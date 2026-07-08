🥽🧪🔬 Ehemaliger CIA-Offizier sagt vor dem Kongress aus: „MK-Ultra wurde zur Gedankenkontrolle von Massenmördern und Stars eingesetzt.“

In einer Anhörung, die auf dem Capitol Hill für Entsetzen sorgte, gab ein ehemaliger CIA-Offizier vor dem Kongress eine erschreckende Aussage ab, in der er erklärte, dass das berüchtigte Gedankenkontrollprogramm der Behörde, MK-Ultra, nie eingestellt wurde und immer noch zur Gedankenkontrolle von Personen eingesetzt wird, darunter Stars der Unterhaltungsindustrie und Massenmörder.

Die brisanten Anschuldigungen kamen während der Sitzung des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses mit dem Titel „Gedankenkontrolle und Rechenschaftspflicht: Die Aufdeckung der Wahrheit über die MK-Ultra-Experimente der CIA“ ans Licht, die von der streitbaren Abgeordneten Anna Paulina Luna (Republikanerin aus Florida) geleitet wurde.

Gesetzgeber und Zeugen zeichneten das Bild eines jahrzehntelangen staatlichen Missbrauchs: ahnungslose amerikanische Opfer wurden LSD-induzierten Albträumen, psychischer Folter, Elektroschocks, Hypnose und sensorischer Deprivation ausgesetzt – alles im Bestreben nach totaler Gedankenkontrolle.

„Dies war eine vorsätzliche, systematische Regierungsoperation… die von der Spitze des US-Geheimdienstapparats autorisiert wurde“, erklärte Luna und bezeichnete die Experimente als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, die von der CIA an ihren eigenen Bürgern begangen wurden.

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Akten verbrannt, Wahrheit begraben

Die Anhörung legte eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte der amerikanischen Geheimdienste offen – und warf brisante neue Fragen darüber auf, ob es jemals ein Ende fand.

MK-Ultra lief offiziell von 1953 bis 1973 und nahm Krankenhauspatienten, Gefangene, Veteranen und ganz normale Amerikaner ohne deren Wissen oder Zustimmung ins Visier.

Der damalige CIA-Direktor Richard Helms ordnete 1973, als er inmitten des Watergate-Skandals sein Amt niederlegte, persönlich die Vernichtung aller damit zusammenhängenden Akten an.

Laut Zeugenaussagen und historischen Aufzeichnungen verbrachten der Drahtzieher von MK-Ultra, Sidney Gottlieb, und sein Team einen ganzen Tag damit, 152 Akten zu verbrennen.

Gottlieb ließ sogar seine persönlichen Unterlagen vernichten. Als der Leiter des CIA-eigenen Archivs schriftlich Einspruch erhob, wurde dieser überstimmt.

„Das ist Justizbehinderung. Das ist die kriminelle Vernichtung von Bundesdokumenten“, erklärte Luna mit Nachdruck. „Niemand kam ins Gefängnis. Kein Opfer erhielt eine offizielle Entschädigung.“

Die CIA hat lange darauf bestanden, dass das Programm ein „Fehlschlag“ gewesen sei. Doch mehrere Zeugen, darunter der investigative Journalist Tom O’Neill, Autor von Chaos , beschuldigten die Behörde, den Kongress über 50 Jahre lang absichtlich in die Irre geführt zu haben.

Whistleblower: CIA entfernte 40 Kisten mit JFK- und MK-Ultra-Akten

Die wohl brisanteste Aussage kam vom CIA-Whistleblower und ehemaligen Offizier James Erdman III. Erdman enthüllte, dass etwa 40 Kisten mit sensiblen Unterlagen – darunter Akten zum Attentat auf JFK und Dokumente des MK-Ultra-Programms – im Zuge der von DNI Tulsi Gabbard geleiteten Bemühungen zur Freigabe von Geheimdokumenten abrupt aus dem Büro des Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes entfernt wurden.

Erdman, der bereits im Mai 2026 vor dem Senatsausschuss für Innere Sicherheit ausgesagt hatte, bezeichnete den Schritt als Teil „dokumentierter Bemühungen zur Umgehung der Aufsicht“.

Daraufhin forderten Luna und der Vorsitzende des Aufsichtsausschusses, James Comer (Republikaner aus Kentucky), in einem formellen Schreiben die sofortige Rückgabe der Akten.

Luna stellte später in der Sendung X klar, dass die Dokumente von ihrer Task Force ausdrücklich angefordert worden seien, und betonte, dass es sich bei dem Vorfall „nicht um eine Razzia“ gehandelt habe – doch die dreiste Entfernung der Dokumente hat nur den Verdacht verstärkt, dass mächtige Kräfte innerhalb der Behörde weiterhin aktiv die Transparenz blockieren.

Geheime deutsche Folterstätte? Möglicherweise noch immer verborgen

In einer weiteren brisanten Enthüllung gab Luna bekannt, dass sie Vorwürfe bezüglich eines geheimen CIA-Geheimlagers in Deutschland untersucht, in dem MK-Ultra-Opfer gefoltert worden sein sollen.

Ein Zeuge behauptete, den möglichen Ort identifiziert zu haben, woraufhin Luna versprach, Kontakt mit der deutschen Regierung aufzunehmen und gegebenenfalls die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten, um sterbliche Überreste zu finden und zu identifizieren.

Laut Luna operierte das Programm „ungeprüft, unkontrolliert und ohne jegliche Rechenschaftspflicht“.

„Ich glaube nicht, dass die Forschung eingestellt wurde.“

Die alarmierendste Aussage des Tages kam von einem ehemaligen CIA-Offizier, der den Abgeordneten direkt in die Augen blickte und erklärte: „Ich glaube nicht, dass die Forschung eingestellt wurde.“

Dieser eine Satz traf den Kern der offiziellen Darstellung. Während der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde, MK-Ultra sei in den 1970er Jahren untergegangen, argumentierten Zeugen, die Organisation habe jedes Interesse daran gehabt, ihre Aktivitäten zu verbergen, sich umzubenennen oder sie im Stillen mit neuen Tarngeschichten und fortschrittlicher Technologie fortzusetzen.

O’Neill legte Beweise vor, die zeigten, dass die CIA-Behauptungen von 1977 über das „Scheitern“ des Programms im direkten Widerspruch zu früheren internen Dokumenten standen.

Er hob zudem beunruhigende Verbindungen zwischen dem Psychiater Louis Jolyon West und Persönlichkeiten wie Charles Manson und Jack Ruby hervor – was darauf hindeutet, dass die Verflechtungen von MK-Ultra viel tiefer in die amerikanische Geschichte reichten als bisher zugegeben.

In den beunruhigenden, freigegebenen Dokumenten, auf die in der Anhörung Bezug genommen wurde, wurden erfolgreiche Experimente zur Erinnerungsersetzung beschrieben : die Anwendung von Hypnose, um reale Ereignisse aus dem Gedächtnis einer Person zu löschen und stattdessen völlig fiktive Ereignisse einzupflanzen – alles ohne das Wissen des Betroffenen.

Moderne Werkzeuge, uralte Agenda

Experten warnten, dass das heutige technologische Arsenal das ursprüngliche MK-Ultra primitiv erscheinen lässt. Mit künstlicher Intelligenz, Gehirn-Computer-Schnittstellen, fortschrittlicher Neurowissenschaft, Überwachungstechnik und gerichteten Energiewaffen ist das Missbrauchspotenzial sprunghaft angestiegen.

Der Autor Stephen Kinzer, ein führender Chronist von Gottliebs Arbeit, erklärte dem Ausschuss, der Wissenschaftler habe im Grunde mit einer „Lizenz zum Töten“ der US-Regierung operiert.

Die CIA nutzte Universitäten und vertrauenswürdige Institutionen als Tarnorganisationen, um ihre Beteiligung an Experimenten an ahnungslosen Zivilisten zu verschleiern. Kinzer und O’Neill betonten beide, dass die CIA zu viel Zeit, Geld und Mühe in diese Programme investiert hatte, um sich einfach davon zurückzuziehen. Die Fähigkeiten waren zu wertvoll, die Geheimhaltung zu tief verwurzelt.

Der Kampf um die Wahrheit geht weiter.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert wurde dem amerikanischen Volk die tröstliche Lüge aufgetischt, MK-Ultra sei lediglich ein Relikt des Kalten Krieges – ein „gescheitertes“ Experiment, das man am besten vergisst. Diese Anhörung hat diese Illusion zerstört.

Der Kongress muss sich nun nicht nur mit dem auseinandersetzen, was die CIA seinen Bürgern angetan hat , sondern auch mit dem, was sie im digitalen Zeitalter mit weitaus mächtigeren Mitteln möglicherweise immer noch anstellt .

Die amerikanische Öffentlichkeit hat ein Recht auf vollständige Freigabe der Geheimdokumente, Rechenschaftspflicht und Antworten. Nach vernichteten Akten, behinderten Ermittlungen und Whistleblowern, die alles riskierten, um an die Öffentlichkeit zu gehen, ist die Zeit der Geheimhaltung vorbei.

Die Frage ist nicht mehr, ob die Wahrheit vergraben wurde. Die Frage ist: Wie tief reicht sie noch?

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 07.07.2026