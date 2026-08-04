🇩🇪 💶 Deutschland vor dem Kollaps: Wirtschaftsweise warnt vor 2029

Es gibt Warnungen, die verhallen im Berliner Regierungsviertel wie ein Ruf in der Wüste. Die Mahnungen der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm gehören dazu.

Erneut hat die Ökonomin, diesmal in einem Fernsehgespräch, den Finger in die eitrige Wunde der deutschen Staatsfinanzen gelegt – und erneut dürfte das politische Berlin schulterzuckend zur Tagesordnung übergehen. Denn das Geschäft mit dem Schuldenmachen läuft prächtig.

Achtzig Prozent – und das ist nur die halbe Wahrheit

Offiziell liegt die deutsche Staatsverschuldung bei rund 65 Prozent der Wirtschaftsleistung. Klingt beherrschbar. Doch rechnet man die inzwischen wuchernden Sondervermögen hinzu – jene haushaltspolitischen Nebenkassen, mit denen sich die Politik seit Jahren an der eigenen Schuldenbremse vorbeimogelt –, landet man bereits bei etwa 80 Prozent.

Und selbst diese Zahl ist geschönt. Denn die gigantischen ungedeckten Zusagen der Sozialversicherungen, allen voran der Rentenkasse, tauchen in keiner offiziellen Statistik auf. Sie sind das Gespenst, das erst dann sichtbar wird, wenn die Rechnung präsentiert wird.

Die nüchterne Wahrheit lautet: Deutschland ist aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage, seine Verbindlichkeiten zu tilgen. Man befindet sich damit in der zweifelhaften Gesellschaft nahezu aller westlichen Industriestaaten, die soziale Konflikte lieber mit frischem Kredit zukleistern, als sie zu lösen. (🇩🇪 🧟 Dead Man Walking: Die CDU plant hinter den Kulissen den Sturz von Friedrich Merz!)

2029: Das Jahr, in dem die Rechnung aufgeht – zu Lasten der Bürger

Besonders alarmierend ist Grimms Prognose für das Ende dieses Jahrzehnts. Bereits 2029, so ihre Einschätzung, könnten Sozialausgaben, Zinslasten und Verteidigungsausgaben zusammen die kompletten Einnahmen des Bundes verschlingen.

Alles andere – Infrastruktur, Bildung, Forschung, Digitalisierung – müsste dann auf Pump finanziert werden. Ein Staat, der seine gesamten Steuereinnahmen für laufende Verpflichtungen verbraucht, ist ökonomisch betrachtet zahlungsunfähig.

Er lebt nur noch von der Bereitschaft der Kapitalmärkte, ihm weiterhin Geld zu leihen.

Wenn ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung im Wohlfahrtsapparat versickert, bleibt für Zukunftsinvestitionen schlicht nichts mehr übrig.

Das Potenzialwachstum ist auf klägliche 0,4 Prozent geschrumpft – ein Wert, der eher an ein Entwicklungsland als an die einstige Wirtschaftslokomotive Europas erinnert.

Ein Sozialstaat, der Armut importiert

Man muss die Dinge beim Namen nennen: Deutschland hat sich ein Sozialsystem geleistet, das inzwischen auch jene alimentiert, die nie einen Cent eingezahlt haben.

Die Kombination aus offenen Grenzen und einem der großzügigsten Umverteilungsapparate der Welt ist ein Widerspruch, der sich mathematisch nicht auflösen lässt.

Kein seriöser Volkswirt bestreitet das ernsthaft – nur in Berlin gilt das Aussprechen dieser Selbstverständlichkeit noch immer als Tabubruch.

Grimm kritisierte zudem, dass die jüngsten Beschlüsse der Bundesregierung, die eigentlich die Sozialkassen entlasten sollten, die Lasten letztlich der Wirtschaft aufbürden und Investitionsanreize weiter dämpfen würden.

Übersetzt heißt das: steigende Lohnnebenkosten, steigende Abgaben, sinkende Wettbewerbsfähigkeit. Die Sozialpolitik der Koalition aus Union und SPD hat eben ihren Preis – und den zahlt, wie stets, der arbeitende Mittelstand.

Der Herbst der Reformen fand nicht statt

Erinnern wir uns: Ein „Herbst der Reformen“ war angekündigt worden. Gekommen ist ein Herbst der Ankündigungen. Dann ein Winter der Ankündigungen.

Nun soll im Frühjahr endlich geliefert werden. Versprochen. Man kennt das Ritual. Statt schmerzhafter Strukturreformen greift die Politik zum bequemsten aller Instrumente: neuen Schulden.

Friedrich Merz, der im Wahlkampf noch als Hüter solider Finanzen auftrat, hat mit dem 500-Milliarden-Sondervermögen und der grundgesetzlich verankerten Klimaneutralität bis 2045 Verpflichtungen geschaffen, an denen noch die Enkel unserer Enkel abzahlen werden.

Die Legende von den „guten Schulden“

Seit Jahren wird uns die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Schulden verkauft. Gute Schulden, so heißt es, finanzierten Investitionen und schüfen Wachstum.

Nur: Den Beweis, dass staatliche Investitionen privatwirtschaftlichen Lösungen überlegen wären, ist bis heute niemand angetreten. Was tatsächlich finanziert wird, sind die soziale Hängematte und eine hochsubventionierte grüne Planwirtschaft, die sich längst zum Fass ohne Boden entwickelt hat – und zur handfesten Gefahr für die Versorgungssicherheit dieses Landes.

Staatsschulden sind nichts anderes als vorweggenommene Belastungen künftiger Generationen. Was heute verteilt wird, muss morgen erwirtschaftet werden. Von anderen.

Diese schlichte Wahrheit scheint in der subventionierten Berliner Blase niemanden mehr zu interessieren, denn die Zeche zahlen ja stets die anderen.

Was am Ende steht: Inflation, höhere Abgaben – und dann?

Der weitere Verlauf ist historisch gut dokumentiert. Dauerhaft wachsende Staatsverschuldung erhöht den Inflationsdruck. Höhere Steuern und Abgaben folgen zwangsläufig.

Die Mittelschicht wird ausgepresst wie eine Zitrone, während der Apparat bis zuletzt üppig versorgt bleibt. Am Ende dieser Kette stehen Schuldenkrisen und – im Extremfall – Währungsreformen. Argentinien hat vorgeführt, wie das aussieht. Wer glaubt, Europa sei dagegen immun, hat aus dem zwanzigsten Jahrhundert nichts gelernt.

Ausgerechnet die Deutschen sollten es besser wissen: Zweimal binnen dreißig Jahren wurde in diesem Land das Papiergeldvermögen der Bürger vernichtet.

Wer sein Vermögen gegen politische Verantwortungslosigkeit absichern will, kommt an der Frage nach echten Sachwerten nicht vorbei. Physisches Gold und Silber haben in den Trümmern jeder Papiergeldordnung ihren Wert behalten – sie sind das einzige Geld, das kein Finanzminister per Federstrich vermehren kann.

Kein Kontrahentenrisiko, keine Bilanz, keine politischen Versprechen. Nur ein Metall, das seit Jahrtausenden Kaufkraft konserviert.

Fazit: Die Krise wird benannt – die Therapie fehlt

Grimm gehört zu den wenigen Stimmen der ökonomischen Zunft, die das Problem überhaupt beim Namen nennt. Doch auch bei ihr endet die Analyse dort, wo es unbequem würde: bei der ehrlichen Ursachenforschung und den daraus folgenden Konsequenzen.

Die Deutschen werden früher oder später vor einer Entscheidung stehen – weiter so wie bisher, oder die Rückkehr zu einer bürgerlich-marktwirtschaftlichen Ordnung, die auf Eigenverantwortung und individueller Souveränität beruht.

Nach Auffassung unserer Redaktion, und dieser Eindruck dürfte von einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung geteilt werden, wird es Zeit für Politiker, die wieder für dieses Land und nicht gegen es regieren.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 04.08.2026