Stark reduziert: Faraday Funkabschirm-Box

Funkstille für mehr Kontrolle.

Digitale Geräte senden und empfangen heute nahezu ununterbrochen Signale. Mobiltelefone sind ständig mit dem Mobilfunknetz verbunden, Fahrzeugschlüssel tauschen Daten aus und zahlreiche Geräte kommunizieren permanent mit ihrer Umgebung.

Die Faraday Funkabschirm-Box schafft einen geschützten Aufbewahrungsort, in dem diese Verbindungen zuverlässig unterbrochen werden.

Funksignale gezielt blockieren.

Durch ihre wirksame Funkabschirmung blockiert die Box Mobilfunk-, GPS-, WLAN- und RFID-Signale. Mobiltelefone, Fahrzeugschlüssel, Karten sowie ETC- und OBU-Geräte werden dadurch vollständig von ihrer digitalen Umgebung getrennt. Standortdaten und Identifikationssignale werden zuverlässig abgeschirmt.

Auch die Funksignale moderner Fahrzeugschlüssel werden wirksam blockiert. Dadurch kann verhindert werden, dass die Schlüsselkommunikation von außen erfasst oder weitergeleitet wird.

Schutz vor Tracking und Datenzugriff.

Die Faraday Funkabschirm-Box richtet sich an Menschen, die ihre Geräte bewusst vor unerwünschter Kommunikation schützen möchten. Sie kann dazu beitragen, das Auslesen von Daten, Tracking-Versuche oder die ungewollte Funkkommunikation bestimmter Geräte zu verhindern.

Gerade im Rahmen von Krisenvorsorge, Notfallplanung oder dem Schutz persönlicher Privatsphäre bietet sie eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, digitale Verbindungen gezielt zu unterbrechen.

Kompakt, robust und sofort einsatzbereit.

Gefertigt aus einer Kombination von Carbonfaser und moderner Nano-Abschirmtechnologie verbindet die Box eine hohe Schutzwirkung mit alltagstauglichen Abmessungen.

Mit ihrer kompakten Größe findet sie problemlos Platz zu Hause, im Fahrzeug oder im Notfallgepäck und steht jederzeit für die geschützte Aufbewahrung wichtiger Geräte bereit.

Blockiert Mobilfunk-, GPS-, WLAN- und RFID-Signale

Geeignet für Mobiltelefone, Schlüssel, Karten sowie ETC- und OBU-Geräte

Kann Ortung, Tracking und Funkkommunikation unterbinden

Unterstützt den Schutz vor ungewolltem Auslesen von Daten

Geeignet zur Abschirmung moderner Keyless-Go-Fahrzeugschlüssel

Ideal für Vorsorge, Privatsphäre und Krisenvorbereitung

Carbonfaser mit moderner Nano-Abschirmtechnologie

Kompakte und transportfreundliche Bauweise

Für zu Hause, Fahrzeug oder Notfallausrüstung geeignet

Maße: ca. 19 × 13 × 9 cm

Gewicht: ca. 420 g

Material: Carbonfaser mit Nano-Abschirmtechnologie

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 15.07.2026