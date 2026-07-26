Stark reduziert: LED-Buchleselampe

Drei Lichtfarben – ein Leselicht für jede Tageszeit.

Die Kopp LED-Buchleselampe sorgt für eine gezielte Beleuchtung beim Lesen, Arbeiten und Schreiben – unabhängig von der Raumbeleuchtung.

Dank praktischem Clip lässt sich die kompakte Lampe schnell an Büchern, Zeitschriften, Unterlagen oder anderen geeigneten Oberflächen befestigen. Der flexible Hals ermöglicht eine präzise Ausrichtung des Lichtkegels und beleuchtet genau den Bereich, der gerade benötigt wird.

Individuell angepasst für jede Situation.

Mit drei Farbtemperaturen und fünf Helligkeitsstufen lässt sich das Licht flexibel an Tageszeit und Umgebung anpassen. Warmes Licht unterstützt entspanntes Lesen am Abend, während kühleres Licht konzentriertes Arbeiten erleichtert.

Über die Timerfunktion mit 30 oder 60 Minuten schaltet sich die Lampe auf Wunsch automatisch ab – besonders praktisch beim Lesen vor dem Einschlafen.

Kabellos flexibel – auch unterwegs

Der integrierte Akku wird bequem per USB-C geladen und ermöglicht je nach Helligkeitsstufe eine Leuchtdauer von bis zu 90 Stunden.

Durch die kompakte Bauweise eignet sich die Leselampe nicht nur für das Bett, die Couch oder den Schreibtisch, sondern auch für Reisen, Bahnfahrten oder Camping.

Die Akkuanzeige informiert jederzeit über den aktuellen Ladezustand.

25 LEDs für gleichmäßige Nahbereichsbeleuchtung

3 Farbtemperaturen von warm bis tageslichtähnlich

5 individuell einstellbare Helligkeitsstufen

Flexibler Hals zur gezielten Lichtausrichtung

Praktischer Clip zur vielseitigen Befestigung

Wiederaufladbarer Akku mit USB-C-Anschluss

Leuchtdauer von ca. 10 bis 90 Stunden

Timerfunktion mit 30 oder 60 Minuten

Ladezeit: ca. 3–3,5 Stunden

Leuchtdauer: ca. 10–90 Stunden

Farbtemperaturen: 1600 K / 3000 K / 6000 K

Akkukapazität: 1000 mAh

Lieferumfang: 1 Kopp LED-Buchleselampe, 1 USB-C-Ladekabel

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 25.07.2026