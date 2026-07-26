🦎 👽 CIA-Mann zur UFO-Enthüllung: „Wie erklärt man einem Achtjährigen Reptiloiden?“

Insidern und Meinungsführern zufolge ist die vollständige öffentliche Offenlegung von UFO-Funden weitaus komplexer und gefährlicher, als sich die meisten Menschen vorstellen können.

Die Pilotfolge von Akte X wurde im September 1993 auf dem Sender Fox ausgestrahlt. In der Folge saß FBI-Agent Fox Mulder in seinem vollgestellten Büro, an dessen Wand ein Poster hing.

Es zeigte ein Foto einer fliegenden Untertasse, aufgenommen von dem berüchtigten UFO-Kontaktler Billy Meier aus der Schweiz. Unter dem UFO war in großen Lettern abgedruckt:

ICH WILL GLAUBEN

Das Poster und seine Botschaft wurden zu einer Ikone der UFO-Szene. Doch heute ist „I WANT TO BELIEVE“ verdrängt worden durch:

ICH MÖCHTE WISSEN

Diejenigen, die das UFO-Phänomen erforschen, haben erkannt, dass „ Glauben “ nicht dasselbe ist wie „ Wissen “. Sie wollen Beweise – absolute, unwiderlegbare, faktenbasierte, handfeste, „greifbare“ Bestätigung –, dass wir nicht allein im Universum sind und dass nicht-menschliche Intelligenz (NHI) hier auf der Erde ist und mit der Menschheit interagiert.

Ach ja, und die Leute wollen, dass die Regierung einen echten Außerirdischen präsentiert – tot oder lebendig – und vorzugsweise lebendig.

Und selbst das könnte nicht ausreichen. Hyperskeptiker befürchten, dass ein toter Außerirdischer gefälscht sein könnte, selbst wenn der Leichnam mit einem zertifizierten und notariell beglaubigten DNA-Analysebericht des renommiertesten Labors der Welt versehen wäre. ( Verschwörungstheoretiker würden beispielsweise ausrufen: „Das ist nur eine psychologische Operation! “)

Wie dem auch sei, das Ziel der UFO-Befürworter lässt sich in einem einzigen Wort zusammenfassen, das selbst schon Kultstatus erreicht hat. Dieses Wort lautet:

„Offenlegung“ (mit großem D) bedeutet für die UFO-Community, dass unsere Regierung endlich die Öffentlichkeit informiert, die rund 80-jährige Verschleierung beendet und ihr mit unwiderlegbaren Beweisen offenbart, was sie seit Jahrzehnten weiß: UFOs sind nicht nur real , sondern Fahrzeuge , die von einer nichtmenschlichen Intelligenz gesteuert werden. Dies wäre der Beweis, dass wir nicht allein im Universum sind.

Der Harvard-Astronom Avi Loeb (und viele andere vor ihm) sagte, diese Entdeckung wäre das „größte und bedeutendste Ereignis in der Geschichte der Wissenschaft und der Welt“. Er sagte, sie wäre „bahnbrechend für die Menschheit“.

Ein genauerer Blick auf die Offenlegung, welche Form sie annehmen könnte und wie sie gehandhabt werden würde, offenbart schnell ein weitaus heikleres, schwierigeres und möglicherweise unendlich viel unlösbareres Problem, als sich die meisten Menschen vorstellen.

Tatsächlich erinnert mich die Art der Offenlegung an eine berühmte Aussage des Obersten Richters Potter Stewart , als er sich bemühte, Pornografie zu definieren. 1964 verfasste Richter Stewart in einem Fall, der Pornografie betraf, ein mittlerweile berühmtes Urteil. Er sagte:

„Ich kann nicht genau artikulieren, beschreiben oder definieren, was als Pornografie eingestuft werden kann – aber ich erkenne es, wenn ich es sehe .“ (👽🛸 Spektakuläre UFO-Sichtungen aus Deutschland, die nie aufgeklärt werden konnten)

Ähnliches gilt für Offenlegung. Die meisten Menschen glauben, sie würden es erkennen, wenn sie damit konfrontiert werden. Fragt man sie jedoch nach einer Definition oder der Beschreibung konkreter Informationen oder Parameter, die eine Offenlegung ausmachen könnten, wird die Sache schnell undurchsichtig.

Tatsächlich ist es so, dass, wenn man genauer untersucht, was Offenlegung wirklich bedeutet – was sie beinhaltet, wie sie aussehen wird, wie sie erreicht wird, wie sie eingeführt wird, wie viel tatsächlich offengelegt wird – sich eine einfache, vernünftige Lösung als bemerkenswert schwer fassbar erweist.

„DEEP INSIDER“-UFO-DENKER MELDEN SICH ZURÜCK

DDie Definition von Offenlegung und wie diese erreicht werden kann, war Thema einer kürzlich stattgefundenen intensiven Diskussion, die von der Sol Foundation , einer UFO-Denkfabrik mit Sitz in Auburn, Kalifornien, veranstaltet wurde.

Die von Dr. Peter Skafish , Mitbegründer der Sol Foundation und Kulturanthropologe, moderierte Diskussionsrunde zum Thema Offenlegung umfasste drei anerkannte Insider mit „UFO-Kenntnissen“:

JIM SEMIVAN

Ein pensionierter CIA-Veteran mit 25 Dienstjahren, der als Einsatzleiter des Nationalen Geheimdienstes der CIA tätig war. Für seine 25-jährige Tätigkeit wurde ihm die prestigeträchtige „ Agency Career Intelligence Medal “ verliehen.

Darüber hinaus behauptet Semivan, ein „Erlebnismensch“ zu sein. Das heißt, er habe einst eine Begegnung mit außerirdischen Wesen gehabt, ein Erlebnis, das er seit Jahrzehnten zu verstehen und in sein Leben zu integrieren versucht. Man kann außerdem sagen, dass Semivan Insiderwissen über die Arbeitsweise der berüchtigten „ UFO-Abteilung “ der CIA besitzt .

Jim Semivan gehörte auch zu den ursprünglichen UFO-Experten, die vom ehemaligen Rockstar Tom DeLonge für seine To the Stars Academy of Arts & Science (TTSA) ausgewählt wurden, einer 2017 gegründeten UFO-Forschungsgruppe, die sich ebenfalls stark für eine offizielle Offenlegung durch die Regierung einsetzte.

KIRK McCONNELL

Ein pensionierter, 37 Jahre lang im Kongress tätiger Mitarbeiter, der für den Streitkräfteausschuss und den Geheimdienstausschuss des Senats im Bereich Verteidigungs- und Geheimdienstpolitik arbeitete. Er ist ein echter Washingtoner Insider und besaß zahlreiche wichtige Sicherheitsfreigaben in den sensibelsten Bereichen der Militär- und Geheimdienstpolitik. Seinen eigenen Angaben zufolge landete das Thema UFOs über Jahrzehnte hinweg immer wieder auf seinem Schreibtisch.

LESLIE KEAN

Die erfahrene Journalistin und Bestsellerautorin Kean hat einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der UFO-Forschung gesetzt, da sie eine von drei Reporterinnen war, die den mittlerweile berühmten New-York-Times-Artikel von 2017 recherchierten und mitverfassten. Dieser enthüllte ein tatsächlich existierendes, staatlich finanziertes UFO-Forschungsprogramm ( das fälschlicherweise als AATIP bezeichnet wurde ). Ihre Reportage machte zudem die Begegnungen von US-Marine-Kampfpiloten mit unbemannten Flugobjekten vom Typ „Tic Tac“ öffentlich.

Tatsächlich kann man sagen, dass ebendieser Artikel im Alleingang ein völlig neues „Zeitalter der Offenlegung“ geschaffen hat. Keans Berichterstattung in der NYT hat die Offenlegungsbewegung wiederbelebt und neu geformt und der Ufologie eine unbestreitbar neue Ära der Authentizität und Glaubwürdigkeit in der breiten Öffentlichkeit beschert.

ZITATE

Ich werde nun einige wichtige und prägnante Aussagen der einzelnen Teilnehmer der Sol Foundation-Diskussion vorstellen, die während einer 2 Stunden und 14 Minuten dauernden Diskussion gemacht wurden und sich mit einer Reihe komplexer Fragen im Zusammenhang mit der Herausforderung der UFO-Offenlegung befassten.

Diese Aussagen sind faszinierend, weil sie zeigen, dass Jim Semivan, Leslie Kean und Kirk McConnell – basierend auf ihrem jahrzehntelangen „Insiderwissen“ über UFOs – übereinstimmen, dass „Das Phänomen“ real ist, dass es bereits einen Einfluss auf die Gesellschaft ausübt und dass die Wahrheit über UFOs enorme und beispiellose Auswirkungen auf die Zukunft der Menschheit hat.

Nachdem ich diese Aussagen präsentiert habe, werde ich meine wichtigsten Schlussfolgerungen darüber darlegen, was all dies für uns alle bedeutet und was es für die Zukunft unserer globalen Gesellschaft, Kultur, Religion, Technologie und mehr bedeutet.

Die Art und Weise, wie mit der Offenlegung umgegangen wird, hängt von der „wahren“ Realität hinter dem UFO-Phänomen ab.

Betrachten Sie folgende Aussage des US-Kongressinsiders Kirk McConnell zum Thema Offenlegung:

„Wissen Sie, alle reden von ontologischem Schock, alle reden von gesellschaftlichen Umwälzungen … nun, letztendlich kommt es meiner Meinung nach darauf an, was die Regierung weiß und was sie der Bevölkerung zu sagen hat … wenn der Präsident der Vereinigten Staaten sagt: ‚Ja, außerirdische intelligente Spezies besuchen die Erde, und das schon seit Tausenden von Jahren – aber keine Sorge, sie sind unglaublich friedlich, wir stehen in Kontakt und alles ist in Ordnung‘ … Das wäre eine Sache, und ich denke, der Aktienmarkt würde das mit Bravour verkraften.“

Doch dann fügt Kirk hinzu:

„Aber was wäre, wenn die Geschichte lautet: Oh, tatsächlich gibt es sechs verschiedene Arten, und vier davon sind extrem feindselig und wollen dich zum Frühstück verspeisen! Ich denke, das wäre eine ganz andere Reaktion. Was also enthüllt würde, bestimmt die Reaktion und die Konsequenzen.“

Kirk sagte, dass er im Laufe seiner 37 Jahre, in denen er an geheimen UFO-Unterrichtungen durch hochrangige Geheimdienst-, Militär- und Regierungsbeamte teilgenommen habe, „ viele verschiedene Versionen “ der Realität gehört habe, sowohl harmlose als auch beängstigende.

Aber er fügte bemerkenswerterweise hinzu:

„Ich habe viele Versionen der Realität dieses Phänomens gehört … aber ich denke, wir sind uns alle einig darüber, dass es eine Realität gibt, die ans Licht kommen muss … und das, was ich immer wieder gehört habe, ist: ES GIBT EINE REALITÄT, UND SIE IST ZIEMLICH UNGLAUBLICH.“

Eine weitere Äußerung von McConnell fand ich im Hinblick auf die Offenlegungspflichten ebenfalls interessant. Er sagte:

„Zum Beispiel: Was ist mit Dingen wie der Frage, ob die US-Regierung Entführungen gebilligt hat … und ob Regierungsmitarbeiter bei Entführungen anwesend waren? Das sind Behauptungen, die von seriösen Leuten aufgestellt werden.“

WIE ERKLÄRT MAN EINEM 8-JÄHRIGEN KIND REPTILIENWESEN?

Der ehemalige CIA-Mitarbeiter Jim Semivan lieferte einige der erstaunlichsten – und alarmierendsten – Kommentare zu seinem Insiderwissen über das UFO-Phänomen. Ich möchte das Zitat hier kurz anführen und später darauf eingehen.

„Die Leute (in der Regierung) lesen die Fachliteratur und kennen Entführungsszenarien, sie kennen Kontaktszenarien … aber wenn man sich ansieht, was wir wissen … DAS IST REAL, WISSEN SIE, NICHT-MENSCHLICHE INTELLIGENZ IST REAL, und sie besitzt bestimmte Fähigkeiten, Dinge zu tun, wissen Sie, einen dazu zu bringen, auf eine bestimmte Weise zu denken und etwas Bestimmtes zu tun, und sie kann einen jederzeit dazu bringen, das zu tun, wann immer sie will. Vielleicht gibt es Gestaltwandlung, vielleicht gibt es sechs verschiedene Arten.“

Semivan (der gerade erst warmgelaufen ist) fährt fort:

„Jemand in einer sehr hohen Position mit jahrelanger Erfahrung in diesem Bereich kam zu mir und fragte: ‚Wie zum Teufel erklärt man einem Achtjährigen ein reptilienartiges Alien oder eine Gottesanbeterin-ähnliche Gestalt? Warum sollte man einem Achtjährigen Angst einjagen wollen?‘ Er wird es zu hören bekommen, wenn die Enthüllungen erfolgen“, sagte er. Er war bestens informiert … er war schließlich sehr lange in der Regierung …

…als ich für die CIA arbeitete, wurde ich über einen sehr langen Zeitraum in zwei verschiedenen Briefings über einige Dinge unterrichtet. Es ging dabei weniger um UAP, sondern vielmehr um damit verbundene und damit zusammenhängende Aspekte, hauptsächlich PSI-Fähigkeiten (nicht-menschliche Intelligenz). Wenn einem jemand mit sehr hoher Sicherheitsfreigabe so etwas erklärt… und dann jemand den Schleier lüftet… ich kann Ihnen sagen, das hat mich zutiefst schockiert.“

Semivan sagte, er sei so fassungslos und erschüttert gewesen, nachdem ihm streng geheime Informationen über UFOs und Außerirdische „vorgelesen“ worden waren, die unsere Regierung „mit Sicherheit weiß“, dass er, in seinen Worten, „eine Pause einlegen“ musste.

Er sagte:

„Ich musste eine Pause einlegen … ich habe gezittert. Und als ich an diesem Abend nach der ersten Besprechung nach Hause kam, sagte meine Frau, sie ist klinische Psychologin: ‚Weißt du, du hast diesen leeren Blick auf meinem Gesicht.‘ (Das liegt daran), dass es mir zu viel war, und ich mag das Gefühl, das ich jetzt dabei habe, wenn ich darüber nachdenke oder spreche, immer noch nicht.“

Semivans Schlussfolgerung aus dieser Erfahrung war, dass er erhebliche Zweifel daran hegt, ob gewöhnliche Menschen mit einer solchen Situation umgehen könnten.InformationIn seinen streng geheimen Briefings erhielt er Einblicke in die Realität hinter dem UFO-Phänomen und dessen Auswirkungen auf die Menschheit.

Aus diesem Grund tendiert er dazu, die Veröffentlichung hinauszuzögern oder zumindest die veröffentlichten Informationen drastisch abzuschwächen, da er befürchtet, es käme einem Bombenangriff auf den gesellschaftlichen/kulturellen Status quo und unsere allgemein akzeptierte Version dessen gleich, was wir alle als „Realität“ betrachten.

ABER HALT! WIRD ES JEMAND GLAUBEN, ODER INTERESSIERT ES ÜBERHAUPT?

Leslie Kean ergänzte Jim Semivans düstere Vorhersage über die Folgen der Offenlegung mit folgender Bemerkung:

„Aber ich glaube, viele dieser Leute, Jim, die einfach ihr normales Leben führen und jeden Tag arbeiten gehen und kaum Zeit für etwas anderes haben, außer ihren Lebensunterhalt zu verdienen und ihre Kinder großzuziehen – ich meine, wenn dieses Thema ihr Leben nicht direkt betrifft, dann wird es vielen von ihnen ziemlich egal sein. Sie haben ihr ganzes Leben gelebt und waren davon nie betroffen; sie haben so etwas noch nie erlebt …“

… und vermutlich würde jede Ankündigung den Menschen ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Man will ja nicht, dass die Menschen Angst haben. Glaubst du nicht, dass viele einfach nicht so interessiert sind und es ihnen ziemlich egal ist? Und würde sich nicht nur ein kleiner Teil der Bevölkerung damit auseinandersetzen?

EINIGE WICHTIGSTE ERKENNTNISSE AUS DER SOL-POSITIONSDISKUSSION

Im Verlauf ihrer Diskussion waren sich alle drei Podiumsteilnehmer einig, dass es „sehr wahrscheinlich“ mindestens einen Vorfall von Kontakt und Kommunikation zwischen einer Form außerirdischer Intelligenz und hochrangigen US-Regierungsbeamten gegeben hat. So erwähnte Leslie Kean beispielsweise beiläufig die in der UFO-Szene seit Langem kursierende Geschichte, Präsident Dwight Eisenhower habe sich 1954 in offizieller Funktion mit außerirdischen Wesen getroffen. Das Treffen soll auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien stattgefunden haben.

Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass zumindest eine Form der Offenlegung erfolgen müsse, auch wenn einige der enthüllten Geheimnisse äußerst beunruhigend seien und dies die Gefahr einer großflächigen Störung globaler Institutionen und einer Erschütterung allgemein anerkannter Weltanschauungen über die Natur der Realität berge.

Es herrschte Einigkeit darüber, dass selbst bei der Umsetzung einer „abgeschwächten Version“ der Offenlegungspflichten das unvermeidliche Ergebnis eine „Öffnung der Schleusen“ für die Veröffentlichung von weitaus mehr Informationen wäre.

Kirk McConnell schlug vor, dass für einen effektiven Umgang mit dem Thema Offenlegung möglicherweise die Umsetzung einer umfassenden Reform des Kongresses erforderlich sei, ähnlich den Reformen des Church-Pike-Ausschusses, die 1975 in Angriff genommen wurden.

Anmerkung: Der Church-Pike-Ausschuss war eine gemeinsame Untersuchung des Senats und des Repräsentantenhauses zu illegalen Operationen von Geheimdiensten wie CIA, FBI und NSA im In- und Ausland. Er untersuchte weitverbreitete Verstöße gegen Bürgerrechte, unerlaubte Überwachung (einschließlich COINTELPRO), Mordkomplotte gegen ausländische Staatschefs und Versuche zur Destabilisierung ausländischer Regierungen. Die Ergebnisse des Church-Pike-Ausschusses führten zu Reformen und zur Schaffung des FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act).

Die Church-Pike-Analogie ist im Fall von Disclosure relevant, da im Laufe von 80 Jahren der Geheimhaltung zahlreiche Verstöße gegen Gesetze, Bürgerrechte und Durchsetzungsmaßnahmen innerhalb der Geheimdienste und des Militärs stattgefunden haben könnten, da diese Institutionen geheime und klassifizierte Befugnisse nutzten, um „alles zu tun, was nötig ist“, um die Realität des UFO-Phänomens unter Verschluss zu halten.

Damit verbunden ist die Vorstellung, dass bestimmte Arten von „Versöhnungsprotokollen“ in Betracht gezogen werden müssten, möglicherweise auch eine „Amnestie“ für diejenigen, die im Zuge der Durchsetzung von UFO-Geheimhaltungsrichtlinien Missbräuche begangen haben, wobei diese „Missbräuche“ unter unklaren oder unsicheren Auslegungen dessen stattfanden, was nach US-Recht rechtlich zulässig ist und was nicht.

Ich lasse es dabei bewenden, aber …

Ich habe hier anscheinend viele Informationen präsentiert, möchte die Leser aber dringend bitten, sich die 2 Stunden und 14 Minuten lange Sol-Paneldiskussion zum Thema UFO-Offenlegung anzusehen. So erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die behandelten Themen und die weitreichenden Implikationen der direkt oder indirekt geäußerten Aussagen. Das Video finden Sie hier: Sol Form Disclosure Forum

Mehr über die Agenda der Reptiloiden lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion“.

Video:

Quellen: PublicDomain/medium.com am 24.07.2026