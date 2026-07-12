🔪 🩸 Rekordhoch: 53 % der Verdächtigen bei Gruppenvergewaltigungen in Deutschland im Jahr 2025 sind Ausländer

Der Anteil ausländischer Täter bei Gruppenvergewaltigungen erreichte 2025 mit 53 Prozent einen Höchststand. Insgesamt wurden in Deutschland 751 Opfer von Gruppenvergewaltigungen.

Diese Daten stammen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Alternative für Deutschland (AfD).

Laut Statistik besaßen 53 Prozent der Verdächtigen – insgesamt 574 – in Fällen von Gruppenvergewaltigung nicht die deutsche Staatsbürgerschaft.

Aufgeschlüsselt nach Nationalität stammten 110 Verdächtige aus Syrien, 64 aus Afghanistan, 46 aus dem Irak, 44 aus der Türkei und die übrigen aus anderen Ländern. 80 Prozent der Opfer waren deutsche Staatsbürger.

Der Bericht gibt zwar an, dass 509 Verdächtige aus Deutschland stammen, jedoch wurden Daten zu einem möglichen Migrationshintergrund deutscher Staatsbürger nicht gesondert erfasst.

Frühere Studien haben gezeigt, dass bei einer Analyse der Vornamen von Verdächtigen in Gruppenvergewaltigungen insgesamt 75 Prozent der Fälle von Personen mit einem ausländischen Vornamen begangen werden .

Die hohe Zahl an Ausländern, die an Gruppenvergewaltigungen beteiligt sind, fällt in eine Zeit, in der immer mehr Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Millionen von Migranten besitzen zudem die doppelte Staatsbürgerschaft , und wenn sie vergewaltigen, morden oder stehlen, werden ihre Verbrechen in der Kriminalstatistik des Bundes als „deutsche“ Straftaten erfasst.

🇩🇪Germany 2 Syrians have been convicted for taking turns gang raping a 27-year-old unconscious woman in Düsseldorf on top of the hood of a car, along with a third suspect who remains on the run from police. At first, Saad A. (34) said he was „ashamed“ to have a woman as his… pic.twitter.com/mRHFHsUHjw — Remix News & Views (@RMXnews) June 22, 2026

Die AfD forderte, dass das Innenministerium damit beginnt, die Kriminalstatistik nicht nur nach Staatsbürgerschaft, sondern auch nach Migrationshintergrund aufzuschlüsseln, was es den deutschen Behörden ermöglichen würde, den Integrationserfolg und die Kriminalitätsraten unter deutschen Staatsbürgern mit ausländischem Hintergrund zu ermitteln. (🔪 🩸 Blutbad von Stade: Waffe des Todesschützen stammt aus Berlin – Migrationsaktivistin steuerte Flucht-Mercedes!)

„Obwohl das Thema seit Jahren auf der politischen Agenda steht, mangelt es eindeutig an wirksamen politischen und rechtlichen Maßnahmen, um diese Verbrechen zu verhindern“, sagte der AfD-Politiker Stephan Brandner gegenüber WELT.

Er ging auch auf die Tatsache ein, dass 72 Prozent aller aufgeklärten Fälle einen Verdächtigen betreffen, der der Polizei bereits bekannt war.

„Dies zeugt von einem eklatanten Versagen der Justiz, der Sicherheitsbehörden und der Politik. Es bedarf konsequenter Strafverfolgung, beschleunigter Verfahren, härterer Sanktionen und – im Falle ausländischer Täter – des konsequenten Entzugs der Aufenthaltserlaubnis. Nur so können Frauen wirksam vor solchen Taten geschützt werden“, erklärte Brandner.

Während einer Sitzung des Bundestages Anfang des Monats schilderte die AfD-Vorsitzende Alice Weidel einen Fall aus Nürnberg, in dem Migranten mutmaßlich minderjährige Mädchen mit Drogen gefügig gemacht und zur Prostitution gezwungen hatten.

Ihre Rede wurde im Plenum von lauten Zwischenrufen und Gelächter begleitet. Laut Protokoll des Bundestages lachte die Linksabgeordnete Katrin Fey an dieser Stelle der Rede.

Anschließend sprach sie über die Folgen der Migrationspolitik für die innere Sicherheit. Weidel sagte, dass „Gewalt-, Sexual- und andere schwere Straftaten keine ‚kalten Statistiken‘ seien, sondern alltägliche Begleiter der Angst und der ‚Sorge um unsere Kinder‘.“

Die AfD-Vorsitzende schilderte anschließend den Fall am Nürnberger Hauptbahnhof, wo junge Männer aus Syrien, dem Irak, Pakistan und nordafrikanischen Ländern Mädchen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren aus prekären Lebensumständen in die Drogensucht getrieben haben sollen, um sie zur Prostitution zu zwingen.

Im März dieses Jahres behauptete Jan van Aken, der zu dieser Zeit als Co-Vorsitzender der deutschen Linkspartei fungierte, dass die prominentesten Fälle von Gruppenvergewaltigung ausschließlich weiße Männer beträfen. Dies sagte er in einem deutschen Podcast-Interview mit Ben Berndt.

Remix News überprüfte seine Behauptung und stellte fest, dass Nicht-Weiße in westlichen Ländern weitaus häufiger vergewaltigen als Weiße.

🇩🇪 AfD co-leader @Alice_Weidel asks German MPs, „What have you done to our country?“ after exposing the migrant grooming gangs taking underage German girls as sex slaves in Nuremberg. She’s met with laughter from politicians of the legacy parties. pic.twitter.com/uR9NfEScSt — Remix News & Views (@RMXnews) June 11, 2026

Deutscher Linkspolitiker behauptet, die meisten prominenten Fälle von Gruppenvergewaltigung beträfen „ausschließlich weiße Männer“

Die bekanntesten Gruppenvergewaltigungsfälle in Deutschland betrafen fast ausschließlich nicht-weiße Männer, darunter die berüchtigte Massenvergewaltigung und der sexuelle Übergriff auf Frauen in Köln in den Jahren 2015/16.

Jan van Aken, einer der Vorsitzenden der Linkspartei, behauptete in einem deutschen Podcast von Ben Berndt, die bekanntesten Fälle von Gruppenvergewaltigung seien ausschließlich von weißen Männern begangen worden. Remix News überprüft diese Aussage.

„Fangen wir also mit Gruppenvergewaltigung an. Die bekanntesten uns bekannten Fälle betreffen ausschließlich weiße Männer. Epstein, Gruppenvergewaltigung, Gisele Pelicot in Frankreich, Gruppenvergewaltigung – allesamt von weißen Männern“, sagte Jan van Aken.

Seine Behauptungen, Gisele Pelicot sei von „ausschließlich weißen Männern“ vergewaltigt worden, werden als falsch eingestuft.

Laut der Namensanalyse in diesem Fall tragen 12 Namen Namen aus dem Nahen Osten/Nordafrika, hinzu kommen 3 Namen, die mit Subsahara-Afrika und den Pazifikinseln in Verbindung gebracht werden. Das bedeutet, dass 27,5 Prozent der 51 Verdächtigen wahrscheinlich nicht-weißer Hautfarbe sind. Es lässt sich auch nicht mit absoluter Sicherheit feststellen, ob alle französischen Namen auf der Liste zu weißen Personen gehören.

Bisher wurden keine Fotos der Verurteilten offiziell veröffentlicht. Diese Liste umfasst längst nicht alle Verdächtigen, und der Anteil von Menschen aus dem Nahen Osten und Nordafrika an der französischen Bevölkerung wird auf nur 10 Prozent geschätzt. Das bedeutet, dass sie bei der Vergewaltigung von Pelicot deutlich überrepräsentiert waren.

Unter den Namen der Nordafrikaner und Nahostler befinden sich: Nizar Hamida, Karim Sebaoui, Ahmed Tbarik, Husamettin Dogan, Saifeddine Ghabi, Mohamed Rafaa, Abdelali Dallal, Mahdi Daoudi, Omar Douiri, Redouane Azougagh, Hassan Ouamou und Redouane El Farihi. Zweifellos gab es in diesem Fall auch viele weiße Verdächtige, doch van Akens Behauptung, es seien ausschließlich weiße Männer gewesen, ist völlig falsch.

Was Epstein betrifft, so sind die Vorwürfe zwar verwerflich, doch wurde niemand wegen Gruppenvergewaltigung verurteilt. Es gibt zahlreiche Anschuldigungen gegen Prinz Andrew wegen Gruppenvergewaltigung, aber die Ermittlungen in seinem Fall dauern an. Auch der Fall Sean „Diddy“ Combs, der zwar weniger Aufsehen erregte als der Epstein-Fall, beinhaltete zahlreiche Anschuldigungen wegen Gruppenvergewaltigung, allesamt mit afroamerikanischen Verdächtigen. Dies widerlegt van Akens Behauptung, die prominentesten Fälle beträfen ausschließlich weiße Männer.

Van Aken erklärt weiter: „Gruppenvergewaltigungen existieren, es ist ein riesiges Problem. Aber so zu tun, als sei dies ein Migrationsproblem, das würde ich stark infrage stellen.“

Die deutschen Statistiken zeichnen ein völlig anderes Bild. Deutschlandweit sind etwa 50 Prozent aller Festnahmen wegen Gruppenvergewaltigung auf ausländische Staatsangehörige zurückzuführen , die überwiegend aus nordafrikanischen, nahöstlichen und subsaharischen Ländern stammen. Analysiert man die Daten jedoch genauer, ist der Anteil nicht-weißer Verdächtiger deutlich höher. Viele dieser Personen mit ausländischem Hintergrund besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft, doch wenn sie eine Vergewaltigung begehen, wird diese der Kategorie „deutsch“ zugeordnet, da Deutschland keine nach ethnischer Zugehörigkeit differenzierte Kriminalstatistik führt.

Um dieses Problem der Kriminalitätsstatistik zu umgehen, hat die Partei Alternative für Deutschland (AfD) häufig die Vornamen aller Vergewaltigungsverdächtigen angefordert. Die Daten zeigen, dass der Anteil nicht-weißer Verdächtiger oft viel höher ist, als die offizielle Statistik vermuten lässt.

Eine Analyse der Namen von Vergewaltigungsverdächtigen in Nordrhein-Westfalen ergab beispielsweise, dass 50 Prozent der deutschen Verdächtigen ausländische Namen trugen. Dies deutet darauf hin, dass insgesamt fast 75 Prozent aller Gruppenvergewaltigungen von Ausländern oder Personen mit Migrationshintergrund begangen wurden. Mit anderen Worten: Weiße Verdächtige sind in der Minderheit, obwohl sie in Deutschland die deutliche Mehrheit bilden.

Darüber hinaus versucht van Aken, vom eigentlichen Problem abzulenken, indem er zwei aufsehenerregende Vergewaltigungsfälle, Epstein und Pelicot, anführt, die nichts mit seinem Heimatland Deutschland zu tun haben. Betrachtet man jedoch ausschließlich aufsehenerregende Gruppenvergewaltigungsfälle in Deutschland, zeigt sich erneut, dass van Aken Falschinformationen verbreitet.

🇩🇪🔴Fact Check: German far-left leader claims most high-profile gang rape suspects are all White men. “Let’s start with gang rape. So the most prominent cases we know of are all white men. Epstein, gang rape, Gisele Pelicot in France, gang rape, all by white men,” said Jan van… pic.twitter.com/UFLwW2CS5g — Remix News & Views (@RMXnews) March 17, 2026

Quellen: PublicDomain/rmx.news am 12.07.2026