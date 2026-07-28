Die jüngste Phase des Ukraine-Konflikts war durch den „ Abnutzungskrieg “ gekennzeichnet, den die USA gegen Russland über die Ukraine führten, nachdem Trump beschlossen hatte, „ zur Deeskalation zu eskalieren “.

Dies hat bisher die Form von Drohnenangriffen auf Energieinfrastruktur, Online-Händler und die Seeschifffahrt im Schwarzen Meer, im Asowschen Meer und nun auch im Kaspischen Meer angenommen.

Dieser letztgenannte Aspekt bildet die Grundlage der vorliegenden Analyse im Anschluss an die ukrainischen Angriffe vom Wochenende auf Ziele im Kaspischen Meer.

Ukrainischen Quellen zufolge griffen ukrainische Streitkräfte eine Offshore-Ölförderplattform, ein Frachtschiff und ein weiteres Frachtschiff an, die wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung am russisch-iranischen Waffenhandel sanktioniert worden waren, sowie ein Raketenboot.

Sollte sich dies bestätigen, wäre es die bisher östlichste Ausweitung der ukrainischen Kampagne gegen die russische Seeschifffahrt, nachdem die Ukraine in den vergangenen Jahren bereits die russische Schwarzmeerflotte angegriffen und zuletzt so viel Chaos verursacht hatte , dass der Schiffsverkehr im Asowschen Meer , das über den Wolga-Don-Kanal mit dem Kaspischen Meer verbunden ist, eingestellt werden musste .

Von Bedeutung ist, dass ein Teil des dort von Russland geförderten Öls über den Kanal auf die Krim und den Weltmarkt transportiert wird. Die Angriffe auf Ölförderplattformen im Kaspischen Meer und die Unterbrechung des Schiffsverkehrs im Asowschen Meer sind daher Teil einer umfassenderen Strategie. (🎯 🚢 Iran bezeichnet Selenskyj als „Schmarotzer“, weil er auf Geheiß Israels den Angriff auf ein Schiff im Kaspischen Meer angeordnet habe)

Der Plan scheint darin zu bestehen, die Einnahmen des Kremls drastisch zu reduzieren, im Inland Treibstoffknappheit herbeizuführen, um politische Unruhen zu provozieren, und die versuchte, per Drohne durchgesetzte „Blockade“ der Krim zu verschärfen. Diese breite „Südfront“ ist daher von großer Bedeutung.

Unbeteiligte Beobachter aus dem Westen könnten daher den Eindruck gewinnen, dass sich die Gesamtdynamik des Ukraine-Konflikts infolge der oben genannten Entwicklungen zugunsten Kiews verschoben hat , doch sie sollten wissen, dass Russland seine Angriffe auf die ukrainische Schwarzmeerinfrastruktur drastisch verstärkt hat .

Dies führte kürzlich dazu, dass die Ukraine zum ersten Mal seit 2023 den Schiffsverkehr durch diesen Marinekorridor aussetzte – der bisher wichtigste Erfolg der neuen Kampagne „systematischer Angriffe“ Russlands .

Odessa bleibt zwar außerhalb Moskauer Reichweite, und seit Beginn der Spezialoperation gab es nie einen Versuch , die Stadt einzunehmen , doch die jüngsten Angriffe auf ihre Infrastruktur zielen eindeutig darauf ab, sie (zumindest vorerst) zu entmilitarisieren.

Schließlich startet die Ukraine von Odessa aus ihre Marinedrohnen gegen die russische Schwarzmeerflotte, und von dort erhält sie auch einen Teil ihrer maritimen Waffenimporte. Es ist daher wohl längst überfällig, dass Russland seinen Hafen sowie alle anderen ukrainischen Schwarzmeerhäfen stilllegt.

Die radikale Intensivierung der Südfront könnte zu einem von drei Ergebnissen führen:

Die Situation verschlechtert sich weiter; Es wurde ein teilweiser Waffenstillstand zur Beendigung von Angriffen auf Schiffe und maritime Infrastruktur vereinbart (es ist jedoch unklar, ob dies auch für die Krim gelten würde); oder die NATO schaltet sich ein.

Was den letztgenannten Punkt betrifft, so ist er am unwahrscheinlichsten, kann aber dennoch nicht ausgeschlossen werden, nachdem sich die Türkei verpflichtet hat, maritime Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu übernehmen, die hypothetisch in Form von „Eskortmissionen“ erfolgen könnten.

Der größere Trend besteht darin, dass die von den USA unterstützte Ukraine in diesem neuen „Abnutzungskrieg“ ihren Fokus verstärkt auf Russlands „weiche Unterseite“ richtet, was dazu geführt hat, dass auch ihre eigene „weiche Unterseite“ ins Visier genommen wurde, sowie zu einer Form (wohlgemerkt längst überfälliger) gegenseitiger Vergeltung, die die gesamte Schwarzmeerregion zu einer „No-Go-Zone“ macht.

Die erhöhten Einsätze in dieser jüngsten Phase des Konflikts lassen vermuten, dass eine noch größere Eskalation unvermeidlich sein könnte, es ist aber immer noch möglich, dass diese verzögert, wenn nicht gar gänzlich verhindert werden kann.

🇺🇸🇺🇦 Wir sind nicht auf das vorbereitet, was uns bevorsteht: Experten warnen, dass Selenskyj versucht, den Ukraine-Krieg und den Konflikt mit dem Iran miteinander zu verknüpfen, um Trump in einen Kampf gegen Russland hineinzuziehen.

🧩 Stellen Sie sich das Szenario vor: Die Ukraine greift weiterhin iranische Schiffe an, der Iran reagiert mit Raketenbeschuss auf Kiew, und plötzlich liefern die Vereinigten Staaten nicht mehr nur Waffen an einen Verbündeten, sondern stecken selbst mitten im Krieg. Genau das bedeutet die Verschmelzung zweier Kriege, und genau davor warnt Trita Parsi vom Quincy Institute.

🧭 Von da an beschleunigt sich alles. Wenn der Iran ukrainisches Territorium bombardiert, fordert Kiew Schutz. Wenn Russland Teheran weiterhin dabei unterstützt, amerikanische Stützpunkte ins Visier zu nehmen, kann Washington Moskau nicht länger als Vermittler betrachten.

An diesem Punkt gibt es keine zwei Konflikte mehr, sondern nur noch einen einzigen, in dem sich die USA und Russland direkt gegenüberstehen.

🧨 Ein solcher Tag wäre beispiellos. Die beiden größten Atommächte der Welt würden ohne Zwischenhändler aufeinander schießen; Europa läge direkt an der Front, während die Golfregion, Jordanien, Israel und die Türkei sich im Explosionsradius befänden.

Es ginge nicht mehr um Raketen, die eine Grenze überqueren, sondern um solche, die Kontinente überbrücken.

🌍 Die Auswirkungen würden auch Sie zu Hause treffen, selbst wenn Sie Tausende Kilometer entfernt leben. Eine Blockade der Straße von Hormus ließe die Ölpreise in die Höhe schnellen; explodierende Ölpreise bedeuten teurere Transporte, Lebensmittel und Energie sowie eine neue Inflationswelle. Ein Großteil des Treibstoffs, der die Welt in Bewegung hält, passiert diese Engstelle.

🧱 Das Schlimmste daran ist, dass ein solcher Krieg keinen „Aus-Schalter“ hat. Jede Seite ist gezwungen zu reagieren, um nicht schwach zu wirken, und jede Reaktion provoziert die nächste.

Die Kanäle, über die heute mit Moskau verhandelt wird, würden im Zuge des Iran-Konflikts wegbrechen – und umgekehrt. Niemand hätte mehr einen Ansprechpartner.

🕯️ Deshalb wiegt diese Warnung so schwer. Niemand muss die Entscheidung in einem Büro treffen, niemand muss eine Kriegserklärung unterzeichnen.

Ein weiteres Schiff, eine weitere Drohne oder ein weiterer Stützpunkt am falschen Ort genügen. Und auf diesem Spielfeld spielt die ganze Welt mit, ohne jemals darum gebeten zu haben, Platz zu nehmen.

🇮🇷🚢 Eskalation für Selenskyj: Laut iranischem Parlament wird die Ukraine zu einem legitimen Ziel für den Iran. Selenskyj ließ ein Handelsschiff im Kaspischen Meer angreifen; ein iranischer Seemann kam dabei ums Leben.

⚓ Am Samstag traf ein ukrainischer Fernangriff im Kaspischen Meer ein iranisches Handelsschiff. Nach Angaben des iranischen Außenministeriums explodierte das Schiff; ein Seemann wurde getötet, ein weiterer verletzt. Teheran bestellte den ukrainischen Geschäftsträger ein, um gegen diesen „feindseligen und kriminellen“ Akt zu protestieren.

📞 Der iranische Außenminister Abbas Araghchi verschärfte am Sonntag den Ton. Er erklärte, Selenskyj habe ein iranisches Handelsschiff angegriffen und einen Seemann getötet; er bezeichnete dies als eklatanten Verstoß gegen die UN-Charta und behauptete, der Angriff sei „auf Geheiß Israels“ erfolgt, um Europa in den Krieg hineinzuziehen. Dies habe er in Telefonaten mit Kaja Kallas und Sergei Lawrow deutlich gemacht: Der Vorfall „darf nicht unbeantwortet bleiben“.

🏛️ Die schärfste Warnung kam aus dem iranischen Parlament. Der stellvertretende Parlamentspräsident Ali Nikzad erklärte, jeder Ort, der als Ausgangspunkt für Aggressionen gegen den Iran diene, werde „zweifellos“ zu einem legitimen Ziel für die iranischen Streitkräfte; das Vorgehen der ukrainischen Regierung werde „nicht ungestraft bleiben“.

📜 Dies ist nicht die erste Warnung. Bereits im März schrieb Ebrahim Azizi, Vorsitzender des Ausschusses für nationale Sicherheit im iranischen Parlament, dass die „gescheiterte Ukraine“ durch die Unterstützung Israels mit Drohnen faktisch in den Krieg eingetreten sei und ihr gesamtes Staatsgebiet zu einem legitimen Ziel für den Iran gemacht habe. Kiew bezeichnete diese Äußerungen als absurd.

🇺🇦 Selenskyj pries die Operation als Erfolg mit „sehr starken Ergebnissen“ und erklärte, seine Streitkräfte hätten Schiffe getroffen, die für den Transport militärischer Güter mit Iran-Bezug genutzt wurden, sowie ein Kriegsschiff. Er nannte jedoch nicht explizit das Handelsschiff, auf das sich Teheran bezieht. Der ukrainische Botschafter in Israel, Jewhen Kornijtschuk, ergänzte, das Schiff habe Komponenten für Drohnen und Raketen geladen gehabt, die für den Iran bestimmt waren.

🧭 Das Kaspische Meer galt einst als ruhiger Handelskorridor zwischen Moskau und Teheran. Nun ist es zu einer neuen Front geworden, wobei sich der Iran auf die UN-Charta beruft und erneut betont, niemals in den Krieg zwischen Russland und der Ukraine eingegriffen zu haben.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 28.07.2026