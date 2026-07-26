💰 🇩🇪 Staat greift auf Erspartes zu: Neue Grundsicherung schockt Millionen Sparer

Seit dem 1. Juli 2026 ist es amtlich: Das Bürgergeld gehört der Vergangenheit an, die neue Grundsicherung hat übernommen.

Und wer geglaubt hat, hier würde endlich eine vernünftige Reform greifen, die Arbeit belohnt und Missbrauch bekämpft, der wird schnell eines Besseren belehrt.

Denn was hier durchgesetzt wurde, ist ein Flickenteppich aus Verschärfungen, Ermessensspielräumen und juristischen Fragezeichen – ein Konstrukt, das offenbar mit heißer Nadel gestrickt wurde.

Das Schonvermögen schrumpft – der Zugriff wächst

Zunächst zum Kern der Sache: Die Karenzzeit beim Schonvermögen ist gestrichen. An ihre Stelle treten altersgestaffelte Freibeträge.

Wer jünger als 30 Jahre ist, darf gerade einmal 5.000 Euro auf der hohen Kante haben, ab 51 Jahren immerhin bis zu 20.000 Euro. Was auf den ersten Blick wie eine Detailregelung klingt, hat gewaltige Konsequenzen.

Denn wer sein Leben lang gearbeitet, gespart und für das Alter vorgesorgt hat, muss dieses Ersparte nun womöglich aufzehren, bevor der Staat überhaupt einen Cent zuschießt.

Wirtschaftsverbände wie auch Sozialorganisationen laufen Sturm gegen diese Regelung. Sie befürchten, dass gerade die private Altersvorsorge – jene Sparsamkeit, die man Bürgern jahrzehntelang gepredigt hat – nun im Ernstfall zerrieben wird.

Familien und Kinder als Verlierer

Noch bitterer trifft es die Familien. Der Wohnkostenschutz wurde von einer Pflicht- in eine bloße Ermessensleistung verwandelt. Die Übernahme sei künftig auf das 1,5-Fache der sogenannten Angemessenheitsgrenze gedeckelt.

Klingt technisch, ist aber brandgefährlich. Kinderschutzorganisationen warnen, dass bei sogenannten Totalsanktionen bis zu 1,8 Millionen Kinder von Wohnungslosigkeit bedroht sein könnten.

Ein Staat, der Milliarden für ideologische Prestigeprojekte verpulvert, aber beim eigenen Nachwuchs den Rotstift ansetzt, hat seine Prioritäten gründlich verloren.

Denn nun sind Totalsanktionen sowie starre Kürzungen um 30 Prozent gesetzlich möglich. Man fragt sich unweigerlich: Wo bleibt hier der gesunde Menschenverstand?

Arbeit lohnt sich noch immer kaum

Und das eigentliche Kernproblem? Es bleibt bestehen. Eine Studie im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums aus dem Jahr 2023 belegte bereits, was viele längst spüren: Arbeit zahlt sich finanziell oft schlicht nicht aus.

Besonders Alleinerziehende in Teilzeit, die ihre Arbeitszeit aufstocken, stehen am Ende kaum besser da – weil parallel die Sozialleistungen gekürzt werden.

Die Studienautoren empfahlen, bei Arbeitsaufnahme weniger Leistungen zu streichen. Das Ergebnis wäre bemerkenswert: rund 160.000 zusätzliche Vollzeitstellen und über eine Milliarde Euro jährliche Mehreinnahmen für den Staat. Doch statt echte Leistungsanreize zu schaffen, greift der Gesetzgeber lieber zum Sanktionsknüppel.

Angst statt Anreize

Nach Angaben der Bertelsmann-Stiftung leiden etwa 45 Prozent der Langzeitbezieher an psychischen oder chronischen Erkrankungen.

Ein vollständiger Leistungsentzug treibe viele in Verzweiflung. Man muss kein Sozialromantiker sein, um zu erkennen: Ein System, das die Schwächsten mit Existenzangst regiert, während echte Reformen ausbleiben, packt das Problem am falschen Ende an.

Die Gerichte melden bereits Zweifel an

Besonders pikant: Juristen halten Teile der neuen Grundsicherung für potenziell verfassungswidrig. Sie berufen sich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2019, wonach das Existenzminimum nicht unterschritten werden darf. Musterklagen gegen die Totalsanktionen und die verschärften Wohnkostenregeln seien bereits angekündigt.

Und die Rechtsprechung schläft nicht: Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg entschied Mitte Juli 2026 (Az. L 35 AS 415/26 B ER PKH), dass Mietkürzungen in Berlin rechtswidrig sein könnten.

Das zugrunde liegende Konzept zur Ermittlung der Angemessenheitsgrenzen sei möglicherweise nicht schlüssig. Das Gericht stützt sich dabei auf ein Urteil des Bundessozialgerichts vom November 2025 (Az. B 4 AS 28/24 R), wonach für Mietobergrenzen Durchschnittswerte und nicht bloß Daten aus einfachen Wohnlagen herangezogen werden müssten.

Betroffenen wird geraten, gegen Kürzungen innerhalb eines Monats Widerspruch einzulegen.

Die Rentenkommission wirft ihren Hut in den Ring

Am 21. Juli 2026 brachte eine Rentenkommission zusätzliche Vorschläge ein. Sie empfiehlt einen speziellen Freibetrag für gesetzliche Renten innerhalb der Grundsicherung, um langjährige Beitragsjahre stärker zu honorieren – auch ohne Anspruch auf Grundrente.

Die genaue Höhe steht noch aus und soll politisch abgestimmt werden. Man darf gespannt sein, ob daraus mehr wird als eine wohlklingende Absichtserklärung.

Das eigentliche Fazit: Vorsorge in eigene Hände nehmen

Was bleibt, ist ein ernüchterndes Bild. Ein Staat, der immer tiefer in die Taschen seiner Bürger greift, während er ihnen gleichzeitig den Schutz entzieht.

Wer sich auf staatliche Zusagen verlässt, könnte am Ende mit leeren Händen dastehen – das ist längst nicht mehr nur unsere Meinung, sondern eine Einschätzung, die ein wachsender Teil des Volkes teilt.

Genau deshalb gewinnt die eigenverantwortliche Vermögenssicherung an Bedeutung. Wer sein hart erspartes Vermögen nicht der Willkür wechselnder Gesetze und schwankender Ermessensspielräume aussetzen möchte, sollte über eine breite Streuung nachdenken.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 23.07.2026