🥶 Die wahre Krise in Europa ist Energie-Armut – und nicht eine Hitzewelle

Wenn die Temperaturen in Europa steigen, heizt sich die politische Rhetorik noch schneller auf. Schon wenige Tage nach der Hitzewelle im Juni 2026 beeilten sich bekannte Stimmen, Schuld zuzuweisen.

John Kerry bezeichnete die derzeitige US-Regierung in einem Interview mit der BBC in Bezug auf den Klimaschutz als „gefährlich und rücksichtslos“. UN-Klimachef Simon Stiell erklärte:

„Die brutale Hitzewelle in Europa trägt überall die Spuren der Klimakrise; sie ist der jüngste Preis, den wir für die Verschmutzung durch fossile Brennstoffe zahlen müssen, die unseren Planeten aufheizen.“

Diese Übertreibung entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Die Dringlichkeit der Behauptungen, dass Kohlendioxid die Atmosphäre überhitzt, findet in Berichten über mindestens ebenso gefährliche Kälteeinbrüche keine Entsprechung.

Dieses Ungleichgewicht reflektiert eine apokalyptische Erzählung, die Angst und Ideologie über Nuancen und Beweise stellt.

Was hat also die Hitzewelle ausgelöst? Die Ursache scheint ein natürliches meteorologisches Phänomen zu sein, das als „Omega-Blockierung“ bekannt ist.

Der Jetstream bildete einen riesigen Hochdruckrücken, der zwischen zwei Tiefdruckgebieten eingeklemmt war. Der Druckunterschied, dessen Konturlinien dem griechischen Buchstaben Omega ähneln, befördert durch einen natürlichen atmosphärischen Prozess heiße Luft aus der Sahara nach Westeuropa. (🥶 Ein vorübergehender Hotspot in der Antarktis ist kein Beweis für eine Klimakrise)

Die Schuld für ein regionales Wetterphänomen benzinbetriebenen Autos zuzuschreiben führt die Öffentlichkeit bewusst in die Irre, um eine verstärkte staatliche Kontrolle über das tägliche Leben zu rechtfertigen. Diese selektive Darstellung wird bei näherer Betrachtung der Sterblichkeitsdaten bei Hitze und Kälte noch beunruhigender.

Eine in „The Lancet“ veröffentlichte Studie untersuchte temperaturbedingte Todesfälle in 43 Ländern zwischen 2000 und 2019. Die Ergebnisse sind erschreckend: Im Durchschnitt standen jährlich 4,59 Millionen Todesfälle im Zusammenhang mit Kälte, verglichen mit 489.000 durch Hitze – ein Verhältnis von fast 9 zu 1. Kälte ist der weitaus größere Killer.

Panikmache lässt oft Details außer Acht, die zwar wichtig sind, aber nicht zur gewünschten Agenda beitragen. So widerlegen beispielsweise die langfristigen Temperaturaufzeichnungen in den USA die Behauptung, der Planet „kochend“ heiß.

Eine Analyse von 711 Wetterstationen im ganzen Land mit über einem Jahrhundert ununterbrochener täglicher Beobachtungen zeigt, dass die Häufigkeit von Rekord-Höchsttemperaturen zurückgegangen ist und nicht zugenommen hat:

How climate “scientists” deceive people with statistics: Fig. 6.5 (left) from the 4th National Climate Assessment (NCA4) shows that the 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 of record high temperature occurrences to record lows in the United States has increased significantly since 1930. The authors imply… pic.twitter.com/DPFtdGsVk3 — Chris Martz (@ChrisMartzWX) June 28, 2026

Wie Klimawissenschaftler die Öffentlichkeit mit Statistiken täuschen: Abb. 6.5 (links) aus dem 4. Nationalen Klimabericht (NCA4) zeigt, dass das Verhältnis von Rekordhöchsttemperaturen zu Rekordtiefsttemperaturen in den Vereinigten Staaten seit 1930 deutlich zugenommen hat.

Die Autoren implizieren, dies sei ein unumstößlicher Beweis dafür, dass Rekordhöchsttemperaturen in den USA heute häufiger auftreten als früher, und sagen: „Veary generally, the namber of…“ 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒅 𝒍𝒐𝒘𝒔 [sic] 𝒉𝒂𝒔 𝒃𝒆𝒆𝒏 𝒅𝒆𝒄𝒍𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒-1970𝑠 𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒏𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒅 𝒉𝒊𝒈𝒉𝒔 [sic] 𝒉𝒂𝒔 𝒃𝒆𝒆𝒏 𝒓𝒊𝒔𝒊𝒏𝒈. 𝐵𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛, 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 ℎ𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑 ℎ𝑖𝑔ℎ𝑠 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑 𝑙𝑜𝑤𝑠. 𝑂𝑣𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡 𝑡𝑤𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑑𝑒𝑠, 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑒𝑑𝑠 𝑡𝑤𝑜 (𝑚𝑒𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑡𝑤𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑦 ℎ𝑖𝑔ℎ-𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑠 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑡 𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑤-𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑠). 𝑇ℎ𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑛𝑒𝑤 ℎ𝑖𝑔ℎ𝑠 ℎ𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑟𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑛𝑒𝑤 𝑙𝑜𝑤𝑠 𝑖𝑛 15 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑡 20 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠, 𝑤𝑖𝑡ℎ 2012 𝑎𝑛𝑑 2016 𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑙𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑒 (𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑖𝑣𝑒, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙𝑦). 🔗 ntrs.nasa.gov/api/citations/…

Um diese Behauptung zu überprüfen, wollte ich diese Grafik nachbilden und habe mir daher alle Stationsdateien von NOAA GHCNd heruntergeladen. Anschließend wählte ich alle Stationen in den Vereinigten Staaten aus und filterte sie, um die Aufzeichnungen von Langzeitstationen zu untersuchen (was NCA4 auch tat, allerdings meines Wissens nach ohne Angabe der Kriterien).

Nach bestem Wissen und Gewissen wählte ich alle 711 Stationen aus, die mindestens 100 Jahre an täglichen Daten mit mindestens 85 % täglichen Beobachtungen aufweisen. Ich habe daraufhin ein Python-Skript geschrieben, um die Rekordhöchstwerte und -tiefstwerte zu analysieren und die Anzahl pro Jahr (gegebenenfalls auch bei Gleichstand) zu zählen.

Die Analyse führte ich für den Zeitraum von 1895 bis 2024 durch (da die Daten für 2025 noch nicht für alle Stationen vollständig vorliegen). Wie sich herausstellte, hat die Anzahl der Rekordhöchstwerte in den USA seit 1895 nicht zugenommen (oberes Diagramm rechts). Tatsächlich ist sie sogar gesunken.

Auch die Anzahl der Rekordtiefstwerte (mittleres Diagramm) ist zurückgegangen, und zwar seit Ende der 1980er-Jahre recht deutlich. Berechnet man diese Rohwerte jedoch als Verhältnis, wobei die Rekordtiefstwerte im Nenner stehen, ergibt sich nach 1990 ein starker Anstieg des Verhältnisses von Rekordhöchst- zu Rekordtiefstwerten. Genau das hat die NCA4 getan, und ich konnte ein sehr ähnliches Diagramm wie Abb. 6.5 in ihrem Bericht erstellen. Die NCA4 hat also zwar nicht gelogen, aber durch die Verwendung von Verhältnissen die Öffentlichkeit irregeführt.

Doch im öffentlichen Diskurs wird diese Realität ignoriert. Die Mainstream-Medien geraten wegen der Sommerhitze in Panik und verschlafen die Winterkälte.

Warum geben Regierungen keine dringenden Warnungen vor unzureichender Heizung heraus? Warum halten internationale Gremien keine Pressekonferenzen zur Wintersterblichkeit ab?

Tatsächlich geht die wahre Gefahr nicht von Spurengasen in der Atmosphäre aus, sondern von drakonischen energiepolitischen Maßnahmen, die der Arbeiterklasse von realitätsfernen Politikern aufgezwungen werden.

Das aggressive Vorantreiben der Netto-Null-Kohlenstoffemissionen hat in der gesamten westlichen Welt eine selbstverschuldete wirtschaftliche Katastrophe ausgelöst.

Ein Blick auf UK zeigt, wie die Zukunft unter grünen Vorgaben aussehen wird. Schon die teilweise Umsetzung des „Netto-Null“-Ziels hat seit dem Jahr 2000 zu einem steilen Rückgang des Pro-Kopf-Stromverbrauchs in UK geführt – ein Rückgang, der Großbritannien hinsichtlich der Energieverbrauchstrends auf eine Stufe mit einigen der ärmsten Nationen der Welt stellt.

Britische Hersteller warnen davor, dass hohe Energiepreise die Produktion ins Ausland verlagern und ganze Branchen bedrohen. Unternehmen im Gastgewerbe berichten, dass die Energiekosten um 65% gestiegen sind.

Wenn Hitze gefährlich ist, sollte der Zugang zu Kühlung ausgeweitet statt eingeschränkt werden. Klimaanlagen gehören zu den wirksamsten Mitteln der menschlichen Anpassung.

In Teilen Europas führen jedoch hohe Stromkosten und regulatorischer Druck dazu, dass Kühlung immer weniger verfügbar ist.

Die Grausamkeit dieser Agenda reicht weit über die Grenzen der westlichen Nationen hinaus. Wenn globale Institutionen die vollständige Abschaffung fossiler Brennstoffe fordern, um eine imaginäre Klimakrise zu verhindern, verurteilen sie Milliarden von Menschen in Entwicklungsländern zu dauerhafter Armut.

Dort kann der Zugang zu erschwinglichen und reichlich vorhandenen fossilen Brennstoffen über Leben und Tod entscheiden.

Die jüngste Hitzewelle in Europa sollte Anlass zu einer Neubewertung geben, nicht zur Wiederholung abgedroschener Argumente. Sie sollte Fragen zur Vorsorge, zur Infrastruktur und zum Zugang zu Energie aufwerfen.

Stattdessen wurde das Wetter genutzt, um eine Propaganda zu untermauern, welche die dringendsten Herausforderungen der einfachen Menschen außer Acht lässt und ihre Anpassungsfähigkeit an widrige Bedingungen beeinträchtigt.

Es ist an der Zeit, aus diesem durch Angst hervorgerufenen Koma zu erwachen.

Durch die Manipulation der Öffentlichkeit sind die Kosten für Strom, Heizung und Kühlung massiv in die Höhe getrieben worden.

Quellen: PublicDomain/eike-klima-energie.eu am 12.07.2026