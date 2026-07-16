🚨 Der Kampf um die Straße von Hormus wird zeigen, ob die Welt ohne Öl aus dem Persischen Golf überleben kann oder nicht

Nun wird sich zeigen, welche Auswirkungen eine längere vollständige Sperrung der Straße von Hormus auf die Weltwirtschaft hat. Vor dem Krieg wurden rund 45 Prozent aller asiatischen Ölimporte durch die Straße von Hormus transportiert.

China bezieht normalerweise mehr Öl aus dem Nahen Osten als jedes andere Land, doch die Importmenge ist drastisch eingebrochen. Das ist für China nicht tragbar und führt zu großer Verärgerung. Von Michael Snyder

Gleichzeitig zwingen anhaltende Drohnenangriffe auf Russlands Energieinfrastruktur die Russen, Benzin aus Indien zu beziehen . Sollte die Straße von Hormus monatelang vollständig gesperrt bleiben, wird die globale Energieversorgung extrem angespannt sein und der Ölpreis in beispiellose Höhen steigen.

Am Montag war die Welt schockiert, als zwei Öltanker der Vereinigten Arabischen Emirate von iranischen Marschflugkörpern getroffen wurden …

Iranische Marschflugkörper trafen zwei Öltanker in der Straße von Hormus, wobei ein Besatzungsmitglied getötet und acht weitere verletzt wurden, teilte das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate am Montag mit.

Die Angriffe ereigneten sich, als die Tanker „Mombasa“ und „Al Bahiyah“ die südliche Schifffahrtsstraße der Straße von Hormus entlang der omanischen Küste befuhren, teilte das Verteidigungsministerium mit. Der Iran besteht darauf, dass Handelsschiffe eine separate Route nahe der iranischen Küste nutzen und eine Genehmigung der iranischen Behörden einholen. Der Iran hat sich zu den mutmaßlichen Angriffen bisher nicht öffentlich geäußert.

Bei dem verstorbenen Besatzungsmitglied und sechs verletzten Besatzungsmitgliedern handelte es sich um indische Staatsangehörige, zwei der Verletzten stammten aus der Ukraine, wie die Vereinigten Arabischen Emirate mitteilten.

Die Iraner haben gewarnt, dass alle Handelsschiffe, die versuchen, ohne ihre Erlaubnis durch die Straße von Hormuz zu fahren, angegriffen werden, und sie blufften nicht.

Am Dienstag wurden außerdem drei unter liberianischer Flagge fahrende Öltanker von den Iranern angegriffen …

Das omanische Zentrum für maritime Sicherheit teilte am Dienstag mit, dass drei unter liberianischer Flagge fahrende Öltanker bei getrennten Vorfällen vor der omanischen Küste Ziel von Angriffen geworden seien.

Das Zentrum teilte mit, dass die Al Bahyah, die sich im Besitz der Al Bahyah Inc. befindet und in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässig ist, etwa 9,6 Seemeilen vor der Küste des Gouvernements Musandam angegriffen wurde.

Ein Schiff der Königlichen Marine von Oman überwacht die Lage. 18 Besatzungsmitglieder wurden von nahegelegenen Schiffen evakuiert, drei Besatzungsmitglieder werden weiterhin vermisst, teilten die Behörden mit.

Diese Angriffe haben den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz fast zum Erliegen gebracht.

Nach der Eskalation des Krieges zwischen den USA und dem Iran ist der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz stark zurückgegangen.

Während am Dienstag 13 Schiffe die Meerenge durchquerten, waren es am Mittwoch laut von Reuters verbreiteten Daten von Kpler nur noch sieben.

Von diesen sieben Schiffen fuhren vier in den Persischen Golf ein und drei verließen ihn. Unter den einlaufenden Schiffen befanden sich drei kleine Öltanker und ein Massengutfrachter, der Getreide transportierte. Die drei auslaufenden Schiffe beförderten Flüssiggas (LPG), Kohle und Heizöl.

Während der wochenlangen Waffenruhe durchquerten täglich 70 bis 80 Schiffe die Meerenge, wobei sich der Schiffsverkehr allmählich normalisierte. Dennoch blieb das Aufkommen deutlich unter dem Vorkriegsdurchschnitt von 110 bis 160 Schiffen pro Tag.

Und daran wird sich so schnell nichts ändern, denn die Revolutionsgarde hat gerade verkündet : „Solange das Übel der USA in der Region bleibt, wird kein Tropfen Öl und Gas aus der Region exportiert werden.“

Während heute die Angriffe iranischer und US-amerikanischer Streitkräfte über den Golf hinweg andauerten, gaben die Revolutionsgarden bekannt, dass sie feindliche Waffenlager und Teilelager in Bahrain und Kuwait angegriffen hätten. Dies geschah, nachdem die USA offenbar kritische iranische Infrastruktur auf Küsteninseln attackiert hatten.

Die Revolutionsgarde hat am Dienstag über die staatlichen Medien eine neue Erklärung veröffentlicht, in der sie sagt: „Solange das Übel der USA in der Region bleibt, wird kein Tropfen Öl und Gas aus der Region exportiert werden.“

Wow.

Das ist eine ziemlich gewagte Aussage.

Unterdessen hat Präsident Trump beschlossen, eine „vollständige Blockade“ des gesamten Schiffsverkehrs von und nach Iran zu verhängen…

Das geschieht wirklich.

Schon vor diesen jüngsten Maßnahmen war der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz auf den niedrigsten Stand seit fünf Wochen gesunken …

Der Tankerverkehr durch die Straße von Hormuz sank am Sonntag auf den niedrigsten Stand seit fünf Wochen, da die jüngste Eskalation zwischen den USA und dem Iran die Sorgen der Schiffsbetreiber um die Sicherheit an diesem wichtigen Engpass für Öl und LNG neu entfachte.

Nachdem die Iraner nun gezeigt haben, dass sie es mit der Schließung der Straße von Hormus sehr ernst meinen, ist es höchst unwahrscheinlich, dass Reedereien es wagen werden, sie auf die Probe zu stellen.

Selbst die kleinsten Öltanker kosten Millionen von Dollar, und wer einen besitzt, möchte natürlich nicht, dass er von einem Marschflugkörper auf den Meeresgrund versenkt wird.

Und die US-Marine wird dafür sorgen, dass kein iranisches Öl aus der Region abtransportiert wird.

Die US-Blockade des Iran wird die Chinesen sehr verärgern, denn sie sind auf dieses Öl angewiesen.

Am Dienstag forderten sie die Wiederaufnahme des „normalen und sicheren Schiffsverkehrs“ durch die Straße von Hormus…

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums forderte am Dienstag die Wiederherstellung eines „normalen und sicheren Schiffsverkehrs“ in der Straße von Hormus, bevor die Vereinigten Staaten eine Seeblockade gegen iranische Häfen wieder in Kraft setzten.

Lin Jian äußerte sich so auf Nachfrage iranischer Staatsmedien zur erneuten US-Militärblockade und ob Peking „bereit sei, konkrete Schritte zu unternehmen, um die Auswirkungen dieser Maßnahmen gegen den Iran abzumildern und die wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit mit dem Iran zu vertiefen“. Präsident Donald Trump hatte am Montag erklärt, er setze die Blockade wieder in Kraft, weil der Iran das jüngste Waffenstillstandsabkommen durch Raketenangriffe auf Handelstanker und den Versuch, die Straße von Hormus zu blockieren, gebrochen habe.

„China ist zutiefst besorgt über die Wiederaufnahme des militärischen Konflikts in der Golfregion. China ruft die beteiligten Parteien auf, dem dringenden Appell für Frieden und Stabilität aus der Region und darüber hinaus Gehör zu schenken, Ruhe zu bewahren und Zurückhaltung zu üben, den hart erkämpften Waffenstillstand zu wahren, eine Rückkehr des Krieges zu verhindern und, was noch wichtiger ist, eine Ausbreitung der Kämpfe und das Leid weiterer unschuldiger Menschen zu verhindern“, sagte Lin Jian am Dienstag.

Die gute Nachricht für die Chinesen ist, dass sie über größere Ölreserven verfügen als alle anderen.

Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass Chinas Rohölimporte auf ein extrem niedriges Niveau gesunken sind …

Chinas Rohölimporte brachen im Juni auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren ein, da die reduzierten Liefermengen durch die Straße von Hormus die Ölpreise in die Höhe trieben und die Nachfrage der Raffinerien nach dem teuren Rohöl verringerten.

Laut offiziellen chinesischen Zolldaten, die am Dienstag veröffentlicht wurden, sanken die chinesischen Rohölimporte im Juni gegenüber dem Vorjahr um 41,3 % auf nur noch 29,27 Millionen Tonnen bzw. 7,12 Millionen Barrel pro Tag (bpd).

Wenn diese Krise lange genug andauert, wird China gezwungen sein, etwas zu unternehmen, um den Ölfluss wiederherzustellen.

Solange keine der beiden Seiten nachgibt, besteht keine Chance, dass diese Krise bald ein Ende findet.

Wie der ehemalige Pentagon-Beamte Jason H. Campbell betont hat , reichen Luftangriffe auf den Iran nicht aus, um den Kampf um die Straße von Hormus zu gewinnen…

„Es ist sehr schwer, sich ein Szenario vorzustellen, in dem man die Straße von Hormuz ohne Bodentruppen zufriedenstellend sichern könnte“, sagte Campbell.

Dazu wären Zehntausende Soldaten nötig, sagte Campbell, nicht nur um Irans versteckte Munition auszuschalten, sondern auch um Hunderte Kilometer Küste und große Teile des Landesinneren zu sichern. Die US-Truppen würden wahrscheinlich mit Angriffen von Aufständischen konfrontiert werden.

Der Aufbau einer solchen Truppe würde einige Monate dauern und mit „sehr hohen Kosten“ verbunden sein, sagte Campbell.

Genau das habe ich doch schon die ganze Zeit gesagt.

Ein Luftangriff auf den Iran wird nicht zum Ziel führen, aber der Einsatz von Bodentruppen ist undenkbar.

Und wie geht es nun von hier aus weiter?

Die Bombardierung des Iran dauert vorerst an.

Am Dienstag griffen die Iraner Bahrain mit Streumunition an, und die Reaktion der USA hat bereits begonnen …

Uns wird außerdem mitgeteilt , dass die USA die Insel Qeshm erneut angreifen…

Am Dienstag schlugen Geschosse auf der iranischen Golfinsel Qeshm nahe der Straße von Hormus ein, wie der iranische Staatssender unter Berufung auf lokale Beamte berichtete, die die USA dafür verantwortlich machten.

„Um 19:00 Uhr wurde ein Ort auf der Insel Qeshm von Geschossen des amerikanischen Feindes getroffen“, teilte das Büro des Gouverneurs von Hormozgan laut IRIB mit.

Das ist es.

Der dritte Iran-Krieg hat begonnen.

Die israelischen Streitkräfte sind noch nicht aktiv beteiligt, aber der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu teilt den Iranern mit, dass sie im Falle eines Angriffs auf Israel sehr hart getroffen werden …

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warnte den Iran am Dienstag, dass Israel im Falle eines Angriffs zurückschlagen werde.

„Verlasst euch nicht darauf, dass Ruhe einkehrt, wenn ihr uns angreift“, sagte Netanjahu auf einer Konferenz in Dimona im Südosten Israels, wie sein Büro in einem Video veröffentlichte. „Die Zeiten sind vorbei, in denen wir angegriffen wurden und nicht mit einem entscheidenden Schlag zurückgeschlagen haben.“

Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis iranische Raketen wieder auf Israel abgefeuert werden.

Und dann wird es richtig verrückt .

Wo wir gerade von Wahnsinn sprechen: Die Huthis haben gerade einen Flughafen in Saudi-Arabien bombardiert, nachdem einer ihrer eigenen Flughäfen von den Saudis angegriffen worden war …

Unterdessen wurde die Gefahr deutlich, dass die vom Iran unterstützten Huthis in den Krieg hineingezogen werden könnten, als Saudi-Arabien mitteilte, die militante Gruppe habe ballistische Raketen und Drohnen auf einen zivilen Flughafen in der südwestlichen Stadt Abha des Königreichs abgefeuert.

Bei den Angriffen handelte es sich um die ersten größeren Kämpfe seit dem Waffenstillstand von 2022, der einen siebenjährigen Konflikt zwischen den mit Teheran verbündeten Herrschern im Nordjemen und mehreren arabischen Ländern beendete.

Die militante Gruppe hatte die Saudis beschuldigt, ihren Flughafen in der Hauptstadt Sanaa bombardiert zu haben, um die Landung eines Flugzeugs zu verhindern, das die Houthi-Delegation von der Beerdigung des getöteten iranischen Führers Ali Khamenei zurückbringen sollte.

Ein ausgewachsener Krieg zwischen den Huthis und den Saudis könnte jederzeit ausbrechen.

Und das könnte Pakistan mit hineinziehen , denn die Pakistaner haben kürzlich einen gegenseitigen Verteidigungspakt mit den Saudis unterzeichnet…

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif erklärte am Dienstag in einem Beitrag auf X, Pakistan verurteile die ballistischen Raketenangriffe der Houthi auf den Süden Saudi-Arabiens aufs Schärfste und bezeichnete sie als Verletzung der Souveränität des Königreichs. Gleichzeitig bekräftigte er Islamabads „unerschütterliche Unterstützung“ für dessen Sicherheit.

Die Zeit für Gespräche ist vorbei.

Ich bin überzeugt, dass wir bald einige absolut schockierende Eskalationen erleben werden und die Straße von Hormuz für einen längeren Zeitraum gesperrt sein wird.

Dies wird eine echte Bewährungsprobe für die Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft sein.

Die Ölreserven schwinden stetig, und wenn sie niedrig genug sind, wird es zu einer enormen Panik kommen.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 16.07.2026