🦁✨🌌 Das Löwen-Portal am 08. August

Bereite deine Seele auf eines der kraftvollsten spirituellen Tore des Jahres vor.

Das Portal nähert sich. Bist du bereit?

Jedes Jahr, wenn der 8. August naht, richten Millionen spirituell orientierter Menschen ihre Aufmerksamkeit auf das, was als 8:8-Löwentor-Portal bekannt geworden ist. Obwohl die Interpretationen in den verschiedenen spirituellen Traditionen variieren, sehen viele Menschen diese Zeit als eine bedeutsame Gelegenheit zur Selbstreflexion, um sich Ziele zu setzen, sich wieder mit ihren Werten zu verbinden und sich auf ihr persönliches Wachstum zu konzentrieren.

Ob man es nun als heiliges energetisches Tor oder als symbolische Erinnerung an die Rückkehr zum eigenen höheren Selbst betrachtet – die Tage vor dem 8. August laden dazu ein, innezuhalten und sich bewusst vorzubereiten.

Warte nicht bis zum 8. August, um darüber nachzudenken, wer du werden willst.

Vorbereitung ist Teil der Transformation.

So wie ein Athlet vor der Meisterschaft trainiert, können auch Ihr Geist, Ihr Herz und Ihre Seele sich jetzt schon auf die Energie vorbereiten, die Sie in das Portal mitnehmen möchten.

Das größte Tor, durch das du jemals schreiten wirst, ist nicht etwas, das plötzlich am Himmel erscheint.

Es ist diejenige, die sich allmählich in deinem eigenen Herzen öffnet. (👽 📍 Sternensaat-Ursprünge: Orion: Die Schattenalchemisten)

Beginnen Sie damit, den Lärm zu reduzieren

Erlauben Sie sich in den nächsten Tagen, es etwas ruhiger angehen zu lassen.

Verbringe etwas weniger Zeit damit, auf die Welt zu reagieren, und etwas mehr Zeit damit, auf dich selbst zu hören.

Bevor Sie jeden Morgen zu Ihrem Handy greifen…

Bevor ich die Benachrichtigungen überprüfe…

Bevor ich mir die Highlights der anderen durchsehe…

Fünfmal langsam durchatmen.

Lege eine Hand auf dein Herz.

Frage dich selbst:

„Wer werde ich sein, wenn ich dieses neue Kapitel beginne?“

Wie Sie Ihre Morgenstunden in den Tagen vor dem 8. August gestalten, kann die Energie beeinflussen, die Sie mit in das Portal nehmen.

Verbinde dich wieder mit der Natur, bevor sich das Portal öffnet.

Wenn möglich, verbringen Sie jeden Tag vor dem 8. August etwas Zeit im Freien.

Beobachte den Sonnenaufgang.

Setz dich unter einen Baum.

Hör dem Wind zu.

Spüre die Wärme der Sonne.

Ob Sie diese Momente als spirituelle Übung, Achtsamkeitsübung oder einfach als Zeit zum Abschalten betrachten, sie können helfen, den Geist zu beruhigen und Sie wieder mit dem zu verbinden, was wirklich zählt.

Die Natur erinnert uns auf unglaubliche Weise daran, dass Wachstum nicht über Nacht geschieht.

Es entfaltet sich eine Saison nach der anderen.

Bereite deinen inneren Garten vor

Die Gedanken, die Sie in den nächsten Tagen immer wieder beschäftigen, werden zu den Samen, die Sie für die kommenden Monate säen.

Achte auf deinen inneren Dialog.

Ersetze Selbstkritik durch Ermutigung.

Ersetze Mangel durch Dankbarkeit.

Ersetze Angst durch Möglichkeiten.

Jeder Gedanke ist wie ein weiterer Samen, den du in den Boden deiner Zukunft steckst.

Wähle mit Bedacht, was du anbaust.

Wenn Sie sich mit den Lehren der Sternensaaten identifizieren

Wenn Sie sich von der Idee, ein Sternensaat zu sein, angesprochen fühlen, sollten Sie die Tage vor dem Löwentor-Portal eher als Zeit der Vorbereitung denn der Erwartung nutzen.

Meditieren.

Verbringe Zeit unter dem Sternenhimmel.

Übe dich in Dankbarkeit.

Besinne dich wieder auf die Eigenschaften, die du am liebsten verkörpern möchtest.

Das Ziel ist nicht, der Erde zu entkommen.

Es geht darum, im Hier und Jetzt präsenter zu sein.

Wenn der 8. August kommt, nehmen Sie sich 20 bis 30 Minuten Zeit, in denen Sie ungestört sind. Lassen Sie diese Übung zu Ihrem bewussten Weg werden, mit Absicht, Dankbarkeit und offenem Herzen durch das Löwentor zu treten.

8:8 Löwentor-Portal Sternensaat-Fülle-Aktivierungspraxis 🦁✨🌌

Bereite deine Seele vor, bevor sich das Portal öffnet

Diese Übung ist für den 8. August 2026 oder in den Tagen vor dem Öffnen des Löwentor-Portals vorgesehen. Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, an dem Sie etwa 20 bis 30 Minuten ungestört sind. Schalten Sie alle Ablenkungen aus, stellen Sie Ihr Handy stumm und erlauben Sie sich, ganz im Hier und Jetzt zu sein.

Hier geht es nicht darum, ein bestimmtes Erlebnis zu erzwingen.

Es geht darum, Raum für sich selbst zu schaffen.

Atme langsam und tief ein.

Deine Reise beginnt jetzt.

Schritt eins – Erschaffe deinen heiligen Raum

Zünde eine Kerze an, falls du eine hast.

Stellen Sie einen Kristall, ein Tagebuch oder ein Glas Wasser in die Nähe.

Setzen Sie sich bequem hin, sodass beide Füße den Boden berühren, oder, wenn möglich, setzen Sie sich nach draußen, sodass Ihre Füße auf der Erde ruhen.

Schließ deine Augen.

Atmen Sie achtmal langsam und tief ein.

Stell dir vor, du atmest mit jedem Atemzug strahlendes goldenes Licht ein.

Stell dir vor, wie du mit jedem Ausatmen Angst, Stress, Selbstzweifel, Mangelgefühle, Vergleiche und jeden Glaubenssatz loslässt, der dich für weniger als außergewöhnlich hält.

Spüre, wie sich deine Schultern entspannen.

Entspannen Sie Ihren Kiefer.

Lass dein Herz weich werden.

Sag leise:

Ich bin anwesend.

Ich habe Hausarrest.

Ich bin offen für Neues.

Schritt zwei – Verbinde dich mit Mutter Erde

Stell dir vor, wie Wurzeln von deinen Fußsohlen tief in die Erde reichen.

Beobachte, wie diese Wurzeln durch die Erde, durch uraltes Gestein und bis ins leuchtende Herz des Planeten vordringen.

Spüre, wie die Erde dich vollkommen trägt.

Stell dir vor, wie warmes smaragdgrünes Licht durch diese Wurzeln in deinen Körper aufsteigt.

Spüren Sie, wie Stabilität die Angst ersetzt.

Spüre, wie Frieden die Unsicherheit ersetzt.

Spüre, wie du vollkommen geerdet wirst.

Leise bestätigen:

„Mutter Erde unterstützt mich.“

Ich bin in Sicherheit.

Ich bin zutiefst in der Liebe verwurzelt.

Schritt drei – Öffne das kosmische Tor

Stellen Sie sich nun vor, Sie blicken in einen prächtigen Nachthimmel.

Tausende Sterne funkeln über dir.

Im Zentrum des Himmels stellst du dir eine strahlende goldene Acht vor, die vollständig aus leuchtendem Licht besteht.

Sieh es sich langsam drehen.

Mit jeder Umdrehung wird es heller.

Wärmer.

Friedlicher.

Stellen Sie sich vor, wie sich dieses leuchtende Tor sanft öffnet.

Goldweißes Licht strömt auf dich zu wie ein Wasserfall aus dem Kosmos.

Lass das Licht durch den oberen Teil deines Kopfes eintreten.

Spüre, wie es durch jeden Teil deines Körpers fließt.

Dein Geist wird klar.

Dein Herz wird leichter.

Dein gesamtes Wesen beginnt zu leuchten.

Einfach atmen.

Erhalten.

Vertrauen.

Schritt vier – Aktivieren Sie Ihr Herzzentrum

Lege beide Hände auf dein Herz.

Stell dir eine wunderschöne smaragdgrüne und goldene Lichtkugel vor, die sich von der Mitte deiner Brust ausdehnt.

Mit jedem Atemzug wird es heller.

Mit jedem Atemzug wird es größer.

Stell dir vor, wie dieses Licht deinen ganzen Körper umgibt, bis du in einem strahlenden Kokon aus Frieden, Mitgefühl, Zuversicht und bedingungsloser Liebe stehst.

Langsam wiederholen:

Mein Herz ist offen.

Die Liebe durchdringt jeden Bereich meines Lebens.

Meine Seele erinnert sich an ihre Weisheit.

Ich entscheide mich für Mitgefühl statt für Angst.

Ich wähle Mut statt Bequemlichkeit.

Ich wähle Fülle statt Mangel.

Wiederholen Sie diese Affirmationen achtmal.

Erlaube dir, jedes Wort wirklich zu fühlen.

Fünfter Schritt – Aktivierung der Sternensaat-Seele

Stell dir einen liebevollen Strahl weißgoldenen Lichts vor, der von den Sternen herabsteigt.

Ob Sie dies als göttliche Inspiration, symbolische Vorstellungskraft oder spirituelle Verbindung verstehen, erlauben Sie sich einfach, es auf die Weise zu erleben, die sich für Sie bedeutungsvoll anfühlt.

Stell dir vor, wie dich dieses Licht mit vollkommener Liebe und Akzeptanz umgibt.

Stell dir vor, du stehst da als die beste Version deiner selbst.

Friedlich.

Weise.

Zuversichtlich.

Mitfühlend.

Du wirst nicht zu jemand Neuem.

Du erinnerst dich daran, wer du jenseits von Angst und Zweifel schon immer warst.

Sag leise:

„Ich erinnere mich an mein höchstes Selbst.“

Ich vertraue meiner inneren Weisheit.

Ich gehe meinen Weg mit Mut.

Mein Leben spiegelt Liebe, Sinnhaftigkeit und Integrität wider.“

Bleiben Sie einige Minuten in dieser Visualisierung.

Einfach atmen.

Schritt sechs – Aktivierung der Fülle-Frequenz

Stellen Sie sich nun vor, Sie stünden unter einem sanften Schauer aus flüssigem, goldenem Licht.

Jeder Tropfen steht für Fülle.

Nicht nur finanzieller Wohlstand.

Gesundheit im Überfluss.

Eine Fülle bedeutungsvoller Freundschaften.

Unzählige Möglichkeiten.

Überfluss an Kreativität.

Überfluss an Freude.

Überfluss an Frieden.

Sieh, wie dieses goldene Licht jede Zelle deines Körpers erfüllt.

Leise wiederholen:

„Überfluss durchströmt mein Leben ganz natürlich.“

Ich begrüße neue Möglichkeiten.

Ich nehme es mit Dankbarkeit entgegen.

Ich gebe großzügig.

Mein Leben spiegelt unendliche Möglichkeiten wider.“

Spüre, wie du ganz natürlich lächelst.

Ihr Körper beginnt, Fülle als etwas zu erkennen, das man gefahrlos empfangen kann.

Schritt Sieben – Triff dein zukünftiges Ich

Stellen Sie sich vor, Sie spazieren auf einem wunderschönen goldenen Pfad.

Am Ende des Weges steht dein zukünftiges Ich.

Gesund.

Froh.

Friedlich.

Finanziell wohlhabend.

Spirituell gefestigt.

Emotional frei.

Beachten Sie das Selbstvertrauen in ihren Augen.

Geh auf sie zu.

Sie lächeln herzlich.

Sie legen eine Hand auf dein Herz.

Fragen Sie sie:

„Welche Gewohnheit sollte ich mir nach dem Durchqueren des Löwentor-Portals aneignen?“

Erzwinge keine Antwort.

Einfach zuhören.

Vertraue dem ersten Gedanken, Gefühl oder Bild, das dir in den Sinn kommt.

Danken Sie Ihrem zukünftigen Ich, bevor Sie zusehen, wie sie sanft mit Ihrem Körper verschmelzen.

Spüre, wie ihr Selbstvertrauen zu deinem wird.

Ihr Frieden wird zu eurem Frieden.

Ihr Überfluss wird zu Ihrem Überfluss.

Achter Schritt – Die Löwen-Portal-Energie verankern

Atme ein letztes Mal tief durch.

Lege beide Hände auf dein Herz.

Lächeln Sie freundlich.

Sprich diese abschließenden Affirmationen langsam aus:

„Ich wähle die Liebe.“

Ich wähle Mut.

Ich entscheide mich für Dankbarkeit.

Ich wähle Fülle.

Ich entscheide mich für Authentizität.

Ich vertraue auf göttliche Fügung.

Ich gehe voller Zuversicht voran.

Ich erinnere mich daran, wer ich wirklich bin.“

Bleibt noch eine Minute lang still.

Lass die Erfahrung in dein Herz dringen.

Wenn du bereit bist, öffne langsam deine Augen.

Behalte dieses Gefühl den ganzen August über bei dir.

Vergessen Sie nicht, dass es beim Löwentor-Portal nicht einfach nur um einen einzigen Tag im Kalender geht.

Ihre tiefste Einladung besteht darin, jeden Tag mit mehr Achtsamkeit, Mitgefühl, Sinn und Dankbarkeit zu leben.

Das größte Portal, durch das du jemals schreiten wirst, ist dasjenige, das sich jedes Mal öffnet, wenn du Liebe der Angst, Wachstum dem Komfort und Authentizität der Erwartung vorziehst.

Vergiss nie…

Deine Gedanken formen deine Realität.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 05.08.2026