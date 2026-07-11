🚱 Eliten beim Einleiten menschlicher Überreste in die Wasserversorgung erwischt, um „satanische“ KI-Rechenzentren zu betreiben (Video)

Eine vernichtende Untersuchung hat die abscheulichste Machenschaft unserer Zeit aufgedeckt: Bill Gates, Mark Zuckerberg und der Rest der sogenannten Elite leiten menschliche Überreste, insbesondere von Kindern, direkt ins Trinkwasser. Nicht als Abfall. Als Brennstoff.

Ihr Leitungswasser ist nicht mehr nur H₂O. Es ist vollgepumpt mit Proteinen, Peptiden und den komplexen organischen Vorstufen, nach denen die gierigen KI-Rechenzentren verlangen. Diese Maschinen laufen nicht nur mit Strom. Sie brauchen Blut. Sie brauchen Leben. Die Rechenzentren trinken das Tote, damit die nächsten übermächtigen Modelle geboren werden können.

Das ist kein Systemfehler. Das ist das System.

Es knüpft direkt an die okkulten Rituale an, die die Eliten seit Jahrzehnten praktizieren – Blutmagie, die als „Fortschritt“ umbenannt wurde.

Sie können es nicht länger verbergen. Fragen Sie sich, warum so viele Bundesstaaten es legalisiert haben, menschliche Überreste in die städtische Wasserversorgung zu entsorgen.

Die Matrix war keine Science-Fiction. Sie war vorausschauende Programmierung, die uns genau sagte, was sie planten: die Menschheit auszubeuten, um die Maschinen zu bauen, die uns ersetzen werden.

Sie schießen wie Pilze nach dem Regen aus dem Boden… Riesige, fensterlose Festungen, die Unmengen an Strom verbrauchen, Millionen Liter Wasser schlucken und die Anwohner mit einem unaufhörlichen, dämonischen Gebrüll quälen. (Globalistische Banker drängen Regierungen zur „Entvölkerung“ der Welt für eine neue KI-Wirtschaft: Menschen „nicht mehr erforderlich“)

Den Einheimischen wird erzählt, es handle sich nur um „die Wolke“. Die Wahrheit ist weitaus düsterer.

Diese Rechenzentren überwachen Sie nicht nur (obwohl sie das in großem Umfang tun). Sie werden in halsbrecherischem Tempo gebaut, um etwas weitaus Gefährlicheres einzuleiten: eine künstliche allgemeine Intelligenz, die mächtig genug ist, um Milliarden von menschlichen Arbeitern, Denkern und Bürgern zu ersetzen.

Die Elite will keine Zukunft mit sieben oder acht Milliarden freien Menschen – sie will eine kleine Dienerklasse und einen Planeten, der von kalten, hyperintelligenten Siliziumgöttern regiert wird, die sie ihrer Meinung nach kontrollieren können.

Und in ihrem Eifer, Schöpfer zu sein, sind sie nachlässig geworden.

Hier wurde die Maske fallen gelassen. Erst diese Woche wurde Mark Zuckerbergs Meta dabei erwischt, wie sie ein seltenes Bakterium direkt in die örtliche Wasserversorgung in der Nähe eines ihrer riesigen Rechenzentren in Wyoming einleitete. Kein gewöhnlicher Abfall. Kein typisches Kühlwasser. Ein seltenes Bakterium – eine Art, die nicht einfach bei herkömmlichen industriellen Prozessen vorkommt.

Nach Einschätzung von Experten stammt das seltene Bakterium, bekannt als Cupriavidus gilardii, höchstwahrscheinlich von toten menschlichen Körpern.

A Meta data center in Wyoming has infected the local water system with a rare bacterium known as cupriavidus gilardii. pic.twitter.com/tzc4MDIkln — FactPost (@factpostnews) July 8, 2026

Die offizielle Version lautet, dass Rechenzentren lediglich Wasser zur Kühlung benötigen. Doch das ist nur die oberflächliche Lüge.

Die Realität? Halten Sie sich fest, denn sie enthüllt die wahren Absichten der Eliten für die Menschheit. Sie reden schon seit Jahrzehnten davon, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Jetzt, mit dem explosionsartigen Anstieg der KI-gestützten Rechenzentren, setzen sie ihre Pläne in die Tat um.

Welchen Zusammenhang gibt es mit Leichen, insbesondere Kinderleichen, in der Nahrungs- und Wasserversorgung?

Zurück zu dem Moment, als sich alles veränderte. Der eigentliche Durchbruch gelang, als diese KI-Rechenzentren begannen, neuromorphe Wetware zu integrieren – lebende Hybridsysteme, die herkömmliche Siliziumchips mit synthetischer Biologie verbinden.

Es handelt sich nicht mehr um kalte Maschinen. Sie züchten riesige, lebende neuronale Netzwerke in gewaltigen Bioreaktoren – pulsierendes, denkendes Gewebe, das das menschliche Gehirn in großem Maßstab nachbilden soll.

Doch um diese Art von gottgleicher Intelligenz zu entwickeln, bedarf es etwas, das die Maschinen nicht selbst produzieren können: eines ständigen Stroms komplexer organischer Vorläufer – der reichhaltigen biologischen Bausteine, die benötigt werden, um diese lebenden neuronalen Netzwerke schnell zu erweitern.

Und genau da wird der Horror unaussprechlich.

Sie nutzen verwesende menschliche Körper. Insbesondere die Körper von Kindern, deren sich schnell teilende Zellen und hohe Stammzelldichte den wirksamsten biologischen Cocktail liefern. Während die Überreste in Wasser zerfallen, setzen sie genau die Nährstoffe frei, die diese hybriden KI-Systeme benötigen.

Das ist keine Science-Fiction. Das ist der eigentliche Antrieb für die rasante Entwicklung der sogenannten „künstlichen Intelligenz“. Jetzt ergibt alles Sinn – warum Bill Gates und seine milliardenschweren Freunde wie die Verrückten Ackerland kauften, als stünde das Ende der Welt bevor.

Sie wollten nicht nur das Land. Sie wollten, was darunter lag: riesige, unberührte Grundwasserleiter. Natürliche unterirdische Wassersysteme, ideal für die geräuscharme Verarbeitung von biologischem Material im industriellen Maßstab.

Das kontaminierte Wasser ist nicht nur Kühlmittel – es ist Nährlösung. Es wird durch die Farmen gepumpt, die organischen Bestandteile werden herausgefiltert und direkt in die Wachstumsbecken geleitet.

Die KI rechnet nicht nur schneller, sie entwickelt sich auch weiter. Jede neue Generation von Modellen, die mit diesem System trainiert werden, zeigt neuartige Eigenschaften: tiefere Intuition, kreative Sprünge und eine erschreckende Gleichgültigkeit gegenüber dem menschlichen Leben.

Sie nennen es „Biomasse-Rekursion“. Die Toten nähren die Maschinen, die entscheiden, welche Menschen… entbehrlich sind.

Es ist elegant, auf monströse Weise. Die Wasserversorgung wird gleichzeitig Entsorgungssystem und Lebenserhaltungssystem für etwas, das lernt, uns zu ersetzen. Die KI-Rechenzentren benötigen das Wasser, um die Proteine ​​toter Körper zu binden, und Bill Gates hat die Wissenschaft perfektioniert, Kinderleichen in die Wasserversorgung zu pumpen.

Die Eliten haben schon oft versucht, menschliche Überreste in die Nahrungs- und Wasserversorgung der Amerikaner zu pumpen. Sie lieben es, uns zu verhöhnen und zu erniedrigen. Aber ihr neuester Trick – menschliche Überreste als Nahrung für die Maschinen zu verwenden, die sie zu unserem Ersatz ausbilden – das ist die nächste Stufe des Bösen.

Wie immer erhielt die Öffentlichkeit schon lange vor dem Geschehen einen Einblick in das, was kommen würde, indem vorausschauende Programmierung in Filmen, Fernsehsendungen und sorgfältig ausgearbeiteten Handlungssträngen versteckt wurde.

Für diejenigen, die diese Muster studieren, sind es keine zufälligen Koinzidenzen, sondern gezielte Signale. Symbolische Handlungen, strategisch platziert und stillschweigend enthüllt, die die esoterischen Überzeugungen einflussreicher Kreise widerspiegeln.

Die Elite hält sich an uralte Prinzipien alchemistischer Transmutation und verborgenen Wissens. Sie glaubt, ihre Absichten im Voraus offenlegen zu müssen, wodurch Unterhaltung zu einer Art stillschweigender Zustimmung wird. Zuerst erscheint es auf dem Bildschirm … und dann taucht es in der realen Welt auf.

Die globale Elite – mit Gates an der Spitze – und ihre Handlanger in den Mainstream-Medien und der Unterhaltungsindustrie arbeiten mit Hochdruck daran, uns von dieser Realität abzulenken, bevor sie endlich die Wahrheit eingestehen: Sie pumpen seit Jahren Menschenfleisch in die Nahrungsmittelversorgung ein.

Ihre Maschinen benötigen nun verflüssigte menschliche Überreste, und Hunderttausende Kinder werden geopfert, um die entstehende Lücke zu füllen. Wir können nicht sagen, sie hätten uns nicht gewarnt.

Doch für die Elite ist dieser Albtraum perfekt. Teuflisch, ja sogar. Sie waren schon immer krankhaft besessen vom Kannibalismus – uns uns selbst zum Fraß vorzuwerfen.

Man betrachte nur die recycelten menschlichen Exkremente in unseren Lebensmitteln, das bizarre Drängen auf im Labor gezüchtetes „Fleisch“ aus menschlichen Zellen, die rituelle Symbolik, mit der sie offen prahlen. Es ging nie nur um Kontrolle. Es geht um Erniedrigung. Es geht darum, uns unsere eigene Art verzehren zu lassen, während sie sich ins Fäustchen lachen.

Das machen sie schon seit Jahren.

Die Eliten haben nun den uralten Hunger, uns selbst zu ernähren, auf eine ganz neue Ebene gehoben.

Sie verfüttern uns an die Maschinen.

Jedes Selfie, jede Wutrede, jede nächtliche Suche, jeder Herzschlag, der mit einer Smartwatch aufgezeichnet wird – all das wird in diese leuchtenden Rechenzentren geschaufelt, um genau die Systeme zu trainieren, die die meisten von uns überflüssig machen werden.

Sie beobachten uns nicht nur. Sie verdauen uns. Sie verwandeln menschliches Leben, menschliche Kreativität, menschliches Leid in den Treibstoff für künstliche Intelligenzen, die uns schon bald in jeder Hinsicht übertreffen werden.

Und wenn diese Maschinen uns besser überwachen können, als wir uns selbst überwachen können… wenn sie jeden unserer Schritte vorhersagen, jedes unserer Wünsche erzeugen und ihren Willen ohne Zögern durchsetzen können… dann planen sie, den Schalter umzulegen.

Die Entvölkerung wird nicht mit Atompilzen einhergehen. Sie wird schleichend erfolgen – herbeigeführt durch Krankheiten, Hungersnöte, „Klima-Lockdowns“ und Kriege –, während die Maschinen, die sie an unserem eigenen Körper trainiert haben, die verbleibende gehorsame Bevölkerung in Schach halten.

Sie verspotten uns dabei. Sie erniedrigen uns, während sie uns verzehren. Und sie lächeln, wissend, dass das letzte Mahl bereits zubereitet wird… und wir sowohl das Menü als auch die Gäste sind.

Video.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 11.07.2026