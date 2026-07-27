🧸 💀 Unter der Oberfläche: Gedankenkontrolle und organisierter Kindesmissbrauch (Video)

Nach einer traumatischen Kindheit geriet der Banker Ronald Bernard in die Fänge des organisierten Verbrechens. Als er im Laufe seiner Karriere zur Teilnahme an Opferritualen mit Kindern aufgefordert wurde, erreichte er einen Wendepunkt, der sein Leben für immer veränderte. Von Ella Ster

Dreißig Jahre später spricht er in einem offenen Gespräch mit der Filmemacherin Heidi Gündel über die Wirkung des Dokumentarfilms „ Unter der Oberfläche“ , seine eigenen Erfahrungen und die Botschaft, die er an die Täter krimineller Netzwerke richten möchte.

Der vielbeachtete Dokumentarfilm „ Unter der Oberfläche: Gedankenkontrolle und organisierter Kindesmissbrauch“ von Hartenvrouw Producties beleuchtet organisierten Kindesmissbrauch und traumabezogene Gedankenkontrolle aus politischer, investigativer journalistischer und psychologischer Perspektive.

Ronald Bernard besuchte die Premiere des Films am 11. Januar 2026 und sprach anschließend zum Publikum. Im untenstehenden Video, das sechs Monate später entstand, blickt er gemeinsam mit Heidi Gündel von Hartenvrouw auf den bewegenden Dokumentarfilm zurück.

Der Dokumentarfilm berührte ihn: „Teils durch die Rückblenden, teils wegen der Qualität und der Art der Produktion. Wie einfühlsam und zugänglich er war.“ Selbst nach über 30 Jahren reagiert Bernard emotional, wenn er an seine Kindheit zurückdenkt.

„Am meisten berührte mich (im Film, Anm. d. Red.) der deutsche Junge, mit dem ich mich identifizierte. Es fühlte sich vertraut an, mit dem Unterschied, dass ich überlebt habe. Während unserer Zeit in einem Kinderheim, wo es rassistische Sadisten und Satanisten gab, habe ich viele Kinder aus unserer Gruppe nie wiedergesehen.“

„Ich habe nicht auf höchster Ebene des Satanismus teilgenommen, denn sonst hätte ich im Voraus gewusst, dass Kinderopfer der nächste Schritt wäre.“

Ronald Bernard

Diese Kindheitserfahrungen haben Bernard schwer geprägt. Er entwickelte Überlebensstrategien, um mit dem Missbrauch und dem Trauma fertigzuwerden. „Aufgrund meiner alten Erziehung und Prägung hätte ich ‚ Beneath the Surface‘ wie Stahl betrachten und wie ein Roboter auf der Bühne stehen können, aber das will ich nicht mehr.

Stattdessen möchte ich der menschlichen Seite, die jeder Mensch hat – dem Kern dessen, was man wirklich ist –, Raum geben, so gut wie möglich zum Vorschein zu kommen.“

Bernard kennt sowohl die Opfer- als auch die Täterseite, die beide im Film beleuchtet werden. Früher arbeitete er in den Schattenwelten des Tiefen Staates, wo er mit Satanisten in Berührung kam.

„Ich habe nicht auf höchster Ebene am Satanismus teilgenommen, denn sonst hätte ich gewusst, dass Kinderopfer der nächste Schritt sind. Da bin ich abgerutscht. Ich habe nur an Sexpartys in den Grotten teilgenommen; das waren ihre ‚heiligen‘ Messen.“

In einem Interview mit Irma Schiffers, das 2017 weltweit viral ging, enthüllte Ronald Bernard, dass ihm die Illuminati einen Aufstieg in der Organisation angeboten hatten. Als man ihm die Bedingungen der Aufnahme erklärte, konnte er sein Herz nicht länger verschließen.

Es ging um Kinder, und das geforderte Opfer war der Wendepunkt – die Erkenntnis, dass er in dieser Schattenwelt nicht länger funktionieren konnte. Er erlitt einen Herzinfarkt, den er nur knapp überlebte.

„Vergebung richtet sich nicht gegen den Täter, sondern gegen dich selbst.“

Heidi Gündel

Nach seiner Nahtoderfahrung wurde Bernard bewusst, wozu er beigetragen hatte. Er erklärt Gündel, dass man nach dem Tod nicht wirklich stirbt. Man sieht den Film seines Lebens von Anfang bis Ende und kann selbst darüber urteilen . Die Satanisten werden für ihre Taten karmisch büßen, so oder so, meint Bernard.

„Sie werden die Hölle erleben, die Hölle, die sie selbst geschaffen haben.“ Für Bernard war diese Erkenntnis ein Wendepunkt. Nach einem gescheiterten Selbstmordversuch beschloss er, sein Leben zu ändern, Theologie zu studieren und die Motive der Satanisten zu verstehen.

„Wir können es kurz fassen: Alles, was im Film gezeigt wird, ist wahr, aber es ist viel schlimmer. Ihr habt es sanft und harmlos angegangen. Die Schrecken sind viel schlimmer. Es gibt keine Grenzen.“

Doch Heidi Gündel wollte in ihrem Film die verschiedenen Perspektiven auf Opferrolle und Täterschaft beleuchten. Themen wie Vergebung und Mitgefühl werden ebenfalls angesprochen, was bei vielen zunächst Widerstand hervorruft.

„Aber die Vergebung richtet sich nicht gegen den Täter, sondern gegen einen selbst“, erklärt Gündel. Vergebung als Befreiung. Sich von der Rolle des Opfers oder Täters befreien.

Für Bernard begann der Wandel, als er im Krankenhaus eine Kinderbibel fand. „Ich durchlief einen sehr langsamen Transformationsprozess.“

Video:

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 24.07.2026