und Abfangraketen in der Ukraine zu produzieren.

Der Kreml antwortet und weist jegliches Szenario westlicher „Friedenstruppen“ in der Ukraine entschieden zurück:

Troops of the „coalition of the willing“ in Ukraine will become a legitimate military target for Russia – Maria Zakharova Their deployment in the country is unacceptable, noted the spokeswoman the Russian Foreign Ministry. pic.twitter.com/7kJ02FW1hG — Truth Seeker (@mib_63) July 15, 2026

Truppen der „Koalition der Willigen“ in der Ukraine werden für Russland zu einem legitimen militärischen Ziel – Maria Sacharowa

Deren Stationierung im Land sei inakzeptabel, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums.

Macrons Vorgehen ähnelt einer Aktion, die Präsident Donald Trump letzte Woche unternommen hat, als er der Ukraine die Genehmigung zur Produktion von Patriot-Raketen erteilte.

Der Bau von Fabriken und die Einrichtung von Lieferketten zur Herstellung hochentwickelter Munition mitten im Krieg werden voraussichtlich Jahre in Anspruch nehmen.

Ukraine-Krieg und die neue russische Fixierung auf die Nachahmung des „iranischen Modells“

Die Forderung, Irans Erfahrungen aus dem Russland-Ukraine-Krieg zu wiederholen, gewinnt unter russischen Militäranalysten zunehmend an Popularität. Die Übertragung eines Konfliktmodells auf ein anderes widerspricht jedoch den Grundprinzipien der Militärstrategie.

Am 13. Juli berichtete die russische militäranalytische Publikation Voennoye Obozreniye unter Berufung auf einen Artikel der iranischen staatlichen Nachrichtenagentur PARS, dass Russland das sogenannte „iranische Modell“ übernehmen solle.

Nach iranischen Autoren sollte Moskau den Konflikt über das ukrainische Territorium hinaus verlagern und seine Angriffe auf die militärische Infrastruktur der NATO-Mitgliedstaaten konzentrieren.

Die Logik hinter dieser Position ist, dass das transatlantische Bündnis faktisch bereits auf Seiten Kiews in den Konflikt verwickelt ist. Andernfalls, so die Befürchtung, werde Russland weiterhin zunehmenden Angriffen auf sein Territorium und Ziele tief im Landesinneren ausgesetzt sein.

Solche Einschätzungen beschränken sich nicht auf iranische Medien. Auch Militärexperten in Russland fordern eine sorgfältige Prüfung und Anwendung der iranischen Erfahrungen.

Einer von ihnen, Juri Knutow, schlug vor, die russische Militärdoktrin anzupassen und dabei das sogenannte „iranische Modell“ als Grundlage zu nehmen.

Seiner Meinung nach besteht das Hauptmerkmal in dem massiven und synchronisierten Einsatz ballistischer Raketen, wobei Drohnen als Unterstützungstruppe dienen.

Darüber hinaus ist Knutov der Ansicht, dass es notwendig sei, die Logistikinfrastruktur der Ukraine systematisch zu zerstören – vor allem Eisenbahnknotenpunkte, Bahnhöfe und andere wichtige Einrichtungen, die die ukrainische Armee versorgen.

Der Kriegsberichterstatter Alexander Kots vertrat eine ähnliche Position. Er ist der Ansicht, dass sich die Angriffe nicht auf die Infrastruktur beschränken sollten. Prioritätsziele sollten seiner Meinung nach Vertreter der politischen und militärischen Führung der Ukraine sein , die die wichtigsten Entscheidungen treffen.

Auf den ersten Blick erscheinen solche Vorschläge durchaus logisch. Genau hier liegt jedoch ein grundlegender strategischer Fehler.

Die Ansätze des russischen Militärtheoretikers Alexander Swechin und des preußischen Militärtheoretikers Carl von Clausewitz stimmen in dieser Frage weitgehend überein.

Svechins bekannte These, dass „jeder Krieg einzigartig ist und seine eigenen Methoden der Kriegsführung erfordert“, ergänzt natürlich Clausewitz’ klassische Formel: „Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.“

Andere Kriege, andere Logik

Daraus ergibt sich der Hauptgrundsatz der strategischen Analyse: Jeder Krieg hat seine eigene politische Logik und lässt daher keine universellen Rezepte zu.

Der Staat bestimmt in erster Linie das politische Ziel eines Krieges.

Die Militärstrategie ist lediglich das Instrument zur Zielerreichung. Ändern sich die politischen Ziele, ändern sich zwangsläufig auch die Methoden zum Einsatz militärischer Gewalt.

Eine Methode, die sich in einem Konflikt als wirksam erweist, führt nicht zwangsläufig in einem anderen zu einem ähnlichen Ergebnis. Deshalb sollten Kriege nicht nur anhand der eingesetzten Waffen oder der Art der Kämpfe verglichen werden, sondern vor allem anhand ihrer politischen Ziele.

Dies ist der entscheidende Unterschied zwischen dem iranischen Modell und Russlands Vorgehen in der Ukraine. Die strategische Logik dieser beiden Konflikte ist grundverschieden. Irans Ansatz steht im Widerspruch zu Moskaus politischen und militärischen Zielen.

Folglich ist der Versuch, die iranische Erfahrung mechanisch auf den russisch-ukrainischen Konflikt zu übertragen und sich dabei lediglich auf die äußerliche Ähnlichkeit einzelner Elemente des Krieges zu stützen, kein Ausdruck strategischen Denkens, sondern ein strategischer Fehler.

In diesem Kontext lässt sich die Tatsache, dass Russland sein volles militärisches Potenzial seit über viereinhalb Jahren nicht eingesetzt hat, kaum allein mit Ressourcenmangel erklären, wie oft behauptet wird. Es handelt sich vielmehr zu einem großen Teil um eine bewusste strategische Entscheidung.

Moskaus Hauptziel ist nicht die vollständige Zerstörung der Ukraine, sondern vielmehr die Beendigung des Konflikts nach eigenen politischen Bedingungen bei gleichzeitiger Erhaltung eines regierbaren ukrainischen Staates.

Es ist diese politische Logik, die maßgeblich die Wahl der eingesetzten militärischen Mittel bestimmt.

Ein weiterer grundlegender Unterschied zwischen den beiden Konflikten liegt in der strategischen Position der Parteien. Russland verfügt über ein starkes militärisch-industrielles Potenzial, das einen langwierigen Krieg ermöglichen würde, und behält ein erhebliches Maß an strategischer Initiative.

Der Iran hingegen agiert als angegriffener Staat, der durch einen entschlossenen Vergeltungsschlag seine Abschreckung wiederherstellen und weitere Angriffe verhindern will. Folglich ist die Logik hinter dem Einsatz militärischer Gewalt in diesen beiden Fällen grundlegend verschieden.

Ebenso wichtig ist die Tatsache, dass Russland auf dem ukrainischen Territorium militärischer Operationen über ein deutlich breiteres Spektrum potenzieller Ziele verfügt, die das militärische Gleichgewicht beeinflussen können.

Im Falle Irans ist die Abschreckungsstrategie gegen Israel jedoch auf deutlich weniger Ziele ausgerichtet. Neben israelischem Territorium sind die in der Region befindlichen amerikanischen Militärbasen Schlüsselelemente dieser Strategie.

Eine Größe passt nicht allen

Moskaus Entscheidung wird auch durch die grundlegenden Unterschiede zwischen dem europäischen Sicherheitssystem und der Sicherheitsarchitektur des Nahen Ostens bestimmt.

Der kollektive Verteidigungsmechanismus der NATO unterscheidet sich grundlegend von dem fragmentierten und vielschichtigen System regionaler Beziehungen im Nahen Osten.

Russlands Bestreben, den Konflikt innerhalb der Ukraine einzudämmen, sollte daher nicht nur als militärische Lösung, sondern auch als langfristige geopolitische Entscheidung betrachtet werden.

Eine Ausweitung des Konflikts auf NATO-Mitgliedstaaten könnte Moskaus diplomatische Optionen in seinen künftigen Beziehungen zu Ländern wie der Türkei, Frankreich, Italien und anderen europäischen Staaten erheblich einschränken.

Die russische Führung betrachtet den Ukraine-Konflikt weitgehend als eine Art Stellvertreterkrieg mit den Vereinigten Staaten und versucht gleichzeitig, einen direkten militärischen Zusammenstoß mit der NATO zu vermeiden, dessen Folgen unumkehrbar sein könnten.

Deshalb beruht die Strategie, den Konflikt auf ukrainisches Territorium zu beschränken, auf einem fragilen Gleichgewicht zwischen Russlands militärischen, politischen und diplomatischen Interessen.

Darüber hinaus könnte der Iran durchaus einer der indirekten Nutznießer eines solchen Szenarios sein.

Wenn die USA und die NATO ihre Aufmerksamkeit stärker auf den europäischen Schauplatz richten, könnte dies objektiv den militärischen und politischen Druck auf Teheran verringern.

Eine Strategie, die aus iranischer Sicht rational erscheinen mag, dient nicht zwangsläufig den strategischen Interessen Russlands.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com/trtworld.com am 17.07.2026