🚨 🇩🇪 Deindustrialisierung in Deutschland: Arbeitsmarkt und Insolvenzen mit eindeutigen Kennzahlen

Arbeitsmarkt und Insolvenzen zeigen derzeit, wie sich die Deindustrialisierung in Deutschland weiter entfaltet.

Die Deindustrialisierung in Deutschland schreitet voran. Die Volkswagen-Krise ist da nur das sichtbarste Zeichen. Aber im Hintergrund geht der Kahlschlag weiter, wie jüngste Daten zum Abbau von Industriejobs und Insolvenzen glasklar aufzeigen.

Bevor wir zu harten Fakten kommen, ein paar Worte zur Bundespolitik. Bundeskanzler Friedrich Merz spricht von Bürokratieabbau, und sinngemäß vom großen Aufbruch für Deutschland. Dabei sind seine Reformen in den Beriechen Sozialstaat und Steuern nur „Linke Tasche Rechte Tasche“ für die Bürger.

Bei Einkommensteuer ein klein wenig Entlastung (Verbrauchssteuern steigen), bei Sozialabgaben gleich wieder satte Mehrbelastungen. Alleine von der Seite her kann kein Konsumentenimpuls für die deutsche Volkswirtschaft entstehen!

Deindustrialisierung: Insolvenzen auf 21-Jahreshoch

Auch wenn die hohe Politik dieser Tage von Aufbruch redet: CDU/SPD regiert nun seit einem Jahr, und vom großen Aufbruch ist noch nichts sichtbar. Und das trotz gigantischem Sondervermögen, das nach und nach und nicht auf einen Schlag ausgegeben wird.

Der Iran-Krieg darf nicht als Ausrede für eine schwache Wirtschaft gelten! Jüngste Zahlen zu Insolvenzen in Deutschland zeigen das Ausmaß der Deindustrialisierung.

Daten vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) vom 9. Juli zeigen, dass die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland im Juni erneut weiter angestiegen ist. Im zweiten Quartal 2026 gab es so viele Firmenpleiten wie seit 21 Jahren nicht mehr. Der Anstieg erfasst nahezu alle großen Branchen.

Die Zahl der Insolvenzen lag laut IWH-Insolvenztrend im Juni bei 1.702, das sind 12 % mehr als im Mai, 20 % mehr als im Juni 2025 und 80 % mehr als in einem durchschnittlichen Juni der Jahre 2016 bis 2019, also vor der Corona-Pandemie. Außergewöhnlich hohe Werte gab es im Juni in Nordrhein-Westfalen und Hessen.

Im zweiten Quartal 2026 wurden in Deutschland 4.996 Insolvenzen verzeichnet – ein Plus von 9 % gegenüber dem ersten Quartal, und der höchste Stand seit dem zweiten Quartal 2005.

Insgesamt sind jetzt etwa 45.500 Arbeitsplätze von Insolvenzen betroffen. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal 2005, dem bisherigen Höchststand bei der Zahl der Insolvenzen, waren etwa 41.500 Arbeitsplätze betroffen.

Industrie-Arbeitsplätze gehen in großem Umfang verloren

Staat und staatsnahe Branchen schaffen es längst nicht mehr, die durch die Deindustrialisierung verloren gegangenen Arbeitsplätze aufzufangen. Wie die Bundesagentur für Arbeit heute mitteilte, ist die Zahl der Arbeitsplätze im Verarbeitenden Gewerbe im letzten Jahr um 177.000 gesunken.

Im Dezember 2025 waren 6,5 Millionen Menschen im Verarbeitenden Gewerbe sozialversicherungspflichtig beschäftigt – fast ein Fünftel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Insgesamt ist die Beschäftigung über alle Wirtschaftszweige hinweg um 108.000 gesunken. Die Zuwächse in anderen Branchen konnten die Verluste im verarbeitenden Gewerbe laut Aussage der Agentur nicht mehr auffangen.

Einen großen Anteil an dem Beschäftigungsrückgang im Verarbeitenden Gewerbe haben laut Aussage der Agentur unter anderem die Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, die Metallindustrie und der Maschinenbau.

So zählt der Wirtschaftszweig Herstellung von Kraftwagen- und Kraftwagenteilen zum Jahresende 52.000 Beschäftigte weniger, im Zweig Herstellung von Metallerzeugnissen sind es 24.000 weniger und im Maschinenbau 28.000 weniger.

Industrieverbände appellieren

Zu den heute vom Bundeskabinett beschlossenen Entlastungsvorhaben sagt Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer vom Maschinenbau-Verband VDMA:„Bürokratieabbau gelingt nur, wenn es einen festen politischen Willen gibt, den großen Wurf zu schaffen.

Kleine Änderungen hier und da helfen dem Standort nicht weiter. Von daher sind die Maßnahmen, die das Entlastungskabinett heute beschlossen hat, unterm Strich ungenügend. Wir erwarten, dass das geplante Berichtsentlastungsgesetz deutlich weiter ansetzt.“

„Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen leiden unter der Vielzahl von Berichts-, Nachweis- und Dokumentationspflichten. Hier liegen die größten Entlastungspotenziale.

In vielen Betrieben bindet Bürokratie jedes Jahr hunderte Arbeitsstunden, ohne zusätzlichen wirtschaftlichen Nutzen zu schaffen. Die Bundesregierung muss diese Pflichten konsequent abbauen – für eine spürbare Entlastung des industriellen Mittelstands.“

„Auch bei den Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen wir schneller werden. Mit dem geplanten Gesetz zur Stärkung der Natürlichen Infrastruktur macht die Bundesregierung hier allerdings wieder einen Schritt zurück. Statt weitere Hürden einzuführen, müssen Verfahren vereinfacht und verkürzt werden. Die angekündigten Genehmigungsfiktionen müssen in Bund und Ländern zügig eingeführt werden.“

Der Verband Gesamtmetall spricht über den Ernst der Lage auf X:

Die Lage ist ernst. Das spüren M+E-Beschäftigte jeden Tag im Betrieb: Vielerorts lahmt die Produktion, Aufträge fehlen, Investitionen werden verschoben, fast 320.000 Jobs sind schon weggebrochen. Das ist schwierig zu ignorieren. Aber genauso schwierig wäre es, jetzt zu… pic.twitter.com/2u96CVr2D1 — Gesamtmetall (@MEArbeitgeber) July 14, 2026

Die Lage ist ernst. Das spüren M+E-Beschäftigte jeden Tag im Betrieb: Vielerorts lahmt die Produktion, Aufträge fehlen, Investitionen werden verschoben, fast 320.000 Jobs sind schon weggebrochen. Das ist schwierig zu ignorieren.

Aber genauso schwierig wäre es, jetzt zu resignieren. Die Metall- und Elektro-Industrie hat schon oft bewiesen, dass sie Krisen durchstehen und Herausforderungen meistern kann. Dafür braucht es jetzt den Mut, die Probleme klar zu benennen – und die Entschlossenheit, sie gemeinsam anzupacken.

Wenn die Kosten sinken, wenn sich Produktion in Deutschland wieder lohnt, entstehen neue Perspektiven: für Unternehmen, für Beschäftigte und für Standort insgesamt. Damit Industrie Zukunft hat.

🚨 Verlust von 5.700 Arbeitsplätzen in der Metall- und Elektro-Industrie im Mai 2026. Nur mit beherzten Reformen lässt sich ein weiteres Ausbluten stoppen! 🚨 Im Mai 2026 waren nach den heute veröf­fent­lichten Zahlen des Statis­ti­schen Bundes­amtes 3,736 Millionen Beschäf… pic.twitter.com/JnRQyEspqA — Gesamtmetall (@MEArbeitgeber) July 14, 2026

🚨 Verlust von 5.700 Arbeitsplätzen in der Metall- und Elektro-Industrie im Mai 2026. Nur mit beherzten Reformen lässt sich ein weiteres Ausbluten stoppen! 🚨

Im Mai 2026 waren nach den heute veröf­fent­lichten Zahlen des Statis­ti­schen Bundes­amtes 3,736 Millionen Beschäf­tigte in der Metall- und Elektro-Industrie (M+E-Industrie) tätig. Das waren 2,6 Prozent bzw. 100.800 Beschäf­tigte weniger als im Vorjah­res­monat. Im Vergleich zum April 2026 gingen saison­be­rei­nigt 5.700 Arbeits­plätze verloren.

Der Arbeits­platz­abbau setzt sich damit seit fast zwei­ein­halb Jahren unun­ter­bro­chen fort. Gegenüber 2019 sind in der M+E-Industrie 327.000 Arbeits­plätze verloren gegangen, was einem Rückgang von 8,0 Prozent entspricht. Demge­gen­über war der Produk­ti­ons­rü­ck­gang mit 15 Prozent doppelt so hoch.

Gesamt­me­tall-Haupt­ge­schäfts­führer Oliver Zander: „Die Situation ist weiter drama­tisch. Jeder verlorene Arbeits­platz bedeutet weniger Wohlstand, weniger Zukunfts­per­spek­tive, geringere Steu­er­ein­nahmen und zusätz­li­chen Druck auf die Sozi­a­l­ver­si­che­rungen.

Und das ist kein unab­wend­barer Schick­sals­schlag, sondern liegt an den Stand­ort­kosten und an der Büro­kratie – für zu viele Unter­nehmen lohnt es sich nicht mehr, hier am Standort zu inves­tieren.

Aber was selbst verur­sacht ist, kann man auch selbst wieder gera­de­biegen. Deshalb muss die Wett­be­werbs­fä­hig­keit des Standorts absolute Priorität für die Politik haben. Nur mit beherzten Reformen lässt sich das Ausbluten stoppen.”

Die privaten Ausrüs­tungs­in­ves­ti­ti­onen liegen in Deutschland 17 Prozent unter dem Niveau von 2019. In der M+E-Industrie sind diese sogar um mehr als 20 Prozent einge­bro­chen.

Aufgrund der schlechten Rahmen­be­din­gungen am Standort Deutschland inves­tieren die M+E-Unter­nehmen seit 2020 weniger in neue Maschinen als abge­schrieben wird. Damit veraltet der Maschi­nen­park und die Betriebe verlieren weiter an Produk­ti­vität und inter­na­ti­o­naler Wett­be­werbs­fä­hig­keit, was immer mehr Jobs kostet.

Quellen: PublicDomain/finanzmarktwelt.de am 17.07.2026