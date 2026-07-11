Stark reduziert: Notvorrat Premium-Box

Sichere Lebensmittelreserve für den Ernstfall

Stromausfälle, Naturereignisse, Versorgungsengpässe oder andere Notlagen können den Alltag schnell verändern. Die Notvorrat Premium-Box bietet eine kompakte Lebensmittelreserve mit lang haltbaren Produkten, die im Ernstfall sofort zur Verfügung steht.

Die Box ist in zwei Varianten erhältlich: als 7-Tage-Vorrat für eine erwachsene Person oder als 14-Tage-Vorrat für eine erwachsene Person. Die 14-Tage-Box eignet sich alternativ auch für 2 Personen über 7 Tage.

Lang haltbar, kalorienreich und sofort lagerfähig

Die enthaltenen Lebensmittel sind bis zu 10 Jahre haltbar und wurden für eine langfristige Vorratshaltung zusammengestellt. Pro Person stehen durchschnittlich ca. 2547 Kalorien pro Tag zur Verfügung.

Die 7-Tage-Box enthält insgesamt ca. 17 827 Kalorien. Die 14-Tage-Box enthält insgesamt ca. 35 654 Kalorien. Damit entsteht eine verlässliche Grundlage für die Lebensmittelversorgung in Ausnahmesituationen.

Kompakt verstaut und flexibel erweiterbar

Die robuste Lagerbox lässt sich platzsparend im Keller, im Abstellraum, in der Garage oder in der Vorratskammer unterbringen. Mehrere Boxen können übereinander gelagert werden, sodass der Vorrat je nach Bedarf erweitert werden kann.

Die Kombination aus Fertiggerichten, Notrationen, Brotprodukten und Grundnahrungsmitteln sorgt für Abwechslung und eine breite Lebensmittelbasis während einer Krisensituation.

Erhältlich als 7-Tage- oder 14-Tage-Vorrat

7-Tage-Box für 1 erwachsene Person

14-Tage-Box für 1 erwachsene Person oder 2 Personen für 7 Tage

Bis zu 10 Jahre haltbare Lebensmittel

Durchschnittlich ca. 2547 Kalorien pro Person und Tag

Kombination aus Fertiggerichten, Notrationen, Brot und Grundnahrungsmitteln

Robuste, stapelbare Lagerbox

Platzsparend lagerbar und flexibel erweiterbar

Inhalt 7-Tage-Box:

1 × Hühnervolleipulver aus Bodenhaltung

1 × Vollmilchpulver

1 × Butterpulver

1 × Nudeln Bolognese vegetarisch mit Soja

1 × Chicken Tikka Masala

1 × Nudeltopf Jägerart mit Rindfleisch und Pilzen

1 × Ungarischer Nudeltopf mit Rindfleisch

1 × Huhn-Sahne-Nudeln mit Spinat

1 × Kartoffeleintopf

1 × Cous-Cous mit Gemüse

4 × NRG-5 Emergency Food Notration Einzelpackung

1 × Bircher Müsli, 150 g

1 × Milchreis, 100 g

1 × Schokoknusperwürfel mit Milch, 150 g

2 × Bauernfrühstück, 100 g

1 × Gemüsebrühe, 430 g

1 × Brotaufstrich Tomatencreme, 420 g

2 × Roggenvollkorn-Dosenbrot, je 350 g

1 × Roggenmischbrot, 350 g

Inhalt 14-Tage-Box:

Die 14-Tage-Variante enthält die doppelte Menge aller aufgeführten Lebensmittel und Notrationen. Sie eignet sich für 1 Person über 14 Tage oder alternativ für 2 Personen über 7 Tage.

7-Tage-Box:

Kalorien: ca. 17 827 kcal

Außenmaße: ca. 40 × 30 × 22 cm

Innenmaße: ca. 36,8 × 26,8 × 21,6 cm

Gewicht der Box: ca. 1,05 kg

Belastbarkeit Inhalt: bis 25 kg

14-Tage-Box:

Kalorien: ca. 35 654 kcal

Außenmaße: ca. 60 × 40 × 22 cm

Innenmaße: ca. 56,8 × 36,8 × 20,2 cm

Gewicht der Box: ca. 2,45 kg

Belastbarkeit Inhalt: bis 50 kg

Lieferumfang: Notvorrat Premium-Box in der gewählten Ausführung (7 Tage Sicherheit oder 14 Tage Sicherheit) inklusive Lagerbox und komplettem Lebensmittelvorrat

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 11.07.2026