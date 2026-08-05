🛢️ ☢️ Ölpreise fallen aufgrund von Gerüchten um ein Iran-Abkommen, während USA weiterhin darauf beharren dass die „Denuklearisierung“ das „ultimative“ Ziel sei

Rubio: Der „ultimative Deal“ ist die Denuklearisierung des Iran , während sich die Gespräche mit Oman auf die Wiedereröffnung von Hormuz konzentrieren.

Die Pattsituation hält an: Der Iran lehnt Atomverhandlungen ab, solange der Konflikt andauert, wodurch beide Seiten weit voneinander entfernt bleiben.

Optimismus hinsichtlich eines Abkommens lässt Ölpreis fallen: Brent fiel unter 80 Dollar, nachdem Berichte über Fortschritte bei den von Oman vermittelten Gesprächen über Hormuz die Runde machten.

Bessent behauptet, ein Hormuz-Abkommen könne „heute oder morgen“ zustande kommen.

Angesichts der Tatsache, dass der Iran formelle Gespräche dementiert , die Sicherheitsrisiken fortbestehen und der kolportierte Oman-Plan Teheran eine weitreichende Kontrolle über den Verkehr auf der Hormuz-Route ermöglichen könnte, bleiben große Zweifel bestehen.

US-Außenminister Marco Rubio sprach am Dienstag im Weißen Haus, kurz nachdem Schlagzeilen aus Katar verkündet hatten, dass eine neue Entwurfsinitiative für ein Abkommen an Dynamik gewinnt.

Rubio betonte erneut, dass die Straße von Hormuz weiterhin offen sei und Schiffe sie weiterhin passieren würden, sagte aber, die USA arbeiteten daran, sie für größere Schiffsdurchfahrtsströme zu öffnen.

„Ich denke, wir führen Gespräche und Verhandlungen zwischen Iran und Oman darüber, wie kurzfristig mehr Schiffe sicher passieren können, während wir uns auf längerfristige Gespräche über die Denuklearisierung zubewegen“, sagte Rubio. Er betonte anschließend, dass die „Denuklearisierung Irans“ das „ultimative Abkommen“ sei .

Aus Teherans Sicht bedeutet dies jedoch, dass Washington die Spielregeln erneut auf den Ausgangspunkt zurücksetzt. Der Iran hat stets betont, nicht über das Ende seines Atomprogramms zu verhandeln, insbesondere solange der Konflikt noch andauert. Er hat immer wieder erklärt, dass Atomgespräche erst nach einer Einigung zur Beendigung des Krieges stattfinden können. (🎯 🚢 Entweder ein Abkommen schließen oder kapitulieren, sagt Trump zu Iran)

Trotz der Flut von Schlagzeilen am Dienstagmorgen, die ein „unmittelbar bevorstehendes Hormuz-Abkommen“ verkündeten, bleiben die Positionen beider Seiten weiterhin weit auseinander.

Bilder von Al Arabiya zeigen Rauch, der von einem Schiff aufsteigt, das in der Nähe der Straße von Hormuz von einem Geschoss getroffen wurde.

صور حصرية للعربية تظهر تصاعد الدخان من سفينة أصيبت بمقذوف قرب مضيق هرمز pic.twitter.com/pSOfYpS8k8 — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 4, 2026

PressTV hingegen erklärte, die Gespräche zwischen Iran und Oman über die Öffnung von Hormus befänden sich in einer „neuen Phase“ – trotz der angeblichen „Obstruktion der USA“ . Bislang scheine dieses Managementmodell den iranischen Forderungen entgegenzukommen. Dennoch zeichnen sich Anzeichen für einen Kompromiss ab.

Iran erwägt, Europa die Minenräumung in der Straße von Hormus zu gestatten.

So sieht der aktuelle Stand der Gespräche zwischen Iran und Oman über die Verwaltung der Hormuz-Straße aus, die Iran in eine bevorzugte Position bringen und ihm weiterhin immensen Einfluss auf die Wasserstraße sichern würden:

Iran kontrolliert die Schiffszufahrt, Oman die Ausfahrt: RTRS

Der Iran hat die Fähigkeit, in die Wasserstraße einzugreifen.

Mögliche Servicegebühr, Umsatzaufteilung: NYT

Die USA und die Regierungen der Region wiesen Irans Forderung nach Gebühren zurück und verlangten stattdessen Garantien, dass Irans Stellvertreter ihr Territorium nicht angreifen oder bedrohen würden, so ein hochrangiger Beamter – WSJ.

“Over the next two and a half years” pic.twitter.com/x6e8GychXb — Justin Logan (@JustinTLogan) May 30, 2026

Ölpreise fallen inmitten erneuter Schlagzeilen über einen bevorstehenden Deal

Schon wieder eine Schein-Waffenruhe? Oder sollen wir diesmal etwa glauben, dass es ernst gemeint ist? Nichts vor Ort deutet derzeit darauf hin, dass die Kriegsparteien in Kürze einer neuen Waffenruhe zustimmen oder auch nur wieder am Verhandlungstisch sitzen.

Und doch werden die Schlagzeilen am Dienstagmorgen nun von einer Erklärung des katarischen Außenministeriums bestimmt, in der es heißt, dass ein „Text“ für eine mögliche Resolution zwischen den USA und dem Iran „ausgearbeitet“ wurde und „zwischen den Parteien ausgetauscht wird“.

Ministeriumssprecher Majed Al-Ansari nannte bei der Übermittlung der Erklärung vor einer Pressekonferenz keinen Zeitrahmen für ein mögliches Abkommen, sagte aber, dass die aktuellen diplomatischen Bemühungen darauf abzielten, eine weitere Eskalation zu verhindern, die Straße von Hormuz wieder zu öffnen und die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme der Gespräche zu schaffen.

Er erklärte, der Fokus liege auf einer kurzfristigen Lösung, die die Gespräche zwischen den USA und dem Iran wiederaufnehmen und die Parteien zur Mediation zurückführen würde, räumte aber auch ein, dass es „in Bezug auf direkte Gespräche noch nichts Konkretes“ gebe. Dies geschieht, nachdem Präsident Trump dem Iran laut Bloomberg mitgeteilt hat, er wolle umgehend ein Abkommen über die Straße von Hormus erzielen.

Dies reichte aus, damit regionale Medien, darunter auch Israels i24, von „Fortschritten“ bei den von Oman vermittelten Hormuz-Gesprächen berichteten. Die amerikanische Seite – die sich bisher nur indirekt beteiligt – soll angesichts der iranischen Widerspenstigkeit in ihren Forderungen „viel“ flexibler sein als selbst die omanische Seite.

„Der Iran hat eine Botschaft übermittelt: Jede Lösung, der wir zustimmen und die wir unterzeichnen, muss auch von Washington gebilligt werden“, schreibt i24. Diese etwas erzwungene und vielleicht sogar inszenierte Rückkehr zum Friedensoptimismus hat den Ölpreis einbrechen lassen.

Am Tag zuvor hatte Präsident Trump seine Drohungen gegen Teheran jedoch fortgesetzt. Vor Reportern im Oval Office sagte er: „ Ich möchte ihnen jede letzte Chance geben, bevor ich sie enthaupte .

Es ist sehr schwer, das umzusetzen, was wir geplant haben und immer noch planen. Wir werden sehen, was passiert, aber es ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich den Menschen eine Chance gebe.“

Bessent erwägt möglicherweise ein „Iran-Abkommen morgen“ zur Öffnung von Hormuz

Unmittelbar nach den oben genannten Schlagzeilen über einen „Entwurf eines Abkommens“ und in einem sorgfältig abgestimmten Auftritt bei CNBC schickte Washington seinen einflussreichsten Vertreter auf den Markt, um die Erzählung der Regierung neu zu untermauern und den Märkten zu versichern, dass ein diplomatisches Abkommen mit Teheran nicht nur real, sondern unmittelbar bevorstehend sei – möglicherweise sogar schon am Dienstag oder Mittwoch.

„Wir könnten morgen schon ein Abkommen mit dem Iran zur Öffnung von Hormus haben“, erklärte US-Finanzminister Scott Bessent und signalisierte damit, dass eine bedeutende diplomatische Lösung in greifbarer Nähe sei. Er wies darauf hin, dass der Schiffsverkehr trotz der turbulenten Nachrichtenlage bereits wieder anlaufe.

Bessent gets dragged in to justify „imminent Iran deal“ as algos no longer reacting to $100,000 Truth Social API — zerohedge (@zerohedge) August 4, 2026

Bessent behauptete, die Regierung sehe „schon jetzt eine ganze Reihe von Schiffen, die Hormuz verlassen“, was darauf hindeute, dass sich die Blockade vor einem tatsächlichen Abkommen und der formellen Unterzeichnung lockere.

Da mit der Wiederaufnahme der physischen Rohöllieferungen zu rechnen sei, prognostizierte Bessent, dass sich die hohen Energiepreise bald stabilisieren und damit den Weg für einen massiven „Entlastungshandel“ auf den breiteren Märkten ebnen würden .

„ Wir sind in Gesprächen mit den Iranern , und ich denke, es besteht die Möglichkeit, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Straße zu öffnen und uns einer normalisierteren Position in diesem Konflikt anzunähern“, sagte Bessent in einem Interview mit CNBC.

Auf die Frage, ob Teheran eine Maut erheben dürfe, sagte Bessent, das Abkommen würde die Bewegungsfreiheit in der Meerenge gewährleisten.

„Es ginge um Bewegungsfreiheit“, sagte er. „Auch wenn die Lage dort in den letzten Tagen noch etwas heikel war, haben wir doch selbst jetzt noch einige Schiffe auslaufen sehen.“

Natürlich haben wir das alles schon einmal gehört, und bemerkenswerterweise erfolgte Bessents Kommentar kurz nachdem der iranische Präsident Masoud Pezeshkian laut staatlichen Medien betont hatte, dass Teheran zwar seine Grenzen verteidigen werde, aber keine Ausweitung des Krieges anstrebe . Ein Berater des Obersten Führers bekräftigte zudem, dass US-Schiffe und -Streitkräfte bei Fortsetzung der Blockade ernsthaften Risiken und Verlusten ausgesetzt sein würden. Und dann ist da noch diese nicht ganz unbedeutende Störung in der Straße von Hormus, die am Dienstag auftrat :

Ein Schiff ist in der Straße von Hormus nahe Oman gerammt worden , wie das britische maritime Sicherheitsunternehmen Vanguard mitteilte. Ein Besatzungsmitglied wird vermisst.

🔺 Senior Iranian figure warns US forces will “face serious risks and casualties” if the Hormuz blockade continues Mohsen Rezaei, senior military advisor to the Supreme Leader and former longtime commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), warned that US vessels… https://t.co/Oozl8C5sLw — Drop Site (@DropSiteNews) August 4, 2026

Der Oman-Hormuz-Plan würde dem Iran weitgehend die Kontrolle überlassen.

Überschattet wird all dies von der Tatsache, dass die Iraner weiterhin dementieren, in formellen Gesprächen mit Washington zu stehen. Trump hatte dies am Vortag als Täuschungsmanöver bezeichnet und seiner Frustration Luft gemacht, während er gleichzeitig betonte, die Iraner seien sehr wohl im Gespräch . Der Hormuz-Plan in seiner jetzigen Form:

Reuters: Iran würde im Rahmen eines mit Oman diskutierten Übergangsplans die volle Kontrolle über Schiffe erlangen, die in die Straße von Hormuz einfahren, sagte ein iranischer Beamter.

Auslaufende Schiffe würden die Route zwischen Iran und Oman nutzen, wobei Oman ihre Ausfahrt erst nach Benachrichtigung Teherans genehmigen würde . Der Plan würde Iran volle Transparenz über den ausgehenden Schiffsverkehr und die Möglichkeit zum Eingreifen bei Bedarf verschaffen, und es ist unwahrscheinlich, dass Iran einen anderen Vorschlag zur Öffnung der Straße akzeptieren wird.

Der Besent-Clip:

Bessent on Iran: We’ve seen Trump, last week, threaten what would have been the largest military campaign since World War II against the Iranians, and now, because of that, we are in talks with the Iranians. I think there’s a chance we may have a deal today or tomorrow to open… pic.twitter.com/mnel0A16O0 — Clash Report (@clashreport) August 4, 2026

Angesichts der plötzlichen und zweifelhaften Rückkehr zum „Optimismus“ wollen wir uns einmal ansehen, wie es dazu kam…

Trumps Drohungen gegen den Iran: Eine Chronologie

21. März: Trump drohte damit, iranische Kraftwerke „anzugreifen und zu zerstören“, falls Hormuz nicht innerhalb von 48 Stunden wieder geöffnet werde.

23. März: Die Angriffe wurden um fünf Tage verschoben, mit der Begründung, es fänden „produktive Gespräche“ mit dem Iran statt. 7. April: Warnung: „Heute Nacht wird eine ganze Zivilisation untergehen.“

Stunden später: Ein zweiwöchiger Waffenstillstand wurde verkündet. 21. April: Er sagte, er rechne mit Bombenangriffen, falls die Gespräche scheitern sollten.

Später am selben Tag: Verlängerte die Waffenruhe. 17. Mai: Warnung: „Die Uhr tickt.“ 18. Mai: Geplante Streiks wurden nach Bitten von Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgesetzt. 11. Juni: Die USA würden Iran „heute Nacht sehr hart treffen“.

Stunden später: Die Operation wurde abgesagt, da eine Einigung kurz bevorstehe. 1. August: Die USA seien „bereit zum Angriff“.

Später: Der Angriff wurde abgesagt, um ein Abkommen mit Teheran anzustreben.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 05.08.2026