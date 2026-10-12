Criminal Identifier Farb-Gel-Spray Jet

Reizstofffreie Täterkennzeichnung – treffsicher, kompakt, langanhaltend.

Das Farb-Gel-Spray markiert Angreifer mit einer stark haftenden, roten Lebensmittelfarbe und ermöglicht so eine zuverlässige Identifizierung ohne gesundheitliche Risiken.

Der gezielte Strahl trifft präzise, die gelartige Formel haftet sicher auf Kleidung und Haut und bleibt lange sichtbar – so steigt die Chance, den Täter auch nach dem Vorfall zu erkennen.

Sichere Handhabung und Alltagstauglichkeit zeichnen das Spray aus. Ein federunterstütztes Flip-Top-System verhindert unbeabsichtigtes Auslösen, die kompakte Bauweise passt in Hand- oder Jackentasche.

Reizstoffe sind nicht enthalten, weshalb das Produkt im Alltag bedenkenlos mitgeführt werden kann.

Reizstofffrei und unbedenklich für Anwender und Unbeteiligte

Starke, langanhaltende Markierung mit lebensmittelechter, roter Farbe

Präziser Farbgel-Strahl für gerichteten Einsatz

Flip-Top-Kappe mit federunterstütztem Sicherheitsmechanismus

Kompakt und leicht – jederzeit griffbereit

Maße: 9 × 4 × 3,5 cm

Inhalt: 40 ml Farbgel

Gewicht: 66 g

Hinweis: Das Spray ist zur Täterabschreckung und zur dauerhaften Kennzeichnung konzipiert. Achten Sie auf sicheren, zielgerichteten Einsatz und lagern Sie das Produkt außer Reichweite von Kindern.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 12.10.2026