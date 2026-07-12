🪬 Propaganda, Prophetie und Eschatologie im Persischen Golf

Wo Kavehs Amboss auf den Algorithmus trifft und Baal im Binärmodus brennt.

Die gegenwärtige Landschaft des Persischen Golfs wird nicht allein von Ölrouten, gestrandeten Schiffen und Marinemanövern bestimmt. Sie ist auch ein theologisches Schlachtfeld, auf dem antike Schriften als moderne Waffe eingesetzt werden und der Zusammenprall der Zivilisationen in maximal 280 Zeichen auf X.com live übertragen wird .

Auf der einen Seite steht die plumpe, dreiste Propaganda Israels und der Vereinigten Staaten – ein stumpfes Instrument messianischer Rhetorik, das den biblischen Amalek, Armageddon und Donald Trump als christusähnliche Figur beschwört, wenn er nicht gerade als Kyros der Große dargestellt wird. Von Dr. Mathew Maavak

Auf der anderen Seite steht eine hochentwickelte Kampagne der Islamischen Republik Iran. Es handelt sich um eine differenzierte Operation zur Beeinflussung der Herzen und Köpfe der Bevölkerung, die sich sogar christlicher eschatologischer Symbolik bedient. In diesem Schauplatz konkurrierender Narrative haben die USA und Israel den Krieg lange vor dem ersten Atombombenabwurf auf den Iran am 28. Februar 2026 verloren.

‚Denkt an Amalek‘

Während des zwölftägigen Iran-Israel-Krieges im August 2025 beriefen sich israelische Propagandisten auf den biblischen König Kyros und versprachen den Iranern, dass sie gemeinsam wieder tanzen würden – allerdings erst, nachdem ein Bomben- und Raketenhagel vom Himmel gefallen war. Israelische Führungskräfte prahlten offen damit, dass ihre Agenten bereits vor Ort seien und an einem Regimewechsel arbeiteten, da Tel Aviv angeblich nur die besten Absichten für die iranische Bevölkerung habe.

Iraner aller Ethnien, einschließlich der Kurden, wiesen diese schamlose Lüge zurück. Die an die Kurden gelieferten Waffen wurden dankbar angenommen und rasch als zukünftige Verteidigung gegen türkische und ISIS/Al-Qaida-Kräfte jenseits der Grenze gehortet.

Nach einer vernichtenden Niederlage, die Israel nie vergessen würde, wendete sich das Blatt. Iran wurde, ganz im Stile Hollywoods, als Amalek dargestellt, wo waghalsige Wendungen und plötzliche Gedächtnisverluste zum Standardrepertoire gehören. Um diese neue Darstellung zu untermauern, rechtfertigte Israel seine andauernden und völkermörderischen Militärkampagnen nicht mit existentiellen, sondern mit religiösen Argumenten.

Völkermord war nun eine Mizwa (religiöse Pflicht). Im Oktober 2023, als israelische Streitkräfte ihren mörderischen Feldzug im Gazastreifen begannen , wandte sich Premierminister Benjamin Netanjahu mit Worten an die Nation, die weit über die Knesset hinaus Widerhall finden sollten: „Ihr müsst euch daran erinnern, was Amalek euch angetan hat.“ Diese Worte wurden auch während des zweiten Angriffskrieges gegen den Iran wiederholt. (Die Prophezieung von Ra Uru Hu: 2027 wird eine neue Spezies entstehen)

Nichts mobilisiert die Mehrheit der Israelis so sehr wie die Erwähnung von Amalek, selbst wenn sie die Heilige Schrift nicht kennen. Und was waren die Amalek? Sie gehörten zu einer Gruppe ausgestorbener Stämme, die für ihre spirituelle und genetische Verderbtheit bekannt waren – angedeutet in der Genesis und ausführlicher beschrieben im Buch Henoch. Indem Netanjahu die Palästinenser mit den Amalek gleichsetzte, gab er faktisch grünes Licht für die Vernichtung seiner Mitmenschen.

Vielleicht war Netanjahu, wie seine Mitstreiter im Kampf gegen den Terrorismus, mit einer wichtigen Passage im Buch Jona nicht vertraut. In Kapitel 4, Vers 11 erinnert Gott den wütenden Propheten daran, dass er nicht nur die Einwohner von Ninive (einer zugegebenermaßen sündhaften Stadt), sondern auch deren Vieh verschonen wollte.

Der Kontext geht jedoch im Strudel religiöser Massenverwirrung oft verloren. Israel ist aber nicht das einzige Land, das unter dieser spirituellen Psychose leidet.

Wie kann man eine Zivilisation „segnen“, wenn man plant, sie auszulöschen?

Der Todeskult

Um zu verstehen, wie Israel Jahr für Jahr ungestraft Massenmord begehen kann, muss man zunächst den amerikanischen Todeskult begreifen, der sich als Christentum tarnt. Dieses dispensationalistische theologische Rahmenwerk, das die US-Außenpolitik leitet, deutet globales Chaos als Prophezeiung, und viele US-amerikanische Evangelikale wünschen sich offen, die „Entrückung“ und die Endzeit zu beschleunigen, indem sie weltweite Christenverfolgung provozieren.

Dies ist das finstere Drehbuch seit der Reagan-Ära, und die Folgen sind unübersehbar. Man muss sich nur die stetige Dezimierung christlicher Gemeinden im Nahen Osten und Teilen Afrikas ansehen.

Selbst in Südostasien erlebte ich als Kind mit, wie amerikanische Evangelikale unter dem Deckmantel des gemeinsamen Kampfes gegen den „Kommunismus“ gottlose Bündnisse mit dem Wahhabismus schlossen. Diese Bündnisse führten unweigerlich zu massenhafter Christenverfolgung in der sunnitisch-islamischen Welt.

Und falls jemand geneigt sein sollte zu glauben, dieses Bündnis sei lediglich ein Überbleibsel des Kalten Krieges, sollte er sich Trumps jüngsten Empfang für den syrischen Präsidenten Ahmed al-Sharaa vor Augen führen. Selbst die schäbigsten westlichen Medien konnten sich einen Seitenhieb auf das Spektakel der „Al-Qaida im Anzug“ nicht verkneifen. Warum sie relativ schwiegen, als der russische Präsident Wladimir Putin denselben Kopfenthaupter in Moskau feierte, ist mir schleierhaft.

Wie funktioniert diese Strategie des theologischen Chaos? Stellen Sie sich die Folgen in einer Welt vor, in der Christen wiederholt als Befürworter eines Völkermords gegen alle Israel-Gegner wahrgenommen werden. Verfolgung wäre die Folge, und diese Aussicht begeistert die evangelikale Basis mehr als Kinderpornografie .

Die gottlose Vermischung dieser bösartigen Weltanschauung mit dem Christentum mag Papst Leo XIV. dazu veranlasst haben, Trumps Kriegstreiberei subtil zu rügen und um Gnade vor dem Weltuntergang zu bitten. Die Reaktion des Todeskultes? Erwartungsgemäß legten sie noch eine Schippe drauf.

Der Höhepunkt kam im April 2026, als Trump ein KI-generiertes Bild von sich als Jesus Christus veröffentlichte. Im MAGA-Lager gab es hier und da Proteste, doch Trumps engster Kreis und seine „ spirituellen Berater “ hatten bereits den Grundstein gelegt und unzählige Vergleiche zwischen seinen Prüfungen und denen Christi angestellt.

Ich vermute, der Papst war tatsächlich besorgt über die akute Gefahr, der Christen weltweit ausgesetzt sind. Doch für den Todeskult gilt: Je mehr Tote, desto näher rücken sie ihren apokalyptischen Träumen.

Was mich allerdings überraschte, war, wie gut der Iran dieses komplexe Geflecht durchschaute und wie konsequent er seine eigene Gegenerzählung vorbereitete.

Verbrennung von Baal

Während amerikanische und israelische Propaganda die Heilige Schrift verfälschen, zeugt die iranische Gegenerzählung von einer verblüffenden Versiertheit im Umgang mit apokalyptischer Symbolik.

Am 11. Februar 2026, dem 47. Jahrestag der Islamischen Revolution, versammelten sich Demonstranten in Teheran auf dem Azadi-Platz, um eine riesige Baal-Figur , die den in der Hebräischen Bibel verurteilten kanaanäischen Gott darstellte, in Brand zu setzen. Die Figur trug den Davidstern auf dem Kopf, eine israelische Flagge am Sockel und – am auffälligsten – die Zahl 666 zu ihren Füßen.

Die Zahl 666 und ihre Bedeutung sind eindeutig christlich. Sie kommt im Koran nirgends vor. Indem iranische Propagandisten sie auf die Baal-Figur schrieben, sprachen sie direkt ein weltweites christliches Publikum in dessen eschatologischer Sprache an. Die Botschaft war unmissverständlich:

Die Vereinigten Staaten und Israel sind nicht bloß politische Gegner, sondern satanische Mächte in der christlichen Endzeit-Erzählung. Als die Figur in Flammen aufging, verkündete eine geschriebene Botschaft: „Wir, die Monotheisten der Welt, werden mit Gottes Hilfe die Baalsdiener, die Satanisten und die arroganten Unterdrücker stürzen.“

Die Symbolik offenbarte etwas Komplexeres. Baal verkörperte in der iranischen Staatsrhetorik satanischen westlichen Imperialismus, Korruption der Eliten (einschließlich der Epstein-Skandale) und zionistischen Expansionismus. Die Verbrennung von Baal-Figuren breitete sich später nach Pakistan und Mexiko aus und demonstrierte damit ihre organische Resonanz nicht nur bei der einheimischen Bevölkerung, sondern auch bei Antiimperialisten und sogar traditionellen christlichen Gemeinschaften weltweit.

Einige Kommentatoren in den sozialen Medien witzelten, es würde nicht lange dauern, bis der Iran den vereinten Zorn Israels und der Vereinigten Staaten zu spüren bekäme, weil er ihren „einzigen wahren Gott“ entweiht habe. Der Witz verwandelte sich jedoch Wochen später – ausgerechnet zeitgleich mit Purim – in eine Prophezeiung, als die Luftstreitkräfte beider Nationen begannen, den Iran zu bombardieren.

Das erste Purimfest, wie es im Buch Esther berichtet wird, wurde kurzerhand als die Umkehrung eines uralten persischen Komplotts zur Ausrottung der Juden gedeutet. In Wirklichkeit wurde dieses Komplott von Haman dem Agagiter, einem nicht-persischen Beamten am Hofe König Xerxes‘, zusammen mit seiner Familie und seinen Gefolgsleuten ausgeheckt.

Doch die talmudische Religion lässt sich von Fakten und Schriften niemals vom Morden abhalten. An diesem Punkt wandelte sich die Botschaft von „Wir werden wieder zusammen tanzen“ zu „Amalek muss sterben“.

Angesichts dieses pseudotheologischen Kurswechsels verfiel der Iran nicht in reaktive Empörung. Stattdessen überlistete er seine Gegner mit einer so vielschichtigen und präventiven Propagandaarchitektur, dass sie fast telepathisch wirkte.

Während die USA und Israel Milliarden Dollar in HUMINT- und SIGINT-Ressourcen investierten, um den Iran abzuhören, las Teheran buchstäblich die Gedanken seiner Gegner in Echtzeit. Und das schon seit Jahrzehnten, denn beide Kriegsparteien waren so berechenbar wie der Sonnenaufgang im Osten.

2016 veröffentlichte der Iran ein achtminütiges, aufwendiges Propaganda-Musikvideo mit dem Titel „Wir stehen bis zum letzten Blutstropfen“. Es wurde im Inland aufgrund seiner Produktionskosten von 385.000 US-Dollar und seines Bollywood-Charakters weithin verspottet.

Auf den ersten Blick wirkt das Video – in dem einfache Iraner mit ihrer Nationalflagge einen Tsunami auslösen, der eine ganze US-Flotte versenkt – wie eine kitschige, billige Fantasie von David gegen Goliath, in der friedliche Strandbesucher der übermächtigen amerikanischen Militärmaschinerie die Stirn bieten.

Doch der Westen übersah weitgehend die tiefere, vorislamische Symbolik, die in die Produktion eingewoben war. Für einen westlichen Zuschauer mag der Anblick eines trotzigen Bürgers, der seine Landsleute mobilisiert, wie ein abgedroschenes Klischee wirken.

Tatsächlich war das Video eine Ode an die persische Kriegermythologie. Der Text beschwor Kaveh den Schmied , den mythologischen Helden aus dem Schahnameh , der einen Volksaufstand gegen den fremden Tyrannen Zahāk anführte. Eine weitere beschworene Kriegerfigur war Rostam , der größte der persischen Paladine, zusammen mit seinem legendären Hengst Rakhsh. Diese Symbole des Opfers sind tief in der persischen Kultur verwurzelt, und kein westlicher Spott kann sie auslöschen.

Und niemand lacht jetzt über das Video oder den iranischen Widerstand.

Iranische Meme-Kriege

Während die Verbrennung des Baal-Kostüms eine unheimliche eschatologische Anspielung enthielt, verkörperte Irans digitale Diplomatie etwas Agileres und Greifbareres. Auf X entwickelten iranische Botschaften weltweit „einige der unerwartet unterhaltsamsten Propagandamaschinen im Internet“.

Von Pretoria über Harare bis Jakarta tauschten offizielle Botschaftsaccounts steife Pressemitteilungen gegen trockenen Humor, Memes und perfekt getimten Sarkasmus. Es handelte sich um „diplomatische Kommunikation, nur neu interpretiert für den Algorithmus“.

Demgegenüber stehen die routinemäßigen, obszönen Ausbrüche des US-Präsidenten.

Als Trump auf Truth Social eine Reihe hitziger Beiträge veröffentlichte, in denen er Iran aufforderte, die Straße von Hormus zu öffnen, antwortete die iranische Botschaft in Simbabwe mit einer trockenen Nachricht : „Wir haben die Schlüssel verloren.“ Die Botschaft in Thailand kritisierte Trumps Tonfall und meinte, ein Präsident, der Beleidigungen verwende, wirke eher wie ein Teenager als wie ein Staatsmann. Die Botschaft in Südafrika veröffentlichte ein bearbeitetes Foto von Trump an einem Tisch mit leeren Stühlen und der Bildunterschrift: „Gute und produktive Gespräche mit dem Iran.“

Diese koordinierte Welle des Online-Spotts hat die Accounts der iranischen Botschaften zu viel geteilten Inhalten gemacht und sorgt für breite Interaktion, während sie gleichzeitig subtil Teherans Botschaft der ruhigen Widerstandsfähigkeit gegenüber den Drohgebärden und Bombenangriffen der USA und Israels verstärkt.

Das ist nicht bloßes Provozieren. Es handelt sich um eine ausgeklügelte Strategie der Informationskriegsführung, die Humor nutzt, um traditionelle Medienbarrieren zu umgehen und direkt mit einem globalen Publikum zu kommunizieren. Iranische Botschaften setzen nun Bilder, emotionale Sprache, LEGO-Clips und juristische Argumente ein, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. In Ermangelung umfangreicher diplomatischer Aktivitäten außerhalb des öffentlichen Raums dient diese Online-Kommunikation als faktisches internationales Engagement Irans und als Instrument zur Stärkung der Legitimität der Islamischen Republik.

Jenseits der Memes und Baal-Figuren verfolgt der Iran eine stillere, aber nicht weniger wirkungsvolle Kampagne, indem er Einblicke in die persische Zivilisation gewährt. Das iranische Außenministerium veröffentlichte Filme mit dem Titel „Iran von oben“, die die Kultur, Geografie sowie das künstlerische und architektonische Erbe des Landes beleuchten.

Botschafts-Accounts auf Twitter teilen regelmäßig Bilder von persischem Essen, Landschaften, historischen Moscheen und Kirchen, üppigen Gärten und dem iranischen Alltag. Dies ist Diplomatie der Herzen und Köpfe in ihrer ursprünglichsten Form. Sie erinnert die Welt daran, dass der Iran kein von Mullahs beherrschtes Regime ist, sondern eine Zivilisation von Dichtern, Wissenschaftlern, Baumeistern und Familien.

So wird der Drache im öffentlichen Bereich gezähmt.

Auftritt des Professors

Keine Darstellung der iranischen Propagandakampagne wäre vollständig ohne die einzigartige Figur des Professors Seyed Mohammad Marandi. Der Teheraner Akademiker und ehemalige Berater des iranischen Atomverhandlungsteams ist zum wohl einflussreichsten Gesicht der Islamischen Republik geworden.

Als Stammgast bei Sky News, BBC und CNN verbreiten sich seine Interviews regelmäßig viral – nicht etwa, weil er Fragen ausweicht, sondern weil er systematisch die ihnen zugrunde liegenden Annahmen widerlegt. Marandi ist für die westliche Propaganda schlichtweg tödlich. Er ist ein Akademiker, der ihre Hausaufgaben gelesen und sie als blanken Unsinn entlarvt hat.

Die medienwirksame Attacke des Professors beginnt oft schon, bevor überhaupt eine Frage beantwortet ist. In einem Interview mit Sky News im Juni 2025 hakte Moderatorin Yalda Hakim bei Marandi nach, ob der Iran sich mit der Ablehnung von Trumps Verhandlungsangebot „massiv verkalkuliert“ habe. Marandi zuckte nicht mit der Wimper: „Ihrer Darstellung zufolge verkalkuliert sich der Iran ständig. Ich habe das Wort ‚Regime‘ in den letzten zehn Minuten 20 Mal gehört. Ständig nur ‚Regime‘ zu sagen, hilft Ihnen wohl, Ihre Verachtung für unabhängige Länder zu verbergen.“

Dann bemerkte er ruhig, dass Netanjahu seit dreißig bis vierzig Jahren behaupte, der Iran stehe kurz vor dem Bau einer Atombombe, und dass er „dank Leuten wie Ihnen mit diesen Lügen davonkomme“.

Seine profunde Kenntnis historischer Details zeigte sich in einem weiteren brisanten Wortwechsel mit der LBC-Moderatorin Shelagh Fogarty . Als Fogarty die Hisbollah als Terrororganisation bezeichnete, erinnerte Marandi sie daran, dass die Hisbollah direkt aus Israels Invasion im Libanon 1982 hervorgegangen war. Dann drehte er den Spieß um. Der Iran hatte Nelson Mandela und den ANC während der Apartheid unterstützt; Großbritannien hingegen unterstützte das Apartheidregime. Warum, fragte er, sei die eine Partei ein „Terrorist“, weil sie Raketen in Selbstverteidigung abfeuert, während die andere ungestraft Wohnhäuser bombardiert? Die Moderatorin wirkte sichtlich unbehaglich und musste schließlich einräumen, dass bestimmte Gruppen als „teilweise terroristisch“ bezeichnet werden könnten.

Was Marandi auszeichnet, ist nicht nur sein immenses Wissen, sondern auch sein Mut und seine Bereitschaft, dieses Wissen vor laufender Kamera einzusetzen. Am 16. Juni 2025 traf ein israelischer Luftangriff das Hauptquartier von Press TV in Teheran, während Marandi sich dort auf ein Interview mit Piers Morgan vorbereitete. Rauch füllte das Gebäude, und Journalisten wurden umgehend evakuiert. Marandi weigerte sich zu gehen.

„Ich war bei Press TV und bereitete ein Interview mit Piers Morgan vor, einem berüchtigten und verlogenen Unterstützer des Völkermords, als Zionisten iranische Staatsmedien bombardierten und Journalisten töteten“, schrieb er auf X. „Als sie das Press-TV-Gebäude evakuierten, war Rauch zu sehen, aber ich weigerte mich wegen des Interviews zu gehen. Ich blieb allein, um das iranische Volk zu verteidigen.“

Als das Interview endlich ausgestrahlt wurde, tobte Morgan – sichtlich mitgenommen von der Tragweite des Augenblicks – und unterbrach Marandi so unaufhörlich, dass dieser später bemerkte, gar nicht zu Wort gekommen zu sein. Der Kontrast war unübersehbar: der Professor, allein in einem zerbombten Studio, im Gegensatz zum millionenschweren Propagandisten, der sich Tausende von Kilometern entfernt in Sicherheit befand.

Und hier liegt eine weitere Ironie: Marandi würde auf jeder Straße im Iran oder in ganz Ostasien mit Blumen und Bewunderung empfangen werden. Morgan hingegen würde es sich zweimal überlegen, allein durch die Straßen seiner Heimat Großbritannien zu gehen.

Im globalen Süden wurden Aufnahmen von Marandi, der ruhig auf sein Interview wartete, während um ihn herum das Gebäude qualmte, zu einem Symbol für die Widerstandsfähigkeit des Irans. Westliche Nachrichtensprecher, die an Gäste gewöhnt waren, die sich für die Existenz ihres Landes entschuldigten, sahen sich plötzlich einem Mann gegenüber, der ein Attentat live im Fernsehen überlebt hatte – und dennoch bereit war, zu debattieren.

Marandis Genie liegt in seiner Weigerung, in die Defensive zu gehen. Schach wurde schließlich in Persien erfunden, zumindest in seiner modernen Form. Marandi erklärt den Iran nie.

Er klagt den Vernehmer an. Er kommt nicht mit vorgefertigten Argumenten, sondern mit so gründlich recherchierten Gegenerzählungen, dass dem Moderator nur der Weg zur Werbung bleibt. Die westlichen Medien haben jahrzehntelang die Kunst des Überraschungsinterviews perfektioniert und sind nun endlich auf jemanden gestoßen, der die Kunst des präventiven Überraschungsinterviews meisterhaft beherrscht. Und er tut dies mit Bravour.

Und hier kommt der beängstigende Teil für den Westen: Es gibt viele weitere wie Marandi im Iran, was erklären könnte, warum Trump drohte , dass „eine ganze Zivilisation heute Nacht untergehen wird“, wenn der Iran sich weigert zu kapitulieren.

Man muss wohl in der Endzeit leben, um solche ungeheuren Drohungen – und Lügen – Tag für Tag wiederholt zu sehen.

Auf wessen Seite steht Gott?

Da die Heilige Schrift und die Eschatologie im Rahmen eines existenziellen Krieges missbraucht wurden, stellt sich unweigerlich eine grundlegende Frage: Auf wessen Seite steht Gott?

Das Alte Testament ist voll von Berichten über Gottes Eingreifen zugunsten des alten Israel. In Richter 7 befiehlt der Herr Gideon, sein 32.000 Mann starkes Heer auf nur 300 Mann zu reduzieren, bevor er das gewaltige midianitische Heer besiegt. Dies geschah, damit Israel den Sieg nicht aus eigener Kraft erringen konnte. In 2. Könige 19,35 wird ein einziger Engel ausgesandt, um 185.000 assyrische Soldaten in einer einzigen Nacht zu vernichten.

Folgt man dieser Logik, hätte der Iran, wenn Gott das moderne Israel und seine Anhänger des Armageddonismus in Washington D.C. tatsächlich zu seinen auserwählten Werkzeugen berufen hätte, bereits in der ersten Märzwoche in Schutt und Asche gelegt sein müssen.

Warum also existiert der Iran noch immer? Trotz zweier unerbittlicher Bombardierungskampagnen zweier Atommächte und eines lähmenden Sanktionsregimes ist der Iran nur stärker, selbstständiger, diplomatisch agiler und in asymmetrischer Kriegsführung geschickter geworden.

Vielleicht hat Gott die Güte und Barmherzigkeit nicht vergessen, die vergangene persische Könige gegenüber dem Geschlecht zeigten, aus dem eines Tages Jesus Christus, der Erlöser der Welt, hervorgehen sollte, der eines Tages „Speere in Pflugscharen verwandeln“ wird (Micha 4,3).

Doch bevor der Erlöser kommt, werden zwei prophezeite Personen die Welt ins Verderben stürzen. Können Sie schon erraten, wer das sein könnte?

Quellen: PublicDomain/drmathewmaavak.substack.com am 12.07.2026