EU-Parlament stellt Reptiloiden aus: Wer ist der Auftraggeber?

Eine unglaubliche „Kunstausstellung“ mit der Bezeichnung „Family“ gibt es im EU Parlament zu sehen und zeigt Reptiloiden, die Menschen in einem Kasten halten…

EU Parlament und die Skulptureninstallation „Family“ von Edith Karlson

Es handelt sich um die Skulptureninstallation „Family“ von der estnischen Künstlerin Edith Karlson aus dem Jahre 2019. Sie gehört zur zeitgenössischen Kunstsammlung des Europäischen Parlaments und wird dort derzeit (oder war kürzlich) ausgestellt, z.B. im Rahmen der Ausstellung „Art in Democracy“ (dt.: Kunst in der Demokratie).

Was zeigt das Kunstwerk genau?

Drei große, monsterartige Figuren mit lizard- bzw. reptilienähnlichen Köpfen oder Echsenwesen, die wie eine Familie posieren: Eltern und Kind. Eine der Figuren hält einen kleinen Glaskasten in ihren Händen mit winzigen menschlichen Figuren darin, eine Art traditionelle Kernfamilie von Vater, Mutter und zwei Kinder, die glücklich in einem Wohnzimmer spielen.

Die Skulpturen sind aus rohem Beton gegossen, mit Rissen und Verbänden, was sie roh und taktisch wirken lässt. Die Köpfe haben ein schiefes, unheimliches Lächeln.

Kurz bevor es mit Corona losging, stellt die Künstlerin ihr Werk „Family“ fertig. Im Jahre 2023 stellte sich die EU dieses Kunstwerk ins Parlament. Anfangs ist es kaum jemandem groß aufgefallen, doch in der letzten Zeit wundern sich immer mehr Menschen über die tatsächliche Aussage dieses befremdlichen Kunstwerkes. (Die Reptiloiden-Verschwörung untersucht)

Was will uns die Künstlerin Edith Karlson damit sagen?

Edith Karlson selbst hat sich nicht ausführlich öffentlich zu ihrem Werk „Family“ geäußert, auch nicht in einigen Interviews, aber die offizielle Beschreibung auf der EU-Parlaments-Seite basiert auf ihrer künstlerischen Praxis und Intention.

Das ist sehr sonderbar, denn ein Künstler verhält sich i.d.R. meistens so, wenn es sich dabei eher um eine Auftragsarbeit gehandelt haben könnte. Und falls man einmal darüber nachdenkt, wäre sehr deutlich, wer in Folge dessen der Auftraggeber gewesen ist, wenn es nur im EU-Parlament ausgestellt wird.

Jedenfalls sagte die Künstlerin indirekt, es handele sich um narrative, allegorische Kunst. Tiere (hier monsterhafte Echsenwesen) dienen als Metaphern für menschliche Gesellschaft, Beziehungen und Umwelt. Die drei großen Figuren stellen demnach ein „unübliches Familienporträt“ dar: Eltern und Kind mit menschlichen Verhaltensweisen, aber grotesk-lizard-artig.

Im Kontrast dazu die Miniatur-Familie im Kasten als das „traditionelle Kernfamilien-Idyll“. Die zentrale Botschaft sei, dass das Werk an Gleichheit, Selbstbestimmung und individuelle Freiheit erinnern solle. Die Familie ist letztlich „eine Gemeinschaft aus Liebe und Harmonie unter Menschen“ und nicht starr oder autoritär.

Die Alternative Interpretation des Kunstwerks „Family“

Fassen wir also einmal zusammen: Die Künstlerin erstellt also drei Reptiloiden, von denen einer einen Glaskasten in den Händen hält, in welchem eine Familie eingesperrt ist und offenbar keine Ahnung davon hat, dass sie sich in diesem Kasten befindet.

Für viele Menschen, die sich trauen, solche seltsamen Kunstwerke (für die EU) zu hinterfragen, sagen, das Kunstwerk „Family“ von Edith Karlson ist ganz sicher kein harmloses Allegorie-Stück, sondern eine offene, provokative Enthüllung oder sogar ein rituelles Bekenntnis.

Reptiloide werden hier als die tatsächlichen Herrscher dargestellt. Die Echsenfiguren stellen die Reptiloiden dar, die vielen bekannt sind als außerirdische oder interdimensionalen Echsenwesen, die die Elite, Politiker, Royals und Banker kontrollieren. Sie posieren als „Familie“, um zu zeigen, dass sie die Machtstrukturen übernommen haben.

Die winzigen Menschen im Kasten symbolisieren die gefangene, manipulierte Menschheit, die wie Haustiere, Spielzeuge oder Zuchtmaterial in einer kontrollierten Matrix wie Tiere im Zoo gehalten werden.

Der kleine Glaskasten ist das Gefängnis, Terrarium, Simulation oder der DNA-Container. Die normale menschliche Familie darin ist das, was den Menschen vorgegaukelt wird, während die echten „Eltern“ (die Reptiloiden) die Fäden ziehen.

Einige sehen darin eine drakonische Herrschaft vonseiten der so genannten Draco-Reptiloiden, eine Schlangenherrschaft als alchemistische Symbolik.

Ein Kunstwerk, offensichtlich bestellt, um eine Aussage an die Menschheit zu senden: Ihr werdet von Reptiloiden kontrolliert und in einer Matrix gehalten.

Viele betrachten das Kunstwerk „Family“ daher vielmehr es als klassisches „Hidden in Plain Sight“, sozusagen „Offensichtlich versteckt aber für Jedermann sichtbar“.

Die Elite versteckt ihre Agenda nicht mehr, sondern stellt sie mittlerweile offen aus, um die Schafe zu verspotten oder vielleicht sogar, um rituell weiterhin Angst-Energie zu erzeugen. Dass es nun im EU-Parlament steht, dem Symbol der Globalistischen Macht und der Ausführung der Agenda 2030, verstärkt es die Botschaft umso mehr: „Die Reptiloiden regieren die EU direkt!“.

Was sagt David Icke dazu?

David Icke sagte bereits vor vielen Jahrzehnten, dass die Reptiloiden eine interdimensionalen Rasse sei, die auch unter den Bezeichnungen „Archons“, „Anunnaki“ oder „Draco-Reptilien“ bekannt ist und hat die Erde seit Tausenden von Jahren infiltriert und kontrolliert.

Diese Wesen stammen aus einer anderen Dimensionsebene und ernähren sich von negativer menschlicher Energie, d.h. über Angst, Trauma, Hass usw. wird „Loosh“, die Lusch-Energie erzeugt und geerntet.

Die Reptiloiden können zudem ihre Form ändern, mit Hilfe des Shape-Shiftings, und haben sich durch genetische Manipulation mit Menschen gekreuzt. Die daraus entstandenen Reptiloiden-Hybriden bilden die Blutlinien der globalen Elite.

David Icke nennt öffentlich in seinen Büchern und Videos einige dieser Reptiloiden namentlich:

Die britische Königsfamilie (besonders die Windsors)

Die Rothschilds und andere Bankiersfamilien

Viele US-Präsidenten, britische Premierminister und andere Politiker

Prominente, CEOs, Journalisten usw.

Diese Hybriden sehen äußerlich menschlich aus, haben aber reptilienhafte Züge, also kalte Augen, Schuppenhaut unter der Maske usw., die bei Stress oder Ritualen sichtbar werden können. Icke behauptet, er habe selbst solche Verwandlungen gesehen.

Wie kontrollieren sie die Welt?

Sie steuern Regierungen, Finanzsystem, Medien, Hollywood, Religionen und Geheimdienste. Das Ziel ist eine zentrale Weltregierung (New World Order), totale Überwachung und die Reduzierung der Menschheit auf eine Sklavenrasse.

Zu vergleichen mit der EU, die gegründet wurde, um auf lange Sicht sämtliche Europäischen Länder unter Kontrolle zu bekommen. Nach Jahrzehnten kann man gegenwärtig erkennen, wozu die EU wirklich gegründet wurde.

Viele sprechen sogar vom Aufbau einer Diktatur über Bürokratie mit drakonischen Strafen, starker Überwachungskontrolle und starker Meinungszensur.

Weitere Methoden, laut Icke, sind hierbei Kriege, Pandemien, wirtschaftliche Krisen, Massenmedien-Manipulation, Satanismus-Rituale und Energie-Ernte durch kollektives Trauma.

Die EU, UN, WHO, WEF etc. sind für ihn Bausteine dieser Zentralisierung.

Icke behauptet sogar, die Reptiloiden hätten schon in alten Zivilisationen (Sumer, Ägypten, Babylon) regiert. Die biblischen „Nephilim“, die „Schlangen“ in Mythen und alte Götter seien dieselben Wesen.

Die Menschheit lebt in einer Art simulierter oder manipulierten Realität.

Dieser Artikel wurde verfasst von © Matrixblogger.de

Autor: Jonathan Dilas (Der Matrixblogger)

Mehr über die Agenda der Reptiloiden lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion“.

Quellen: PublicDomain/matrixblogger.de am 12.07.2026