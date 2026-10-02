2er-Pack Relags »Magic Heat« wiederaufladbare Wärmepads

Wärme auf Knopfdruck – jederzeit einsatzbereit

Die wiederaufladbaren Relags »Magic Heat« Wärmekissen spenden angenehme Wärme genau dort, wo sie gebraucht wird. Ein kurzer Druck auf den integrierten Metallknopf aktiviert den Kristallisationsprozess im Inneren des Gelkissens. Dadurch erwärmt sich das Kissen und gibt seine gespeicherte Wärme langsam und gleichmäßig ab.

Die Wärme entsteht ohne Batterie oder Stromquelle allein durch die physikalische Reaktion im Gel. Je nach Umgebung kann ein Kissen bis zu etwa 1 bis 1,5 Stunden angenehme Wärme abgeben und eignet sich damit ideal als Handwärmer an kalten Tagen.

Nach der Nutzung lassen sich die Wärmekissen einfach wieder aktivieren. Dazu werden sie in ein Tuch gelegt und für etwa 15 Minuten in kochendem Wasser erhitzt, bis das Gel wieder vollständig verflüssigt ist. Anschließend sind sie erneut einsatzbereit.

Die kompakten Wärmekissen passen bequem in die Jackentasche und sind praktische Begleiter bei Outdooraktivitäten, beim Sport, auf Spaziergängen oder bei winterlichen Freizeitaktivitäten.

Im 2er-Set eignen sie sich besonders gut, um beide Hände gleichzeitig zu wärmen oder ein Kissen als Reserve bereitzuhalten.

Aktivierung durch Druck auf den Metallknopf

Angenehme Wärme für ca. 1 bis 1,5 Stunden

Immer wieder verwendbar – bis zu mehreren hundert Anwendungen

Funktioniert ohne Batterie oder Strom

Kompakte Größe – ideal als Handwärmer unterwegs

Größe je Kissen: ca. 10 × 10 cm

Gewicht je Kissen: ca. 126 g

Lieferumfang: 2 Relags »Magic Heat« Wärmekissen

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 10.09.2026