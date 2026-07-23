Thunder Ball von ELA Games im Check – Einschätzung aus Sicht von Casino Online Betscore Experten

Thunder Ball von ELA Games ist ein gutes Beispiel dafür, wie man einen altbekannten Früchte-Automaten mit einer einzigen Mechanik spannend machen kann.

Das ist ein kompaktes 3×3-Layout mit 5 Gewinnlinien, das auf den ersten Blick fast schon altmodisch wirkt. Der Slot, den man in Casinos wie Betscore findet, verzichtet bewusst auf überladene Animationen und setzt stattdessen auf Symbolik und Mechaniken.

Im Mittelpunkt stehen die goldenen Thunderballs auf der ersten und dritten Walze, die Multiplikatoren von 1x bis 15x mitbringen. Das sind kleine Details, die einzelne Drehungen spannender machen. Mit einem Maximalgewinn von bis zu 10 000x wird klar, wohin die Reise gehen kann.

Wie funktioniert die Thunderball-Mechanik

Die Thunderball-Mechanik ist das Herzstück von Thunder Ball. Der goldene Thunderball sammelt Werte von anderen Symbolen und verwandelt sie in Multiplikatoren, von 1x bis hin zu 15x.

Das Spiel läuft auf einem 3×3-Raster mit nur 5 Gewinnlinien, was es sehr übersichtlich und fokussiert macht. Besonders geil ist es, wenn mehrere Thunderballs gleichzeitig erscheinen, dann explodiert der Multiplikator regelrecht.

Der RTP liegt je nach Version bei etwa 94-96 %, die Volatilität ist hoch (typisch für Spiele mit großen Multiplikatoren und Jackpot-Potenzial).

Du wirst nicht ständig kleine Gewinne kassieren, sondern eher auf explosive Momente warten. Man kann hier den Lucky Respin nutzen. Er kann zufällig ausgelöst werden und selbst leere Drehungen in spannende Chancen verwandeln.

Im Bonusmodus starten drei Respins. Jeder neue Treffer mit dem Thunderball verlängert die Respins und erhöht gleichzeitig die Multiplikatoren um +2. Zusätzlich sind vier Jackpot-Stufen integriert (Mini, Minor, Major und Grand), die besonders attraktiv werden, wenn der Thunderball aktiv ist.

Das Zusammenspiel aus Respins, wachsenden Multiplikatoren und Jackpot-Chancen sorgt für echte Spannung auch wenn die Basisspins manchmal ruhig bleiben. Jeder neue Thunderball-Treffer lässt den Multiplikator klettern und die Hoffnung auf einen der vier Jackpots größer werden.

Entwicklung des Studios und Einordnung im Portfolio

Auch neuere Studios wie ELA Games schaffen es mittlerweile in die Portfolios vieler Online-Casinos wie Casino Online Betscore. ELA Games zeigt mit Thunder Ball, dass sie verstehen, was Spieler wollen: Regeln und Momente, in denen man vor Aufregung die Luft anhält.

ELA Studios wurde erst vor Kurzem gegründet und entwickelt seitdem seine Projekte weiter. Sie streben nicht nach einer großen Anzahl von Spielen. Viel wichtiger ist ihnen, dass jedes Spiel verständlich und durchdacht ist.

Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Optik und die Spielmechanik gelegt. Sie tun alles, damit man schnell versteht, worum es geht und wie man das Spiel bedient ​​ohne unnötige Komplikationen.

Typische Eigenschaften der aktuellen Spiele:

Kompakte, gut verständliche Mechaniken ohne unnötigen Schnickschnack.

Ein Highlight-Feature, das im Mittelpunkt steht.

Gute Balance zwischen Einfachheit und Spannung.

Hohe Volatilität mit attraktiven Max-Win-Potenzialen.

Solche Spiele kommen aktuell gut an mit Fokus auf eine starke Mechanik statt überkomplexer Systeme. Das reduziert Ablenkung und hält den Fokus auf den Kernmechaniken wie Walzen, Linien und Bonusauslösern.

Casino Online Betscore ordnet diese Entwicklung als Teil eines breiteren Marktverhaltens ein, bei dem Klarheit und Struktur wichtiger werden als komplexe Systeme.

Quellen: PublicDomain am 24.07.2026